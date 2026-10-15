Владимир Путин обеща солиден руски отговор: Украинците направиха голяма грешка!

Русия ще отговори на украинските удари по петролни рафинерии и друга енергийна и логистична инфраструктура, заяви президентът Владимир Путин. По думите му последните атаки не са причинили значителни щети.
„Не трябваше да започват това. Преди да предприемат подобна стъпка, трябваше добре да помислят за последствията“, каза Путин, цитиран от News.bg и РИА Новости.
Пожар в рафинерията в Рязанска област
Изявлението му последва голяма украинска атака с дронове срещу Рязанска област. Според губернатора Павел Малков при удара е избухнал пожар в петролна рафинерия. Не са съобщени данни за жертви, а размерът на материалните щети не е уточнен.
Руското министерство на отбраната заяви, че украинските сили са използвали дронове и ракети „Фламинго“. Твърдението за вида на използваното въоръжение не е потвърдено от украинската страна.
Съобщения за още две атакувани рафинерии
Ден по-рано руският заместник министър-председател Александър Новак заяви, че са били атакувани две петролни рафинерии в Саратовска и Рязанска област. Новак не посочи подробности за характера на щетите и прекъсванията в работата на обектите.
Ройтерс съобщи, че пожарът в Рязанската рафинерия е бил предизвикан от мащабна атака с дронове, като се позова на губернатора на областта. Агенцията не е успяла независимо да потвърди размера на щетите.
Ударът последва спорното енергийно примирие
Атаката е първият съобщен украински удар по руски енергиен обект, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие. Нито Москва, нито Киев обаче са потвърдили официално, че е сключено такова споразумение.
Последните руски изявления показват, че Москва разглежда атаките срещу рафинериите като действие, на което възнамерява да отговори. Киев не е поел официално отговорност за удара в Рязанска област, а независима оценка на щетите по обекта все още няма.
Живеещият в изгнание руски опозиционер Михаил Ходорковски заяви пред журналисти в Берлин, че не очаква след президента Владимир Путин на власт да дойде някой по-лош управник, предаде ДПА.
„Ако нещо може да бъде влошено, Путин ще го влоши“, каза бившият петролен магнат и добави, че руският президент ще пристъпи към ескалация, ако има интерес от това.
Ходорвковски е скептичен, че докато Путин е на власт, ще се стигне до край на войната в Украйна и противопоставянето в по-глобален план между Русия и Европа.
„Дали Путин ще бъде пожизнен президент? Много е вероятно“, продължи Ходорковски. Според него в най-добрия случай руският президент ще замрази войната и ще постигне ограничена деескалация.
Който и да наследи Путин на поста, първата му работа ще бъде да консолидира властта в Русия, каза още Ходорковски.
Руският опозиционер заяви на пресконференция в Берлин, организирана от германската неправителствена организация „Център за либерална модерност“, че Путин вероятно е изчерпал възможностите си за ескалация на напрежението в отношенията с Европа. Ходорковски прогнозира, че след Путин институции като руският Съвет за сигурност, парламент и региони ще си върнат някогашното влияние. Според него това няма да означава демократизация от западен тип, но животът на руснаците ще стане значително по-лек.
Шейсет и три годишният Ходорковски беше един от най-богатите хора в Русия, когато управляваше петролната компания „Юкос“. През 2003 г. той бе арестуван, след като започна да критикува Путин, и бе освободен от затвора 10 г. по-късно, отбелязва ДПА.
Към днешна дата Ходорковски живее в изгнание и е един от най-известните представители на фрагментираната руска опозиция.
Източници: bta.bg, news.bg, internazionale.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Йода
Коментиран от #6, #26, #49, #67
19:57 15.10.2026
3 Пич
Украинците не правят грешки, англичаните правят грешки!!!
Коментиран от #25
19:57 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Софиянец
До коментар #2 от "Йода":Скъсак си с реалността 😂 ама то всичкото петрохан сектант е така
19:59 15.10.2026
7 на Путин
Коментиран от #14
19:59 15.10.2026
8 Как пък Путин досега
Да си смени врачката или дилъра.
19:59 15.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тошко
Коментиран от #38, #43
20:00 15.10.2026
11 Появи се
20:00 15.10.2026
12 Мунчовци
Коментиран от #17
20:00 15.10.2026
13 Чини ми се
Коментиран от #22, #68, #91
20:00 15.10.2026
14 Стойко
До коментар #7 от "на Путин":Ще му връчат зелен скункс - главата на Зеля 😂
Коментиран от #18
20:00 15.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Затова
До коментар #12 от "Мунчовци":Зеленски, ще ги санкционира, както могат.
20:01 15.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Нищо де
До коментар #1 от "Град София":В Кремъл са 99 %. Защо ти пречат кремльовците. Какво са виновни, че такива са ги родили.
