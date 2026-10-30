Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Йотова: Получих споразумението с Украйна по вайбър
  Тема: Избори

Йотова: Получих споразумението с Украйна по вайбър

30 Октомври, 2026 20:46 2 417 95

  • илияна йотова-
  • мартин карбовски-
  • явор дачков-
  • споразумение с украйна-
  • президентски избори

В подкаста на Мартин Карбовски и Явор Дачков президентът говори за документа, войната, Русия, еврото и предстоящия балотаж

Йотова: Получих споразумението с Украйна по вайбър - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова заяви, че е получила по Viber снимки на споразумението за сигурност с Украйна, подписано от Андрей Гюров, тъй като българската делегация не е разполагала с копие от документа. Това каза президентът в разговор с журналистите Мартин Карбовски и Явор Дачков, публикуван ден преди втория тур на президентските избори.

По думите ѝ снимките са били направени от сътрудничка на Гюров по време на пътуването с влак към България. Йотова заяви, че вечерта преди заминаването на делегацията е разговаряла с тогавашния служебен премиер за организацията на парламентарния вот, но той не ѝ е съобщил за предстоящото посещение в Киев.

„Това е официалната комуникация между премиер и президент. Не съм го разказвала това, защото това е срам за държавата“, заяви Илияна Йотова.

Според президента документът е стоял две години в папка. Тя каза, че е имало опит да бъде внесен в Народното събрание, но не е бил допуснат за разглеждане, а бившият служебен премиер Димитър Главчев е отказал да го подпише.

Йотова за войната и позицията на България

Йотова заяви, че споразумението ангажира България за десет години, засяга реакторите за АЕЦ „Белене“, участието в „коалиция на желаещите“ и предвижда финансови ангажименти. Тя определи като „път за никъде“ антируския радикализъм и русофобията и каза, че Русия не е враг на България.

По думите ѝ НАТО е отбранителен, а не нападателен съюз. Йотова предложи общо споразумение за сигурност между България, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и Русия, както и запазване на Конвенцията от Монтрьо.

Енергетика, евро и вътрешна политика

В разговора президентът защити запазването на въглищните централи като стратегически резерв. „Мариците трябва да останат“, заяви тя. Йотова каза още, че връщане назад към еврото не може да има, защото това би предизвикало тежки финансови сътресения.

Тя пое отговорност за избора на Андрей Гюров за служебен премиер, но подкрепи връщането на старите конституционни правила за назначаването на служебни кабинети. В края на разговора Йотова разказа и за молбата си към Румен Радев по случая с осъдения за убийството на баща ѝ, като подчерта, че решението е трябвало да бъде взето без оглед на личната ѝ трагедия.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    56 36 Отговор
    Гяуров няма шанс!

    Коментиран от #7, #16, #52

    20:50 30.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    39 26 Отговор
    НА ХЕЛОУИН ТИКВИТЕ СТАВАТ СВИНЕ
    А ПЕТРОХАНСКИТЕ П ТЕХНИТЕ ЖЕНИ :)

    20:51 30.10.2026

  • 3 О, Морес

    48 13 Отговор
    1.4 милиона Българи, в неделя НЕ ходете за гъби !

    Коментиран от #31

    20:52 30.10.2026

  • 4 гОШО

    15 4 Отговор
    тримата глупаци , с финасови мераци

    20:53 30.10.2026

  • 5 Eх миССирко

    14 6 Отговор
    връщане назад към еврото - ???

    20:53 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Добър

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Ни позна.

    20:55 30.10.2026

  • 8 Барба Дани

    30 48 Отговор
    Йотовна при Карбовски е все едно Путин при Симоньян. И в двата случая изпитваш отвращение...

    20:55 30.10.2026

  • 9 Гласувал

    22 42 Отговор
    Айде бегайте към маскве и обширните северни полета ,бактън от вас...

    Коментиран от #54

    20:55 30.10.2026

  • 10 Гюров е престъпник

    52 24 Отговор
    и трябва да бъде съден за национална измяна!

    20:55 30.10.2026

  • 11 Тити

    20 35 Отговор
    Ма коя тая че да и пращат споразумение и то по viber това е официален документ явно Йотова продължава да се гъбаткас Българите както Радев го направи

    20:55 30.10.2026

  • 12 Факт

    15 6 Отговор
    Довиждане,довиждане....

