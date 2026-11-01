Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп към журналисти: На вас ли ще кажа, ако планирам война?!
  Тема: Иранската криза

Тръмп към журналисти: На вас ли ще кажа, ако планирам война?!

1 Ноември, 2026 03:16 666 9

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • военни действия-
  • междинни избори-
  • мар-а-лаго

Президентът нарече „глупав“ въпроса дали САЩ ще подновят военните действия през следващата седмица.

Тръмп към журналисти: На вас ли ще кажа, ако планирам война?! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да потвърди или отрече дали страната му планира да поднови военните действия срещу Иран през следващата седмица. На въпрос на репортер от „Ню Йорк таймс“, зададен в имението му Мар-а-Лаго във Флорида, Тръмп определи питането като „глупаво“.

„Да кажем, че планирам. Бих ли ви казал? Питате ме дали планирам да се върна към войната през следващата седмица. Да предположим, че планирам. Бих ли ви казал? А ако не планирам? Бих ли ви казал?“, отвърна президентът.

Изказването му идва на фона на продължаващи спекулации, че Вашингтон може да предприеме нови удари след междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Удар преди изборите няма да има

На 8 октомври Тръмп заяви, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите. Той посочи, че администрацията му води „продуктивни разговори“ с Ислямската република, но едновременно с това остави отворена възможността за възобновяване на пълномащабните военни действия след вота.

Според Асошиейтед прес САЩ и Иран са подписали през юни краткотрайно споразумение, което е предвиждало 60-дневно прекратяване на огъня и рамка за постоянно мирно споразумение. Договореността се е разпаднала в рамките на седмици след подновяване на военните действия и спорове около контрола над Ормузкия проток.

Съюзници са предупредени за възможни удари

„Дейли бийст“ съобщи, позовавайки се на трима високопоставени представители от арабски държави в Персийския залив, че администрацията на Тръмп е информирала съюзниците си да се подготвят за кратка, но интензивна серия от удари срещу Иран. Според публикацията операцията може да започне най-рано на 4 ноември, ден след междинните избори.

Белият дом не е потвърдил наличието на конкретен план. Представител на президентската администрация е заявил, че не коментира „чувствителни военни планове“, които може да съществуват или да не съществуват, и че всички опции остават на масата, за да не бъде допуснато Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Междувременно говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаей заяви, че Техеран не е затворил дипломатическия прозорец и че чрез посредници продължават да се предават послания между Иран и САЩ.

Източници: apnews.com, thedailybeast.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЧНО ТАКА ТРЪМП

    0 1 Отговор
    ЕЙ НА ЗА ТОВА ГО ХАРЕСВСАМ ! ПРЯМ ,ДИРЕКТЕН , СМЕЛЧАК ! ВЕДНАГА СИ КАЗВА ПОЗИЦИЯТА ! МРЪНКАЧИТЕ , АЛАБАЛИСТИТЕ СА МИ ОТВРАТ!

    Коментиран от #2, #3, #4

    03:34 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хобби

    0 0 Отговор
    Батокс?

    04:26 01.11.2026

  • 7 Хобби

    0 0 Отговор
    Чалга?

    04:27 01.11.2026

  • 8 Хобби

    0 0 Отговор
    Копейка?

    04:27 01.11.2026

  • 9 Хобби

    1 0 Отговор
    Знаех си , любими на бг културата! Това е библия за българина! Булгар , Булгар!

    04:29 01.11.2026