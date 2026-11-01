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"Събуди се, Америка!": Тръмп представи мигрантите като подпалвачи на Европа СНИМКА
  Тема: Известни личности

"Събуди се, Америка!": Тръмп представи мигрантите като подпалвачи на Европа СНИМКА

1 Ноември, 2026 02:59, обновена 1 Ноември, 2026 03:10 756 7

  • доналд тръмп-
  • европа-
  • имиграция-
  • нато-
  • безредици

Изображението показа горящи европейски държави и свързва исляма с безредиците. Президентът на САЩ отново намекна, че Вашингтон може да се дистанцира от Европа и НАТО

"Събуди се, Америка!": Тръмп представи мигрантите като подпалвачи на Европа СНИМКА - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп публикува в Truth Social изображение, което представя Норвегия, Англия, Швеция и Франция като обхванати от пожари, докато човек с факла се приближава до врата с американски флаг. Надписът в горната част гласи „Събуди се, Америка!“, а под краката на фигурата е изобразена постелка с думата „Ислям“.

Картината внушава, че ислямът е причината за разрушенията в европейските държави и че Съединените щати са следващата мишена. Публикацията е направена без допълнителен пояснителен текст.

Тръмп свърза бъдещето на Европа с имиграцията

Посланието беше публикувано след серия изявления на американския президент за безредиците във Франция и за имиграционната политика на европейските държави. Тръмп твърди, че Европа трябва да затегне контрола по границите си и да промени курса си, защото в противен случай рискува да загуби своята идентичност.

„Ако не решите проблема с имиграцията, няма да остане нищо от вашата страна“, каза Тръмп, визирайки Франция. Той заяви, че е отправял подобни предупреждения и към Германия и Великобритания. Изказванията му бяха направени на фона на протести и насилие във Франция, които президентът представи основно като последица от масовата имиграция.

"Събуди се, Америка!": Тръмп представи мигрантите като подпалвачи на Европа СНИМКА

Предупреждение за възможно оттегляне от Европа

На митинг на 19 октомври Тръмп заяви, че САЩ подкрепят Европа, но настоя европейските държави „да намерят своя път“. „Ако скоро не намерят своя път, няма да имаме избор, освен да напуснем“, каза той. Транскрипцията на изказването е публикувана от Roll Call.

Думите му бяха възприети като пореден сигнал, че американският президент е готов да намали ангажимента на Вашингтон към европейската сигурност. Асошиейтед прес припомни, че Тръмп вече е допускал възможността САЩ да напуснат НАТО, макар Белият дом да не е обявявал подобно решение.

Излизането от НАТО не може да стане само с публикация в социалната мрежа. То би изисквало политическа и правна процедура в САЩ, както и официално уведомяване по договора за Северноатлантическия алианс.

Източници: m24.ru, rollcall.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Принципно

    2 0 Отговор
    си е абсолютно прав, Трънчо. Не може да се помага на самоубийци или на слабоумни. Колкото до Исляма, има Ислям и Ислям. Тоя, дето го вкараха от кризисни райони, за чиито кризи и Европата носи голяма вина и който "ислям" включва лумпени .... Ми, да извикат баба Мерел и да я питат "какво да правим, ти нали каза, че ще се справим, пък то какво излезе". Пък те й назначават охрана на бабата

    03:35 01.11.2026

  • 2 ДИРЕКТНО ИСИНАТА

    1 1 Отговор
    И ПАК , ПРАМ ,ДИРЕКТЕН, ИСКРЕН И ДИТЕКТНО КЪМ ИСТИНАТА!

    03:38 01.11.2026

  • 3 Да-бе, да, "представи ги"

    2 0 Отговор
    Защото те въобще не са такива и въобще не правят изявления в тоя смисъл, че искат Европа, и че ще въведат шариата, като вземат властта, ама въобще не са такива хора, Тръмп ги представи, демек, Тръмп ги черни ... Един път и тоя да каже нещо вярно "Право Куме, та в очи".

    03:39 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не е вярно,

    4 1 Отговор
    това са само лекари и иженери. Да видите какво ще стане, като дойдат и програмистите...

    03:43 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тръмп не знае ли че

    1 0 Отговор
    и в Русия ислямът и нацио-фашизма е причината за разрушенията в Украйна и европейските държави и че Съединените щати са следващата мишена.

    05:29 01.11.2026