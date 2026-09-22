Тръмп пред ООН: Америка е по-силна от всякога, войните могат да бъдат спрени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, за да защити външната политика на Вашингтон, американските военни действия срещу Иран и подхода си към войната в Украйна. В близо 40-минутното си изказване той представи Съединените щати като държава, която според него отново демонстрира силата си и е способна да налага решения в международните конфликти.
„Америка отново е силна“
Тръмп започна речта си с акцент върху вътрешното развитие на САЩ, икономиката, имиграцията и сигурността, преди да премине към международните конфликти.
Американският президент заяви пред световните лидери, че САЩ са по-силни от всякога и представи действията на своята администрация като доказателство, че Вашингтон вече не разчита само на дипломатически декларации.
AP отбелязва, че за разлика от някои от предишните му импровизирани речи този път Тръмп до голяма степен се придържаше към предварително подготвения текст. Посланието му беше концентрирано върху действията на американската администрация и върху твърдението, че именно силата на САЩ е основният инструмент за постигане на мир.
Иран: предупреждение за нова ескалация
Една от централните теми беше войната с Иран.
Тръмп защити американската военна операция срещу Техеран и заяви, че действията на САЩ са попречили на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. По думите му Вашингтон е изправен пред избор между постигането на споразумение и нова военна ескалация.
Американският президент отправи директно предупреждение към иранското ръководство, като заяви, че ако не бъде постигната сделка, САЩ могат да нанесат още по-тежък удар. Reuters цитира думите му, че той обмисля дали да сключи договореност с Иран или да унищожи Ислямската република.R
Тръмп също заяви, че очаква Техеран да бъде склонен към сделка след изборите през ноември.
По време на речта иранската делегация напусна залата, докато Тръмп говореше за американските военни действия срещу страната. Иранският президент Масуд Пезешкиан и външният министър Абас Арагчи не присъстваха лично в залата.
„Ще сложим край“ на войната в Украйна
Втората голяма международна тема беше войната между Русия и Украйна.
Тръмп заяви пред Общото събрание, че САЩ работят с лидерите на двете страни и че войната ще бъде прекратена.
„Ще го направим“, каза американският президент, като изрази увереност, че конфликтът може да приключи по-бързо, отколкото мнозина очакват.
Изказването му прозвуча на фона на продължаващите руски и украински въздушни удари. В същия ден AP съобщи за руски ракетни и безпилотни атаки срещу няколко украински региона, при които са загинали цивилни, както и за украински удари по руски петролни рафинерии.
Тръмп призова Киев да прекрати ударите по руска енергийна инфраструктура, докато украинската страна заявява, че би спряла тези атаки, ако Москва прекрати ударите срещу украинската енергийна система.
Тръмп отхвърли твърденията за недостиг на американски оръжия
Американският президент отхвърли опасенията, че войната с Иран е изчерпала американските запаси от модерни боеприпаси.
Той заяви, че САЩ разполагат с повече муниции, отколкото биха могли да използват, и че производството е увеличено до безпрецедентни равнища.
AP обаче отбелязва, че това твърдение се разминава с оценки на експерти и съюзници на САЩ. Според тях запасите от определени ракети и прехващачи са намалели, а възстановяването им може да отнеме години. Особено сериозни са опасенията около ракетите за системите Patriot и THAAD, както и крилатите ракети Tomahawk.
„Супер интелигентност“ вместо изкуствен интелект
Сред необичайните моменти в речта беше и изявлението на Тръмп за изкуствения интелект.
Президентът заяви, че САЩ ще започнат да използват термина „super intelligence“ вместо „artificial intelligence“, тъй като думата „artificial“ според него създава впечатление, че интелигентността е неестествена или фалшива.
AP отбелязва, че не е ясно дали става въпрос за официално въведена промяна в американската администрация или за терминологично предложение на президента.
Гренландия и новата договореност с Дания
Речта на Тръмп се проведе в деня, в който САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за укрепване на сигурността в Арктика и Северния Атлантик.
Новата договореност предвижда разширяване на американското военно присъствие в Гренландия, но островът остава под датски суверенитет. AP отбелязва, че споразумението е значително по-различно от първоначалните искания на Тръмп Гренландия да стане част от САЩ.
