Глътка въздух за украинската армия! Starshield възстанови работата си, но въпросите остават

Украинските военни са възстановили достъпа си до Starshield след прекъсвания, които са затруднили операции с дронове. Украинското Министерство на отбраната е съобщило, че системата отново функционира при движение, но продължава да изяснява причината за ограниченията и кой ги е въвел.
Проблемите са започнали на 14 октомври. Според Business Insider терминалите Starlink, монтирани на украински безпилотни летателни апарати, са прекъсвали връзката, когато дроновете достигат скорост от 160 км/ч. В отделни случаи проблеми са възниквали и при 72 км/ч.
На следващия ден представители на украинското Министерство на отбраната са заявили, че към 11:45 ч. Starshield отново работи в движение. Егор Чернев, заместник-председател на парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване, е потвърдил, че функционалността е възстановена до състоянието отпреди прекъсванията.
Няколко операции са били провалени
Офицер от Националната гвардия на Украйна с име Юрий също е потвърдил възстановяването на връзката. Той е заявил, че ограниченията вече са провалили няколко операции.
По данни на украинското Министерство на отбраната прекъсванията са затруднили ударите на средни разстояния, прехващането на въздушни цели и логистиката на фронтовата линия. Заради зависимостта от сателитната комуникация ограничаването на скоростта е засегнало както управлението на дронове, така и част от задачите по разузнаване и снабдяване.
Мъск посочи американските военни
Засега няма публично потвърждение кой конкретно е наложил ограниченията. Starshield е защитен военен и правителствен сегмент, управляван от SpaceX под надзора на правителството на САЩ.„Всякакви ограничения върху скоростта или използването се определят от американските военни и в крайна сметка от президента на Съединените щати“, е заявил Илон Мъск.
Изявлението му насочи вниманието към ролята на Вашингтон, но не даде отговор кога е взето решението и от кой орган. Междувременно прекъсванията съвпаднаха с напрежение между Киев и Вашингтон и с натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп Украйна да прекрати ударите по руски енергийни обекти.
Чернев е потвърдил, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна. Възстановяването на Starshield връща системата към работен режим, но не приключва въпросите около начина, по който се вземат решенията за достъп и ограничения.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
00:00 16.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Видьо Видев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":След като загуби войната Хитлер се самоуби, а Путин ще избяга в Северна Корея!
Коментиран от #5, #11, #13, #16
00:02 16.10.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Видьо Видев":Хитлер избяга в Аржентина.
00:03 16.10.2026
6 Овчар
00:04 16.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Буздуган
00:08 16.10.2026
9 стоян георгиев
00:11 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Боруна Лом
До коментар #4 от "Видьо Видев":ЩЕ ТИ СЕ!ПОТНИКА ДА МУ МИСЛИ
00:14 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Не се знае!
До коментар #4 от "Видьо Видев":Както вървят нещата , нищо чудно да приема парадът на победата в Берлин, Париж и Лондон!
00:25 16.10.2026
14 Изяснител
Няма какво толкова да се изяснява!
Въвел ги е Тоя който е обяснил на зелената жаба, да си знае гьола. И да не наглее, че пляс.
00:26 16.10.2026
15 УНИАН: Украинската армия гълта
Коментиран от #19
00:33 16.10.2026
16 Моряка
До коментар #4 от "Видьо Видев":Ти по добре помисли,какво ще стане т Зелю - ще успее ли да избяга при имотите си по света или ще пътува до Колима?Или като Мусолини от благодарния украински народ?
Коментиран от #18
00:46 16.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.