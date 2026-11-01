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Тръмп: Преговорите с Иран вървят добре, но няма доверие
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Преговорите с Иран вървят добре, но няма доверие

1 Ноември, 2026 02:52 595 0

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Мохсен Резаи предупреди, че Техеран може да преразгледа участието си в договора за неразпространение на ядреното оръжие при нова война

Тръмп: Преговорите с Иран вървят добре, но няма доверие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран вървят добре, но изрази съмнение в надеждността на Техеран като партньор. По думите му иранската страна иска споразумение, но има риск след това да се оттегли от поетите ангажименти.

Паралелно с това секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи постави под въпрос дали страната ще остане участник в Договора за неразпространение на ядреното оръжие при нова война със САЩ.

„В един момент те може да решат да започнат война. Не е ясно дали след такъв конфликт ще останем в Договора за неразпространение на ядреното оръжие“, заяви Резаи в интервю за иранската държавна телевизия. Той добави, че докато Иран е страна по договора, страната разполага с 22 права, които трябва да бъдат спазвани.

Техеран поставя условия за ядрените разговори

Резаи заяви, че разговори за ядрената програма могат да започнат едва след като САЩ признаят и гарантират правата на Иран. „Ако искате да обсъждаме ядрения въпрос, първо ще поискаме правата си. Трябва да признаете тези права преди всичко останало“, каза той.

Според иранския представител няма решение за промяна на ядрената доктрина на страната. Той обаче потвърди, че в Иран се обсъжда дали досегашната позиция трябва да бъде преразгледана, ако САЩ подновят военните действия.

Иран настоява още за изпълнение на условия, свързани с прекратяването на военните действия, премахването на американската морска блокада и размразяването на ирански средства. Вашингтон от своя страна иска ядрените ограничения да бъдат част от всяко бъдещо споразумение.

Военната заплаха остава част от преговорите

Дипломатическите контакти продължават чрез посредници, включително Катар. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че няма планове за преки разговори със САЩ, а позициите се предават по посреднически канали. Според „Иран Интернешънъл“ Техеран очаква американски отговор на последното си предложение, докато двете страни остават разделени по ключовите условия за подновяване на преговорите.

Същевременно американски представители са предупредили съюзници в Близкия изток да се подготвят за евентуално възобновяване на военните удари срещу Иран след междинните избори в САЩ на 3 ноември. „Асошиейтед прес“ съобщи, че президентът все още не е взел окончателно решение, но регионалните държави са били предупредени и за възможни ответни действия от Иран.

Източници: apnews.com, jpost.com, iranintl.com


Иран (Ислямска Република)
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