А ти защо имаш еврейска кръв? Кога си направи теста?
20:01 15.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Варненец
Коментиран от #36
20:02 15.10.2026
22 Глас от психодиспансер "Кремъл"
До коментар #13 от "Чини ми се":Нищо не може да спре разпада на руската терористична кочина!
20:02 15.10.2026
23 Искате ли да възстановите българското си
До коментар #15 от "Луганск":Искате ли да възстановите българското си самосъзнание? Направете с много четене и разбиране на историята! Как да разберем загубили си сме своето българско самосъзнание? Когато се усетиш, че слушаш чужди медии на руски или американски например и подкрепяш чужди политици и интересите на чужди държави. Да, защото са чужди на българските, но въпросът е да възстановите българското си самосъзнание, защото е загубено или повредено. Но и да не сте на 100% българин, това не ви пречи да придобиете българската идентичност.
Коментиран от #89
20:02 15.10.2026
24 бай Вова
20:03 15.10.2026
25 Европеец
До коментар #3 от "Пич":Украинците направиха най-голямата си грешка в далечната 1991 година... Заглавието звучи хубаво и ми харесва.... Руският президент Владимир Путин допусна много, много тактически грешки по воденето на войната.... Най-голямата грешка му беше, че обеща на Нафтали Бенет да пощади зеления просяк милионер. .. дано това което е казал да не е поредната му червена линия след която не последва нищо.... Ако мога да му кажа нещо ,като българин бих му казал да решава въпроса с проблемните украински и други кораби по-далече от българските териториални води.....
Коментиран от #30, #58
20:04 15.10.2026
26 Гожи
До коментар #2 от "Йода":Зеленски е по нисък, макрончо също
20:04 15.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тошко
Коментиран от #41
20:05 15.10.2026
30 Бункерния леприкон
До коментар #25 от "Европеец":Аре да опъва жартиера тоя ботоксов комунистически и д и о т.
Коментиран от #40
20:05 15.10.2026
31 Нема грешка
АааааааХахахаха
20:06 15.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Соломон
20:07 15.10.2026
34 Махно
20:07 15.10.2026
35 Видьо Видев
20:07 15.10.2026
36 Тошко
До коментар #21 от "Варненец":Ми то и в Русия няма....
20:07 15.10.2026
37 Истината
20:08 15.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 И все пак:
20:08 15.10.2026
40 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Бункерния леприкон":Опъва ви до сливиците Путин и хъркате на умряло
Коментиран от #45, #52
20:09 15.10.2026
41 Шопо
До коментар #29 от "Тошко":В замяна за Шахедите Путин е дал на Иран петрол, или ядрено оръжие.
20:10 15.10.2026
42 Зеля
20:10 15.10.2026
43 Ехо
До коментар #10 от "Тошко":Смешни, какво разбираш под смешни? Иран направи САЩ за смях, аз това разбирам ..,,,
20:10 15.10.2026
44 Ей това да си копейка е Божие наказание
До коментар #38 от "Ха ХаХа":Бункерният плъх тръгна преди пет години до Киев за три дни,Копейката пита колко процента са превзели украинците.
20:12 15.10.2026
45 Бункерния леприкон
До коментар #40 от "Ха ХаХа":В Кочината ако не всеки ден, през ден горят складове, рафинерии, заводи от ВПК! От 5 години бункерният ПЛЪХ единствено плаши... друго не може.
Коментиран от #53, #60, #65
20:12 15.10.2026
46 Соломон
До коментар #38 от "Ха ХаХа":Украйна не превзема територии. Тя ги чисти от натрапници. За този месец Украйна е освободила 270кв км
Коментиран от #51
20:12 15.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Мишел
Коментиран от #55
20:15 15.10.2026
51 54321
До коментар #46 от "Соломон":Той знае по-добре от теб,но прави каквото му кажат от кочината
20:16 15.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Тихо
До коментар #45 от "Бункерния леприкон":Малкия! Украинците не мислят като тебе!
Зелю всеки ден реве от многото изяден бой!
Коментиран от #57, #61
20:17 15.10.2026
54 Русия ако спре войната ще бъде залята
20:17 15.10.2026
55 Имаш ли
До коментар #50 от "Мишел":Фураж?
20:18 15.10.2026
56 Тошко
Коментиран от #88
20:19 15.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Соваж бейби
20:20 15.10.2026
60 Европеец
До коментар #45 от "Бункерния леприкон":Видях кочината и мислех, че имаш предвид бг територията.... Бил съм на екскурзия в Съветския съюз, Украйна, Беларус, Балтийските тигри и в Русия... Е бил съм и в Европата и в някой други по-далечни екзотични дестинации.... Сега не може да се ходи в Русия и в Беларус.... Ако имаш някога възможност иди, виж цивилизация, чистота и скъпотия..... Скъпоценната основно е в Москва и Ленинград..... Няма лошо да бъдеш русофоб, твой избор е, но да говориш за кочина е много пресилено..... Огледай се там където живееш и може определението ти за кочина да бъде вярно....
