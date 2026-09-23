Тръмп и Зеленски обсъдиха енергийно примирие и пътя към край на войната ОБЗОР

Президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски обсъдиха прекратяване на ударите по енергийни обекти и възможните стъпки към прекратяване на войната в Украйна. Разговорът се проведе в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк и продължи около 40 минути. След срещата Зеленски я определи като позитивна и продуктивна.
Основният конкретен въпрос е възможността за енергийно примирие между Русия и Украйна. Зеленски заяви, че Киев е готов да приеме договореност за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, но при условие че Москва се ангажира със същото.
Украинският президент подчерта, че по време на разговора Тръмп не е поискал от Украйна едностранно да прекрати атаките си срещу руски обекти. По думите му идеята е да бъде постигнато взаимно прекратяване на ударите, което би могло да стане първа стъпка към по-широка деескалация.
„Готови сме за всякакъв формат на енергийно примирие“, заяви Зеленски след срещата. Той изрази надежда, че американската страна ще намери начин да убеди Русия да се включи в преговори за прекратяване на конфликта.
Темата е особено чувствителна преди зимата, когато украинската енергийна система традиционно е подложена на сериозен натиск. Киев се стреми да получи допълнителни средства и оръжия за защита на инфраструктурата си, включително системи за противовъздушна отбрана.
Искане за нови „Пейтриът“
По време на срещата Зеленски е поставил и въпроса за допълнителни ракети за американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.
Украинският президент заяви, че е поискал от Тръмп т.нар. „зимен пакет“, който да помогне на страната да защити въздушното си пространство през предстоящия зимен период.
Зеленски е обсъдил и възможността Украйна да получи лиценз за производство на ракети „Пейтриът“ на своя територия, както и по-широки гаранции за сигурността на страната.
Възможна тристранна среща
Друг важен елемент от разговора е перспективата за среща между лидерите на САЩ, Украйна и Русия.
Зеленски отново заяви готовност да участва в тристранна среща с Тръмп и руския президент Владимир Путин. Киев се надява Вашингтон да успее да убеди Москва да се включи в подобен формат.
Тръмп от своя страна заяви пред Общото събрание на ООН, че САЩ работят с ръководителите на Русия и Украйна и че според него решение на конфликта може да бъде постигнато по-скоро, отколкото мнозина очакват.
Засега обаче няма публично потвърдена договореност за конкретна дата или формат на тристранна среща.
Натиск върху Москва
Зеленски заяви още, че очаква Тръмп да използва икономическите инструменти, с които разполага Вашингтон, за да окаже натиск върху Русия.
Украинският президент спомена законодателството, свързано със санкции срещу Русия и възможността за използване на митнически мерки. Според него американският президент разполага с инструменти, които могат да бъдат използвани, ако Москва откаже да предприеме стъпки към деескалация.
Срещата се състоя на фона на продължаващи руски и украински удари по енергийни и петролни обекти. През последните дни украински атаки засегнаха руски рафинерии, докато руски ракети и дронове продължиха да поразяват украинска инфраструктура.
Тръмп: Време е войната да приключи
Преди разговора си със Зеленски Тръмп заяви, че е време войната в Украйна да приключи. Американският президент похвали украинските военнослужещи и каза, че Вашингтон продължава да работи за намиране на решение.
В същото време Тръмп свърза украинските удари по руски рафинерии с повишаването на цените на дизела и заяви, че въпросът ще бъде обсъден със Зеленски. Темата за горивата придоби допълнителна актуалност заради сътресенията на световните енергийни пазари.
След срещата Зеленски заяви, че Украйна е готова на конкретна стъпка към деескалация, но очаква взаимност от Русия.
Предложението за енергийно примирие засега остава на ниво политическа инициатива. За да бъде реализирано, е необходимо Москва също да се съгласи да прекрати ударите по енергийната инфраструктура. Именно руската позиция ще бъде решаваща за това дали обсъдената между Тръмп и Зеленски идея ще се превърне в реална договореност.
Източници: БТА, Асошиейтед прес, ООН
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп и зеленски обсъждат.
Коментиран от #3
05:34 23.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Русия ще се съгласи
До коментар #1 от "Тръмп и зеленски обсъждат.":да направи същото. Но само абсолютно същото. Да спре да атакува рафинерии и горивни депа.
Триковете на Зеленски и менторите му, да прикачи към споразумението и други неща, няма да минат. Пък и нали побеждава!!
"Зеленски заяви, че Киев е готов да приеме договореност за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, но при условие че Москва се ангажира със същото."
Коментиран от #4, #5
06:12 23.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ужас
07:46 23.09.2026
7 ЛЪЖЦИ
07:50 23.09.2026