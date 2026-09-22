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Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“

Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“

22 Септември, 2026 12:56, обновена 22 Септември, 2026 13:35 2 308 169

  • костадин костадинов-
  • петър вилгин-
  • избори-
  • президент-
  • възраждане

Той пристигна с 10 минути по-късно заедно с Петър Волгин

Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът на „Възраждане“ за президент е лидерът на партията Костадин Костадинов.

Костадинов обаче закъсня за собствената си номинация на Царевец. Той пристигна с 10 минути по-късно заедно с Петър Волгин, пише "24 часа".

"Радвам се, че точно днес, сме точно тук. Символ на нашата история от средновековието", каза Костадинов. По думите му България е "специална страна".

"Петър Волгин е човек, който показа в ЕП, че няма теми табу, няма червени линии, велики сили и лидери, когато трябва да бъде защитаван българския интерес", каза Костадинов и уточни, че Волгин не е партиен член.

"Целта е една - да спечелим тези избори", каза Костадинов.

Малко по-късно днес в София "Възраждане" се регистрира в ЦИК за президентските избори.

Припомняме, че в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на 24 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от ЦИК на официалната си фейсбук страница.

Кандидатските листи са:

✔️Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент

✔️Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент

✔️Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент

✔️Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент

✔️Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент

✔️Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент

✔️Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент

✔️Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент

✔️Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент

✔️Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент

✔️Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент

✔️Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент

✔️Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент

✔️Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент

✔️Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент

✔️Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова - кандидат за вицепрезидент

✔️Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент

✔️Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент

✔️Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент

✔️Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент

✔️Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент

✔️Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент

✔️Явор Бориславов Генов - кандидат за президент и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент

✔️Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент

Според хронограмата, приета от ЦИК, до 22 септември е срокът, в който партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент.

Общо 27 инициативни комитета и осем партии подадоха документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври.


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е

    86 74 Отговор
    Браво , Победа Възраждане!!!

    Коментиран от #7, #78, #155

    13:03 22.09.2026

  • 2 Любопитен

    35 103 Отговор
    Искам да кажа, че няма да го подкрепя заради неговото отношение пшкъм престъпния режим на Тодор Живков и лъжите му за уж големите постижения на социализма.

    Коментиран от #29, #32, #41, #48, #79

    13:03 22.09.2026

  • 3 надарена кака

    22 44 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #42

    13:03 22.09.2026

  • 4 Просто човек

    50 58 Отговор
    Дъното винаги има ново ниво…

    Коментиран от #50

    13:04 22.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лопата Орешник

    23 41 Отговор
    Защо толкова късно? Трябваше да си дадат повече време! Йотова ги уби с тактиката си да се оповести толкова рано!

    Коментиран от #47

    13:04 22.09.2026

  • 7 Ха ха ха ха

    48 53 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    Оше един о.ллигг,оф.ррееен

    Коментиран от #19

    13:05 22.09.2026

  • 8 Хаха

    31 42 Отговор
    Уу Костя за президент

    13:05 22.09.2026

  • 9 Суверенист

    70 46 Отговор
    Най-добрата президентска двойка, която може да съществува в момента в България!

    Коментиран от #17, #90

    13:06 22.09.2026

  • 10 Феникс

    68 39 Отговор
    Ако не активират мадуровките, Костадинов и Волгин най вероятно ще спечелят тези избори! Неолибералите са в ступор след петроханските приключения на ламата, а тамплиерката е под всякаква критика!

    Коментиран от #28, #51

    13:06 22.09.2026

  • 11 Браво

    65 35 Отговор
    Глас за Възраждане октомври месец.

    13:06 22.09.2026

  • 12 4 ти километър

    25 30 Отговор
    Ще го гласувам. Ха ха ха

    13:06 22.09.2026

  • 13 Софиянец

    18 53 Отговор
    Аз ще гласувам за Ивелин Михайлов, той поне построи нещо 🔥

    Коментиран от #26, #54

    13:06 22.09.2026

  • 14 Ахааа

    52 12 Отговор
    Добре поне, че имаха смелостта да издигнат лидера си за кандидатпрезидент... За разлика от ГЕРБ, не посмяха да издигнат кандидат от страх, че ще станат за резил.... Иначе става малко по- интересно в битката за второ място... ПП, ДБ срещу Възраждане! Кой ще се докопа до балотаж???

    Коментиран от #101

    13:06 22.09.2026

  • 15 хехе

    39 39 Отговор
    Голяма изненада копейкин предложил себе си за кандидат президент . Виж кандидатурата на Волгин си е изненада мислех, че поне той има два грама мозък повече от копейкин.

    13:06 22.09.2026

  • 16 Социолог

    13 45 Отговор
    Сложете плюс за Ивелин Михайлов, сложете минус за коста

    13:07 22.09.2026

  • 17 Мата Хари

    4 12 Отговор

    До коментар #9 от "Суверенист":

    Ха ха ха

    13:07 22.09.2026

  • 18 максудски лъжепатриот

    22 34 Отговор
    роб на гунзяеф ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!

