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Владимир Путин обеща солиден руски отговор: Украинците направиха голяма грешка!
  Тема: Украйна

Владимир Путин обеща солиден руски отговор: Украинците направиха голяма грешка!

15 Октомври, 2026 19:55, обновена 15 Октомври, 2026 20:49 5 139 131

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  • виталий кличко

Руският президент заяви, че последните украински атаки не са причинили значителни щети

Владимир Путин обеща солиден руски отговор: Украинците направиха голяма грешка! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия ще отговори на украинските удари по петролни рафинерии и друга енергийна и логистична инфраструктура, заяви президентът Владимир Путин. По думите му последните атаки не са причинили значителни щети.

„Не трябваше да започват това. Преди да предприемат подобна стъпка, трябваше добре да помислят за последствията“, каза Путин, цитиран от News.bg и РИА Новости.

Още новини от Украйна

Пожар в рафинерията в Рязанска област

Изявлението му последва голяма украинска атака с дронове срещу Рязанска област. Според губернатора Павел Малков при удара е избухнал пожар в петролна рафинерия. Не са съобщени данни за жертви, а размерът на материалните щети не е уточнен.

Руското министерство на отбраната заяви, че украинските сили са използвали дронове и ракети „Фламинго“. Твърдението за вида на използваното въоръжение не е потвърдено от украинската страна.

Съобщения за още две атакувани рафинерии

Ден по-рано руският заместник министър-председател Александър Новак заяви, че са били атакувани две петролни рафинерии в Саратовска и Рязанска област. Новак не посочи подробности за характера на щетите и прекъсванията в работата на обектите.

Ройтерс съобщи, че пожарът в Рязанската рафинерия е бил предизвикан от мащабна атака с дронове, като се позова на губернатора на областта. Агенцията не е успяла независимо да потвърди размера на щетите.

Ударът последва спорното енергийно примирие

Атаката е първият съобщен украински удар по руски енергиен обект, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие. Нито Москва, нито Киев обаче са потвърдили официално, че е сключено такова споразумение.

Последните руски изявления показват, че Москва разглежда атаките срещу рафинериите като действие, на което възнамерява да отговори. Киев не е поел официално отговорност за удара в Рязанска област, а независима оценка на щетите по обекта все още няма.

Живеещият в изгнание руски опозиционер Михаил Ходорковски заяви пред журналисти в Берлин, че не очаква след президента Владимир Путин на власт да дойде някой по-лош управник, предаде ДПА.

„Ако нещо може да бъде влошено, Путин ще го влоши“, каза бившият петролен магнат и добави, че руският президент ще пристъпи към ескалация, ако има интерес от това.

Ходорвковски е скептичен, че докато Путин е на власт, ще се стигне до край на войната в Украйна и противопоставянето в по-глобален план между Русия и Европа.

„Дали Путин ще бъде пожизнен президент? Много е вероятно“, продължи Ходорковски. Според него в най-добрия случай руският президент ще замрази войната и ще постигне ограничена деескалация.

Който и да наследи Путин на поста, първата му работа ще бъде да консолидира властта в Русия, каза още Ходорковски.

Руският опозиционер заяви на пресконференция в Берлин, организирана от германската неправителствена организация „Център за либерална модерност“, че Путин вероятно е изчерпал възможностите си за ескалация на напрежението в отношенията с Европа. Ходорковски прогнозира, че след Путин институции като руският Съвет за сигурност, парламент и региони ще си върнат някогашното влияние. Според него това няма да означава демократизация от западен тип, но животът на руснаците ще стане значително по-лек.

Шейсет и три годишният Ходорковски беше един от най-богатите хора в Русия, когато управляваше петролната компания „Юкос“. През 2003 г. той бе арестуван, след като започна да критикува Путин, и бе освободен от затвора 10 г. по-късно, отбелязва ДПА.

Към днешна дата Ходорковски живее в изгнание и е един от най-известните представители на фрагментираната руска опозиция.

Източници: bta.bg, news.bg, internazionale.it


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Йода

    62 151 Отговор
    Края на войната върви с края на жалкото кремълско джудже.

    Коментиран от #6, #26, #49, #67

    19:57 15.10.2026

  • 3 Пич

    116 28 Отговор
    Леко бърка президента Путин!
    Украинците не правят грешки, англичаните правят грешки!!!

    Коментиран от #25

    19:57 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софиянец

    65 15 Отговор

    До коментар #2 от "Йода":

    Скъсак си с реалността 😂 ама то всичкото петрохан сектант е така

    19:59 15.10.2026

  • 7 на Путин

    31 50 Отговор
    "Златен с к у н к с" няма ли да му връчат.

