"Събуди се, Америка!": Тръмп представи мигрантите като подпалвачи на Европа СНИМКА

Доналд Тръмп публикува в Truth Social изображение, което представя Норвегия, Англия, Швеция и Франция като обхванати от пожари, докато човек с факла се приближава до врата с американски флаг. Надписът в горната част гласи „Събуди се, Америка!“, а под краката на фигурата е изобразена постелка с думата „Ислям“.

Картината внушава, че ислямът е причината за разрушенията в европейските държави и че Съединените щати са следващата мишена. Публикацията е направена без допълнителен пояснителен текст.

Тръмп свърза бъдещето на Европа с имиграцията

Посланието беше публикувано след серия изявления на американския президент за безредиците във Франция и за имиграционната политика на европейските държави. Тръмп твърди, че Европа трябва да затегне контрола по границите си и да промени курса си, защото в противен случай рискува да загуби своята идентичност.

„Ако не решите проблема с имиграцията, няма да остане нищо от вашата страна“, каза Тръмп, визирайки Франция. Той заяви, че е отправял подобни предупреждения и към Германия и Великобритания. Изказванията му бяха направени на фона на протести и насилие във Франция, които президентът представи основно като последица от масовата имиграция.

Предупреждение за възможно оттегляне от Европа

На митинг на 19 октомври Тръмп заяви, че САЩ подкрепят Европа, но настоя европейските държави „да намерят своя път“. „Ако скоро не намерят своя път, няма да имаме избор, освен да напуснем“, каза той. Транскрипцията на изказването е публикувана от Roll Call.

Думите му бяха възприети като пореден сигнал, че американският президент е готов да намали ангажимента на Вашингтон към европейската сигурност. Асошиейтед прес припомни, че Тръмп вече е допускал възможността САЩ да напуснат НАТО, макар Белият дом да не е обявявал подобно решение.

Излизането от НАТО не може да стане само с публикация в социалната мрежа. То би изисквало политическа и правна процедура в САЩ, както и официално уведомяване по договора за Северноатлантическия алианс.

Източници: m24.ru, rollcall.com, apnews.com