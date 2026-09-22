Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“

Кандидатът на „Възраждане“ за президент е лидерът на партията Костадин Костадинов.
Костадинов обаче закъсня за собствената си номинация на Царевец. Той пристигна с 10 минути по-късно заедно с Петър Волгин, пише "24 часа".
"Радвам се, че точно днес, сме точно тук. Символ на нашата история от средновековието", каза Костадинов. По думите му България е "специална страна".
"Петър Волгин е човек, който показа в ЕП, че няма теми табу, няма червени линии, велики сили и лидери, когато трябва да бъде защитаван българския интерес", каза Костадинов и уточни, че Волгин не е партиен член.
"Целта е една - да спечелим тези избори", каза Костадинов.
Малко по-късно днес в София "Възраждане" се регистрира в ЦИК за президентските избори.
Припомняме, че в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на 24 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от ЦИК на официалната си фейсбук страница.
Кандидатските листи са:
✔️Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент
✔️Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент
✔️Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент
✔️Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент
✔️Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент
✔️Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент
✔️Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент
✔️Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент
✔️Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент
✔️Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент
✔️Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент
✔️Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент
✔️Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент
✔️Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент
✔️Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент
✔️Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова - кандидат за вицепрезидент
✔️Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент
✔️Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент
✔️Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент
✔️Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент
✔️Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент
✔️Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент
✔️Явор Бориславов Генов - кандидат за президент и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент
✔️Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент
Според хронограмата, приета от ЦИК, до 22 септември е срокът, в който партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент.
Общо 27 инициативни комитета и осем партии подадоха документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време е
Коментиран от #7, #78, #155
13:03 22.09.2026
2 Любопитен
Коментиран от #29, #32, #41, #48, #79
13:03 22.09.2026
3 надарена кака
Коментиран от #42
13:03 22.09.2026
4 Просто човек
Коментиран от #50
13:04 22.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лопата Орешник
Коментиран от #47
13:04 22.09.2026
7 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Време е":Оше един о.ллигг,оф.ррееен
Коментиран от #19
13:05 22.09.2026
8 Хаха
13:05 22.09.2026
9 Суверенист
Коментиран от #17, #90
13:06 22.09.2026
10 Феникс
Коментиран от #28, #51
13:06 22.09.2026
11 Браво
13:06 22.09.2026
12 4 ти километър
13:06 22.09.2026
13 Софиянец
Коментиран от #26, #54
13:06 22.09.2026
14 Ахааа
Коментиран от #101
13:06 22.09.2026
15 хехе
13:06 22.09.2026
16 Социолог
13:07 22.09.2026
17 Мата Хари
До коментар #9 от "Суверенист":Ха ха ха
13:07 22.09.2026
18 максудски лъжепатриот
13:07 22.09.2026
19 Гробар
До коментар #7 от "Ха ха ха ха":А не бе. Дай да гласуваме за мис Пиги подлогата на Фуражката или за петроханския циганин фашист.
Коментиран от #110
13:07 22.09.2026
20 Костадинов
13:07 22.09.2026
21 Щях да
13:07 22.09.2026
22 кабасдс -крадев
13:07 22.09.2026
23 Възраждане победа!
Коментиран от #31, #45
13:08 22.09.2026
24 Има ни пак
,
13:09 22.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Феникс
До коментар #13 от "Софиянец":С чужда пита всеки може да направи помен! А и това не е никакво строителство , а е чисто и просто бизнес проект с цел печелба и облагодетелстване!
Коментиран от #33, #37
13:09 22.09.2026
27 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Коментиран от #62
13:09 22.09.2026
28 Евроатлантик
До коментар #10 от "Феникс":От машините се страхува единствено полуграмотният електорат на ГЕРБ- ДПС! Иначе с хартиени бюлетини, двете партии години наред фалшифицираха и имаше стотици хиляди невалидни бюлетини!!!
Коментиран от #38
13:09 22.09.2026
29 Гробар
До коментар #2 от "Любопитен":Бай Тошо и престъпен режим? Това от дедо си от жандармерията ли си го чул?
Коментиран от #46
13:09 22.09.2026
30 разграждане
Явно и кадри нямат.
Прогноза: Няма да стигнат дори до балотаж!
Коментиран от #63
13:10 22.09.2026
31 Ми то ти
До коментар #23 от "Възраждане победа!":Подаваш тона. Мисли позитивно !
13:10 22.09.2026
32 Ония Режим !
До коментар #2 от "Любопитен":Поне Направи от България !
ДАРЖАВА !
Нищо от тогава !
Дори Разглоби !
Нейната Икономика !
И Сега Се Чуди !
От Къде Да Вземе Пари !
И Мародерства !
И Деребейства Над !
Нейното Население !
Летящи Цени !
И Замразени Ниски Доходи !
Нови Задължения !
И НИЩО !
Коментиран от #36
13:11 22.09.2026
33 Софиянец
До коментар #26 от "Феникс":А коста с чуждите пари от субсидията си купи 2 къщи 🤣😂
Коментиран от #58
13:11 22.09.2026
34 хахахах
Коментиран от #52
13:11 22.09.2026
35 Варна 3
Копейкин с Гюро на балотаж
Жестока битка
Коментиран от #40
13:11 22.09.2026
36 Освен Системно !
До коментар #32 от "Ония Режим !":Безаконие !
Нищо !
Друго !
13:12 22.09.2026
37 Икономист
До коментар #26 от "Феникс":Като е толкова лесно,айде ти набери 70 милиона евро капитал с акционерно дружество и построй нещо 😏😉
Коментиран от #44
13:12 22.09.2026
38 Феникс
До коментар #28 от "Евроатлантик":Не казвам че се страхувам, това не е до грамотност, когато машините са наожени насила без право на избор, тогава има нещо гнило! А и сам знам като програмист че няма софтуер който не може да направи ала-бала в ръцете на умели хора, още повече със този хардуер!
Коментиран от #85
13:12 22.09.2026
39 Бойко Българоубиец
Коментиран от #59, #72
13:13 22.09.2026
40 Статистика избори 2024 -2026 г.
До коментар #35 от "Варна 3":2024г.- април 2026 г.
ПП- ДБ - октомври 2024 г.-
26КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 346 063 гласа
Април 2026 г.-
7КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА -
БЪЛГАРИЯ 413 846
ПП. Възраждане октомври 2024 г.
12ВЪЗРАЖДАНЕ 325 466 гласа
Април 2026 г.-
8 ВЪЗРАЖДАНЕ
137 940 гласа
ИТН
октомври 2024 г.
7ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
165 160 гласа
Април 2026 г.-
1ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
23 461 гласа
ГЕРБ загуби за 1 г.и половина 210 хиляди гласа ,МЕЧ ,Величие бяха с почти идентичен резултат като гласове на двата избора.
И какъв е извода -
Единствено ПП-ДБ качват като гласове близо 68 хиляди гласа ,Възраждане се сриват с почти 190 хиляди а за убийството на ИТН да не говорим.
Гюров има сигурни 500 хиляди гласа твърд електорат. Според Костадинов от Възраждане реално за радев са гласували 476 хиляди човека,останалите са купен и корпоративен вот от мафията зад кРадев. Пример - трите секции в ромския квартал "Ботунец" на мафиотския клан "Калашниците" където 98 процента от гласовете бяха за ПБ на мунчо. Да си спомним и 300 хиляди преференции за четиримата представители на ВМРО в листите на мунчо които бяха купени с милионите на каракачанов - агент Иван откраднати като военен министър на Борисов. Половината вече отлетяха ,една част се върнаха във Възраждане. Така че няма да е изненада балотажа да е Андрей Гюров с половин милион гласа и кандидата на Възраждане който ще е с около 380-400 хиляди гласа. Йотова е около 200 хиляди ко
Коментиран от #55
13:13 22.09.2026
41 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
До коментар #2 от "Любопитен":Намери къде да го напишеш, във форума-хоспис на изkykypигали соц мyмии, които цял живот са живели на гърба на другите.
13:13 22.09.2026
42 Вземи
До коментар #3 от "надарена кака":ги изпери тия прашки, най-накрая, че се не трае.
13:13 22.09.2026
43 Ха-ха-ха
13:13 22.09.2026
44 Феникс
До коментар #37 от "Икономист":Виж пиле, мой личен приятел беше завечен със 10 000 лева от Ивелинчо, явно това спада към личният му капитал!
Коментиран от #57
13:14 22.09.2026
45 Един ром,
До коментар #23 от "Възраждане победа!":който е корумпиран, и един дългоушко, който си е копейкин отдавна, но не отиде в Русия при Путин, а се уреди в Европарламента за много евра заедно със семейството си. А Костадинов е разведен и това не е добре за репутацията му за кандидат. Набързо трябва да му намерят булка.
Коментиран от #67
13:14 22.09.2026
46 фонтанелата
До коментар #29 от "Гробар":мълчи че сте ролкова грешни чевените мравки
13:14 22.09.2026
47 Идиотива
До коментар #6 от "Лопата Орешник":ги уби от помилване.
13:14 22.09.2026
48 Боруна Лом
До коментар #2 от "Любопитен":ТЪПАН САМО СЕ ОГЛЕДАЙ.. ВСИЧКО ПОСТРОЕНО Е ОТ БАЙ ТОШО,А ВСИЧКО УНИЩОЖЕНО Е ОТ ВАС!
13:14 22.09.2026
49 Ивелин Михайлов
13:14 22.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Радев
До коментар #10 от "Феникс":Ще ги активирам и ще се кланяте на тамплиерката през следващите 10 години 😉😘😏
13:15 22.09.2026
52 Не левчето
До коментар #34 от "хахахах":а копейката!
13:16 22.09.2026
53 Нека да пиша
Коментиран от #119
13:16 22.09.2026
54 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #13 от "Софиянец":ТАКА Е НАЧАЛНИК...
АМА НА ЕДИНИЯ Е ОТ ВЕЛПАПЕ
А НА КУПЕЙКИН Е ОТ
ВЕНЕ
ЦИЯНСКИ КАМИК... 😀
Коментиран от #61
13:16 22.09.2026
55 Точен сте
До коментар #40 от "Статистика избори 2024 -2026 г.":Йотова ще има 200 хиляди максимум 250 колкото ще купят олигарсите зад мунчо
13:17 22.09.2026
56 Азззззззз
13:17 22.09.2026
57 Икономист
До коментар #44 от "Феникс":Ми ако е на зор да си продаде акциите къв му е проблемът
13:18 22.09.2026
58 корекция
До коментар #33 от "Софиянец":засега за 2 палата на морето се знае освен палата край варненското езеро все с пари от субсидията която копейкин искаше и обещаваше да върне но ужким закона не го позволявал такъв лъжец за президентин се гласи...
Коментиран от #64
13:18 22.09.2026
59 Още дори и ти не си го разбрал
До коментар #39 от "Бойко Българоубиец":Ако има честни и свободни избори и няма манипулации и фалшификации Възраждане ще отиде на балотаж.
13:19 22.09.2026
60 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Това не е политика, драги читатели, това е чиста проба политическо харакири! Свободният канал научи от свои източници, че в редиците на патриотите ври и кипи. Хората са в шок от бруталното пренебрегване на Волгин. Докато популярният журналист и евродепутат можеше да обере гласовете на разочаровани леви, русофили и мислещи консерватори, Копейкин избра да удуши партията в прегръдката на собствения си комплексиран нарцисизъм. Защо? Защото го тресе панически страх! Страх, че Волгин ще се окаже по-харесван, по-интелигентен и по-обичан от избирателите. За Костадинов няма място за втори петел на бунището – всичко трябва да се върти около неговата персона!
Но цената за това болно его ще я плати цялата му партия. Костадинов отдавна се е превърнал в токсичен плакат с бетониран електорален таван.
13:20 22.09.2026
61 Българин
До коментар #54 от "НИЩО МУ НЯМА":А ти български знаеш ли
13:20 22.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Та замесиха
До коментар #30 от "разграждане":и оная вещица Нешка, любовницата на Свилен Русев, който я изографиса в църквата на Ванга. Тя е отявлена путинистка, а е и на 80 години. Много изперкала. Същата като Радев, цял живот критикува и тероризира. Ако беше вице с тия години, нали трябва да замести президента, как ще стане?
13:21 22.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ......
13:24 22.09.2026
66 Пристига на Царевец
13:24 22.09.2026
67 Разведен
До коментар #45 от "Един ром,":е на документ, за да не декларира откраднатото от субсидията.
13:24 22.09.2026
68 Връщай
13:24 22.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Програмист
До коментар #64 от "Стига завиждайте бе !!!":Викаш тия трите палати само с депутатската заплата ги е построил, а 😉
13:26 22.09.2026
71 Гресирана ватенка
13:26 22.09.2026
72 Розав пудел с бустер
До коментар #39 от "Бойко Българоубиец":Аууу, колко остроумнокрасиво - пъцна ли или каза нещо?
Коментиран от #153
13:27 22.09.2026
73 Регистрациите на две партии са заличени
13:27 22.09.2026
74 Бойко Българоубиец
До коментар #64 от "Стига завиждайте бе !!!":Къщата ми в барцелона бледнее пред 3ти къщи на моята патерица коста😏
13:27 22.09.2026
75 На тоя ли..
Хехехехе
13:28 22.09.2026
76 Ако спечелят Волгин и Копейкин
Коментиран от #81, #82
13:28 22.09.2026
77 Ще направи Гюров
13:29 22.09.2026
78 Време е
До коментар #1 от "Време е":за "Алтернатива за България" !!!
13:29 22.09.2026
79 Времето при бай Тошо беше прекрасно
До коментар #2 от "Любопитен":Само може да си мечтаем за времето на Тодор Живков!!!!!!!
Коментиран от #92
13:30 22.09.2026
80 Иван
Коментиран от #104
13:31 22.09.2026
81 Да не пропуснеш само
До коментар #76 от "Ако спечелят Волгин и Копейкин":Мамаев курган във Волгоград !
Коментиран от #111
13:31 22.09.2026
82 Ходи
До коментар #76 от "Ако спечелят Волгин и Копейкин":на м...@ си Райна !
13:32 22.09.2026
83 Единствения разумен избор за президент
13:34 22.09.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ои8уйхътгрф
До коментар #38 от "Феникс":Улиго, записвай си:
Машините СА САМО ПРИНТЕР и нищо повече... Печата ти бюлетината, ти виждаш какво пише там, сгъваш и я пускаш в урната... После всичко се брои РЪЧНО и се попълва протокола... И този протокол се предава от СИК в РИК, после в ЦИК и т.н. Данните от паметта на машината НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ за изчисляване на резултатите- те ще се ползват само при контролно сверяване на подаденият от СИК/РИК протокол и ако има разминаване СЕ БРОИ ОТНОВО и за меродавен се счита резултата от физически отпечатаните бюлетини...
КЪДЕ ВИДЯ ШАНСА ДА СЕ МАНИПУЛИРА КАКВОТО И ДА Е НА НИВО "СОФТУЕР"??? Такива шансове просто НЯМА...
У ваштъ дупкъ това е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН за що-годе честни избори- поне без манипулации на самите бюлетини...
Коментиран от #106, #116
13:35 22.09.2026
86 бате лудко
13:35 22.09.2026
87 Възраждане
Пияната ли е вице?
13:35 22.09.2026
88 мнение
Коментиран от #144
13:37 22.09.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Мда
До коментар #9 от "Суверенист":Чакам да видя Йотова и Костадинов на балотажа
Коментиран от #94
13:38 22.09.2026
91 От заглавието
13:38 22.09.2026
92 Петър
До коментар #79 от "Времето при бай Тошо беше прекрасно":Били сте млад и добре понаместен при бай Тошо. Затова Ви е било добре при него. В днешно време тези констатации за добре и зле са малко излишни защито системата е вече сменена и дискусиите трябва да са в друга посока.
13:38 22.09.2026
93 Оххххх
13:39 22.09.2026
94 Те ще отменят изборите
До коментар #90 от "Мда":Само и само да няма балотаж с Възраждане. Костадинов е фаворит !!!
13:40 22.09.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Йеронимус БОШ
13:40 22.09.2026
97 КОЙ?
