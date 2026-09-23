Тръмп и Зеленски обсъдиха енергийно примирие и пътя към край на войната ОБЗОР

Президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски обсъдиха прекратяване на ударите по енергийни обекти и възможните стъпки към прекратяване на войната в Украйна. Разговорът се проведе в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк и продължи около 40 минути. След срещата Зеленски я определи като позитивна и продуктивна.

Основният конкретен въпрос е възможността за енергийно примирие между Русия и Украйна. Зеленски заяви, че Киев е готов да приеме договореност за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, но при условие че Москва се ангажира със същото.

Още новини от Украйна

Украинският президент подчерта, че по време на разговора Тръмп не е поискал от Украйна едностранно да прекрати атаките си срещу руски обекти. По думите му идеята е да бъде постигнато взаимно прекратяване на ударите, което би могло да стане първа стъпка към по-широка деескалация.

„Готови сме за всякакъв формат на енергийно примирие“, заяви Зеленски след срещата. Той изрази надежда, че американската страна ще намери начин да убеди Русия да се включи в преговори за прекратяване на конфликта.

Темата е особено чувствителна преди зимата, когато украинската енергийна система традиционно е подложена на сериозен натиск. Киев се стреми да получи допълнителни средства и оръжия за защита на инфраструктурата си, включително системи за противовъздушна отбрана.

Искане за нови „Пейтриът“

По време на срещата Зеленски е поставил и въпроса за допълнителни ракети за американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Украинският президент заяви, че е поискал от Тръмп т.нар. „зимен пакет“, който да помогне на страната да защити въздушното си пространство през предстоящия зимен период.

Зеленски е обсъдил и възможността Украйна да получи лиценз за производство на ракети „Пейтриът“ на своя територия, както и по-широки гаранции за сигурността на страната.

Възможна тристранна среща

Друг важен елемент от разговора е перспективата за среща между лидерите на САЩ, Украйна и Русия.

Зеленски отново заяви готовност да участва в тристранна среща с Тръмп и руския президент Владимир Путин. Киев се надява Вашингтон да успее да убеди Москва да се включи в подобен формат.

Тръмп от своя страна заяви пред Общото събрание на ООН, че САЩ работят с ръководителите на Русия и Украйна и че според него решение на конфликта може да бъде постигнато по-скоро, отколкото мнозина очакват.

Засега обаче няма публично потвърдена договореност за конкретна дата или формат на тристранна среща.

Натиск върху Москва

Зеленски заяви още, че очаква Тръмп да използва икономическите инструменти, с които разполага Вашингтон, за да окаже натиск върху Русия.

Украинският президент спомена законодателството, свързано със санкции срещу Русия и възможността за използване на митнически мерки. Според него американският президент разполага с инструменти, които могат да бъдат използвани, ако Москва откаже да предприеме стъпки към деескалация.

Срещата се състоя на фона на продължаващи руски и украински удари по енергийни и петролни обекти. През последните дни украински атаки засегнаха руски рафинерии, докато руски ракети и дронове продължиха да поразяват украинска инфраструктура.

Тръмп: Време е войната да приключи

Преди разговора си със Зеленски Тръмп заяви, че е време войната в Украйна да приключи. Американският президент похвали украинските военнослужещи и каза, че Вашингтон продължава да работи за намиране на решение.

В същото време Тръмп свърза украинските удари по руски рафинерии с повишаването на цените на дизела и заяви, че въпросът ще бъде обсъден със Зеленски. Темата за горивата придоби допълнителна актуалност заради сътресенията на световните енергийни пазари.

След срещата Зеленски заяви, че Украйна е готова на конкретна стъпка към деескалация, но очаква взаимност от Русия.

Предложението за енергийно примирие засега остава на ниво политическа инициатива. За да бъде реализирано, е необходимо Москва също да се съгласи да прекрати ударите по енергийната инфраструктура. Именно руската позиция ще бъде решаваща за това дали обсъдената между Тръмп и Зеленски идея ще се превърне в реална договореност.

Източници: БТА, Асошиейтед прес, ООН