    Коментиран от #14

    19:59 15.10.2026

  • 8 Как пък Путин досега

    34 57 Отговор
    веднъж не позна.
    Да си смени врачката или дилъра.

    19:59 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тошко

    34 84 Отговор
    Украйна ви направи смешни, тия приказки са за бабулитата дето още му вярват.

    Коментиран от #38, #43

    20:00 15.10.2026

  • 11 Появи се

    29 80 Отговор
    Пияното императорче, нагло до опиянение. Последствията трябва да понесат управляващите на Русия, те започнаха войната и изобщо не искат да я спрат. Украйна са тези, които трябва да ви отвръщат за всяка бомба, за всеки патрон срещу тях. Спрете войната! Трябва да има мир.

    20:00 15.10.2026

  • 12 Мунчовци

    29 44 Отговор
    Путин и Тръмп си сключват сделка пък не са искали разрешение от Зеленски. Като не са искали така ще е.

    Коментиран от #17

    20:00 15.10.2026

  • 13 Чини ми се

    72 20 Отговор
    Зелю ще го яде немит

    Коментиран от #22, #68, #91

    20:00 15.10.2026

  • 14 Стойко

    54 10 Отговор

    До коментар #7 от "на Путин":

    Ще му връчат зелен скункс - главата на Зеля 😂

    Коментиран от #18

    20:00 15.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Затова

    13 36 Отговор

    До коментар #12 от "Мунчовци":

    Зеленски, ще ги санкционира, както могат.

    20:01 15.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нищо де

    14 29 Отговор

    До коментар #1 от "Град София":

    В Кремъл са 99 %. Защо ти пречат кремльовците. Какво са виновни, че такива са ги родили.
    А ти защо имаш еврейска кръв? Кога си направи теста?

    20:01 15.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Варненец

    55 16 Отговор
    Има ли ток в kiйф? А вода? А интернет? 💩🇺🇦🐖

    Коментиран от #36

    20:02 15.10.2026

  • 22 Глас от психодиспансер "Кремъл"

    26 54 Отговор

    До коментар #13 от "Чини ми се":

    Нищо не може да спре разпада на руската терористична кочина!

    20:02 15.10.2026

  • 23 Искате ли да възстановите българското си

    6 24 Отговор

    До коментар #15 от "Луганск":

    Искате ли да възстановите българското си самосъзнание? Направете с много четене и разбиране на историята! Как да разберем загубили си сме своето българско самосъзнание? Когато се усетиш, че слушаш чужди медии на руски или американски например и подкрепяш чужди политици и интересите на чужди държави. Да, защото са чужди на българските, но въпросът е да възстановите българското си самосъзнание, защото е загубено или повредено. Но и да не сте на 100% българин, това не ви пречи да придобиете българската идентичност.

    Коментиран от #89

    20:02 15.10.2026

  • 24 бай Вова

    15 21 Отговор
    Лаладжия!

    20:03 15.10.2026

  • 25 Европеец

    36 11 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Украинците направиха най-голямата си грешка в далечната 1991 година... Заглавието звучи хубаво и ми харесва.... Руският президент Владимир Путин допусна много, много тактически грешки по воденето на войната.... Най-голямата грешка му беше, че обеща на Нафтали Бенет да пощади зеления просяк милионер. .. дано това което е казал да не е поредната му червена линия след която не последва нищо.... Ако мога да му кажа нещо ,като българин бих му казал да решава въпроса с проблемните украински и други кораби по-далече от българските териториални води.....

    Коментиран от #30, #58

    20:04 15.10.2026

  • 26 Гожи

    33 7 Отговор

    До коментар #2 от "Йода":

    Зеленски е по нисък, макрончо също

    20:04 15.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тошко

    12 35 Отговор
    Иранците и с.корейците няма да ти дават оръжие на вересия до безкрай...

    Коментиран от #41

    20:05 15.10.2026

  • 30 Бункерния леприкон

    14 37 Отговор

    До коментар #25 от "Европеец":

    Аре да опъва жартиера тоя ботоксов комунистически и д и о т.

    Коментиран от #40

    20:05 15.10.2026

  • 31 Нема грешка

    11 28 Отговор
    13 год у ДОНБАС и Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ
    АааааааХахахаха

    20:06 15.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Соломон

    20 42 Отговор
    Руската наглост е безгранична. Нападнаха Украйна а когато тя им отговори със същото това било тероризъм. Продъниха с това че не приемат енергийна сделка а когато и отговориха Украйна не спазвала споразумение което те не приеха

    20:07 15.10.2026

  • 34 Махно

    2 14 Отговор
    ИДИ .....

    20:07 15.10.2026

  • 35 Видьо Видев

    19 31 Отговор
    Путин заплаши със смразяващ отговор! След бензин с купони, ще има и водка с купони!

    20:07 15.10.2026

  • 36 Тошко

    12 20 Отговор

    До коментар #21 от "Варненец":

    Ми то и в Русия няма....

    20:07 15.10.2026

  • 37 Истината

    42 12 Отговор
    1991 - 2027 сбогом крайна! Няма да ни липсваш!

    20:08 15.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 И все пак:

    26 5 Отговор
    Кой и защо удря празни, стари корита и само разлайва помиярите? Свършиха ли пълните и големите?

    20:08 15.10.2026

  • 40 Ха ХаХа

    33 11 Отговор

    До коментар #30 от "Бункерния леприкон":

    Опъва ви до сливиците Путин и хъркате на умряло

    Коментиран от #45, #52

    20:09 15.10.2026

  • 41 Шопо

    18 8 Отговор

    До коментар #29 от "Тошко":

    В замяна за Шахедите Путин е дал на Иран петрол, или ядрено оръжие.

    20:10 15.10.2026

  • 42 Зеля

    15 9 Отговор
    🇺🇦🐖☠️🏳 гейм оувър

    20:10 15.10.2026

  • 43 Ехо

    28 7 Отговор

    До коментар #10 от "Тошко":

    Смешни, какво разбираш под смешни? Иран направи САЩ за смях, аз това разбирам ..,,,

    20:10 15.10.2026

  • 44 Ей това да си копейка е Божие наказание

    13 25 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    Бункерният плъх тръгна преди пет години до Киев за три дни,Копейката пита колко процента са превзели украинците.

    20:12 15.10.2026

  • 45 Бункерния леприкон

    15 24 Отговор

    До коментар #40 от "Ха ХаХа":

    В Кочината ако не всеки ден, през ден горят складове, рафинерии, заводи от ВПК! От 5 години бункерният ПЛЪХ единствено плаши... друго не може.

    Коментиран от #53, #60, #65

    20:12 15.10.2026

  • 46 Соломон

    15 21 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    Украйна не превзема територии. Тя ги чисти от натрапници. За този месец Украйна е освободила 270кв км

    Коментиран от #51

    20:12 15.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мишел

    20 11 Отговор
    Украински военни обекти вече бяха подложени вчера на масирана атака с 28 Циркони, срещу които Украйна и НатО нямат противодействие.

    Коментиран от #55

    20:15 15.10.2026

  • 51 54321

    4 6 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    Той знае по-добре от теб,но прави каквото му кажат от кочината

    20:16 15.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тихо

    14 9 Отговор

    До коментар #45 от "Бункерния леприкон":

    Малкия! Украинците не мислят като тебе!
    Зелю всеки ден реве от многото изяден бой!

    Коментиран от #57, #61

    20:17 15.10.2026

  • 54 Русия ако спре войната ще бъде залята

    6 17 Отговор
    С наркотици за мирното население

    20:17 15.10.2026

  • 55 Имаш ли

    3 5 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    Фураж?

    20:18 15.10.2026

  • 56 Тошко

    10 17 Отговор
    Великия Путин реве на рамото на Тръмп да не го бомбят повече, че руснаците са му вдигнали мерника...

    Коментиран от #88

    20:19 15.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Соваж бейби

    18 3 Отговор
    Значи тази вечер или уиекенда в Киев ще има вечерна заря или по поетично да го напиша светлинни лъчи може би начало на нещо ново🤣.Не вярвам англичаните да са измислили нещо грандиозно в отговор но могат да продължят войната ако имат пари .Винаги са го правили англичаните заради тяхна намеса Наполеон продава Луйзяна трябвали са му пари за оръжие за да продължи войната и е склонил за продажба на изнудването от САЩ .

    20:20 15.10.2026

  • 60 Европеец

    26 5 Отговор

    До коментар #45 от "Бункерния леприкон":

    Видях кочината и мислех, че имаш предвид бг територията.... Бил съм на екскурзия в Съветския съюз, Украйна, Беларус, Балтийските тигри и в Русия... Е бил съм и в Европата и в някой други по-далечни екзотични дестинации.... Сега не може да се ходи в Русия и в Беларус.... Ако имаш някога възможност иди, виж цивилизация, чистота и скъпотия..... Скъпоценната основно е в Москва и Ленинград..... Няма лошо да бъдеш русофоб, твой избор е, но да говориш за кочина е много пресилено..... Огледай се там където живееш и може определението ти за кочина да бъде вярно....

