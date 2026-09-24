Си Дзинпин в САЩ: Китай и Америка трябва да бъдат партньори, а не съперници

Китайският президент Си Дзинпин пристигна във Вашингтон за държавно посещение в САЩ и среща с американския президент Доналд Тръмп. Двамата лидери демонстрираха дипломатически тон още при пристигането на китайската делегация, като Си заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници.

Тръмп лично посрещна Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюан на военната база „Андрюс“ край Вашингтон. Подобно посрещане на чуждестранен лидер от американския президент на летището е необичайно и подчертава значението, което Белият дом придава на посещението.

Си: Път към мирно съвместно съществуване

При пристигането си Си Дзинпин заяви, че отношенията между Китай и САЩ трябва да бъдат изградени върху партньорство и сътрудничество, а не върху конфронтация.

Китайският лидер посочи, че двете държави трябва да намерят път към мирно съвместно съществуване и да търсят общи интереси, въпреки различията между тях.

Това послание съответства на позицията, която Пекин изразява през последните месеци – че отношенията между двете най-големи икономики в света трябва да бъдат стабилизирани и че конкуренцията не трябва да прераства в открита конфронтация.

Същевременно между Вашингтон и Пекин остават сериозни разногласия по въпроси като търговията, технологиите, Тайван и отношенията на Китай с Иран.

Тръмп ще обсъжда с китайския лидер и Иран

Иранската криза се очаква да бъде една от важните теми в разговорите между Тръмп и Си.

Американският президент потвърди, че възнамерява да обсъди с китайския лидер ситуацията около Иран. На въпрос дали темата ще бъде част от срещата, Тръмп отговори, че ще разговаря за нея и за „много други“ въпроси.

Темата е чувствителна за Вашингтон, тъй като Китай запазва икономическите си връзки с Техеран. Пекин е сред основните купувачи на ирански петрол, а китайските власти отхвърлят едностранните американски санкции като основание за прекратяване на нормалната търговия с Иран.

За Китай конфликтът около Иран има и пряко икономическо измерение заради сигурността на корабоплаването и движението на енергийните доставки.

Търговията и технологиите остават в центъра

Освен Иран се очаква двамата президенти да обсъдят търговските отношения, редкоземните елементи и изкуствения интелект.

Вашингтон и Пекин през последните месеци предприеха редица мерки, засягащи високите технологии, износа на чипове и достъпа до критични минерали. И двете страни имат интерес от стабилизиране на икономическите отношения, но продължават да защитават различни позиции по редица стратегически въпроси.

Предстоящите разговори ще бъдат особено важни и за технологичния сектор. Сред планираните гости на държавната вечеря в Белия дом са ръководители и водещи фигури от компании като Amazon, Tesla, Google, Meta, Nvidia, OpenAI и Dell. Сред посочените имена са Джеф Безос, Илон Мъск, Сундар Пичай, Марк Зукърбърг, Дженсън Хуанг и Сам Алтман.

Тайван остава едно от най-чувствителните места

Друг ключов въпрос ще бъде Тайван.

Пекин разглежда острова като част от Китай и категорично се противопоставя на американската военна подкрепа за Тайван. Вашингтон от своя страна поддържа отношения с Тайпе и продължава да продава американско оръжие на острова.

В навечерието на посещението се появиха информации, че Си възнамерява да постави въпроса за американските оръжейни доставки за Тайван пред Тръмп. Държавно посещение с особена символика

Посещението на Си е първото му държавно посещение във Вашингтон от повече от десет години. Официалната програма включва церемония по посрещането в Белия дом с участието на 479 военнослужещи от всички видове въоръжени сили на САЩ, военен парад в Розовата градина и официална държавна вечеря.

В петък Си и съпругата му са предвидени да се срещнат отново с Тръмп и Мелания Тръмп, след което двете президентски двойки ще посетят Националния архив.

Си трябва да напусне САЩ на 25 септември.

Между партньорството и стратегическите разногласия

Първите послания от визитата са за диалог и сътрудничество. В същото време дневният ред показва колко сложни остават отношенията между Вашингтон и Пекин.

Иран, Тайван, търговията, изкуственият интелект, редкоземните елементи и сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион поставят редица въпроси, по които позициите на двете държави се разминават.

Срещата Тръмп–Си ще се проведе на фона и на войната в Иран и продължаващите международни усилия за дипломатическо решение на кризите в Близкия изток и Украйна. Именно затова разговорите между двамата лидери ще имат значение не само за двустранните отношения, но и за редица други международни теми.

Източници: Ройтерс, Асошиейтед прес, Синхуа, Белият дом