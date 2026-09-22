Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“

Кандидатът на „Възраждане“ за президент е лидерът на партията Костадин Костадинов.

Костадинов обаче закъсня за собствената си номинация на Царевец. Той пристигна с 10 минути по-късно заедно с Петър Волгин, пише "24 часа".

"Радвам се, че точно днес, сме точно тук. Символ на нашата история от средновековието", каза Костадинов. По думите му България е "специална страна".

"Петър Волгин е човек, който показа в ЕП, че няма теми табу, няма червени линии, велики сили и лидери, когато трябва да бъде защитаван българския интерес", каза Костадинов и уточни, че Волгин не е партиен член.

"Целта е една - да спечелим тези избори", каза Костадинов.

Малко по-късно днес в София "Възраждане" се регистрира в ЦИК за президентските избори.

Припомняме, че в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на 24 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от ЦИК на официалната си фейсбук страница.

Кандидатските листи са:

✔️Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент

✔️Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент

✔️Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент

✔️Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент

✔️Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент

✔️Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент

✔️Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент

✔️Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент

✔️Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент

✔️Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент

✔️Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент

✔️Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент

✔️Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент

✔️Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент

✔️Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент

✔️Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова - кандидат за вицепрезидент

✔️Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент

✔️Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент

✔️Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент

✔️Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент

✔️Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент

✔️Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент

✔️Явор Бориславов Генов - кандидат за президент и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент

✔️Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент

Според хронограмата, приета от ЦИК, до 22 септември е срокът, в който партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент.

Общо 27 инициативни комитета и осем партии подадоха документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври.