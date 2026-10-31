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Николай Василев е свързан с базата за цигари в Карнобат

Николай Василев е свързан с базата за цигари в Карнобат

31 Октомври, 2026 19:06 2 355 5

  • нелегална фабрика-
  • цигари-
  • карнобат-
  • николай василев-
  • манол димитров

Според Флагман той е подписал предварителен договор за имота и е платил 30 000 евро капаро. Официално по случая е обвинен и задържан собственикът на базата Манол Димитров

Николай Василев е свързан с базата за цигари в Карнобат - 1
Снимка: БГНЕС
Флагман Флагман
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Николай Василев от Българово е посочен като купувач на базата край Карнобат, в която беше разкрита нелегална фабрика за цигари. Според предварителен договор, с който разполага „Флагман“, на 7 октомври 2026 г. е платено капаро от 30 000 евро по банков път. В документа е записано, че имотът трябва да бъде изплатен изцяло след година и половина, а устната договорка за сградите и оборудването е била за около 1 милион евро.

В базата в индустриалната зона на Карнобат са открити около 12 тона тютюн, машини за обработка и производство на цигари, консумативи и заготовки с обозначения на известни търговски марки. По официални данни са намерени и пет мастербокса с готова продукция. Фабриката е локализирана при операция на ГДБОП, „Гранична полиция“ и ДАНС в нощта срещу 29 октомври.

По случая е обвинен 58-годишният Манол Димитров от Карнобат, собственик на базата. Районният съд в Карнобат го остави в ареста по обвинение за производство на тютюневи изделия с цел разпространение без надлежно разрешително. Законът предвижда от една до шест години затвор и глоба от 20 000 до 100 000 лева.

Какво твърдят в Българово

Според публикацията на „Флагман“ Николай Василев не се е връщал трайно в България през последните две години и живее в Германия. Кметът на Българово Константин Щерионов заявява: „Познавам Николай Василев, за когото разпитвате, от 2 години не живее тук. Със сигурност не се е завръщал, защото пребивава постоянно и работи в Германия, където има строителна фирма, развива строителен бизнес навън“.

В договора като адрес на Василев е посочен имот в Българово, но според „Флагман“ адресът се различава от къщата, в която живее семейството му. Медията съобщава още, че полицията е търсила информация за местонахождението му, но към момента няма официално съобщение той да е привлечен като обвиняем или да е задържан.

Връзка с разследването за двойното убийство

„Флагман“ припомня, че Николай Василев е бил близък до Юмер Мехмед, убит през 2021 г. По данни на медията той е давал информация на криминалистите по разследването, което доведе и до разкриването на убийството на Теодора Бахлова. Тези твърдения за ролята му в разследването на двойното убийство не означават, че Василев е обвиняем по делото за нелегалната фабрика.

Официално потвърдената част от случая остава откриването на производствената база, иззетите количества и задържането на Манол Димитров. Предстои разследването да установи кога е започнала дейността, кои са участвали в производството и дали има други лица, свързани с разпространението на цигарите.

Източници: flagman.bg, mvr.bg, nova.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 царското жуже николайчо

    5 3 Отговор
    което всеки път ни обяснява, че преядаме с постна пица и е време пак да затегнем коланите

    Коментиран от #3

    19:12 31.10.2026

  • 2 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Дори и така да е,цигарите не са напускали ТКЗСто за да се разпространяват в магазина или на пазара.

    19:15 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пушач

    2 4 Отговор
    Както и предполагах ,,Малкият Мук" е ,,АРДА" без ...филтър...или ,като едно временното ,,късо" БТ....ако го помните...бе 45 Ст. пакета...пушехме го ,,набързо в междучасията ,като студенти някъде в края на 70-те...

    19:21 31.10.2026

  • 5 Хаха

    4 0 Отговор
    Мафиотска територия

    19:29 31.10.2026