Коментиран от #109, #159
13:41 22.09.2026
98 О Ф на вариациите на ШорОш
13:42 22.09.2026
99 човек от народа
13:43 22.09.2026
100 Възраждане има шанс
Коментиран от #108
13:43 22.09.2026
101 Ку-ку
До коментар #14 от "Ахааа":Ти за ГЕРБ не се притеснявай.....Бойко пак се оказа с няколко хода напред, а пък такива като вас си се радвайте на "победата"......🤣🤣🤣
13:43 22.09.2026
102 кооостя копейкин
Коментиран от #112
13:44 22.09.2026
103 Възраждане имат шанс
13:45 22.09.2026
104 Тото 1 и Тото 2
До коментар #80 от "Иван":А всеизвестна ли е причината КОЛОС , ВЕЛИКан и ТИТАн като Борисов , да не се яви на изборите ? Та той със своята мощ и обаяние би имал някакъв мижав шанс да влезе в челната 4-ка поне ! Какво го спря ? Какво го стресна ? Какво обърка крехката му душа и развали кефа ни да отидем и да НЕ ГЛАСУВАМЕ за него ?
Коментиран от #123
13:45 22.09.2026
105 За кой от двата
13:45 22.09.2026
106 Едно умно мнение
До коментар #85 от "ои8уйхътгрф":На фона на дрънканиците от години срещу машините,
13:45 22.09.2026
107 НИЩО МУ НЯМА
ПЕСЕНТА НА...СТИВИЙ КЕКАНА...
КРЕИЙЗИ МАЙ ФАМИЛИЙ...😀
13:47 22.09.2026
108 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
До коментар #100 от "Възраждане има шанс":Кой казааА - "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
13:48 22.09.2026
109 бая народ ще гласува за тях
До коментар #97 от "КОЙ?":и все са нормални българи
13:48 22.09.2026
110 13675
До коментар #19 от "Гробар":По, добре за тях от колкото за двама лумпени
13:48 22.09.2026
111 Европеец
До коментар #81 от "Да не пропуснеш само":Мамаев курган е най-величествения паметник, който съм посещавал...
13:48 22.09.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Даа...
13:50 22.09.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Ку-ку
До коментар #85 от "ои8уйхътгрф":Бегай при личния лекар и да ти сменя терапията, че си превъртял "играта"....лично Кирчо и Кокорчо бяха разкрити чрез запис, че са правили "ала-бала" с президента и машините, а такъв "експерт" като теб да говори подобни небивалици, че видиш ли е "невъзможна манипулацията по машините" е меко казано нелепо....но пък вие си вярвайте, че всичко е "честно и почтено" когато печелят вашите "любимци" и всичко е купено и фалшифицирано, когато опонентите побеждават..... 🤣🤣🤣
13:51 22.09.2026
117 Нямам думи
13:52 22.09.2026
118 Плача от смях
Коментиран от #122, #128
13:52 22.09.2026
119 Ми пиши и
До коментар #53 от "Нека да пиша":За баронесата че тя поне е истинска баронеса .
13:52 22.09.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 гост
13:53 22.09.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 скромно мнение
До коментар #104 от "Тото 1 и Тото 2":Вариантите втората политическа сила в лицето на ГЕРБ да не излъчи кандидат са два: Първото е, че Борисов се уплаши и показа, че не е човек, който носи отговорност. За разлика от него Костадинов пое своята отговорност и влезе в надпреварата. Второто е, че има някаква тайна уговорка и присъствието на отявлени гербаджии в инициативния комитет на Йотова съвсем не е случайно. Питам се, дали вицето на Йотова, което е доста изненадващ избор, е определено от нея или е спуснато от друга политическа сила.
13:54 22.09.2026
124 Стига повтаря тая ,copocougнa
13:55 22.09.2026
125 гост
13:55 22.09.2026
126 да изберем достоен заместник на фатмака
13:56 22.09.2026
127 костя първо
13:57 22.09.2026
128 Стига повтаря тая copocougнa
До коментар #118 от "Плача от смях":Инсинуация !!! Излагаш се вече
13:57 22.09.2026
129 604
13:58 22.09.2026
130 Така ли ми се струва
Коментиран от #133
13:59 22.09.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Боже пази
14:01 22.09.2026
133 така е
До коментар #130 от "Така ли ми се струва":и двете са клонинги на сатрапа сталин сделани в руското блато и инсталирани в България...
