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Стуб предал на Путин две послания от Зеленски
  Тема: Украйна

Стуб предал на Путин две послания от Зеленски

31 Октомври, 2026 18:06 3 150 42

  • александър стуб-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • преговори за мир-
  • деескалация

Украинският президент е заявил готовност за двустранна среща и е предложил мерки за деескалация в ключови области

Стуб предал на Путин две послания от Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Финландия Александър Стуб е предал на руския президент Владимир Путин две послания от украинския държавен глава Володимир Зеленски по време на телефонния разговор на 27 октомври. Стуб разкри подробностите в интервю за финландската обществена медия Yle.

Първото послание е, че Зеленски е готов за двустранен разговор с Путин. Според Стуб украинският президент иска на такава среща да бъдат обсъдени, наред с други теми, териториалните въпроси и сигурността.

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„Първо, той иска да проведе двустранен разговор с президента Путин, за да обсъдят, наред с други въпроси, териториалните въпроси и сигурността“, каза Стуб.

Второто послание се отнася до пакет от мерки за деескалация, предложени от Киев. Те включват примирие по въпроси, свързани с енергетиката и енергийната инфраструктура, хранителната сигурност, размяната на военнопленници и инфраструктурата като цяло.

„Говорихме за така наречените мерки за деескалация – по-конкретно за постигане на примирие по ключови въпроси като енергетиката и енергийната инфраструктура, хранителната сигурност, размяната на пленници или инфраструктурата като цяло“, посочи финландският президент.

Разговорът между Стуб, норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре и Путин е продължил около час и половина. По думите на Стуб той е бил проведен по искане на Украйна и след консултации с Киев и Съединените щати. Инициативата е била свързана с предстоящите преговори между украински, руски и американски представители в Абу Даби в началото на ноември.

Стуб заяви пред Yle, че целта на тези преговори е да се създадат условия за среща между Зеленски и Путин. Той уточни, че по време на разговора не е било договорено кога и по какъв начин ще продължат контактите.

Според Ройтерс Кремъл не е дал публичен знак за промяна в позицията си след разговора. В изявлението на руското президентство се посочва, че справедлив и дългосрочен мир е възможен само ако бъдат отчетени „легитимните интереси“ на Русия, а политиките на Европейския съюз и НАТО били сред факторите, prolongиращи бойните действия.

Стуб и Стьоре проведоха разговора с Путин след среща със Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф в Осло. Финландският президент подчерта, че страната му не действа като неутрален посредник, а подкрепя Украйна и се стреми да подпомогне дипломатическия процес.

Източници: yle.fi, investing.com


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    48 6 Отговор
    И Путин си го премести небрежно.

    Коментиран от #28, #31, #41

    18:11 31.10.2026

  • 2 златен кенеф

    47 5 Отговор
    Късно е либе за китка времето за преговори свърши.

    18:12 31.10.2026

  • 3 На Зеленски

    41 3 Отговор
    Вече и преводач и говорител му е нужен. Трудно иначе му се разбират тъпотиите

    18:12 31.10.2026

  • 4 Кина

    32 2 Отговор
    Пак ли ще мълчите до последно...? ЕС протестира.

    18:12 31.10.2026

  • 5 осраински

    38 1 Отговор
    Киевският режим се опита да предприеме контраатака близо до Купянск, използвайки газопровод. Операция „Велес“ се провали с гръм и трясък, което доведе до елиминирането на десетки бойци от украинската бригада „Харт“ и колумбийски наемници.

    Коментиран от #14

    18:14 31.10.2026

  • 6 Путин ще му прати

    34 3 Отговор
    Голям пакет с мерки за деескалация....Да го чака

    18:14 31.10.2026

  • 7 И те са били

    26 2 Отговор
    Много ме биете
    Задните части ми посиняха
    А сигурно е имало и трето....
    Големият батко ме изостави.... а
    Каката нищо не може да направи

    Коментиран от #11

    18:15 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Укр

    28 2 Отговор
    Когато Зелчо е готов с капитулацията, тогава ще има среща...

    18:16 31.10.2026

  • 10 А че Путин от кога е съгласен и го чака

    28 2 Отговор
    Зелю да фаща вокзала, Москва, подпис на капитулацията и се вижда с Путин!!!

    18:17 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Антирашист 4023

    29 2 Отговор
    Тежка зима се очертава пред Усраина.

    Коментиран от #24

    18:18 31.10.2026

  • 13 Слуга на народа

    27 2 Отговор
    Зеленото мечтае да ходи надрусан при Путин, да се прави на циркаджия и разни мисирки да го снимат колко е велик. Но, естествено това няма как да се случи, не и по начин, който да се хареса на Наркомана. Даже въобще няма как Путин да се види със Зеленото.

