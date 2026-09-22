Тръмп пред ООН: Америка е по-силна от всякога, войните могат да бъдат спрени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, за да защити външната политика на Вашингтон, американските военни действия срещу Иран и подхода си към войната в Украйна. В близо 40-минутното си изказване той представи Съединените щати като държава, която според него отново демонстрира силата си и е способна да налага решения в международните конфликти.

„Америка отново е силна“

Тръмп започна речта си с акцент върху вътрешното развитие на САЩ, икономиката, имиграцията и сигурността, преди да премине към международните конфликти.

Американският президент заяви пред световните лидери, че САЩ са по-силни от всякога и представи действията на своята администрация като доказателство, че Вашингтон вече не разчита само на дипломатически декларации.

AP отбелязва, че за разлика от някои от предишните му импровизирани речи този път Тръмп до голяма степен се придържаше към предварително подготвения текст. Посланието му беше концентрирано върху действията на американската администрация и върху твърдението, че именно силата на САЩ е основният инструмент за постигане на мир.

Иран: предупреждение за нова ескалация

Една от централните теми беше войната с Иран.

Тръмп защити американската военна операция срещу Техеран и заяви, че действията на САЩ са попречили на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. По думите му Вашингтон е изправен пред избор между постигането на споразумение и нова военна ескалация.

Американският президент отправи директно предупреждение към иранското ръководство, като заяви, че ако не бъде постигната сделка, САЩ могат да нанесат още по-тежък удар. Reuters цитира думите му, че той обмисля дали да сключи договореност с Иран или да унищожи Ислямската република.R

Тръмп също заяви, че очаква Техеран да бъде склонен към сделка след изборите през ноември.

По време на речта иранската делегация напусна залата, докато Тръмп говореше за американските военни действия срещу страната. Иранският президент Масуд Пезешкиан и външният министър Абас Арагчи не присъстваха лично в залата.

„Ще сложим край“ на войната в Украйна

Втората голяма международна тема беше войната между Русия и Украйна.

Тръмп заяви пред Общото събрание, че САЩ работят с лидерите на двете страни и че войната ще бъде прекратена.

„Ще го направим“, каза американският президент, като изрази увереност, че конфликтът може да приключи по-бързо, отколкото мнозина очакват.

Изказването му прозвуча на фона на продължаващите руски и украински въздушни удари. В същия ден AP съобщи за руски ракетни и безпилотни атаки срещу няколко украински региона, при които са загинали цивилни, както и за украински удари по руски петролни рафинерии.

Тръмп призова Киев да прекрати ударите по руска енергийна инфраструктура, докато украинската страна заявява, че би спряла тези атаки, ако Москва прекрати ударите срещу украинската енергийна система.

Тръмп отхвърли твърденията за недостиг на американски оръжия

Американският президент отхвърли опасенията, че войната с Иран е изчерпала американските запаси от модерни боеприпаси.

Той заяви, че САЩ разполагат с повече муниции, отколкото биха могли да използват, и че производството е увеличено до безпрецедентни равнища.

AP обаче отбелязва, че това твърдение се разминава с оценки на експерти и съюзници на САЩ. Според тях запасите от определени ракети и прехващачи са намалели, а възстановяването им може да отнеме години. Особено сериозни са опасенията около ракетите за системите Patriot и THAAD, както и крилатите ракети Tomahawk.

„Супер интелигентност“ вместо изкуствен интелект

Сред необичайните моменти в речта беше и изявлението на Тръмп за изкуствения интелект.

Президентът заяви, че САЩ ще започнат да използват термина „super intelligence“ вместо „artificial intelligence“, тъй като думата „artificial“ според него създава впечатление, че интелигентността е неестествена или фалшива.

AP отбелязва, че не е ясно дали става въпрос за официално въведена промяна в американската администрация или за терминологично предложение на президента.

Гренландия и новата договореност с Дания

Речта на Тръмп се проведе в деня, в който САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за укрепване на сигурността в Арктика и Северния Атлантик.

Новата договореност предвижда разширяване на американското военно присъствие в Гренландия, но островът остава под датски суверенитет. AP отбелязва, че споразумението е значително по-различно от първоначалните искания на Тръмп Гренландия да стане част от САЩ.

Самият Тръмп определи договора като изключително важен за САЩ, Европа и Гренландия. Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен го определи като споразумение, което отчита интересите, правата и развитието на острова. Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че договореността е добра за САЩ, Гренландия, Дания, НАТО и Европа.

Критика към ООН и различен модел на международните отношения

Речта на Тръмп прозвуча и на фона на по-широкия спор за ролята на самата ООН.

Американската администрация през последната година и половина многократно критикува организацията и съкращава американското финансиране за нейни програми. Тръмп представи американската сила и националния интерес като основни инструменти за решаването на международни кризи.

Тази позиция контрастира с посланието на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който в собственото си обръщение призова държавите да не се отказват от международното сътрудничество. По думите му военната сила сама по себе си не може да гарантира мир.