Глътка въздух за украинската армия! Starshield възстанови работата си, но въпросите остават

Украинските военни са възстановили достъпа си до Starshield след прекъсвания, които са затруднили операции с дронове. Украинското Министерство на отбраната е съобщило, че системата отново функционира при движение, но продължава да изяснява причината за ограниченията и кой ги е въвел.

Проблемите са започнали на 14 октомври. Според Business Insider терминалите Starlink, монтирани на украински безпилотни летателни апарати, са прекъсвали връзката, когато дроновете достигат скорост от 160 км/ч. В отделни случаи проблеми са възниквали и при 72 км/ч.

На следващия ден представители на украинското Министерство на отбраната са заявили, че към 11:45 ч. Starshield отново работи в движение. Егор Чернев, заместник-председател на парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване, е потвърдил, че функционалността е възстановена до състоянието отпреди прекъсванията.

Няколко операции са били провалени

Офицер от Националната гвардия на Украйна с име Юрий също е потвърдил възстановяването на връзката. Той е заявил, че ограниченията вече са провалили няколко операции.

По данни на украинското Министерство на отбраната прекъсванията са затруднили ударите на средни разстояния, прехващането на въздушни цели и логистиката на фронтовата линия. Заради зависимостта от сателитната комуникация ограничаването на скоростта е засегнало както управлението на дронове, така и част от задачите по разузнаване и снабдяване.

Мъск посочи американските военни

Засега няма публично потвърждение кой конкретно е наложил ограниченията. Starshield е защитен военен и правителствен сегмент, управляван от SpaceX под надзора на правителството на САЩ.

„Всякакви ограничения върху скоростта или използването се определят от американските военни и в крайна сметка от президента на Съединените щати“, е заявил Илон Мъск.

Изявлението му насочи вниманието към ролята на Вашингтон, но не даде отговор кога е взето решението и от кой орган. Междувременно прекъсванията съвпаднаха с напрежение между Киев и Вашингтон и с натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп Украйна да прекрати ударите по руски енергийни обекти.

Чернев е потвърдил, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна. Възстановяването на Starshield връща системата към работен режим, но не приключва въпросите около начина, по който се вземат решенията за достъп и ограничения.

Източници: news.bg