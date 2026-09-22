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Тръмп пред ООН: Америка е по-силна от всякога, войните могат да бъдат спрени

Тръмп пред ООН: Америка е по-силна от всякога, войните могат да бъдат спрени

22 Септември, 2026 19:33, обновена 22 Септември, 2026 19:38 1 073 64

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  • сащ-
  • оон-
  • световна политика

Американският президент защити действията на САЩ срещу Иран, обеща да сложи край на войната в Украйна и отправи предупреждения към Техеран

Тръмп пред ООН: Америка е по-силна от всякога, войните могат да бъдат спрени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, за да защити външната политика на Вашингтон, американските военни действия срещу Иран и подхода си към войната в Украйна. В близо 40-минутното си изказване той представи Съединените щати като държава, която според него отново демонстрира силата си и е способна да налага решения в международните конфликти.

„Америка отново е силна“

Тръмп започна речта си с акцент върху вътрешното развитие на САЩ, икономиката, имиграцията и сигурността, преди да премине към международните конфликти.

Американският президент заяви пред световните лидери, че САЩ са по-силни от всякога и представи действията на своята администрация като доказателство, че Вашингтон вече не разчита само на дипломатически декларации.

AP отбелязва, че за разлика от някои от предишните му импровизирани речи този път Тръмп до голяма степен се придържаше към предварително подготвения текст. Посланието му беше концентрирано върху действията на американската администрация и върху твърдението, че именно силата на САЩ е основният инструмент за постигане на мир.

Иран: предупреждение за нова ескалация

Една от централните теми беше войната с Иран.

Тръмп защити американската военна операция срещу Техеран и заяви, че действията на САЩ са попречили на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. По думите му Вашингтон е изправен пред избор между постигането на споразумение и нова военна ескалация.

Американският президент отправи директно предупреждение към иранското ръководство, като заяви, че ако не бъде постигната сделка, САЩ могат да нанесат още по-тежък удар. Reuters цитира думите му, че той обмисля дали да сключи договореност с Иран или да унищожи Ислямската република.R

Тръмп също заяви, че очаква Техеран да бъде склонен към сделка след изборите през ноември.

По време на речта иранската делегация напусна залата, докато Тръмп говореше за американските военни действия срещу страната. Иранският президент Масуд Пезешкиан и външният министър Абас Арагчи не присъстваха лично в залата.

„Ще сложим край“ на войната в Украйна

Втората голяма международна тема беше войната между Русия и Украйна.

Тръмп заяви пред Общото събрание, че САЩ работят с лидерите на двете страни и че войната ще бъде прекратена.

„Ще го направим“, каза американският президент, като изрази увереност, че конфликтът може да приключи по-бързо, отколкото мнозина очакват.

Изказването му прозвуча на фона на продължаващите руски и украински въздушни удари. В същия ден AP съобщи за руски ракетни и безпилотни атаки срещу няколко украински региона, при които са загинали цивилни, както и за украински удари по руски петролни рафинерии.

Тръмп призова Киев да прекрати ударите по руска енергийна инфраструктура, докато украинската страна заявява, че би спряла тези атаки, ако Москва прекрати ударите срещу украинската енергийна система.

Тръмп отхвърли твърденията за недостиг на американски оръжия

Американският президент отхвърли опасенията, че войната с Иран е изчерпала американските запаси от модерни боеприпаси.

Той заяви, че САЩ разполагат с повече муниции, отколкото биха могли да използват, и че производството е увеличено до безпрецедентни равнища.

AP обаче отбелязва, че това твърдение се разминава с оценки на експерти и съюзници на САЩ. Според тях запасите от определени ракети и прехващачи са намалели, а възстановяването им може да отнеме години. Особено сериозни са опасенията около ракетите за системите Patriot и THAAD, както и крилатите ракети Tomahawk.

„Супер интелигентност“ вместо изкуствен интелект

Сред необичайните моменти в речта беше и изявлението на Тръмп за изкуствения интелект.

Президентът заяви, че САЩ ще започнат да използват термина „super intelligence“ вместо „artificial intelligence“, тъй като думата „artificial“ според него създава впечатление, че интелигентността е неестествена или фалшива.

