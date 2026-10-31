Стуб предал на Путин две послания от Зеленски

Президентът на Финландия Александър Стуб е предал на руския президент Владимир Путин две послания от украинския държавен глава Володимир Зеленски по време на телефонния разговор на 27 октомври. Стуб разкри подробностите в интервю за финландската обществена медия Yle.
Първото послание е, че Зеленски е готов за двустранен разговор с Путин. Според Стуб украинският президент иска на такава среща да бъдат обсъдени, наред с други теми, териториалните въпроси и сигурността.
Второто послание се отнася до пакет от мерки за деескалация, предложени от Киев. Те включват примирие по въпроси, свързани с енергетиката и енергийната инфраструктура, хранителната сигурност, размяната на военнопленници и инфраструктурата като цяло.
„Говорихме за така наречените мерки за деескалация – по-конкретно за постигане на примирие по ключови въпроси като енергетиката и енергийната инфраструктура, хранителната сигурност, размяната на пленници или инфраструктурата като цяло“, посочи финландският президент.
Разговорът между Стуб, норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре и Путин е продължил около час и половина. По думите на Стуб той е бил проведен по искане на Украйна и след консултации с Киев и Съединените щати. Инициативата е била свързана с предстоящите преговори между украински, руски и американски представители в Абу Даби в началото на ноември.
Стуб заяви пред Yle, че целта на тези преговори е да се създадат условия за среща между Зеленски и Путин. Той уточни, че по време на разговора не е било договорено кога и по какъв начин ще продължат контактите.
Според Ройтерс Кремъл не е дал публичен знак за промяна в позицията си след разговора. В изявлението на руското президентство се посочва, че справедлив и дългосрочен мир е възможен само ако бъдат отчетени „легитимните интереси“ на Русия, а политиките на Европейския съюз и НАТО били сред факторите, prolongиращи бойните действия.
Стуб и Стьоре проведоха разговора с Путин след среща със Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф в Осло. Финландският президент подчерта, че страната му не действа като неутрален посредник, а подкрепя Украйна и се стреми да подпомогне дипломатическия процес.
Източници: yle.fi, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Коментиран от #28, #31, #41
18:11 31.10.2026
2 златен кенеф
18:12 31.10.2026
3 На Зеленски
18:12 31.10.2026
4 Кина
18:12 31.10.2026
5 осраински
Коментиран от #14
18:14 31.10.2026
6 Путин ще му прати
18:14 31.10.2026
7 И те са били
Задните части ми посиняха
А сигурно е имало и трето....
Големият батко ме изостави.... а
Каката нищо не може да направи
Коментиран от #11
18:15 31.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Укр
18:16 31.10.2026
10 А че Путин от кога е съгласен и го чака
18:17 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Антирашист 4023
Коментиран от #24
18:18 31.10.2026
13 Слуга на народа
18:18 31.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сатана Z
Тази държава е обречена,а със Зе фюрера е приключено
Днес се е домъкнал в Истанбул да спасява кожата си чрез Ердоган
18:21 31.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Президентът на Финландия Александър Стуб
.
Коментиран от #20
18:22 31.10.2026
19 Оня с парчето
До коментар #17 от "Раковоболен, пак ли ти?":Като ти го намам ще ти изхвръкнат оченцата.
18:25 31.10.2026
20 Президентът на Финландия Александър Стуб
До коментар #18 от "Президентът на Финландия Александър Стуб":го чака съд ! Уличен е тежка корупция. Анти Ярвинен , мениджър на Google за Финландия, пък се извини за обширното изсичане на гори в центровете за данни на компанията в Мухос и Каяани. 730 хектара гора са били изсечени в Мухос и малко под 500 хектара в Каяани. Всички били държавна собственост представете си а от Google не подозирали че това било престъпление или нарушение ...
18:28 31.10.2026
21 Сесесере
Коментиран от #29
18:28 31.10.2026
22 Сесесере
18:29 31.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 В Русия
До коментар #12 от "Антирашист 4023":ще е жега....
18:37 31.10.2026
25 Абе
18:40 31.10.2026
26 Питащ
18:45 31.10.2026
27 И ПУТИН ИМ Е ПРЕДАЛ СЪОБЩЕНИЕ
18:48 31.10.2026
28 Също
До коментар #1 от "Хахаха":и незабележимо!
18:49 31.10.2026
29 Димяща ушанка
До коментар #21 от "Сесесере":Утре влизам в Киев с 200!
Коментиран от #33
18:49 31.10.2026
30 Геро
В писмен вид, великия Лутин знае какво да направи с тях!
18:50 31.10.2026
31 Земноводен
До коментар #1 от "Хахаха":Премести, премести двойника. То друго кВо да премести?
18:51 31.10.2026
32 ЧАКАЙ , ША СТАНЕ
18:56 31.10.2026
33 ЗЕЛЕНИЯ РИВА ЛИ ВЕЧЕ
До коментар #29 от "Димяща ушанка":По телевизора?
Коментиран от #38
18:56 31.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Лена
Да му мислят монахините в ЕК, че нещо сметките за Европа започват от Хелуиин!
18:57 31.10.2026
36 Първанов
18:59 31.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ЗАЩО ПУТИН ЖИВЕЕ 5 ГОДИНИ
До коментар #33 от "ЗЕЛЕНИЯ РИВА ЛИ ВЕЧЕ":В маза?
19:02 31.10.2026
39 Кой е нулевият пациент?
До коментар #34 от "az СВО Победа 81":Назначен от Елцин без избори?
Ааа?
19:04 31.10.2026
40 Путин
19:08 31.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ехааааааа
19:24 31.10.2026