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DeepState: Русия се придвижи край Николаевка в Донецка област
  Тема: Украйна

DeepState: Русия се придвижи край Николаевка в Донецка област

1 Ноември, 2026 03:22 789 2

  • войната в украйна-
  • донецка област-
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  • deepstate

Аналитичният проект е обновил картата на бойните действия, без да посочва дълбочината на придвижването или превземане на населеното място

DeepState: Русия се придвижи край Николаевка в Донецка област - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските войски са се придвижили край Николаевка в Донецка област, съобщи аналитичният проект DeepState при обновяване на картата на бойните действия. Проектът не посочва на каква дълбочина е придвижването и не съобщава за превземане на населеното място.

„Врагът се придвижи край Николаевка“, гласи краткото съобщение на DeepState. Информацията е за участък в Краматорски район, но в нея няма данни за броя на военнослужещите, характера на действията или промяна в контрола над самата Николаевка.

По-ранни данни за района

На 17 октомври говорителят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна Дмитрий Ковалов отхвърли твърденията, че руските войски контролират повече от половината Николаевка. По думите му в южните покрайнини на населеното място се е инфилтрирала малка руска група, срещу която украинските сили са провеждали ударно-поискови действия.

През последните дни DeepState съобщи и за други промени по фронта. На 28 октомври проектът посочи придвижване на руските войски край Воздвижевка и Луговское в Запорожка област. Новото съобщение за Николаевка не съдържа оценка за непосредствена заплаха за съседни населени места или прогноза за следващи действия.

Източници: pravda.com.ua, ua.korrespondent.net, ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления

    5 2 Отговор
    След няколко дни ще изгуби стратегическото си значение Николаевка и ВСУ ще се придвижи на по-благоприятни позиции...това вече сме го виждали много пъти.

    Коментиран от #2

    04:18 01.11.2026

  • 2 Европа фалира!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зеления":

    Зима иде. Дървата скъпи. Тока скъп. Храната скъпа. Цяла Европа се тресе от протести, а урсулите продължават да изпращат пари на Зеленски. На българите кога урсулите ще дарят няколко стотин милиарда?

    05:16 01.11.2026

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