    18:18 31.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    22 2 Отговор
    Зе Ленски знае процедурата по подписването на безусловна капитулация под диктовката на Владимир Путин.Никой няма да му прости войната в Донбас и милионите жертви
    Тази държава е обречена,а със Зе фюрера е приключено
    Днес се е домъкнал в Истанбул да спасява кожата си чрез Ердоган

    18:21 31.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Президентът на Финландия Александър Стуб

    19 3 Отговор
    По добре със строителния обект на центъра за данни на Google в Мухос да се занимава че скандала е верно грандиозен. Разследване има със свързани с обекта Мухос включително и тоя Стуб ! Корупция във Финландия на стойност 13 милиарда евро и изсичане на стотици хиляди декари гори и замърсяване на 2 реки
    .

    Коментиран от #20

    18:22 31.10.2026

  • 19 Оня с парчето

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Раковоболен, пак ли ти?":

    Като ти го намам ще ти изхвръкнат оченцата.

    18:25 31.10.2026

  • 20 Президентът на Финландия Александър Стуб

    20 2 Отговор

    До коментар #18 от "Президентът на Финландия Александър Стуб":

    го чака съд ! Уличен е тежка корупция. Анти Ярвинен , мениджър на Google за Финландия, пък се извини за обширното изсичане на гори в центровете за данни на компанията в Мухос и Каяани. 730 хектара гора са били изсечени в Мухос и малко под 500 хектара в Каяани. Всички били държавна собственост представете си а от Google не подозирали че това било престъпление или нарушение ...

    18:28 31.10.2026

  • 21 Сесесере

    3 9 Отговор
    Колко години станаха от есвеото?

    Коментиран от #29

    18:28 31.10.2026

  • 22 Сесесере

    3 4 Отговор
    Има ли жертви от руска страна?

    18:29 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 В Русия

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "Антирашист 4023":

    ще е жега....

    18:37 31.10.2026

  • 25 Абе

    4 1 Отговор
    все едно сме 1000 ПНЕ,за лични срещи!Могат по цел ден във фейсбук да си говорят!Кво ни будалкат с тези инициативи за преговори?

    18:40 31.10.2026

  • 26 Питащ

    11 0 Отговор
    Отмени ли забраната за преговори?

    18:45 31.10.2026

  • 27 И ПУТИН ИМ Е ПРЕДАЛ СЪОБЩЕНИЕ

    11 1 Отговор
    Стуб НАЦИСТА и Зеленски нациста ще бъдат денацифицирани.

    18:48 31.10.2026

  • 28 Също

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    и незабележимо!

    18:49 31.10.2026

  • 29 Димяща ушанка

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Сесесере":

    Утре влизам в Киев с 200!

    Коментиран от #33

    18:49 31.10.2026

  • 30 Геро

    4 1 Отговор
    Стуб и послания от Зельо фашиста!?
    В писмен вид, великия Лутин знае какво да направи с тях!

    18:50 31.10.2026

  • 31 Земноводен

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Премести, премести двойника. То друго кВо да премести?

    18:51 31.10.2026

  • 32 ЧАКАЙ , ША СТАНЕ

    6 0 Отговор
    И ПУТИН ТУЙ РЕЧЕ -СЕГА ИЛИ ВЕДНГА ГО ИСКАШ??

    18:56 31.10.2026

  • 33 ЗЕЛЕНИЯ РИВА ЛИ ВЕЧЕ

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Димяща ушанка":

    По телевизора?

    Коментиран от #38

    18:56 31.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Лена

    6 1 Отговор
    Путин чудесно знае кой да приеме, кой да отсвири, както и къде да продава петрол, газ и многото сурвини!
    Да му мислят монахините в ЕК, че нещо сметките за Европа започват от Хелуиин!

    18:57 31.10.2026

  • 36 Първанов

    2 3 Отговор
    Вероятно е предал на Путин, че неговия човек в София губи изборите за президент

    18:59 31.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ЗАЩО ПУТИН ЖИВЕЕ 5 ГОДИНИ

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "ЗЕЛЕНИЯ РИВА ЛИ ВЕЧЕ":

    В маза?

    19:02 31.10.2026

  • 39 Кой е нулевият пациент?

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    Назначен от Елцин без избори?
    Ааа?

    19:04 31.10.2026

  • 40 Путин

    4 0 Отговор
    Отговорил с един пръст.. Среден пръст!

    19:08 31.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ехааааааа

    0 0 Отговор
    На клуна му пари под краката ще го убият неговите партньори или ингилизите които го пазят тъй и тъй ще мре опитва се да спаси кожата си !!!! Ама много е набъркан и нагазил във западната помия и ЛАЙ........ та !!!!

    19:24 31.10.2026

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