DeepState: Русия се придвижи край Николаевка в Донецка област

Руските войски са се придвижили край Николаевка в Донецка област, съобщи аналитичният проект DeepState при обновяване на картата на бойните действия. Проектът не посочва на каква дълбочина е придвижването и не съобщава за превземане на населеното място.

„Врагът се придвижи край Николаевка“, гласи краткото съобщение на DeepState. Информацията е за участък в Краматорски район, но в нея няма данни за броя на военнослужещите, характера на действията или промяна в контрола над самата Николаевка.

По-ранни данни за района

На 17 октомври говорителят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна Дмитрий Ковалов отхвърли твърденията, че руските войски контролират повече от половината Николаевка. По думите му в южните покрайнини на населеното място се е инфилтрирала малка руска група, срещу която украинските сили са провеждали ударно-поискови действия.

През последните дни DeepState съобщи и за други промени по фронта. На 28 октомври проектът посочи придвижване на руските войски край Воздвижевка и Луговское в Запорожка област. Новото съобщение за Николаевка не съдържа оценка за непосредствена заплаха за съседни населени места или прогноза за следващи действия.

Източници: pravda.com.ua, ua.korrespondent.net, ukrinform.ua