    13:07 22.09.2026

  • 19 Гробар

    38 17 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ха ха ха":

    А не бе. Дай да гласуваме за мис Пиги подлогата на Фуражката или за петроханския циганин фашист.

    Коментиран от #110

    13:07 22.09.2026

  • 20 Костадинов

    36 33 Отговор
    Сега ще си построя още една къща в тюленово с парите на балъктората ми

    13:07 22.09.2026

  • 21 Щях да

    21 26 Отговор
    гласувам за Волгин - президент. Сега ще си променя вота.

    13:07 22.09.2026

  • 22 кабасдс -крадев

    14 2 Отговор
    Все ми е едно....вече откриваме нови бизнеси са смето...събиране,процентът към новите босове от Пловдивската група на Гер..гов е определен,....милио...ните ще потекат ,пак,Ши...ши и Ме...си от Бан.кя са вече история.

    13:07 22.09.2026

  • 23 Възраждане победа!

    38 32 Отговор
    Най силната двойка , сега гледайте как медиите почват да го оплюват и сатанизират.

    Коментиран от #31, #45

    13:08 22.09.2026

  • 24 Има ни пак

    29 33 Отговор
    Тия двамата са: "хвани единия, удари другия"! Смях, смях, смях! Тотален резил. По смешни са от Лупи и неговия човек.
    ,

    13:09 22.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Феникс

    17 3 Отговор

    До коментар #13 от "Софиянец":

    С чужда пита всеки може да направи помен! А и това не е никакво строителство , а е чисто и просто бизнес проект с цел печелба и облагодетелстване!

    Коментиран от #33, #37

    13:09 22.09.2026

  • 27 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    14 28 Отговор
    Кой казааА - "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣

    Коментиран от #62

    13:09 22.09.2026

  • 28 Евроатлантик

    28 10 Отговор

    До коментар #10 от "Феникс":

    От машините се страхува единствено полуграмотният електорат на ГЕРБ- ДПС! Иначе с хартиени бюлетини, двете партии години наред фалшифицираха и имаше стотици хиляди невалидни бюлетини!!!

    Коментиран от #38

    13:09 22.09.2026

  • 29 Гробар

    33 12 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Бай Тошо и престъпен режим? Това от дедо си от жандармерията ли си го чул?

    Коментиран от #46

    13:09 22.09.2026

  • 30 разграждане

    14 25 Отговор
    Защо беше необходима тази постановка?
    Явно и кадри нямат.
    Прогноза: Няма да стигнат дори до балотаж!

    Коментиран от #63

    13:10 22.09.2026

  • 31 Ми то ти

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Възраждане победа!":

    Подаваш тона. Мисли позитивно !

    13:10 22.09.2026

  • 32 Ония Режим !

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Поне Направи от България !

    ДАРЖАВА !

    Нищо от тогава !

    Дори Разглоби !

    Нейната Икономика !

    И Сега Се Чуди !

    От Къде Да Вземе Пари !

    И Мародерства !

    И Деребейства Над !

    Нейното Население !

    Летящи Цени !

    И Замразени Ниски Доходи !

    Нови Задължения !

    И НИЩО !

    Коментиран от #36

    13:11 22.09.2026

  • 33 Софиянец

    16 17 Отговор

    До коментар #26 от "Феникс":

    А коста с чуждите пари от субсидията си купи 2 къщи 🤣😂

    Коментиран от #58

    13:11 22.09.2026

  • 34 хахахах

    8 18 Отговор
    копвйкин президент ще ни върне моча и левчето

    Коментиран от #52

    13:11 22.09.2026

  • 35 Варна 3

    10 12 Отговор
    Отлично.
    Копейкин с Гюро на балотаж
    Жестока битка

    Коментиран от #40

    13:11 22.09.2026

  • 36 Освен Системно !

    4 6 Отговор

    До коментар #32 от "Ония Режим !":

    Безаконие !

    Нищо !

    Друго !

    13:12 22.09.2026

  • 37 Икономист

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "Феникс":

    Като е толкова лесно,айде ти набери 70 милиона евро капитал с акционерно дружество и построй нещо 😏😉

    Коментиран от #44

    13:12 22.09.2026

  • 38 Феникс

    8 5 Отговор

    До коментар #28 от "Евроатлантик":

    Не казвам че се страхувам, това не е до грамотност, когато машините са наожени насила без право на избор, тогава има нещо гнило! А и сам знам като програмист че няма софтуер който не може да направи ала-бала в ръцете на умели хора, още повече със този хардуер!

    Коментиран от #85

    13:12 22.09.2026

  • 39 Бойко Българоубиец

    10 7 Отговор
    Сега разбрахте ли кой е кандидатът на герб 😉😘

    Коментиран от #59, #72

    13:13 22.09.2026

  • 40 Статистика избори 2024 -2026 г.

    8 4 Отговор

    До коментар #35 от "Варна 3":

    2024г.- април 2026 г.
    ПП- ДБ - октомври 2024 г.-

    26КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 346 063 гласа
    Април 2026 г.-
    7КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА -
    БЪЛГАРИЯ 413 846

    ПП. Възраждане октомври 2024 г.