    20:56 30.10.2026

  • 13 ШЕФА

    42 20 Отговор
    Гяура е национален предател и фашистка подлога !

    Коментиран от #86

    20:56 30.10.2026

  • 14 Радио Ереван

    16 28 Отговор
    Срамът на Възраждане от краха на парламентарните и президентските избори е измит. Има място за нов. Сега щели да гласуват за Йотова - Радев, тия, дето ги направиха за срам. След балотажа Йотова, ,,прогресивните“ и Възраждане ще се срамуват заедно.
    От страх човек побягва, от срам не може.

    Коментиран от #63

    20:57 30.10.2026

  • 15 ЦСКА Москва

    33 20 Отговор
    Престъпленията извършени от Гюро са за доживотна присъда.

    20:57 30.10.2026

  • 16 Дзак

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Кой ли ти вярва?

    20:59 30.10.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 12 Отговор
    ЩОМ ПП ДБ ИЗКОПАХА СКЕЛЕТИТЕ ОТ СДС В ПОДКРЕПА НА ГЮРО
    .....
    ЗНАЧИ РУМЕН РАДЕВ НАПРАВО ГИ Е ПОБЪРКАЛ
    МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ

    21:00 30.10.2026

  • 18 Варна

    28 12 Отговор
    Престъпника Гяуров дари десет милиона народни пари на украйна,НО НО НО нито една стотинка от собственият си джоб,и не само той,а и цялата изм.т лаеща от сутрин до вечер за фашистите.Нито един от тях не е дал и няма да даде нищо от джоба си,раздават само тези от данъците на хората !!!

    21:01 30.10.2026

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 14 Отговор
    ПИГИ, МАЙ НЕЩО СИ УВИСЛА ДЖУКИТЕ ...................... ВИДИМО НА СНИМКАТА ....................... ЯСНО !

    21:02 30.10.2026

  • 20 Да Върви Да Става !Редови Член !На ПБ !

    7 6 Отговор
    Редови Член !

    На ПБ !

    21:02 30.10.2026

  • 21 поредното изопачаване

    11 19 Отговор
    ------че Русия не е враг на България.--------
    Българската страна не е твърдяла това, а руската страна обяви България за неприятелска страна.
    Затова Йотова ревностно продължава демагогски да защитава руската позиция спрямо страната ни и упреква различно мислещите от нея българи.

    Коментиран от #37

    21:02 30.10.2026

  • 22 Сатана Z

    20 12 Отговор
    Гюров вместо на избори да си стяга багажа за южното крило при бай Ставри

    21:02 30.10.2026

  • 23 ОЩЕ ИЗМИШЛЙОТИНИ НЕИСТИНИ

    5 9 Отговор
    СНИМКИТЕ БИЛЕ НАПРАВЕНИ ОТ НЯКОЯ СИ САТЕУДНИЧКА ОАТУВАНЕ С ВЛАК ОТ УКРАЙНА ЗА БЪЛГАРИЯ !?
    ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА.
    ТО СЕГА ЗАРАДИ ВОЙНАТА МАЙ НЯКОЙ ВЛАКОВЕ ГИ НЯМА НЕ СЕ ДВИЖАТ. Йотова видя Зора и се размърда коалиция с други държави за черноморието и т.н.Не лошо но едва ли ще помогне възпре това БУМ. УКРАЙНЦИТЕ И РУСНАЦИТЕ СА МНООООГО ПО НАПРЕД С ТОВА БУМ И ЕДВА ЛИ НЯКОЙ ЩЕ МОЖЕ ДА ГИ ВЪЗПРЕ БЕЗ ДА СА СА СЪГЛАСНИ ЗА ПРЕОСТАНОВЯВАНЕ НА БУМ ЗА НАПРЕД И СЕГА.

    21:04 30.10.2026

  • 24 А50

    22 9 Отговор
    Гюро е боклук предател в тандем с Тагъренко, Паси, Гнома , Пеевски ...

    21:06 30.10.2026

  • 25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 в грешка си

    9 6 Отговор
    до -Варна
    Не 10 а 17 милиона даде с подписа си за да се ръкува със Зеленски!