20:20 15.10.2026
61 Хомосексуален ли си?
До коментар #53 от "Тихо":Ще ти помогнем.
20:20 15.10.2026
62 Леле
20:21 15.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ачо
20:24 15.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Горбачов 2.0
Коментиран от #72
20:27 15.10.2026
67 бот-идиот
До коментар #2 от "Йода":Това сам ли го измисли?
20:27 15.10.2026
68 Джак Спароу
До коментар #13 от "Чини ми се":чини ми се, че ще го умиееш и ще го едеш
20:27 15.10.2026
69 Погледнете Путлето с военна униформа
Коментиран от #81, #90
20:29 15.10.2026
70 фашистки рашастан в изолация
Коментиран от #84
20:30 15.10.2026
71 оня с коня
20:30 15.10.2026
72 Китаец от Сибир
До коментар #66 от "Горбачов 2.0":Плашиnyтак му се казва на бункерния rном.
20:30 15.10.2026
73 Да питам
Коментиран от #83
20:32 15.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Урко фашистите дълго, дълго ще спят в
Коментиран от #80, #112
20:33 15.10.2026
76 Тридневната специална военна операция
20:35 15.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
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85 Потресен
20:41 15.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 коко
20:42 15.10.2026
88 Соломон
До коментар #56 от "Тошко":Тошко мисля че сме от една кръвна група ,колко искаш само да му избиеш сметаната ?
Коментиран от #94
20:43 15.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Мазепа
До коментар #69 от "Погледнете Путлето с военна униформа":Погледни филма "Ржевский против Наполеон" със зеленски в ролята на Наполеон. Та да разбереш кой ви управлява
20:44 15.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Герги
20:46 15.10.2026
93 стоян георгиев
Коментиран от #105
20:47 15.10.2026
94 Тошко
До коментар #88 от "Соломон":Безплатно е ,но има едно условие после да се менкаме ....
20:48 15.10.2026
95 Кво стана
20:48 15.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 😂 Нищо повече не може да направи
Ще убие няколко хлебарки в бункера .😁
Коментиран от #102
20:52 15.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Дизела
20:53 15.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Маринов
Коментиран от #106
20:57 15.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #93 от "стоян георгиев":Уррррааааа!
Коментиран от #111
20:59 15.10.2026
106 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #103 от "Маринов":Па се гътнАла.
21:00 15.10.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Биби
Коментиран от #113, #120
21:02 15.10.2026
111 Андрей Гюров Михайлов
До коментар #105 от "Хомосексуалисти за Путин":Значи си от нашите ,защо славиш Путин ?
21:05 15.10.2026
112 Антирашист 4578
До коментар #75 от "Урко фашистите дълго, дълго ще спят в":Фашизмът е в просиа ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #118
21:07 15.10.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 хаха
Те ти бомбят рафинериите от месеци насам... Сега обаче "щели да видят"??? ХАХАХА
Безпомощно празноглаво ЖУЖЕ с милицЮнерско "образУвание".
21:13 15.10.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Факт
21:16 15.10.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Хи хи
21:19 15.10.2026
122 от кога се надяваме
обещава пък нищо сериозно ме се случва
21:20 15.10.2026
123 НАРКОТО ДРОНИ И БОМБИ
Коментиран от #128
21:20 15.10.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 ДЪРТИЯ ПЛЕШИВ БОТОКС
НАД 1 МИЛИАРД ДОЛАРА
В МЕДИЦИНАТА
ЗА ДА СИ УДЪЛЖИ
ЖИВОТЕЦА .
ИСКА ДА ЖИВЕЕ ДО 150 ГОДИНИ
ЛУДИЯ ПОЛУРЪСТ.
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #129
21:22 15.10.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Пий си хапчетата навреме,
До коментар #123 от "НАРКОТО ДРОНИ И БОМБИ":че имаш сериозни халюцинации.
21:25 15.10.2026
129 Колективен руски крепостен
До коментар #125 от "ДЪРТИЯ ПЛЕШИВ БОТОКС":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
21:25 15.10.2026
130 Биби
До коментар #120 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":Яз кего Лап.Пам ама хвърли поне некоя пара накрая и аз челяд храня .
21:25 15.10.2026
131 Още Когато
ПУТИН изстреля 39 БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ
Към Украйна.
Сега вече Се Чуди Защо
Украйна пак
Почна да Бомби Рафинериите
Откачен КГБ Кре.тен
21:25 15.10.2026