Стуб предал на Путин две послания от Зеленски

Президентът на Финландия Александър Стуб е предал на руския президент Владимир Путин две послания от украинския държавен глава Володимир Зеленски по време на телефонния разговор на 27 октомври. Стуб разкри подробностите в интервю за финландската обществена медия Yle.

Първото послание е, че Зеленски е готов за двустранен разговор с Путин. Според Стуб украинският президент иска на такава среща да бъдат обсъдени, наред с други теми, териториалните въпроси и сигурността.

Още новини от Украйна

„Първо, той иска да проведе двустранен разговор с президента Путин, за да обсъдят, наред с други въпроси, териториалните въпроси и сигурността“, каза Стуб.

Второто послание се отнася до пакет от мерки за деескалация, предложени от Киев. Те включват примирие по въпроси, свързани с енергетиката и енергийната инфраструктура, хранителната сигурност, размяната на военнопленници и инфраструктурата като цяло.

„Говорихме за така наречените мерки за деескалация – по-конкретно за постигане на примирие по ключови въпроси като енергетиката и енергийната инфраструктура, хранителната сигурност, размяната на пленници или инфраструктурата като цяло“, посочи финландският президент.

Разговорът между Стуб, норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре и Путин е продължил около час и половина. По думите на Стуб той е бил проведен по искане на Украйна и след консултации с Киев и Съединените щати. Инициативата е била свързана с предстоящите преговори между украински, руски и американски представители в Абу Даби в началото на ноември.

Стуб заяви пред Yle, че целта на тези преговори е да се създадат условия за среща между Зеленски и Путин. Той уточни, че по време на разговора не е било договорено кога и по какъв начин ще продължат контактите.

Според Ройтерс Кремъл не е дал публичен знак за промяна в позицията си след разговора. В изявлението на руското президентство се посочва, че справедлив и дългосрочен мир е възможен само ако бъдат отчетени „легитимните интереси“ на Русия, а политиките на Европейския съюз и НАТО били сред факторите, prolongиращи бойните действия.

Стуб и Стьоре проведоха разговора с Путин след среща със Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф в Осло. Финландският президент подчерта, че страната му не действа като неутрален посредник, а подкрепя Украйна и се стреми да подпомогне дипломатическия процес.

Източници: yle.fi, investing.com