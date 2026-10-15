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Глътка въздух за украинската армия! Starshield възстанови работата си, но въпросите остават
  Тема: Украйна

Глътка въздух за украинската армия! Starshield възстанови работата си, но въпросите остават

15 Октомври, 2026 23:59 731 19

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  • володимир зеленски-
  • михайло драпати

Украинските военни отново използват системата в движение след прекъсвания, засегнали операции с дронове, Киев продължава да изяснява кой е наложил ограниченията

Глътка въздух за украинската армия! Starshield възстанови работата си, но въпросите остават - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Украинските военни са възстановили достъпа си до Starshield след прекъсвания, които са затруднили операции с дронове. Украинското Министерство на отбраната е съобщило, че системата отново функционира при движение, но продължава да изяснява причината за ограниченията и кой ги е въвел.

Проблемите са започнали на 14 октомври. Според Business Insider терминалите Starlink, монтирани на украински безпилотни летателни апарати, са прекъсвали връзката, когато дроновете достигат скорост от 160 км/ч. В отделни случаи проблеми са възниквали и при 72 км/ч.

На следващия ден представители на украинското Министерство на отбраната са заявили, че към 11:45 ч. Starshield отново работи в движение. Егор Чернев, заместник-председател на парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване, е потвърдил, че функционалността е възстановена до състоянието отпреди прекъсванията.

Няколко операции са били провалени

Офицер от Националната гвардия на Украйна с име Юрий също е потвърдил възстановяването на връзката. Той е заявил, че ограниченията вече са провалили няколко операции.

По данни на украинското Министерство на отбраната прекъсванията са затруднили ударите на средни разстояния, прехващането на въздушни цели и логистиката на фронтовата линия. Заради зависимостта от сателитната комуникация ограничаването на скоростта е засегнало както управлението на дронове, така и част от задачите по разузнаване и снабдяване.

Мъск посочи американските военни

Засега няма публично потвърждение кой конкретно е наложил ограниченията. Starshield е защитен военен и правителствен сегмент, управляван от SpaceX под надзора на правителството на САЩ.

„Всякакви ограничения върху скоростта или използването се определят от американските военни и в крайна сметка от президента на Съединените щати“, е заявил Илон Мъск.

Изявлението му насочи вниманието към ролята на Вашингтон, но не даде отговор кога е взето решението и от кой орган. Междувременно прекъсванията съвпаднаха с напрежение между Киев и Вашингтон и с натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп Украйна да прекрати ударите по руски енергийни обекти.

Чернев е потвърдил, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна. Възстановяването на Starshield връща системата към работен режим, но не приключва въпросите около начина, по който се вземат решенията за достъп и ограничения.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Поправиха станцията на Старлинк на Витоша

    Коментиран от #4

    00:00 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Видьо Видев

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    След като загуби войната Хитлер се самоуби, а Путин ще избяга в Северна Корея!

    Коментиран от #5, #11, #13, #16

    00:02 16.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    Хитлер избяга в Аржентина.

    00:03 16.10.2026

  • 6 Овчар

    11 4 Отговор
    Какво стана с Калининград нато превзе ли го..? Тези клоуни станаха за смях пред целия свят..

    00:04 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Буздуган

    13 2 Отговор
    Зеления няма ракети , нато няма ракети ..! Краят наближава , пълна капитулация на Украйна..

    00:08 16.10.2026

  • 9 стоян георгиев

    12 2 Отговор
    Нали , нато и колективния запад не воюваше с Русия? Нали , така ни казваха по БТВ, НОВА , БНТ и небългарските медии у нас ( български медии няма)! А , Тръмп спря за малко сателитната разузнавателна информация и всичко за корумпирания престъпен киевски режим приключва!!!

    00:11 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    ЩЕ ТИ СЕ!ПОТНИКА ДА МУ МИСЛИ

    00:14 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Не се знае!

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    Както вървят нещата , нищо чудно да приема парадът на победата в Берлин, Париж и Лондон!

    00:25 16.10.2026

  • 14 Изяснител

    3 1 Отговор
    " но продължава да изяснява причината за ограниченията и кой ги е въвел."

    Няма какво толкова да се изяснява!
    Въвел ги е Тоя който е обяснил на зелената жаба, да си знае гьола. И да не наглее, че пляс.

    00:26 16.10.2026

  • 15 УНИАН: Украинската армия гълта

    3 1 Отговор
    ...въздух!

    Коментиран от #19

    00:33 16.10.2026

  • 16 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    Ти по добре помисли,какво ще стане т Зелю - ще успее ли да избяга при имотите си по света или ще пътува до Колима?Или като Мусолини от благодарния украински народ?

    Коментиран от #18

    00:46 16.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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