AP отбелязва, че не е ясно дали става въпрос за официално въведена промяна в американската администрация или за терминологично предложение на президента.

Гренландия и новата договореност с Дания

Речта на Тръмп се проведе в деня, в който САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за укрепване на сигурността в Арктика и Северния Атлантик.

Новата договореност предвижда разширяване на американското военно присъствие в Гренландия, но островът остава под датски суверенитет. AP отбелязва, че споразумението е значително по-различно от първоначалните искания на Тръмп Гренландия да стане част от САЩ.

Самият Тръмп определи договора като изключително важен за САЩ, Европа и Гренландия. Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен го определи като споразумение, което отчита интересите, правата и развитието на острова. Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че договореността е добра за САЩ, Гренландия, Дания, НАТО и Европа.

Критика към ООН и различен модел на международните отношения

Речта на Тръмп прозвуча и на фона на по-широкия спор за ролята на самата ООН.

Американската администрация през последната година и половина многократно критикува организацията и съкращава американското финансиране за нейни програми. Тръмп представи американската сила и националния интерес като основни инструменти за решаването на международни кризи.

Тази позиция контрастира с посланието на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който в собственото си обръщение призова държавите да не се отказват от международното сътрудничество. По думите му военната сила сама по себе си не може да гарантира мир.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    30 10 Отговор
    Този вече е никой . Но си остава господар на ЕС

    19:40 22.09.2026

  • 2 .....

    12 6 Отговор
    Най -накрая,че беше почнала да се разпада.

    19:40 22.09.2026

  • 3 Яшар

    23 6 Отговор
    Щях да се задава от смях докато наливан питие от чистите глетчери на Финландия ...хи хи..този се оля т...както се казва ако не жената Иран и Русия ще те направят празно говорещ философ

    19:41 22.09.2026

  • 4 Сатана Z

    34 8 Отговор
    Бай Дончо вече никой не го брои за слива

    Коментиран от #24

    19:41 22.09.2026

  • 5 Пенчо

    37 7 Отговор
    На каква дрога е този и до кога!?

    19:41 22.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 6 Отговор
    И ОРКЕСТЪРА НА ПАРАХОДА АМЕРИКАНИК
    СВИРИ МЕЛОДИИ
    НА ФРАНК СИНАТРА :)

    19:41 22.09.2026

  • 7 колчо

    19 7 Отговор
    този президент май започва да проумява,че играта му с путин е в негов ущърб!

    19:43 22.09.2026

  • 8 Абе

    20 4 Отговор
    след като направи Америка велика, сега вече я направи и силна, остана още малко и всичко ще е о,кеѝ

    19:43 22.09.2026

  • 9 Могат да бъдат спрени войните

    25 6 Отговор
    Ако се приберете зад океана и не се покажете повече!

    19:44 22.09.2026

  • 10 Механик

    24 8 Отговор
    С над 40 трилиона дълг, няма как да не са по-силни от всякога.
    Иран им забиха ножа, а Китай само чака да отхапе. САЩ приключи.

    Коментиран от #59

    19:45 22.09.2026

  • 11 Гробар

    4 13 Отговор
    Войната се прехвърля в Космоса. Който пръв започне да унищожава сателити ще има предимство.

    Коментиран от #13

    19:45 22.09.2026

  • 12 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪ...

    21 8 Отговор
    АМЕРИКA Е НАЙ СЛАБА ОТ КАКТО СЕ ПОМИ И ВЪРВИ КЪМ ПРОПАСТТА КАКТО И ЕВРОПА !!!!

    19:47 22.09.2026

  • 13 Тцтцтц

    12 5 Отговор

    До коментар #11 от "Гробар":

    Ма ще почнат ти падат на главата бе

    Коментиран от #15

    19:48 22.09.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 4 Отговор
    ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ ПРОДАВАТ АМЕРИКАНСКИ ДЦК И КУПУВАТ ЗЛАТО
    А САЩ ДОЛАРИТЕ ГИ ДИВЕРСИФИЦИРАТ В ДРУГИ ВАЛУТИ
    ......;)

    19:48 22.09.2026

  • 15 Гробар

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Тцтцтц":

    Сърди се на Мъската. Набичил е няколко хиляди се едно космоса е на баща му.