    Коментиран от #56

    21:08 30.10.2026

  • 28 А50

    8 6 Отговор
    Не гласуваш-получаваш лакей на Урсола

    21:08 30.10.2026

  • 29 А добро утро

    7 10 Отговор
    Амии ,Йотова след като избра " най достойния " служебен премиер от 5-ма кандидати ,това е ти е било наградата.Не ,че нещо ,но на Гюров по принцип му липсва както управленски качества ,така и познаване на законите.Защо го махнаха от БНБ,щото не знае за какво е назначен!Такива са Петроханци ,задкулисно..

    21:08 30.10.2026

  • 30 Тази

    5 7 Отговор
    на снимката е за трепане.

    21:09 30.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 7 Отговор
    ИЛИЯНА ЙОТОВА ПРОДУКТ НА ГЕНЕРАЛИТЕ ОТ ДС - ЛЮБЕН ГОЦЕВ МИТКО ГЕСТАПОТО ВИКТОР ВЪЛКОВ
    ....
    ПОЛУЧАВАЛА КОМИСИОННИ ОТ БАНДИТИ И ТРАФИКАНТИ ЗА ПОМИЛВАНИЯ
    .....
    НАЙ ЗЛОВЕЩАТА КРАДЛИВА ЧЕРВЕНА ОЛИГАРХИЯ

    21:10 30.10.2026

  • 33 ЧИЧО

    4 5 Отговор
    Защо харчим е пари за избори, неможе ли Президента да се назначи от Парламента. Така инсче тая президентска администрация е само консуматор на огромна сума пари!

    21:12 30.10.2026

  • 34 Пловдив

    10 7 Отговор
    Йотова, ерудиран човек,интелегентен,а,другият надрусан.

    21:13 30.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мда

    7 2 Отговор
    Георг от герб като външен министър гласува с телефона, където е имало снимка на личната му карта. А пък гюров пуска по вайбър документи за украйна. Един и същ герб почерк...

    Коментиран от #57

    21:14 30.10.2026

  • 37 А50

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "поредното изопачаване":

    Да ти припомня ли Кшрчо с кристалите какво правеше- нараче Русия бензиностанция с ракети, изгони 70 руски дипломати, изгони попа от Руската църква, обяви Русия за враг, изсипвана на оръжие за 404. Ти искаш Русия да ти плаща бензина ли, радвай си че не са го спряли

    Коментиран от #90

    21:15 30.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Анонимен

    5 2 Отговор
    Как тайно отиваш да подписваш споразумение, което другите преди теб са отказали.

    21:15 30.10.2026

  • 40 Артилерист

    2 9 Отговор
    Две-три пенсии пускат еднотипни тъпизми срещу бъдещия президент Андрей Гюров.
    Не се хабете, никой не ви обръща внимание.
    Биволицата пиги йотова няма да бъде президент.
    Хайде, мийте си ченетата и отивайте да спите, че става късно.

    Коментиран от #50, #70, #77

    21:16 30.10.2026

  • 41 Абсурдистан

    3 3 Отговор
    Силно е притеснена, че ще загуби.

    21:17 30.10.2026

  • 42 мъглява компетентност

    1 3 Отговор
    ---------Според президента документът е стоял две години в папка.---------
    Ако тя има в предвид подписаното от Гюров като служебен премиер в Киев, то излиза, че текста е приготвен още преди две години и нито Радев нито Тя са запознати с текста на споразумението получено по вайбър пост фактум!! Що за президентство, ако е истина това нейно твърдение, и още по-зле , ако не е!

    21:17 30.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 5 Отговор
    ТЕЗИ ИЗБОРИ "ПОКАЗАХА" ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА ПИГИ ...................... ВИЖТЕ Я НА СНИМКАТА И САМИ ПРЕЦЕНЕТЕ ....................... ИЗРАЖЕНИЕТО НА ЛИЦЕТО (БЕЗ ГРИМ) ГОВОРИ МНОГО ЗА УМСТВЕНИТЕ КАЧЕСТВА ...................... ФАКТ !

    21:18 30.10.2026

  • 45 Румен

    4 4 Отговор
    Браво на Гюров

    21:18 30.10.2026

  • 46 Гюров е за затвора

    7 7 Отговор
    Дори е нямало заседание на МС и обсъждане на темата ! Спомням си добре. Отиде в Брюксел с Нейнски. Надрънкаха куп глупости, снимаха се с оня чфут Николай Младенов и после незнайно как се оказа в Киев и подписа нещо за което никой не беше чул до момента ....