    20:20 15.10.2026

  • 61 Хомосексуален ли си?

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "Тихо":

    Ще ти помогнем.

    20:20 15.10.2026

  • 62 Леле

    11 15 Отговор
    И коя им е грешката че са украинци и се борят за страната си, все едно Османската империя да казва на българите защо се сражавате с нас направихте грешка, как може да обвиняваш хората за оцеляването си след като ги бомбят от 14 години това са незнам какви хора бе

    20:21 15.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ачо

    7 11 Отговор
    Господин президент Путин,Вие два братски народа добре се мразите и добре се избивате,но центровете където се вземат решенията са извън Русия и Украйна.Ударете виновните и войната ще приключи!Да видим!

    20:24 15.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Горбачов 2.0

    8 5 Отговор
    И какви ще са последствията продажен гном? Както винаги само прах в очите на хората! Ти си част от фашагите и това ще се потвърди след време. Жалко!

    Коментиран от #72

    20:27 15.10.2026

  • 67 бот-идиот

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Йода":

    Това сам ли го измисли?

    20:27 15.10.2026

  • 68 Джак Спароу

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Чини ми се":

    чини ми се, че ще го умиееш и ще го едеш

    20:27 15.10.2026

  • 69 Погледнете Путлето с военна униформа

    6 9 Отговор
    Ката я облече прилича ловеца дедо Хърбо от ловната дружинка село Шишковци.

    Коментиран от #81, #90

    20:29 15.10.2026

  • 70 фашистки рашастан в изолация

    9 11 Отговор
    Или казано с други думи "Пак плашим гаргите ,а сме безпомощни".Най-вероятно Путин ще се моли на Тръмп ,американците отново да спасяват русия.

    Коментиран от #84

    20:30 15.10.2026

  • 71 оня с коня

    11 12 Отговор
    Сгромолясването на Путин и Кликата му ще бъде Колосално и задължително съпроводено с Гражданска война,а Светът ще гледа как Руснаци колят Руснаци.

    20:30 15.10.2026

  • 72 Китаец от Сибир

    9 10 Отговор

    До коментар #66 от "Горбачов 2.0":

    Плашиnyтак му се казва на бункерния rном.

    20:30 15.10.2026

  • 73 Да питам

    10 10 Отговор
    Колко су 34 си заминаха?

    Коментиран от #83

    20:32 15.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Урко фашистите дълго, дълго ще спят в

    12 9 Отговор
    Метрото на тъмно, студено, некъпани и гладни!

    Коментиран от #80, #112

    20:33 15.10.2026

  • 76 Тридневната специална военна операция

    8 8 Отговор
    Ще навлезе в ден четири?

    20:35 15.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Потресен

    8 4 Отговор
    Цял ден световните медии тръбят, че Флоор Янсен се разделя с Найтуиш. Но родните журналистчета още не са го разбрали. Вместо това всеки ден се занимават с Путин.

    20:41 15.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 коко

    4 0 Отговор
    За вълка винаги има повод агнето да бъде изядено...

    20:42 15.10.2026

  • 88 Соломон

    3 5 Отговор

    До коментар #56 от "Тошко":

    Тошко мисля че сме от една кръвна група ,колко искаш само да му избиеш сметаната ?

    Коментиран от #94

    20:43 15.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Мазепа

    5 4 Отговор

    До коментар #69 от "Погледнете Путлето с военна униформа":

    Погледни филма "Ржевский против Наполеон" със зеленски в ролята на Наполеон. Та да разбереш кой ви управлява

    20:44 15.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Герги

    6 8 Отговор
    Те му избомбиха една камара рафинерии,той сега мисли да отговаря,и тук витае духа на Клоуна...

    20:46 15.10.2026

  • 93 стоян георгиев

    10 5 Отговор
    Асоцияцията на Българските Ге.Йовве подкрепяме независимоста на Украйна !!!

    Коментиран от #105

    20:47 15.10.2026

  • 94 Тошко

    3 2 Отговор

    До коментар #88 от "Соломон":

    Безплатно е ,но има едно условие после да се менкаме ....

    20:48 15.10.2026

  • 95 Кво стана

    2 1 Отговор
    с примирието на Тръмп?Кой го наруши?

    20:48 15.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 😂 Нищо повече не може да направи

    8 7 Отговор
    късия ,бункерен фюрер .
    Ще убие няколко хлебарки в бункера .😁

    Коментиран от #102

    20:52 15.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Дизела

    6 2 Отговор
    пристигна ли в САЩ?