    12ВЪЗРАЖДАНЕ 325 466 гласа
    Април 2026 г.-
    8 ВЪЗРАЖДАНЕ
    137 940 гласа

    ИТН
    октомври 2024 г.
    7ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
    165 160 гласа
    Април 2026 г.-

    1ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
    23 461 гласа

    ГЕРБ загуби за 1 г.и половина 210 хиляди гласа ,МЕЧ ,Величие бяха с почти идентичен резултат като гласове на двата избора.
    И какъв е извода -
    Единствено ПП-ДБ качват като гласове близо 68 хиляди гласа ,Възраждане се сриват с почти 190 хиляди а за убийството на ИТН да не говорим.
    Гюров има сигурни 500 хиляди гласа твърд електорат. Според Костадинов от Възраждане реално за радев са гласували 476 хиляди човека,останалите са купен и корпоративен вот от мафията зад кРадев. Пример - трите секции в ромския квартал "Ботунец" на мафиотския клан "Калашниците" където 98 процента от гласовете бяха за ПБ на мунчо. Да си спомним и 300 хиляди преференции за четиримата представители на ВМРО в листите на мунчо които бяха купени с милионите на каракачанов - агент Иван откраднати като военен министър на Борисов. Половината вече отлетяха ,една част се върнаха във Възраждане. Така че няма да е изненада балотажа да е Андрей Гюров с половин милион гласа и кандидата на Възраждане който ще е с около 380-400 хиляди гласа. Йотова е около 200 хиляди ко

    Коментиран от #55

    13:13 22.09.2026

  • 41 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Намери къде да го напишеш, във форума-хоспис на изkykypигали соц мyмии, които цял живот са живели на гърба на другите.

    13:13 22.09.2026

  • 42 Вземи

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "надарена кака":

    ги изпери тия прашки, най-накрая, че се не трае.

    13:13 22.09.2026

  • 43 Ха-ха-ха

    7 14 Отговор
    Поззнах! Все едно Путлер се кандидатира за губернатор на балканската си провинция. С Йотова двама стават отявлено кремълските подлоги-кандидати.

    13:13 22.09.2026

  • 44 Феникс

    10 4 Отговор

    До коментар #37 от "Икономист":

    Виж пиле, мой личен приятел беше завечен със 10 000 лева от Ивелинчо, явно това спада към личният му капитал!

    Коментиран от #57

    13:14 22.09.2026

  • 45 Един ром,

    7 10 Отговор

    До коментар #23 от "Възраждане победа!":

    който е корумпиран, и един дългоушко, който си е копейкин отдавна, но не отиде в Русия при Путин, а се уреди в Европарламента за много евра заедно със семейството си. А Костадинов е разведен и това не е добре за репутацията му за кандидат. Набързо трябва да му намерят булка.

    Коментиран от #67

    13:14 22.09.2026

  • 46 фонтанелата

    3 10 Отговор

    До коментар #29 от "Гробар":

    мълчи че сте ролкова грешни чевените мравки

    13:14 22.09.2026

  • 47 Идиотива

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    ги уби от помилване.

    13:14 22.09.2026

  • 48 Боруна Лом

    25 5 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    ТЪПАН САМО СЕ ОГЛЕДАЙ.. ВСИЧКО ПОСТРОЕНО Е ОТ БАЙ ТОШО,А ВСИЧКО УНИЩОЖЕНО Е ОТ ВАС!

    13:14 22.09.2026

  • 49 Ивелин Михайлов

    4 8 Отговор
    Този не е копейкин, а евракин

    13:14 22.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Радев

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Феникс":

    Ще ги активирам и ще се кланяте на тамплиерката през следващите 10 години 😉😘😏

    13:15 22.09.2026

  • 52 Не левчето

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "хахахах":

    а копейката!

    13:16 22.09.2026

  • 53 Нека да пиша

    5 9 Отговор
    Малеееййй,барона от Максуда...

    Коментиран от #119

    13:16 22.09.2026

  • 54 НИЩО МУ НЯМА

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "Софиянец":

    ТАКА Е НАЧАЛНИК...
    АМА НА ЕДИНИЯ Е ОТ ВЕЛПАПЕ
    А НА КУПЕЙКИН Е ОТ
    ВЕНЕ
    ЦИЯНСКИ КАМИК... 😀

    Коментиран от #61

    13:16 22.09.2026

  • 55 Точен сте

    12 2 Отговор

    До коментар #40 от "Статистика избори 2024 -2026 г.":

    Йотова ще има 200 хиляди максимум 250 колкото ще купят олигарсите зад мунчо

    13:17 22.09.2026

  • 56 Азззззззз

    8 6 Отговор
    Станислав Стоянов щеше да е по добрия вариант. Врескалото Костадинов ще събере по малко подкрепа.

    13:17 22.09.2026

  • 57 Икономист

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Феникс":

    Ми ако е на зор да си продаде акциите къв му е проблемът

    13:18 22.09.2026

  • 58 корекция

    10 12 Отговор

    До коментар #33 от "Софиянец":

    засега за 2 палата на морето се знае освен палата край варненското езеро все с пари от субсидията която копейкин искаше и обещаваше да върне но ужким закона не го позволявал такъв лъжец за президентин се гласи...