    Коментиран от #55

    21:18 30.10.2026

  • 47 Детайл

    4 3 Отговор
    В ЕС никой не ползва Вайбър,масово е уатсап

    21:19 30.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Румен

    8 4 Отговор
    Браво на Гюров

    21:19 30.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мдаа

    3 6 Отговор
    Като сравня с интервюто на Гюро и Кандьо, Йотова е на светлинни години пред тях.

    21:20 30.10.2026

  • 52 А да видим

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Бас хващаш ли?

    21:20 30.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А50

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Гласувал":

    Какви полета бе, отледай се, европеиците изхвърлят либералите и урсолите, вятъра се обърна. Тоя мазник не се вписва. Докато светът се развива, отиващият си европеиски либералан режим съсипа икономиката на ЕС

    21:21 30.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ти си в грешка

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "в грешка си":

    Гюров НИЩО не е дал , но Мунчо ги записа тези 17 милиона в бюджета за 2026 г ,защо ? Защото се е разкрачил и иска да угоди на всички , но ще се разчекне !

    21:22 30.10.2026

  • 57 Фактология

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "Мда":

    Връзките за комуникация с господаря русия са едни и същи

    21:22 30.10.2026

  • 58 Стилист

    4 8 Отговор
    Прическата й отива, открива красиви очи. По ум, разум и образование е нива над Гюро .

    Коментиран от #66, #92, #95

    21:22 30.10.2026

  • 59 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Чики-Рики

    4 0 Отговор
    ...и Бойко днес с ,, отвращение,, ли каза: Гласувайте за Гюров -Кандев??!!Не можах да разбера!

    21:26 30.10.2026

  • 63 А50

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Радио Ереван":

    Срам е да изпереш Боко и в скута на Шиши да пиеш мазно турско кафе и сега да ви подкрепят "безвъзмездно". Какво обещахте на Боко и Шиши за техните гласове

    Коментиран от #94

    21:26 30.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 нивата

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Стилист":

    Стилната или печатната грешка е случайно правилна.

    21:27 30.10.2026

  • 67 Няма какво да се лъжем

    2 6 Отговор
    Гюров е неподходящ защото ако получи възможността да се изявява на международни форуми единствено допълнителна русофобия ще насажда и проблеми ще създава. Мостове трябва да се строят а не стени, и да си създаваме сами врагове. Гюров ще е вреден

    21:29 30.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Васко Кръпката,

    2 1 Отговор
    Комунизмът, си отива, спете спокойно деца, след йотова, и тръмп си заминава !

    21:33 30.10.2026

  • 77 Младите пуйки

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Артилерист":

    Не са компетентни и старейшините на обществата никога не са били пишлеменца с жълто около човките

    21:33 30.10.2026

  • 78 А50

    3 1 Отговор
    Бойко Борисов призовава за пределна мобилизация на членове и симпатизанти на ГЕРБ в неделя. Решава се бъдещето на България и оцеляването на народа.
    За 6 месеца при мунчо 10 млрд.евро кредити ,всички цени нагоре - храна,винетки 30%, цигари 20%, застраховки ,данъци ,такси смет и 7% дефицит
    ГЮРОВ ПОБЕДА!

    Коментиран от #84

    21:34 30.10.2026

  • 79 Знаещ

    3 3 Отговор
    От споразумението с Украйна България не е изгубила 1 лев, а от Боташ губи по 500 000 евро на ден!

    21:34 30.10.2026

  • 80 А50

    2 3 Отговор
    Гюро иска да ни вкара във война срещу Русия, за това му плащат

    21:34 30.10.2026

  • 81 az СВО Победа 81

    2 3 Отговор
    Възможно най-лошата новина за Гюров е подкррпата от Борисов и Пеевски!

    Не е възможно да се измисли по-унищожителен компромат от това.....