    20:53 15.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Маринов

    6 2 Отговор
    Тук въпросът е: как се ориентират дроновете, като го нямаше Старлинк? Мисля, че чрез английските спътници. Те и дроновете са английски китове. Ако ви кажа, че англичаните водят тия дронове, няма да е далеч от истината.

    Коментиран от #106

    20:57 15.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Хомосексуалисти за Путин

    3 5 Отговор

    До коментар #93 от "стоян георгиев":

    Уррррааааа!

    Коментиран от #111

    20:59 15.10.2026

  • 106 Една пуйка мислила,мислила

    0 5 Отговор

    До коментар #103 от "Маринов":

    Па се гътнАла.

    21:00 15.10.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Биби

    4 3 Отговор
    Путилифонът баче Пуче изскимте каде таа вечер че си го върне на Менделя,шо мо е под ръка у коптора!

    Коментиран от #113, #120

    21:02 15.10.2026

  • 111 Андрей Гюров Михайлов

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Хомосексуалисти за Путин":

    Значи си от нашите ,защо славиш Путин ?

    21:05 15.10.2026

  • 112 Антирашист 4578

    13 3 Отговор

    До коментар #75 от "Урко фашистите дълго, дълго ще спят в":

    Фашизмът е в просиа ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #118

    21:07 15.10.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 хаха

    12 2 Отговор
    Ама сериозно ли бе ботоксов пенсионер??? ХАХАХА

    Те ти бомбят рафинериите от месеци насам... Сега обаче "щели да видят"??? ХАХАХА
    Безпомощно празноглаво ЖУЖЕ с милицЮнерско "образУвание".

    21:13 15.10.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Факт

    10 1 Отговор
    Бункерния гном досега не е изпълнил нищо от това което е казал.

    21:16 15.10.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Хи хи

    0 5 Отговор
    Довечера в Киййййф глейте само ква заря ще има !!!!!

    21:19 15.10.2026

  • 122 от кога се надяваме

    1 1 Отговор
    а дано ама на дали само
    обещава пък нищо сериозно ме се случва

    21:20 15.10.2026

  • 123 НАРКОТО ДРОНИ И БОМБИ

    0 4 Отговор
    А УРСА КАЛАС МЕРЦА ИНГЛИША МАКРОН МЪЛЧАНИЕ. А КОГА ПУТИН УДАРИ ВОЙ ДО НЕБЕСАТА. И АКО ОЩЕ НЕ СТЕ РАЗБРАЛИ ЧЕ ЗЕЛЕН НАРКО УРСА КАЛАС И СИЕ НЯМАТ НАМЕРЕНИЕ ДА СПРАТ ВОЙНАТА ЗНАЧИ СТЕ В ЗАБЛУДА. ИЗБОРИ НЕ ИСКАТ МИРЪТ Е УТОПИЯ И САМО ВОЙНА ИСКАТ ЗА ДА ЗАГРАБВАТ. И НАКРАЯ МИЛИОНИ УБИТИ РАНЕНИ И ТЕРИТОРИЯТА И СКЪПИ ЗЕМНИ НАРОДНИ БЛАГА ЗАВЗЕТИ. НО ТЕ БОГАТИ.

    Коментиран от #128

    21:20 15.10.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 ДЪРТИЯ ПЛЕШИВ БОТОКС

    2 0 Отговор
    Е ИНВЕСТИРАЛ
    НАД 1 МИЛИАРД ДОЛАРА
    В МЕДИЦИНАТА
    ЗА ДА СИ УДЪЛЖИ
    ЖИВОТЕЦА .

    ИСКА ДА ЖИВЕЕ ДО 150 ГОДИНИ

    ЛУДИЯ ПОЛУРЪСТ.

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #129

    21:22 15.10.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Пий си хапчетата навреме,

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "НАРКОТО ДРОНИ И БОМБИ":

    че имаш сериозни халюцинации.

    21:25 15.10.2026

  • 129 Колективен руски крепостен

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "ДЪРТИЯ ПЛЕШИВ БОТОКС":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    21:25 15.10.2026

  • 130 Биби

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    Яз кего Лап.Пам ама хвърли поне некоя пара накрая и аз челяд храня .

    21:25 15.10.2026

  • 131 Още Когато

    0 0 Отговор
    Тръмп обяви ИЗМИСЛЕНОТО ПРИМИРИЕ

    ПУТИН изстреля 39 БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ
    Към Украйна.

    Сега вече Се Чуди Защо
    Украйна пак
    Почна да Бомби Рафинериите

    Откачен КГБ Кре.тен

    21:25 15.10.2026

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