    Коментиран от #64

    13:18 22.09.2026

  • 59 Още дори и ти не си го разбрал

    15 8 Отговор

    До коментар #39 от "Бойко Българоубиец":

    Ако има честни и свободни избори и няма манипулации и фалшификации Възраждане ще отиде на балотаж.

    13:19 22.09.2026

  • 60 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    6 13 Отговор
    Бомба с часовников механизъм избухна на политическата сцена, а шрапнелите летят директно към партийната централа на „Възраждане“! Слуховете се потвърдиха по най-грозния и позорен начин. Вместо да прояви капчица разум и да издигне фигура с авторитет като Петър Волгин, Костадин Костадинов реши да нахрани собственото си чудовищно его. Лидерът на формацията лично се хвърля в президентската битка – ход, който мирише на катастрофа от километри!
    Това не е политика, драги читатели, това е чиста проба политическо харакири! Свободният канал научи от свои източници, че в редиците на патриотите ври и кипи. Хората са в шок от бруталното пренебрегване на Волгин. Докато популярният журналист и евродепутат можеше да обере гласовете на разочаровани леви, русофили и мислещи консерватори, Копейкин избра да удуши партията в прегръдката на собствения си комплексиран нарцисизъм. Защо? Защото го тресе панически страх! Страх, че Волгин ще се окаже по-харесван, по-интелигентен и по-обичан от избирателите. За Костадинов няма място за втори петел на бунището – всичко трябва да се върти около неговата персона!
    Но цената за това болно его ще я плати цялата му партия. Костадинов отдавна се е превърнал в токсичен плакат с бетониран електорален таван.

    13:20 22.09.2026

  • 61 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "НИЩО МУ НЯМА":

    А ти български знаеш ли

    13:20 22.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Та замесиха

    6 17 Отговор

    До коментар #30 от "разграждане":

    и оная вещица Нешка, любовницата на Свилен Русев, който я изографиса в църквата на Ванга. Тя е отявлена путинистка, а е и на 80 години. Много изперкала. Същата като Радев, цял живот критикува и тероризира. Ако беше вице с тия години, нали трябва да замести президента, как ще стане?

    13:21 22.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ......

    1 6 Отговор
    3,59%

    13:24 22.09.2026

  • 66 Пристига на Царевец

    4 5 Отговор
    Защото е кандидат за цар.

    13:24 22.09.2026

  • 67 Разведен

    4 6 Отговор

    До коментар #45 от "Един ром,":

    е на документ, за да не декларира откраднатото от субсидията.

    13:24 22.09.2026

  • 68 Връщай

    7 12 Отговор
    Парите бе!

    13:24 22.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Програмист

    6 5 Отговор

    До коментар #64 от "Стига завиждайте бе !!!":

    Викаш тия трите палати само с депутатската заплата ги е построил, а 😉

    13:26 22.09.2026

  • 71 Гресирана ватенка

    4 7 Отговор
    Копанар с Волга😁

    13:26 22.09.2026

  • 72 Розав пудел с бустер

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Бойко Българоубиец":

    Аууу, колко остроумнокрасиво - пъцна ли или каза нещо?

    Коментиран от #153

    13:27 22.09.2026

  • 73 Регистрациите на две партии са заличени

    3 2 Отговор
    На ПП и на ДБ !

    13:27 22.09.2026

  • 74 Бойко Българоубиец

    4 5 Отговор

    До коментар #64 от "Стига завиждайте бе !!!":

    Къщата ми в барцелона бледнее пред 3ти къщи на моята патерица коста😏

    13:27 22.09.2026

  • 75 На тоя ли..

    4 6 Отговор
    ЦИК му подари... 1 % ,за да види парламента от вътре?
    Хехехехе

    13:28 22.09.2026

  • 76 Ако спечелят Волгин и Копейкин

    4 5 Отговор
    Ще си събера копейките и ще си купя Волга. С нея ще отидем до Волгоград на река Волга в тяхна чест.

    Коментиран от #81, #82

    13:28 22.09.2026

  • 77 Ще направи Гюров

    6 4 Отговор
    Сам да си говори и ще стигне и до балотаж впрочем Костадин Костадинов

    13:29 22.09.2026

  • 78 Време е

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    за "Алтернатива за България" !!!

    13:29 22.09.2026

  • 79 Времето при бай Тошо беше прекрасно

    12 7 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Само може да си мечтаем за времето на Тодор Живков!!!!!!!

    Коментиран от #92

    13:30 22.09.2026

  • 80 Иван

    3 8 Отговор
    Смешно съобщение в пресата. Висок човек, но "ниска топка" и "блатно дъно" за такаеа кандидатура. Ама, видяла жабата, че коват вола и тя вдигнала крак То си беше ясно, че той ще се самопредложи. Няма никаква "подплата", данни за такава кандидатура. Всеизвестно е защо.

