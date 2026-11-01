Тръмп: Флавио Болсонаро може да остане в САЩ колкото иска

Флавио Болсонаро може да остане в Съединените щати толкова дълго, колкото пожелае. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти в резиденцията си Мар-а-Лаго във Флорида.

„Той може да остане тук, колкото иска. Според мен изборите бяха позорни, а с него се отнесоха много несправедливо“, каза Тръмп. Американският президент добави, че в момента няма планове за среща с Болсонаро.

Болсонаро пристигна в Маями след изборното поражение

Флавио Болсонаро пристигна в Маями на 28 октомври заедно със съпругата си и двете си дъщери. Според информация на Асошиейтед прес пътуването е преминало през Аржентина и Еквадор, след като той е напуснал Бразилия.

Болсонаро загуби балотажа от действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва с разлика от около 4,4 милиона гласа. Победителят беше преизбран, докато неговият съперник отказа да признае резултата и поиска анулиране на изборите.

След вота Болсонаро заяви без да представи доказателства, че изборният процес е бил опорочен. В по-късно публикувано обръщение той първоначално се обяви за „истинския избран президент на Бразилия“, а след това замени определението с „лидер на Бразилия“.

Съдебна заповед и разследвания в Бразилия

Напускането на страната стана, след като Върховният съд на Бразилия нареди на Болсонаро да предаде редовния и дипломатическия си паспорт и да не напуска страната. Той е разследван по подозрения за корупция, пране на пари и укриване на данъци.

Президентът Лула да Силва определи заминаването му като „позорно“ и заяви, че Болсонаро е можел да остане в Бразилия и да докаже, че обвиненията срещу него не са основателни.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че на Флавио Болсонаро и семейството му ще бъдат издадени американски визи. Държавният секретар Марко Рубио обаче заяви, че администрацията на Тръмп не е улеснявала напускането му.

„Не сме улеснявали нищо. Разбрахме, че той е пристигнал в Съединените щати. Той вече е имал виза, а президентът е взел решение да му позволи да влезе в страната“, каза Рубио.

Флавио Болсонаро ще загуби сенаторското си място на 1 февруари 2027 г., когато започва мандатът на новия състав на бразилския парламент.

Източници: apnews.com, noticias.uol.com.br