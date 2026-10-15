Владимир Путин обеща солиден руски отговор: Украинците направиха голяма грешка!

Русия ще отговори на украинските удари по петролни рафинерии и друга енергийна и логистична инфраструктура, заяви президентът Владимир Путин. По думите му последните атаки не са причинили значителни щети.

„Не трябваше да започват това. Преди да предприемат подобна стъпка, трябваше добре да помислят за последствията“, каза Путин, цитиран от News.bg и РИА Новости.

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Пожар в рафинерията в Рязанска област

Изявлението му последва голяма украинска атака с дронове срещу Рязанска област. Според губернатора Павел Малков при удара е избухнал пожар в петролна рафинерия. Не са съобщени данни за жертви, а размерът на материалните щети не е уточнен.

Руското министерство на отбраната заяви, че украинските сили са използвали дронове и ракети „Фламинго“. Твърдението за вида на използваното въоръжение не е потвърдено от украинската страна.

Съобщения за още две атакувани рафинерии

Ден по-рано руският заместник министър-председател Александър Новак заяви, че са били атакувани две петролни рафинерии в Саратовска и Рязанска област. Новак не посочи подробности за характера на щетите и прекъсванията в работата на обектите.

Ройтерс съобщи, че пожарът в Рязанската рафинерия е бил предизвикан от мащабна атака с дронове, като се позова на губернатора на областта. Агенцията не е успяла независимо да потвърди размера на щетите.

Ударът последва спорното енергийно примирие

Атаката е първият съобщен украински удар по руски енергиен обект, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие. Нито Москва, нито Киев обаче са потвърдили официално, че е сключено такова споразумение.

Последните руски изявления показват, че Москва разглежда атаките срещу рафинериите като действие, на което възнамерява да отговори. Киев не е поел официално отговорност за удара в Рязанска област, а независима оценка на щетите по обекта все още няма.

Живеещият в изгнание руски опозиционер Михаил Ходорковски заяви пред журналисти в Берлин, че не очаква след президента Владимир Путин на власт да дойде някой по-лош управник, предаде ДПА.

„Ако нещо може да бъде влошено, Путин ще го влоши“, каза бившият петролен магнат и добави, че руският президент ще пристъпи към ескалация, ако има интерес от това.

Ходорвковски е скептичен, че докато Путин е на власт, ще се стигне до край на войната в Украйна и противопоставянето в по-глобален план между Русия и Европа.

„Дали Путин ще бъде пожизнен президент? Много е вероятно“, продължи Ходорковски. Според него в най-добрия случай руският президент ще замрази войната и ще постигне ограничена деескалация.

Който и да наследи Путин на поста, първата му работа ще бъде да консолидира властта в Русия, каза още Ходорковски.

Руският опозиционер заяви на пресконференция в Берлин, организирана от германската неправителствена организация „Център за либерална модерност“, че Путин вероятно е изчерпал възможностите си за ескалация на напрежението в отношенията с Европа. Ходорковски прогнозира, че след Путин институции като руският Съвет за сигурност, парламент и региони ще си върнат някогашното влияние. Според него това няма да означава демократизация от западен тип, но животът на руснаците ще стане значително по-лек.

Шейсет и три годишният Ходорковски беше един от най-богатите хора в Русия, когато управляваше петролната компания „Юкос“. През 2003 г. той бе арестуван, след като започна да критикува Путин, и бе освободен от затвора 10 г. по-късно, отбелязва ДПА.

Към днешна дата Ходорковски живее в изгнание и е един от най-известните представители на фрагментираната руска опозиция.

Източници: bta.bg, news.bg, internazionale.it