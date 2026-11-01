Тръмп към журналисти: На вас ли ще кажа, ако планирам война?!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да потвърди или отрече дали страната му планира да поднови военните действия срещу Иран през следващата седмица. На въпрос на репортер от „Ню Йорк таймс“, зададен в имението му Мар-а-Лаго във Флорида, Тръмп определи питането като „глупаво“.

„Да кажем, че планирам. Бих ли ви казал? Питате ме дали планирам да се върна към войната през следващата седмица. Да предположим, че планирам. Бих ли ви казал? А ако не планирам? Бих ли ви казал?“, отвърна президентът.

Изказването му идва на фона на продължаващи спекулации, че Вашингтон може да предприеме нови удари след междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Удар преди изборите няма да има

На 8 октомври Тръмп заяви, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите. Той посочи, че администрацията му води „продуктивни разговори“ с Ислямската република, но едновременно с това остави отворена възможността за възобновяване на пълномащабните военни действия след вота.

Според Асошиейтед прес САЩ и Иран са подписали през юни краткотрайно споразумение, което е предвиждало 60-дневно прекратяване на огъня и рамка за постоянно мирно споразумение. Договореността се е разпаднала в рамките на седмици след подновяване на военните действия и спорове около контрола над Ормузкия проток.

Съюзници са предупредени за възможни удари

„Дейли бийст“ съобщи, позовавайки се на трима високопоставени представители от арабски държави в Персийския залив, че администрацията на Тръмп е информирала съюзниците си да се подготвят за кратка, но интензивна серия от удари срещу Иран. Според публикацията операцията може да започне най-рано на 4 ноември, ден след междинните избори.

Белият дом не е потвърдил наличието на конкретен план. Представител на президентската администрация е заявил, че не коментира „чувствителни военни планове“, които може да съществуват или да не съществуват, и че всички опции остават на масата, за да не бъде допуснато Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Междувременно говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаей заяви, че Техеран не е затворил дипломатическия прозорец и че чрез посредници продължават да се предават послания между Иран и САЩ.

Източници: apnews.com, thedailybeast.com