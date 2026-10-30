Йотова: Получих споразумението с Украйна по вайбър

Илияна Йотова заяви, че е получила по Viber снимки на споразумението за сигурност с Украйна, подписано от Андрей Гюров, тъй като българската делегация не е разполагала с копие от документа. Това каза президентът в разговор с журналистите Мартин Карбовски и Явор Дачков, публикуван ден преди втория тур на президентските избори.

По думите ѝ снимките са били направени от сътрудничка на Гюров по време на пътуването с влак към България. Йотова заяви, че вечерта преди заминаването на делегацията е разговаряла с тогавашния служебен премиер за организацията на парламентарния вот, но той не ѝ е съобщил за предстоящото посещение в Киев.

„Това е официалната комуникация между премиер и президент. Не съм го разказвала това, защото това е срам за държавата“, заяви Илияна Йотова.

Според президента документът е стоял две години в папка. Тя каза, че е имало опит да бъде внесен в Народното събрание, но не е бил допуснат за разглеждане, а бившият служебен премиер Димитър Главчев е отказал да го подпише.

Йотова за войната и позицията на България

Йотова заяви, че споразумението ангажира България за десет години, засяга реакторите за АЕЦ „Белене“, участието в „коалиция на желаещите“ и предвижда финансови ангажименти. Тя определи като „път за никъде“ антируския радикализъм и русофобията и каза, че Русия не е враг на България.

По думите ѝ НАТО е отбранителен, а не нападателен съюз. Йотова предложи общо споразумение за сигурност между България, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и Русия, както и запазване на Конвенцията от Монтрьо.

Енергетика, евро и вътрешна политика

В разговора президентът защити запазването на въглищните централи като стратегически резерв. „Мариците трябва да останат“, заяви тя. Йотова каза още, че връщане назад към еврото не може да има, защото това би предизвикало тежки финансови сътресения.

Тя пое отговорност за избора на Андрей Гюров за служебен премиер, но подкрепи връщането на старите конституционни правила за назначаването на служебни кабинети. В края на разговора Йотова разказа и за молбата си към Румен Радев по случая с осъдения за убийството на баща ѝ, като подчерта, че решението е трябвало да бъде взето без оглед на личната ѝ трагедия.