Йотова: Получих споразумението с Украйна по вайбър

Илияна Йотова заяви, че е получила по Viber снимки на споразумението за сигурност с Украйна, подписано от Андрей Гюров, тъй като българската делегация не е разполагала с копие от документа. Това каза президентът в разговор с журналистите Мартин Карбовски и Явор Дачков, публикуван ден преди втория тур на президентските избори.
По думите ѝ снимките са били направени от сътрудничка на Гюров по време на пътуването с влак към България. Йотова заяви, че вечерта преди заминаването на делегацията е разговаряла с тогавашния служебен премиер за организацията на парламентарния вот, но той не ѝ е съобщил за предстоящото посещение в Киев.„Това е официалната комуникация между премиер и президент. Не съм го разказвала това, защото това е срам за държавата“, заяви Илияна Йотова.
Според президента документът е стоял две години в папка. Тя каза, че е имало опит да бъде внесен в Народното събрание, но не е бил допуснат за разглеждане, а бившият служебен премиер Димитър Главчев е отказал да го подпише.
Йотова за войната и позицията на България
Йотова заяви, че споразумението ангажира България за десет години, засяга реакторите за АЕЦ „Белене“, участието в „коалиция на желаещите“ и предвижда финансови ангажименти. Тя определи като „път за никъде“ антируския радикализъм и русофобията и каза, че Русия не е враг на България.
По думите ѝ НАТО е отбранителен, а не нападателен съюз. Йотова предложи общо споразумение за сигурност между България, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и Русия, както и запазване на Конвенцията от Монтрьо.
Енергетика, евро и вътрешна политика
В разговора президентът защити запазването на въглищните централи като стратегически резерв. „Мариците трябва да останат“, заяви тя. Йотова каза още, че връщане назад към еврото не може да има, защото това би предизвикало тежки финансови сътресения.
Тя пое отговорност за избора на Андрей Гюров за служебен премиер, но подкрепи връщането на старите конституционни правила за назначаването на служебни кабинети. В края на разговора Йотова разказа и за молбата си към Румен Радев по случая с осъдения за убийството на баща ѝ, като подчерта, че решението е трябвало да бъде взето без оглед на личната ѝ трагедия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
Коментиран от #7, #16, #52
20:50 30.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
А ПЕТРОХАНСКИТЕ П ТЕХНИТЕ ЖЕНИ :)
20:51 30.10.2026
3 О, Морес
Коментиран от #31
20:52 30.10.2026
4 гОШО
20:53 30.10.2026
5 Eх миССирко
20:53 30.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Добър
До коментар #1 от "хмммм":Ни позна.
20:55 30.10.2026
8 Барба Дани
20:55 30.10.2026
9 Гласувал
Коментиран от #54
20:55 30.10.2026
10 Гюров е престъпник
20:55 30.10.2026
11 Тити
20:55 30.10.2026
12 Факт
20:56 30.10.2026
13 ШЕФА
Коментиран от #86
20:56 30.10.2026
14 Радио Ереван
От страх човек побягва, от срам не може.
Коментиран от #63
20:57 30.10.2026
15 ЦСКА Москва
20:57 30.10.2026
16 Дзак
До коментар #1 от "хмммм":Кой ли ти вярва?
20:59 30.10.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗНАЧИ РУМЕН РАДЕВ НАПРАВО ГИ Е ПОБЪРКАЛ
МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ
21:00 30.10.2026
18 Варна
21:01 30.10.2026
19 ЕДГАР КЕЙСИ
21:02 30.10.2026
20 Да Върви Да Става !Редови Член !На ПБ !
На ПБ !
21:02 30.10.2026
21 поредното изопачаване
Българската страна не е твърдяла това, а руската страна обяви България за неприятелска страна.
Затова Йотова ревностно продължава демагогски да защитава руската позиция спрямо страната ни и упреква различно мислещите от нея българи.
Коментиран от #37
21:02 30.10.2026
22 Сатана Z
21:02 30.10.2026
23 ОЩЕ ИЗМИШЛЙОТИНИ НЕИСТИНИ
ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА.
ТО СЕГА ЗАРАДИ ВОЙНАТА МАЙ НЯКОЙ ВЛАКОВЕ ГИ НЯМА НЕ СЕ ДВИЖАТ. Йотова видя Зора и се размърда коалиция с други държави за черноморието и т.н.Не лошо но едва ли ще помогне възпре това БУМ. УКРАЙНЦИТЕ И РУСНАЦИТЕ СА МНООООГО ПО НАПРЕД С ТОВА БУМ И ЕДВА ЛИ НЯКОЙ ЩЕ МОЖЕ ДА ГИ ВЪЗПРЕ БЕЗ ДА СА СА СЪГЛАСНИ ЗА ПРЕОСТАНОВЯВАНЕ НА БУМ ЗА НАПРЕД И СЕГА.
21:04 30.10.2026
24 А50
21:06 30.10.2026
25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 в грешка си
Не 10 а 17 милиона даде с подписа си за да се ръкува със Зеленски!
Коментиран от #56
21:08 30.10.2026
28 А50
21:08 30.10.2026
29 А добро утро
21:08 30.10.2026
30 Тази
21:09 30.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ПОЛУЧАВАЛА КОМИСИОННИ ОТ БАНДИТИ И ТРАФИКАНТИ ЗА ПОМИЛВАНИЯ
.....
НАЙ ЗЛОВЕЩАТА КРАДЛИВА ЧЕРВЕНА ОЛИГАРХИЯ
21:10 30.10.2026
33 ЧИЧО
21:12 30.10.2026
34 Пловдив
21:13 30.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мда
Коментиран от #57
21:14 30.10.2026
37 А50
До коментар #21 от "поредното изопачаване":Да ти припомня ли Кшрчо с кристалите какво правеше- нараче Русия бензиностанция с ракети, изгони 70 руски дипломати, изгони попа от Руската църква, обяви Русия за враг, изсипвана на оръжие за 404. Ти искаш Русия да ти плаща бензина ли, радвай си че не са го спряли
Коментиран от #90
21:15 30.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Анонимен
21:15 30.10.2026
40 Артилерист
Не се хабете, никой не ви обръща внимание.
Биволицата пиги йотова няма да бъде президент.
Хайде, мийте си ченетата и отивайте да спите, че става късно.
Коментиран от #50, #70, #77
21:16 30.10.2026
41 Абсурдистан
21:17 30.10.2026
42 мъглява компетентност
Ако тя има в предвид подписаното от Гюров като служебен премиер в Киев, то излиза, че текста е приготвен още преди две години и нито Радев нито Тя са запознати с текста на споразумението получено по вайбър пост фактум!! Що за президентство, ако е истина това нейно твърдение, и още по-зле , ако не е!
21:17 30.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ЕДГАР КЕЙСИ
21:18 30.10.2026
45 Румен
21:18 30.10.2026
46 Гюров е за затвора
Коментиран от #55
21:18 30.10.2026
47 Детайл
21:19 30.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Румен
21:19 30.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мдаа
21:20 30.10.2026
52 А да видим
До коментар #1 от "хмммм":Бас хващаш ли?
21:20 30.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 А50
До коментар #9 от "Гласувал":Какви полета бе, отледай се, европеиците изхвърлят либералите и урсолите, вятъра се обърна. Тоя мазник не се вписва. Докато светът се развива, отиващият си европеиски либералан режим съсипа икономиката на ЕС
21:21 30.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ти си в грешка
До коментар #27 от "в грешка си":Гюров НИЩО не е дал , но Мунчо ги записа тези 17 милиона в бюджета за 2026 г ,защо ? Защото се е разкрачил и иска да угоди на всички , но ще се разчекне !
21:22 30.10.2026
57 Фактология
До коментар #36 от "Мда":Връзките за комуникация с господаря русия са едни и същи
21:22 30.10.2026
58 Стилист
Коментиран от #66, #92, #95
21:22 30.10.2026
59 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Чики-Рики
21:26 30.10.2026
63 А50
До коментар #14 от "Радио Ереван":Срам е да изпереш Боко и в скута на Шиши да пиеш мазно турско кафе и сега да ви подкрепят "безвъзмездно". Какво обещахте на Боко и Шиши за техните гласове
Коментиран от #94
21:26 30.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 нивата
До коментар #58 от "Стилист":Стилната или печатната грешка е случайно правилна.
21:27 30.10.2026
67 Няма какво да се лъжем
21:29 30.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
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76 Васко Кръпката,
21:33 30.10.2026
77 Младите пуйки
До коментар #40 от "Артилерист":Не са компетентни и старейшините на обществата никога не са били пишлеменца с жълто около човките
21:33 30.10.2026
78 А50
За 6 месеца при мунчо 10 млрд.евро кредити ,всички цени нагоре - храна,винетки 30%, цигари 20%, застраховки ,данъци ,такси смет и 7% дефицит
ГЮРОВ ПОБЕДА!
Коментиран от #84
21:34 30.10.2026
79 Знаещ
21:34 30.10.2026
80 А50
21:34 30.10.2026
81 az СВО Победа 81
Не е възможно да се измисли по-унищожителен компромат от това.....
Коментиран от #91
21:35 30.10.2026
82 2-3 беззъби пенсии с конвулсии
21:35 30.10.2026
83 А50
21:36 30.10.2026
84 А50
До коментар #78 от "А50":Жалки тролове използвате чужди никове за да получите внимание. Сглобкаджии с Боко и Пеевски
21:37 30.10.2026
85 Жоржета стресираща
ООО СПОМНЯТЕЛИ СИ ГОСПОЖО
НАДЪХАНИЯ С СТИМУЛАТОРИ....В.ВЪЛКАНОВ
НА ДЕБАТА С Ж.Ж.....а( 🗣) ...
21:37 30.10.2026
86 Стефан
До коментар #13 от "ШЕФА":А Йотова комунист а сега де.
21:38 30.10.2026
87 Анонимен
21:38 30.10.2026
88 Искат си войната в Украйна
21:38 30.10.2026
89 Само да кажа
До коментар #64 от "Мишел":Преди да правите заключения за образованието на другите, може би е добре да преговорите учебния материал по български език от началното училище. Запетаите, пълният член и правописът очевидно са ви убягнали. Иронично е да наричате другите „слабо образовани“, когато собственият ви коментар изглежда като контролна работа, върната за поправка. А най-притеснителното е, че бъркате личните си предположения с доказани факти. За съжаление, това вече не се поправя само със запетаи.
21:39 30.10.2026
90 суверенно право
До коментар #37 от "А50":За припомняне на повода за изгонването на 70 руски дипломати от България на 28 юни 2022 г. е наличието на данни от българските служби за сигурност, които ги идентифицират като лица, извършващи дейност, несъвместима с техния дипломатически статус и работеща срещу националните интереси и сигурност на страната.
21:39 30.10.2026
91 Анонимен
До коментар #81 от "az СВО Победа 81":ТИ ЛИ ЩЕ КАЖЕШ КОЙ КАК ДА ПОДКРЕПЯ ХАХАХА ГНУСНИ ПЛАТЕНИ РОБИ
21:39 30.10.2026
92 Симпатична е, няма спор.
До коментар #58 от "Стилист":Особено ако си падаш по възпълнички госпожи. Ама ние в случая избираме президент, не ли? Той и главнокомандващ , не дай си Боже...
21:40 30.10.2026
93 О, Морес
До коментар #74 от "Стенли":Да,ама НЯМА да загуби.Вервай ми.Въпреки,че лично Аз Не Гласувам."Системата" хич не ми е по вкуса.Никой за нищо не ме пита- и Йотова и Гюров ,а не е правилно !
21:40 30.10.2026
94 Анонимен
До коментар #63 от "А50":АБЕЕЕЕ ТИ ЛИ ЩЕ КАЖЕШ КОЙ КАК НАКЪДЕ ПЛАТЕНИ ПУТИНИСТИ
21:40 30.10.2026
95 Стефан
До коментар #58 от "Стилист":Абе направо моден модел. Недей да се подиграваш с жената със сарказъм все пак е достолепна мамаша тьотка.
21:40 30.10.2026