    19:49 22.09.2026

  • 16 Kaлпазанин

    13 4 Отговор
    Най силна с какво не можах да разбера ,с борчове тонове хартия към онова проклето племе ли ???? И с нас@@@@@@ си га@@ ли ?

    19:51 22.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 пешо

    18 2 Отговор
    войната в украйна щеше да я спира за два дни

    19:51 22.09.2026

  • 19 така, така

    16 3 Отговор
    Явно се е изказвал бизнесмена Тръмп, а не президента. В най-добрия случай в ООН е трябвало да слушат нещо като предизборна реч, в която много обещания - малко истина.
    Света вече свикна с неговите ментални залитания и едва ли някой приема изказванията му сериозно. Тъжно е да се констатира празнословие за президента на САЩ, но когато някой обърка цирка, в който участва, то това е закономерен резултат.
    Дали Путин ще се навие да му помогне поне едно нещо от казаното да се случи - много ще зависи от цената, която САЩ са готови да платят. Ако налеят необходимите компенсации за Русия може и да видим някакъв договорняк, който обаче никак няма да е удовлетворяващ за Украйна. Е, Украйна е марионетка и никой не се съобразява с нейния интерес, така че биха могли да я жертват (и без това губи войната) - интереса клати феса. Важното е малко да се напомпа зануления имидж на чичо Дончо, та някак да се замаже тоталния икономически срив пред американците навръх изборите. Не вярвам да се стигне до договорняка, поради яловата геополитическа тежест на чичо Дончо, но ......ще видим

    19:52 22.09.2026

  • 20 Ами

    13 2 Отговор
    Вече разбирате ли защо обръщенията на американските президенти
    към американците завършват с фразата "И нека Бог да пази Америка" :)

    19:53 22.09.2026

  • 21 ГАНЬО

    11 2 Отговор
    НАПРАВИ ЕДНО ПРАВИЛНО НЕЩО В ЖИВОТА СИ ....ПОДАЙ СИ ОСТАВКАТА ПО Е НИ ОМРЪЗНА ОТ ЛЪЖИТЕ ТИ !!!

    19:54 22.09.2026

  • 22 Едно си знае , едно си бае.

    11 1 Отговор
    Без коментар .

    Коментиран от #27, #29

    19:54 22.09.2026

  • 23 Трътлю

    6 4 Отговор
    Много бързо забравихте какво представлява опозицията на Тръмп в САЩ - отворени граници, лгбт, мултикултурализъм, безбожие и беззаконие.
    Тръмп направи грешка с Иран. Но запечата южната граница. Осигури пазар за американските горива. Продава на добра цена оръжия с изтичащ срок на годност.
    Датчаните му клекнаха за американското присъствие в Гренландия - искай двойното, вземай половината. Така работи Тръмп. Който не му харесва, нека пак да гласува за Демократите на Джо Байгън, Батак Обама, Килъри Клинтън, Камала Харис и Виктория Нюланд. Хората имат кратка историческа памет.

    19:55 22.09.2026

  • 24 УСА боклук

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    " бръсни" се казва и пише

    Коментиран от #63

    19:56 22.09.2026

  • 25 Българин

    4 7 Отговор
    Другари Комунисти.... Американските Милиардери са ИНОВАТОРИ, Американските Иновативни хора създават Богатата Средна класа и от време на време някой от тях става също и Милиарер. След като Средната класа се увеличи и най-бедните стават щастливи! Това е Америка. В Америка Ковбоите - Селяните си притежават земята! Комунистите ограбиха земята на Българските Ковбои, избиха по концлагерите Иновативните Българи, Българската Аристокрация, и сегаМързелите станаха богатите в България!

    Коментиран от #33

    19:58 22.09.2026

  • 26 Ехааааааа

    6 0 Отговор
    Тоя ходи ли на гей парадите ..... Защото много ходи наведен..пред запада и каквото му кажат това пише , както и неговите мисироци и мисирки !!!!

    19:58 22.09.2026

  • 27 Трътлю

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Едно си знае , едно си бае.":

    New York Times е рупор на Демократите. А ти защо пееш тяхната песен? По-добре ли ти беше с тях на власт?