    Коментиран от #104

    13:31 22.09.2026

  • 81 Да не пропуснеш само

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ако спечелят Волгин и Копейкин":

    Мамаев курган във Волгоград !

    Коментиран от #111

    13:31 22.09.2026

  • 82 Ходи

    2 4 Отговор

    До коментар #76 от "Ако спечелят Волгин и Копейкин":

    на м...@ си Райна !

    13:32 22.09.2026

  • 83 Единствения разумен избор за президент

    6 5 Отговор
    За съжаление, не защото е идеален, а защото не може Главноконадващ да е жена, при това професионален политик, нито пък льольовци, хванати от кол и въже.

    13:34 22.09.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ои8уйхътгрф

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Феникс":

    Улиго, записвай си:

    Машините СА САМО ПРИНТЕР и нищо повече... Печата ти бюлетината, ти виждаш какво пише там, сгъваш и я пускаш в урната... После всичко се брои РЪЧНО и се попълва протокола... И този протокол се предава от СИК в РИК, после в ЦИК и т.н. Данните от паметта на машината НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ за изчисляване на резултатите- те ще се ползват само при контролно сверяване на подаденият от СИК/РИК протокол и ако има разминаване СЕ БРОИ ОТНОВО и за меродавен се счита резултата от физически отпечатаните бюлетини...
    КЪДЕ ВИДЯ ШАНСА ДА СЕ МАНИПУЛИРА КАКВОТО И ДА Е НА НИВО "СОФТУЕР"??? Такива шансове просто НЯМА...

    У ваштъ дупкъ това е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН за що-годе честни избори- поне без манипулации на самите бюлетини...

    Коментиран от #106, #116

    13:35 22.09.2026

  • 86 бате лудко

    1 7 Отговор
    Егото е голяма работа. Възраждане можеха да спечелят изборите, ако Волгин бе номиниран, сега с Коцето няма щанс...

    13:35 22.09.2026

  • 87 Възраждане

    3 4 Отговор
    А заплатата в Евро или.. Рубля?!?
    Пияната ли е вице?

    13:35 22.09.2026

  • 88 мнение

    3 3 Отговор
    Би било интересно, ако има дебат между Пламен Пасков и Костадинов. Има какво да си кажат, и двамата се представят добре в спор с опонент, но единият е автентичен ерудит, а другият - менте. Йотова съм сигурен, че умишлено няма да участва или най-много да ни я покажат срещу Гюров как се замерват с празни клишета.

    Коментиран от #144

    13:37 22.09.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Мда

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Суверенист":

    Чакам да видя Йотова и Костадинов на балотажа

    Коментиран от #94

    13:38 22.09.2026

  • 91 От заглавието

    2 0 Отговор
    Кандидат за благозвучие ли го слагаш.

    13:38 22.09.2026

  • 92 Петър

    3 6 Отговор

    До коментар #79 от "Времето при бай Тошо беше прекрасно":

    Били сте млад и добре понаместен при бай Тошо. Затова Ви е било добре при него. В днешно време тези констатации за добре и зле са малко излишни защито системата е вече сменена и дискусиите трябва да са в друга посока.

    13:38 22.09.2026

  • 93 Оххххх

    1 6 Отговор
    Ако Волгин беше кандидатът щяха да вземат повече гласове.Копейката има вече много издънки.

    13:39 22.09.2026

  • 94 Те ще отменят изборите

    6 3 Отговор

    До коментар #90 от "Мда":

    Само и само да няма балотаж с Възраждане. Костадинов е фаворит !!!

    13:40 22.09.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Йеронимус БОШ

    7 4 Отговор
    Коцето се оказа СМЕЛЧАГА и се кандидатира лично ! Не като страхливеца Борисов и неговите слуги !

    13:40 22.09.2026

  • 97 КОЙ?

    3 11 Отговор
    КОЙ норамлен българин, КОЙ истински българин, а не кремълска подлога и лакей на злодея Путин ще гласува за Копейкин?! КОЙ , освен другото червения му и в червата ортак, дето си прекръстил фамилното име на руска река, понеже се срамува от българското, та станал Волгин? Срам и позор за всеки, който ще пусне бюлетина за тези отявлени национални предатели! Те щели да ни "извадят" от НАТО и ЕС! Ха-ха-ха! Мерзавци от най-висока класа! Само че, Волгино хубавецо и ти Копейкин! Варшавският догоовр го няма от 35 години бе, забравихте ли?! Или искате да се повтори черната есен на черната 1944 г., когато великата ни някога държава беше окупирана, разграбена и съсипана от пълчищата на Червената армия?! Няма да ви се получи бе, кремълски лакеи, няма!

    Коментиран от #109, #159

    13:41 22.09.2026

  • 98 О Ф на вариациите на ШорОш

    4 0 Отговор
    Сега ще наблюдаваме либерАстко ОФ срещу Възраждане - тамплиерите от Пловдив и пИдофилите/сатанисти от ПеДрохан.

    13:42 22.09.2026

  • 99 човек от народа

    11 4 Отговор
    Много силна двойка. И на двамата много им сече пипето, а пък са много известни в обществото. Не са забъркани с лами и наркобосове. Мястото на тази двойка е в първите три кандидатури и не е изключено да отиде на балотаж и да излезе победител в изборите.