14:01 22.09.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Бай Ганьо прави избори
Коментиран от #141
14:04 22.09.2026
137 В РАЗГРАЖДАНЕ
14:05 22.09.2026
138 Горно Уйно
14:05 22.09.2026
139 Някой си
Много от кандидатиралите се, хората ги знаят какво представляват и просто нямат шанс. Дано по време на кампанията да бъде харесан някой кандидат, който наистина да вдъхва доверие.
14:05 22.09.2026
140 Племето яко издуха цилиндрите!
14:06 22.09.2026
141 след като
До коментар #136 от "Бай Ганьо прави избори":ганчо беше спасен за пореден път от руски агенти мунчо и капестия гълаб с обещания които изпълни наобратно да видим дали пак ще си избере червения ботуш?
14:07 22.09.2026
142 ццц
14:07 22.09.2026
143 коментар
Коментиран от #151, #169
14:07 22.09.2026
144 така така
До коментар #88 от "мнение":Аз пък чакам дебат между Йотова и Костадинов! Костадинов буквално ще я размаже, защото йотовица говори само със заучени фрази и клишета!
14:09 22.09.2026
145 ......-
14:11 22.09.2026
146 Излизаш и се бориш
14:11 22.09.2026
147 оня с коня
Коментиран от #154
14:12 22.09.2026
148 Има цeнзypлa
14:13 22.09.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Бравоо !
14:13 22.09.2026
151 Стига повтаря
До коментар #143 от "коментар":Тази потресаваща глупост. Ти си провокатор евро атлантик си.
14:15 22.09.2026
152 тия копейки
14:16 22.09.2026
153 Бойко Българоубиец
До коментар #72 от "Розав пудел с бустер":Пъцкам ти в устичката 20 години и още толкоз ще ти пъцкам 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!
14:17 22.09.2026
154 Всичко
До коментар #147 от "оня с коня":Фалшифицират. Това е запазена марка на евро атлантическата Збирщина .
14:18 22.09.2026
155 Европеец
До коментар #1 от "Време е":Очаквани номинации.... Избора е правилен.... Това е кандидат президентската двойка за която ще гласувам..... Смятам ,че участието на балотажа е сигурно, Гюро и
Георги Димитров Кандев ще им дишат прахта..... На втория Тур всички ще бъдат срещу Възраждане, но нищо не се знае за крайния победител, всичко ще зависи как ще минат кампаниите... Това е шанс България да се превърне от територия в независима държава.....
Коментиран от #162
14:18 22.09.2026
156 Далаверка на перка
14:19 22.09.2026
157 1961
14:20 22.09.2026
158 Истината
14:21 22.09.2026
159 Европеец
До коментар #97 от "КОЙ?":Е да ти отговоря..... Аз ще гласувам убедено за тях.... Защото искам България отново да има държава и държавност....
14:21 22.09.2026
160 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #165
14:22 22.09.2026
161 1961
14:23 22.09.2026
162 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
До коментар #155 от "Европеец":Някой се изкряска - "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
14:23 22.09.2026
163 Майора
14:24 22.09.2026
164 жалко за
14:24 22.09.2026
165 в САЩ
До коментар #160 от "Много Известен Съветски Актьор":с нашенските политици може да се направи успешен бизнес с пътуващо фрик шоу!
14:24 22.09.2026
166 Гюров
14:26 22.09.2026
167 А бе
14:26 22.09.2026
168 Реално
Кой тогава ще гласува за безличния и пошъл имитатор Къстадин Копейкин , като имаш оригинала ?!
14:26 22.09.2026
169 пери
До коментар #143 от "коментар":Защо да се откажат да гласуват? Кандидати бол. Да, на копейка поддръжниците дилемата е сериозна, останалите сме наясно, че поне тия не са ни фаворити. Даже няма нужда от кампания, аз съм наясно вече за кого да гласувам. Особено след като Копейкин оsра празника с кандидатурата си точно днес.
14:27 22.09.2026