    19:59 22.09.2026

  • 28 Ми то.....

    4 1 Отговор
    Помака да не напусна кочината бе ганчев ...или мина в нелегалност под друго име ....скоро и ти ще си шумкар !!!!

    20:02 22.09.2026

  • 29 Шорт

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Едно си знае , едно си бае.":

    Прави си пари човека! Пуска си негови криптокарънси. Негова марка вино. Султаните му подаряват Бойнги! Имаше една приказка в България преди 60 години..Луд.Луд..Ама жена му бременна!

    20:02 22.09.2026

  • 30 Клоуна пусин 🤡💩

    3 10 Отговор
    Жужака що го няма ?
    Страх го е да излезе от бункера или го е страх от среща с Президент Зеленски по коридорите ?!
    Нали ходи с памперс, какво толкова може да стане ?

    20:02 22.09.2026

  • 31 Българин

    1 4 Отговор
    След като през януари месец Тръмп влезе в Белия Дом, всички Американски Банки, ще започнат да инвестират в 40 -те хиляди Иновативни Еко Конопени Технологии. Може преди инвестицията на Банките да се появи Период в който никой, нито богат нито беден да може да си изтегля пари... Затова е добре да си имаш в къщи и Кеш от 1000 долара... , но такова нещо не се получи! След инвестиците на Банките в Конопената Индустрия в близките години, ще се появят Нови Малки Компании Хвърчащи до Небесата.... и Долара ще Хвъркне в Небесата....

    20:02 22.09.2026

  • 32 Българин

    2 4 Отговор
    Имам въпрос към МързеливитеКомунисти: Защо след като "Във Велико Търново двама мъже избретиха генератор, който може да произвежда електричестово само с помощта на земната гравитация" и тази технология стана известна по света, никой в България, никоя Партия в България не застана зад тези двама изобретатели и да се започне България да произвежда тези Устройства и да Излезе от КомунистическатаМързелщина и да стане Рай на Балкните?

    Коментиран от #38

    20:04 22.09.2026

  • 33 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Другарю демократ на по-голямата част от американците
    дори и долните им гащи са собственост на банката.

    20:05 22.09.2026

  • 34 Тръмп е

    7 0 Отговор
    с изкуствен интелект, затова иска другият интелект да е супер дупер интелект. Че всички глупости, които е пускал в соц мрежата си: снимките, като Исус; картата на САЩ; американския Ормузки проток; езерото Америка, залива Америка, магистралата Тръмп... Та тези глупости няма как да са създадени от супер-дупер интелекта!

    20:07 22.09.2026

  • 35 боико борисоф

    9 0 Отговор
    ТОЯ Е ПЪЛНО КУ КУ

    20:09 22.09.2026

  • 36 Абас Арагчи

    6 0 Отговор
    Дончо ,басейна почисти ли ве ,сило неземна

    20:10 22.09.2026

  • 37 Хаген Дас

    9 1 Отговор
    Какво е говорил този бушон 40 минути! Като наш Бойко сам се хвали, ръкопляска си, и винаги друг виновен за провалите!

    20:11 22.09.2026

  • 38 Асоциация на таратора по света и о нас

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Щото работливите евротолерасти и грантоеди командват мързеливите комунисти и не им дават да подкрепят гениите от Велико Търново ай тъй напук

    20:12 22.09.2026

  • 39 Мич

    8 1 Отговор
    Коя Америка, Южна, Северна или Централна. Кажи САЩ. Само че, тя няма спечелена нито една война.

    20:12 22.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Жалко е само

    8 0 Отговор
    Че хората в залата не станаха и не го псуваха докато не се разкара. Бяха толкова потресени от глупостите му че се бяха вцепенили

    20:15 22.09.2026

  • 42 ИВАН

    4 1 Отговор
    Абе стига с тая сила и това насилие, прецакахте планетата с тия войни, вместо хората да се возят на колите си, горивото отиде за войни, самолети, танкове, камиони, кораби .... не остана читава природа.

    20:19 22.09.2026

  • 43 кдифкр

    3 1 Отговор
    поредна американска глупост .... тези дето уж ги не искат най ги разпалват

    20:20 22.09.2026

  • 44 Делегацията на

    3 0 Отговор
    Куба напусна залата !🫡
    Но Пасаран !

    20:20 22.09.2026

  • 45 Тръмп

    1 0 Отговор
    Мога и искам,но нямам желание!

    20:21 22.09.2026

  • 46 Констатация

    1 0 Отговор
    Много Клоуни станаха на клончето!!!!

    20:21 22.09.2026

  • 47 По никакъв начин

    7 1 Отговор
    Тръмп НЕ "защити" американската военна "операция" срещу Техеран ! Нито един логичен аргумент не посочи а единствено ръси заплахи този психично болен индивид. Нито думичка за геноцида извършен от нацистки Израел не спомена и въобще всичко беше брутална демонстрация на олиговрения и наглост в едно

    20:21 22.09.2026

  • 48 какви са санкциите на Израел срещу Русия

    2 1 Отговор
    Израел не е налагал официални държавни санкции срещу Русия след началото на инвазията в Украйна. Възможно ли е Израелски собственици да се възползват от руските продукти, като ги търгуват и изнасят за ЕС. Имат полза от санкциите, за да печелят от това? Има изгода петролът от Близкият исток да е дефицит и скъп, и те да "преопаковат" руският. Вероятно години руският петрол и дизел е зареждал Украйна, ЕС и България.

    20:24 22.09.2026

  • 49 Българин

    1 4 Отговор
    Първи Амедмент на Американската Конституция: Всеки човек може да си приказва какво си иска, да пише каквото иска и да вярва в каквото си иска. Втори амедмент: Всеки американец има право на оръжие. Какво стана в България след идването на инвазията на СССР в България? Никой не може да казва каквото си иска. Трябва да се слуша само какво казват комунистите. Нямаш право да пишеш каквото си искаш и си длъжен само да вярваш какво казват комунистите! Българските Ковбои бяха обезоръжени и унищожени!

    20:25 22.09.2026

  • 50 Българин

    0 4 Отговор
    Това се нарича американска култура. Браво! За такава Култура много хора мечтаят. От къде идва тази Американска Култура? От Свободата на Словото! По Време на СОЦА нямаше Свобода на Словото! Така е: Това е кутурата онаследена от възпитанието на комунистическото робство на СССР - Завист и Бой до дупка, че не си искал да станеш комунист! Собствениците на Всичките днешни партии в България от нацепената БКП чисто и просто правят филмови Битки след Битки като филм за озверяването на народа.

    Коментиран от #53

    20:27 22.09.2026

  • 51 Мястото на ООН е в Китай

    3 0 Отговор
    Американският коптор не е достоен за този висок форум

    20:28 22.09.2026

  • 52 Ако дълга стигне 500 трилиона

    3 0 Отговор
    Ще е още по силна сащ🤣🤣🤣нека го направим🤣🤣🤣🤣

    20:29 22.09.2026

  • 53 По Време на СОЦА нямаше Свобода на

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Българин":

    словото ли ? Очевидно не си чел дори книгите на Николай Хайтов нали? ..

    20:31 22.09.2026

  • 54 Междувременно

    2 0 Отговор
    Aмериканците си остават най тъпата нация в света

    20:32 22.09.2026

  • 55 Българин

    0 1 Отговор
    Идва ерата на КОНОПА - КОНОПА ЩЕ СПАСИ СВЕТА! КОНОПЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА... ДРЕХИ ОТ КОНОП ТАКА КАКТО НАШИТЕ ДЕДИ преди 1944г са отхлеждали Коноп и са правели Конопени Дрехи. Карусериите на Леки Коли на FORD са били правени от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА. Колите са карали на КОНОПЕНО ОЛИО. Идва Нафтата и оппърдява света..... Конопа ще спаси света - YouTube "Hemp could safe the world"

    20:33 22.09.2026

  • 56 Българин

    0 1 Отговор
    Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ постоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти

    20:34 22.09.2026

  • 57 И като се

    1 0 Отговор
    разшири американското военно присъствие в Гренландия и кво ще стане ? А? "Златен чадър" хахахаха.....

    20:35 22.09.2026

  • 58 Българин

    0 1 Отговор
    Ако ние ХОРАта - Българите се хванем заедно на ХОРО с нашето внуче - Америка и започнем да пееме заедно в ХОР Ще бъдем Велики, Понеже тук е Центъра на Света и нашето Внуче Америка си спомня това... Индианците си спомнят в своите митологии за Българите..... от преди откриването на Америка през 15 век пак от Българи - Българският произход на Христофор Колумб и Америко веспучи - ученици на Българският откривател на Америка Драган Охридски! Стив Ханке също си спомня че е от Българско потекло!

    20:37 22.09.2026

  • 59 Абе Колхозник

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    и още 40 можем да напечатаме важното е, че вървят навсекъде. Китай ще отхапе краставицата, това да не му е кална Русия да отхапва

    20:38 22.09.2026

  • 60 Нищо ново под слънцето

    1 0 Отговор
    Тирадата на Тръмп „Моята борба“ в ООН
    от септември 2017 г. но в нов вариант. Да припомня тогава какво беше : Речта, произнесена във вторник от Доналд Тръмп на откриващата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, беше без прецедент нито за ООН, нито за американското председателство.
    Говорейки пред световна организация, уж създадена, за да пощади човечеството от „бича на войната“ и основана на принципите, разработени на Нюрнбергските процеси срещу нацистките лидери, американският президент открито възприе политика на геноцид, заявявайки, че е „готов, желаещ и способен“ да „унищожи напълно“ Северна Корея и нейните 25 милиона души. Фактът, че никой в ​​събранието не предложи ареста на Тръмп като военнопрестъпник, нито дори каза на фашисткия побойник да седне и да млъкне, е мярка за фалита на самата ООН....!

    20:42 22.09.2026

  • 61 Българин

    0 1 Отговор
    Има два вида професии. Първите това са професии на "ЕМОЦИИТЕ" в които твори "УМ" в главата на всички "ХОРА". Вторите са Българската група на "ЛОГИКАТА" в която твори "РАЗУМ" в главата на ЧоВека.... "Чо" = Енергия "Век" = Вечна. Тия ЧоВеци - са Богове и са останали в "ИСТОРИЯТА = Истината за Торта с която Българите с РАЗУМ = ЛОГИКА покриваме Земята от началото на сътворението по Земята. Цялата Земя е наторена с нашите Логични знания! Останалото е Емоция. Чалга. Урааа. Хе, Хе, Опа Лопа!

    20:45 22.09.2026

  • 62 Българин

    0 2 Отговор
    Като чета долу какво пишат и с какви работи се фукат.... там един написал, че някакъв си дето лепи плочки изкарвал 10 хиляди, а друг програмист 2 хиляди... Именно това сравнение показва, че и двете професии са ЕМОЦИОНАЛНИ = на ПАРАТА днес света владей и който я нема живей като мен ЕМОЦИОНАЛНО и ЗАВИЖДА НА ДРУГИЯ.... Вие запитвали ли сте се кой е СОБСТВЕНИК на тия емоционални, завистни професии? Не... отговора е много лесен и ЛОГИЧЕН - Комунистите - творците на Чалга Професиите!

    20:46 22.09.2026

  • 63 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "УСА боклук":

    Може и така да е,но какво може да се оплаква от баджанака на Джефри Епстейн?

    20:57 22.09.2026

  • 64 стига стари дъвки

    0 0 Отговор
    „Може“ и „не може“ са равностойни, погледнато през призмата на логиката, философията и психологията. Те са двете страни на една и съща монета (възможността) и съществуват в пълна зависимост едно от друго. Вече доста повече от година и половина измина откакто тече мандата му, а в предизборната си кампания обещаваше, че ще спре войната в Украйна само за 24 часа след встъпването си в длъжност на 20 януари 2025 г. За сметка на това разпали друга с Иран, където също като Путин не може лесно да се измъкне, но продължава с небивалиците си. Той и Путин планираше само 3 дни война (СВО) срещу Украйна, но вече доста повече от 4, 5 години не може да се измъкне от блатото в което сам се набута и скорошен край не се очертава. Политиката не е детска игра, а иска много сериозни анализи и решения в полза на цялото човечество. Не само на желанията на самовлюбени нарцисисти и диктатори, които търсят единствено слава и лични облаги.

    21:12 22.09.2026