    13:43 22.09.2026

  • 100 Възраждане има шанс

    7 3 Отговор
    Да се възродят отново. И цяла България заедно с тях.

    Коментиран от #108

    13:43 22.09.2026

  • 101 Ку-ку

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Ахааа":

    Ти за ГЕРБ не се притеснявай.....Бойко пак се оказа с няколко хода напред, а пък такива като вас си се радвайте на "победата"......🤣🤣🤣

    13:43 22.09.2026

  • 102 кооостя копейкин

    0 7 Отговор
    пе еее рааас пе ееее раааас!

    Коментиран от #112

    13:44 22.09.2026

  • 103 Възраждане имат шанс

    6 1 Отговор
    Да се възродят отново. И цяла България заедно с тях.

    13:45 22.09.2026

  • 104 Тото 1 и Тото 2

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Иван":

    А всеизвестна ли е причината КОЛОС , ВЕЛИКан и ТИТАн като Борисов , да не се яви на изборите ? Та той със своята мощ и обаяние би имал някакъв мижав шанс да влезе в челната 4-ка поне ! Какво го спря ? Какво го стресна ? Какво обърка крехката му душа и развали кефа ни да отидем и да НЕ ГЛАСУВАМЕ за него ?

    Коментиран от #123

    13:45 22.09.2026

  • 105 За кой от двата

    2 3 Отговор
    чугуна ще гласуват копейките, за наркочугуна или за главната копейка!

    13:45 22.09.2026

  • 106 Едно умно мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "ои8уйхътгрф":

    На фона на дрънканиците от години срещу машините,

    13:45 22.09.2026

  • 107 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА ДОН.2
    ПЕСЕНТА НА...СТИВИЙ КЕКАНА...
    КРЕИЙЗИ МАЙ ФАМИЛИЙ...😀

    13:47 22.09.2026

  • 108 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    2 3 Отговор

    До коментар #100 от "Възраждане има шанс":

    Кой казааА - "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣

    13:48 22.09.2026

  • 109 бая народ ще гласува за тях

    9 2 Отговор

    До коментар #97 от "КОЙ?":

    и все са нормални българи

    13:48 22.09.2026

  • 110 13675

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Гробар":

    По, добре за тях от колкото за двама лумпени

    13:48 22.09.2026

  • 111 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #81 от "Да не пропуснеш само":

    Мамаев курган е най-величествения паметник, който съм посещавал...

    13:48 22.09.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Даа...

    4 4 Отговор
    Тежка задача имат копейките, да избират между секретарката на Любен Гоцев и "мъжката" секретарка на Каракачанов - агент Иван ...

    13:50 22.09.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Ку-ку

    4 1 Отговор

    До коментар #85 от "ои8уйхътгрф":

    Бегай при личния лекар и да ти сменя терапията, че си превъртял "играта"....лично Кирчо и Кокорчо бяха разкрити чрез запис, че са правили "ала-бала" с президента и машините, а такъв "експерт" като теб да говори подобни небивалици, че видиш ли е "невъзможна манипулацията по машините" е меко казано нелепо....но пък вие си вярвайте, че всичко е "честно и почтено" когато печелят вашите "любимци" и всичко е купено и фалшифицирано, когато опонентите побеждават..... 🤣🤣🤣

    13:51 22.09.2026

  • 117 Нямам думи

    4 5 Отговор
    Бай Циган - за президент се гласи 🤣

    13:52 22.09.2026

  • 118 Плача от смях

    3 5 Отговор
    Този списък може да разсмее заклет негативист. Костадинов тръгва с Волгин, но ако беше обратно и ракетата носител беше Волгин, щях да се замисля да гласувам за тях.

    Коментиран от #122, #128

    13:52 22.09.2026

  • 119 Ми пиши и

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Нека да пиша":

    За баронесата че тя поне е истинска баронеса .

    13:52 22.09.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 гост

    4 5 Отговор
    една копейка + една копейка = хиляди евра взети в заплати отези продажани калпазани

    13:53 22.09.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 скромно мнение

    5 2 Отговор

    До коментар #104 от "Тото 1 и Тото 2":

    Вариантите втората политическа сила в лицето на ГЕРБ да не излъчи кандидат са два: Първото е, че Борисов се уплаши и показа, че не е човек, който носи отговорност. За разлика от него Костадинов пое своята отговорност и влезе в надпреварата. Второто е, че има някаква тайна уговорка и присъствието на отявлени гербаджии в инициативния комитет на Йотова съвсем не е случайно. Питам се, дали вицето на Йотова, което е доста изненадващ избор, е определено от нея или е спуснато от друга политическа сила.

    13:54 22.09.2026

  • 124 Стига повтаря тая ,copocougнa

    4 3 Отговор
    Инсинуация !!! Излагаш се вече

    13:55 22.09.2026

  • 125 гост

    5 3 Отговор
    Боже,пази България..