    Коментиран от #91

    21:35 30.10.2026

  • 82 2-3 беззъби пенсии с конвулсии

    3 1 Отговор
    С по 6-7 имена тук . И служебни плюсове автоматични от сайта. Все пак тук само Йотова и Костадинов са им платили по 150 хил.евро за реклама със забрана на коментари под статиите за тях да не виждат всички колко са мразени

    21:35 30.10.2026

  • 83 А50

    3 1 Отговор
    Браво на Гюров, говори кратко и ясно, за разлика от Йотова, която говори много и не по същество. Йотова е номенклатурен кадър и говори само от името на Прогресивна България, все едно че няма други хора в БГ

    21:36 30.10.2026

  • 84 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "А50":

    Жалки тролове използвате чужди никове за да получите внимание. Сглобкаджии с Боко и Пеевски

    21:37 30.10.2026

  • 85 Жоржета стресираща

    0 1 Отговор
    УСМИВКИ ОТ СТАРИТЕ ЛЕНТИ😀
    ООО СПОМНЯТЕЛИ СИ ГОСПОЖО
    НАДЪХАНИЯ С СТИМУЛАТОРИ....В.ВЪЛКАНОВ
    НА ДЕБАТА С Ж.Ж.....а( 🗣) ...

    21:37 30.10.2026

  • 86 Стефан

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "ШЕФА":

    А Йотова комунист а сега де.

    21:38 30.10.2026

  • 87 Анонимен

    2 0 Отговор
    ЙОТОВА ПО ГОЛЯМ СРАМ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ ТВОЯТА ЗАЩИТА ЗА ПУТИН УБИЕЦЪТ И АГРЕСОРЪТ НЯМА ЗАЩО ПОСТОЯННО ЗЛОУПОТРЕБЯВАШ С БЪЛГАРИЯ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ

    21:38 30.10.2026

  • 88 Искат си войната в Украйна

    1 0 Отговор
    Искат си геноцида в Палестина. Искат си ядреният тероризъм на САЩ. Подкрепят отвличането на президенти и избиването на такива от САЩ. Подкрепят подлагането на народа на Куба на глад. Подкрепят пиратството и тероризма в Карибите и по Света. Искат си скъпата "демократична" газ. Искат си милитаризацията и заводите за барути. Искат да им плащаме масрафите и милиарди на Украинската хунта да даваме. Искат терористични клетки със Старлинк, дрони към кораби и заводи да се насочват. Искат "Федерации на ционистите" в България да има. Искат НАТО да ни окупира. Искат като във Франция да ни бият а ние само да им плащаме ....искат си нацисткият атлантизъм. Искат си нацистката диктатура и терор. Искат за вувузелката им Гюров да гласуваме. Искат ама НЯМА

    21:38 30.10.2026

  • 89 Само да кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Мишел":

    Преди да правите заключения за образованието на другите, може би е добре да преговорите учебния материал по български език от началното училище. Запетаите, пълният член и правописът очевидно са ви убягнали. Иронично е да наричате другите „слабо образовани“, когато собственият ви коментар изглежда като контролна работа, върната за поправка. А най-притеснителното е, че бъркате личните си предположения с доказани факти. За съжаление, това вече не се поправя само със запетаи.

    21:39 30.10.2026

  • 90 суверенно право

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "А50":

    За припомняне на повода за изгонването на 70 руски дипломати от България на 28 юни 2022 г. е наличието на данни от българските служби за сигурност, които ги идентифицират като лица, извършващи дейност, несъвместима с техния дипломатически статус и работеща срещу националните интереси и сигурност на страната.

    21:39 30.10.2026

  • 91 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "az СВО Победа 81":

    ТИ ЛИ ЩЕ КАЖЕШ КОЙ КАК ДА ПОДКРЕПЯ ХАХАХА ГНУСНИ ПЛАТЕНИ РОБИ

    21:39 30.10.2026

  • 92 Симпатична е, няма спор.

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Стилист":

    Особено ако си падаш по възпълнички госпожи. Ама ние в случая избираме президент, не ли? Той и главнокомандващ , не дай си Боже...

    21:40 30.10.2026

  • 93 О, Морес

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Стенли":

    Да,ама НЯМА да загуби.Вервай ми.Въпреки,че лично Аз Не Гласувам."Системата" хич не ми е по вкуса.Никой за нищо не ме пита- и Йотова и Гюров ,а не е правилно !

    21:40 30.10.2026

  • 94 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "А50":

    АБЕЕЕЕ ТИ ЛИ ЩЕ КАЖЕШ КОЙ КАК НАКЪДЕ ПЛАТЕНИ ПУТИНИСТИ

    21:40 30.10.2026

  • 95 Стефан

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Стилист":

    Абе направо моден модел. Недей да се подиграваш с жената със сарказъм все пак е достолепна мамаша тьотка.

    21:40 30.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове