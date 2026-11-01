Тръмп се усъмни за връзка между Пхенян и хакването на Binance

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон все още не е установил дали Северна Корея стои зад атаката срещу криптоборсата Binance, при която са изтеглени виртуални активи за около 6,3 милиарда долара.

„Разглеждаме случая. Не знаем дали е Северна Корея, но ако е така, ще обсъдим това с тях“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Изявлението му е направено на 30 октомври, преди ФБР да публикува официалната си оценка за произхода на атаката. На 31 октомври бюрото посочи Северна Корея като отговорна за кражбата и свърза операцията с групата TraderTraitor.

Разминаване между оценката на ФБР и думите на Тръмп

ФБР заяви, че севернокорейските хакери са откраднали повече от 6 милиарда долара в цифрови активи от Binance около 29 октомври. Според бюрото средствата са започнали да се прехвърлят основно към мрежата Ethereum, където след това могат да бъдат обменяни и прехвърляни през децентрализирани финансови услуги.

Блокчейн разузнавателната компания TRM Labs също приписа атаката с висока степен на увереност на TraderTraitor. Според нейната оценка около 6,36 милиарда долара са напуснали портфейли на Binance в 10 блокчейн мрежи, като основната част от операцията е извършена за приблизително 20 минути.

Binance обеща да покрие загубите

Binance временно спря тегленията по няколко мрежи след установяването на пробива. Компанията съобщи, че около 3 милиарда долара от засегнатите активи са били замразени чрез сътрудничество с емитенти на токени, други борси, блокчейн компании и правоохранителни органи.

Борсата заяви, че ще поеме финансовото въздействие и ще покрие загубите на клиентите чрез фонда SAFU и корпоративната си хазна. По данни на Binance са отделени над 6,34 милиарда долара, като около 5 милиарда от тях са в същите видове активи, които са били откраднати.

Компанията посочи, че първоначалната проверка е насочила към компрометиран лаптоп, но последващият анализ е открил и други точки на пробив. Засега няма данни да са изтекли частни ключове на портфейлите.

ФБР, Сикрет сървис и службата за криминални разследвания към данъчната администрация на САЩ призоваха криптоплатформите, операторите на блокчейн инфраструктура и доставчиците на услуги за обмен да блокират транзакции, свързани с адресите на нападателите. Binance заяви, че разследването продължава и че ще публикува технически доклад, след като фактите бъдат потвърдени.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com