    13:55 22.09.2026

  • 126 да изберем достоен заместник на фатмака

    4 5 Отговор
    Йотова е дъно, но тия копата надолу. Наградата за избирателите ще е томбола за една седмица почивка в къщата на вожда в Тюленово, а Волгин с волгата на шефа ще ги разхожда по крйбрежието.

    13:56 22.09.2026

  • 127 костя първо

    4 6 Отговор
    да връща парите после да скача за президент!

    13:57 22.09.2026

  • 128 Стига повтаря тая copocougнa

    3 1 Отговор

    До коментар #118 от "Плача от смях":

    Инсинуация !!! Излагаш се вече

    13:57 22.09.2026

  • 129 604

    3 4 Отговор
    Коцееее...то не е партия това е култ към личноста - ТВОЯТА! По нищо не се различаваш от меч величие и т.н. ! Най-голямата грешка ти да се издигнеш за президент...големо чакане и се изцвъкахте пак! За това няма да спечелите! Що не издигнахте Виктор или друг ерудиран .....

    13:58 22.09.2026

  • 130 Така ли ми се струва

    5 2 Отговор
    Или Йотова и Костадинов имат еднакъв вид?

    Коментиран от #133

    13:59 22.09.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Боже пази

    4 2 Отговор
    България, тия хора всичките кандидати, луди ли са ? Хвани единия, удари другия !

    14:01 22.09.2026

  • 133 така е

    1 2 Отговор

    До коментар #130 от "Така ли ми се струва":

    и двете са клонинги на сатрапа сталин сделани в руското блато и инсталирани в България...

    14:01 22.09.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Бай Ганьо прави избори

    5 2 Отговор
    Играта загрубя, копейките са раздвоени. Сега да видим Йотова или коцето, кой първи ще развее байрака ня матушка и ще ги поведе към урните. Все пак Радев дава и по 50 евра, а коцето разчита на гола любов, но да видим.

    Коментиран от #141

    14:04 22.09.2026

  • 137 В РАЗГРАЖДАНЕ

    4 4 Отговор
    Това ли е обединяващата фигура? ТОЛКО МИСЛЕ, ДВА МЕСЕЦА И ИЗЛЮПИХА ЗАПАРТТЪКК

    14:05 22.09.2026

  • 138 Горно Уйно

    1 1 Отговор
    Я че гласувам за Ленин, нищо че е умрел преди около 100 години.

    14:05 22.09.2026

  • 139 Някой си

    2 4 Отговор
    Абсолютно правилен е коментарът под номер 60. То бива политическо късогледство от страна на лидера на "Възраждане", но това ...
    Много от кандидатиралите се, хората ги знаят какво представляват и просто нямат шанс. Дано по време на кампанията да бъде харесан някой кандидат, който наистина да вдъхва доверие.

    14:05 22.09.2026

  • 140 Племето яко издуха цилиндрите!

    4 0 Отговор
    Стари муцуни пак искат да стават президенти!

    14:06 22.09.2026

  • 141 след като

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Бай Ганьо прави избори":

    ганчо беше спасен за пореден път от руски агенти мунчо и капестия гълаб с обещания които изпълни наобратно да видим дали пак ще си избере червения ботуш?

    14:07 22.09.2026

  • 142 ццц

    4 1 Отговор
    Да се смееш ли, да плачеш ли....

    14:07 22.09.2026

  • 143 коментар

    2 2 Отговор
    Очакван ход от агент Коце. Изчакаха до последно да видят нагласите на хората. А те са, че въпреки медийните слагачества, хората не харесват Йотова (достатъчно е да прочетете коментарите под днешната статия, как е била блокирана в Бостън и да видите колко много хора не искат ИД президент на България да се връща). Ако Възраждане бяха издигнали заедно с Волгин някой независим и силен кандидат имаше опасност да стане като в Германия. Сега с Коце президент ще откажат много хора въобще да гласуват. Най-голямата и единствена по техни думи "опозиция" отново разединява, а не обединява българите (то не беше при Ковид мерките, защитата на лева, участието на български войски в чужбина и т.н.)

    Коментиран от #151, #169

    14:07 22.09.2026

  • 144 така така

    4 1 Отговор

    До коментар #88 от "мнение":

    Аз пък чакам дебат между Йотова и Костадинов! Костадинов буквално ще я размаже, защото йотовица говори само със заучени фрази и клишета!

    14:09 22.09.2026

  • 145 ......-

    1 2 Отговор
    Много мераклии за ВОЖДОВЕ , а индианци ЙОК.

    14:11 22.09.2026

  • 146 Излизаш и се бориш

    2 1 Отговор
    А не като страхливеца Бою и перкото Мирчев

    14:11 22.09.2026

  • 147 оня с коня

    1 1 Отговор
    Хубавото е че Много Гласове от Русия ще полетят към България в подкрепа на тая Перфектна Кандидат-Президентска двойка,лошото е че Мощният Заглушител дето бе конфискуван ще бъде използван от разни Зли хора за да прецака Джипиес сигнала което пък ще натири Гласовете Бог знае към коя друга държава също провеждаща избори.