Самият Тръмп определи договора като изключително важен за САЩ, Европа и Гренландия. Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен го определи като споразумение, което отчита интересите, правата и развитието на острова. Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че договореността е добра за САЩ, Гренландия, Дания, НАТО и Европа.
Критика към ООН и различен модел на международните отношения
Речта на Тръмп прозвуча и на фона на по-широкия спор за ролята на самата ООН.
Американската администрация през последната година и половина многократно критикува организацията и съкращава американското финансиране за нейни програми. Тръмп представи американската сила и националния интерес като основни инструменти за решаването на международни кризи.
Тази позиция контрастира с посланието на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който в собственото си обръщение призова държавите да не се отказват от международното сътрудничество. По думите му военната сила сама по себе си не може да гарантира мир.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
19:40 22.09.2026
2 .....
19:40 22.09.2026
3 Яшар
19:41 22.09.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #24
19:41 22.09.2026
5 Пенчо
19:41 22.09.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СВИРИ МЕЛОДИИ
НА ФРАНК СИНАТРА :)
19:41 22.09.2026
7 колчо
19:43 22.09.2026
8 Абе
19:43 22.09.2026
9 Могат да бъдат спрени войните
19:44 22.09.2026
10 Механик
Иран им забиха ножа, а Китай само чака да отхапе. САЩ приключи.
Коментиран от #59
19:45 22.09.2026
11 Гробар
Коментиран от #13
19:45 22.09.2026
12 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪ...
19:47 22.09.2026
13 Тцтцтц
До коментар #11 от "Гробар":Ма ще почнат ти падат на главата бе
Коментиран от #15
19:48 22.09.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
А САЩ ДОЛАРИТЕ ГИ ДИВЕРСИФИЦИРАТ В ДРУГИ ВАЛУТИ
......;)
19:48 22.09.2026
15 Гробар
До коментар #13 от "Тцтцтц":Сърди се на Мъската. Набичил е няколко хиляди се едно космоса е на баща му.
19:49 22.09.2026
16 Kaлпазанин
19:51 22.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 пешо
19:51 22.09.2026
19 така, така
Света вече свикна с неговите ментални залитания и едва ли някой приема изказванията му сериозно. Тъжно е да се констатира празнословие за президента на САЩ, но когато някой обърка цирка, в който участва, то това е закономерен резултат.
Дали Путин ще се навие да му помогне поне едно нещо от казаното да се случи - много ще зависи от цената, която САЩ са готови да платят. Ако налеят необходимите компенсации за Русия може и да видим някакъв договорняк, който обаче никак няма да е удовлетворяващ за Украйна. Е, Украйна е марионетка и никой не се съобразява с нейния интерес, така че биха могли да я жертват (и без това губи войната) - интереса клати феса. Важното е малко да се напомпа зануления имидж на чичо Дончо, та някак да се замаже тоталния икономически срив пред американците навръх изборите. Не вярвам да се стигне до договорняка, поради яловата геополитическа тежест на чичо Дончо, но ......ще видим
19:52 22.09.2026
20 Ами
към американците завършват с фразата "И нека Бог да пази Америка" :)
19:53 22.09.2026
21 ГАНЬО
19:54 22.09.2026
22 Едно си знае , едно си бае.
Коментиран от #27, #29
19:54 22.09.2026
23 Трътлю
Тръмп направи грешка с Иран. Но запечата южната граница. Осигури пазар за американските горива. Продава на добра цена оръжия с изтичащ срок на годност.
Датчаните му клекнаха за американското присъствие в Гренландия - искай двойното, вземай половината. Така работи Тръмп. Който не му харесва, нека пак да гласува за Демократите на Джо Байгън, Батак Обама, Килъри Клинтън, Камала Харис и Виктория Нюланд. Хората имат кратка историческа памет.
19:55 22.09.2026
24 УСА боклук
До коментар #4 от "Сатана Z":" бръсни" се казва и пише
Коментиран от #63
19:56 22.09.2026
25 Българин
Коментиран от #33
19:58 22.09.2026
26 Ехааааааа
19:58 22.09.2026
27 Трътлю
До коментар #22 от "Едно си знае , едно си бае.":New York Times е рупор на Демократите. А ти защо пееш тяхната песен? По-добре ли ти беше с тях на власт?
19:59 22.09.2026
28 Ми то.....
20:02 22.09.2026
29 Шорт
До коментар #22 от "Едно си знае , едно си бае.":Прави си пари човека! Пуска си негови криптокарънси. Негова марка вино. Султаните му подаряват Бойнги! Имаше една приказка в България преди 60 години..Луд.Луд..Ама жена му бременна!
20:02 22.09.2026
30 Клоуна пусин 🤡💩
Страх го е да излезе от бункера или го е страх от среща с Президент Зеленски по коридорите ?!
Нали ходи с памперс, какво толкова може да стане ?
20:02 22.09.2026
31 Българин
20:02 22.09.2026
32 Българин
Коментиран от #38
20:04 22.09.2026
33 Ами
До коментар #25 от "Българин":Другарю демократ на по-голямата част от американците
дори и долните им гащи са собственост на банката.
20:05 22.09.2026
34 Тръмп е
20:07 22.09.2026
35 боико борисоф
20:09 22.09.2026
36 Абас Арагчи
20:10 22.09.2026
37 Хаген Дас
20:11 22.09.2026
38 Асоциация на таратора по света и о нас
До коментар #32 от "Българин":Щото работливите евротолерасти и грантоеди командват мързеливите комунисти и не им дават да подкрепят гениите от Велико Търново ай тъй напук
20:12 22.09.2026
39 Мич
20:12 22.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Жалко е само
20:15 22.09.2026
42 ИВАН
20:19 22.09.2026
43 кдифкр
20:20 22.09.2026
44 Делегацията на
Но Пасаран !
20:20 22.09.2026
45 Тръмп
20:21 22.09.2026
46 Констатация
20:21 22.09.2026
47 По никакъв начин
20:21 22.09.2026
48 какви са санкциите на Израел срещу Русия
20:24 22.09.2026
49 Българин
20:25 22.09.2026
50 Българин
Коментиран от #53
20:27 22.09.2026
51 Мястото на ООН е в Китай
20:28 22.09.2026
52 Ако дълга стигне 500 трилиона
20:29 22.09.2026
53 По Време на СОЦА нямаше Свобода на
До коментар #50 от "Българин":словото ли ? Очевидно не си чел дори книгите на Николай Хайтов нали? ..
20:31 22.09.2026
54 Междувременно
20:32 22.09.2026
55 Българин
20:33 22.09.2026
56 Българин
20:34 22.09.2026
57 И като се
20:35 22.09.2026
58 Българин
20:37 22.09.2026
59 Абе Колхозник
До коментар #10 от "Механик":и още 40 можем да напечатаме важното е, че вървят навсекъде. Китай ще отхапе краставицата, това да не му е кална Русия да отхапва
20:38 22.09.2026
60 Нищо ново под слънцето
от септември 2017 г. но в нов вариант. Да припомня тогава какво беше : Речта, произнесена във вторник от Доналд Тръмп на откриващата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, беше без прецедент нито за ООН, нито за американското председателство.
Говорейки пред световна организация, уж създадена, за да пощади човечеството от „бича на войната“ и основана на принципите, разработени на Нюрнбергските процеси срещу нацистките лидери, американският президент открито възприе политика на геноцид, заявявайки, че е „готов, желаещ и способен“ да „унищожи напълно“ Северна Корея и нейните 25 милиона души. Фактът, че никой в събранието не предложи ареста на Тръмп като военнопрестъпник, нито дори каза на фашисткия побойник да седне и да млъкне, е мярка за фалита на самата ООН....!
20:42 22.09.2026
61 Българин
20:45 22.09.2026
62 Българин
20:46 22.09.2026
63 Сатана Z
До коментар #24 от "УСА боклук":Може и така да е,но какво може да се оплаква от баджанака на Джефри Епстейн?
20:57 22.09.2026
64 стига стари дъвки
21:12 22.09.2026