    Коментиран от #154

    14:12 22.09.2026

  • 148 Има цeнзypлa

    3 2 Отговор
    Жълто паветна.

    14:13 22.09.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Бравоо !

    2 1 Отговор
    Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент

    14:13 22.09.2026

  • 151 Стига повтаря

    3 0 Отговор

    До коментар #143 от "коментар":

    Тази потресаваща глупост. Ти си провокатор евро атлантик си.

    14:15 22.09.2026

  • 152 тия копейки

    2 4 Отговор
    да връщат парите какви президенти са тръгнали да стават???

    14:16 22.09.2026

  • 153 Бойко Българоубиец

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Розав пудел с бустер":

    Пъцкам ти в устичката 20 години и още толкоз ще ти пъцкам 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!

    14:17 22.09.2026

  • 154 Всичко

    2 1 Отговор

    До коментар #147 от "оня с коня":

    Фалшифицират. Това е запазена марка на евро атлантическата Збирщина .

    14:18 22.09.2026

  • 155 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    Очаквани номинации.... Избора е правилен.... Това е кандидат президентската двойка за която ще гласувам..... Смятам ,че участието на балотажа е сигурно, Гюро и
    Георги Димитров Кандев ще им дишат прахта..... На втория Тур всички ще бъдат срещу Възраждане, но нищо не се знае за крайния победител, всичко ще зависи как ще минат кампаниите... Това е шанс България да се превърне от територия в независима държава.....

    Коментиран от #162

    14:18 22.09.2026

  • 156 Далаверка на перка

    3 0 Отговор
    Медийни пакети от бюджета получават Кандидат-президентските двойки, издигнати от инициативни комитети или от партии/коалиции, които нямат право на държавна субсидия (т.е. не са преминали границата от 1% на предходни избори), получават подкрепа от бюджета под формата на медийни пакети в размер на 40 000 лева (около 20 450 евро). Ако имаш някое сайтче с подставено лице му ги превеждаш и чакаш някакви следващи избори да дойдат

    14:19 22.09.2026

  • 157 1961

    3 0 Отговор
    Такова триене само заради една безобидна дума не сме видели до сега.

    14:20 22.09.2026

  • 158 Истината

    2 2 Отговор
    Повечето кандидати са да вземат държавната субсидия и кой от кадето е .

    14:21 22.09.2026

  • 159 Европеец

    1 3 Отговор

    До коментар #97 от "КОЙ?":

    Е да ти отговоря..... Аз ще гласувам убедено за тях.... Защото искам България отново да има държава и държавност....

    14:21 22.09.2026

  • 160 Много Известен Съветски Актьор

    4 3 Отговор
    Костя Копейкин и Пешо Волгата- егати карикатурите. Но и другите клоуни няма да пропуснат цирка-Руди Гела, Шефа на Парка и старият пияница Волен Сидераст. Ще бъде весело.

    Коментиран от #165

    14:22 22.09.2026

  • 161 1961

    3 0 Отговор
    Такова триене само заради една безобидна дума не сме видели до сега.

    14:23 22.09.2026

  • 162 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    2 3 Отговор

    До коментар #155 от "Европеец":

    Някой се изкряска - "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣

    14:23 22.09.2026

  • 163 Майора

    5 1 Отговор
    Ало Копейкин , ти заедно с Волгин приближаваш страната към диктатора Путини Русия! Затова връщай парите от евросубсидиите , обръщай еврото в рубли и отивай при Путин , на нас Евразия не ни трябва!

    14:24 22.09.2026

  • 164 жалко за

    0 1 Отговор
    Петър Волгин. Бих гласувал за него, ако той беше кандидат за президент. Този нарцис обаче ще прецака и неговата кандидатура. Има ли пост, Коцето е първият, който се изпъчва да го заеме. Искрено се учудвам, че не се предложи за член на новия ВСС или за поста главен прокурор. Като имам предвид колко гласа взе Коцето на парламентарните избори, мисля, че и Волгин не е в състояние да го спаси, за да излезе от надпреварата с поне малко достойнство.

    14:24 22.09.2026

  • 165 в САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "Много Известен Съветски Актьор":

    с нашенските политици може да се направи успешен бизнес с пътуващо фрик шоу!

    14:24 22.09.2026

  • 166 Гюров

    0 2 Отговор
    Лошо ми е......

    14:26 22.09.2026

  • 167 А бе

    2 1 Отговор
    Много тъпо. И тия отиват у кнала.

    14:26 22.09.2026

  • 168 Реално

    1 0 Отговор
    Ама то и Волен се кандидатирал ?!
    Кой тогава ще гласува за безличния и пошъл имитатор Къстадин Копейкин , като имаш оригинала ?!

    14:26 22.09.2026

  • 169 пери

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "коментар":

    Защо да се откажат да гласуват? Кандидати бол. Да, на копейка поддръжниците дилемата е сериозна, останалите сме наясно, че поне тия не са ни фаворити. Даже няма нужда от кампания, аз съм наясно вече за кого да гласувам. Особено след като Копейкин оsра празника с кандидатурата си точно днес.

    14:27 22.09.2026

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