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Сибига: Мисията в Олешки може да отвори път към мира
  Тема: Украйна

Сибига: Мисията в Олешки може да отвори път към мира

1 Ноември, 2026 02:50 507 0

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  • андрий сибига-
  • хуманитарна мисия-
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  • украйна

Евакуирани жители на окупирания град преминаха украинската граница в Черниговска област. Киев настоява останалите цивилни да получат безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ

Сибига: Мисията в Олешки може да отвори път към мира - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Хуманитарната мисия в окупираните от Русия Олешки приключи, а евакуирани жители на града преминаха украинската граница в Черниговска област. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че резултатът може да се превърне в мярка за изграждане на доверие и да отвори път към следващи стъпки в мирния процес.

„Ако бойните действия могат да бъдат спрени на едно място, те могат да бъдат спрени навсякъде и окончателно. Украйна е готова. Очакваме същото и от Русия“, каза Сибига.

По думите му евакуираните украински граждани са прекарали месеци в условия на глад и изолация под руска окупация, но вече са в безопасност. Министърът настоя хората, които са избрали да останат в Олешки, да получат безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ.

Повече от 750 души са били евакуирани

Точният брой на напусналите града не е обявен официално от украинските и руските представители. Първата дама на САЩ Мелания Тръмп обаче съобщи, че хуманитарният конвой е успял безопасно да евакуира повече от 750 души.

Асошиейтед прес съобщи, че около 2000 души са останали в Олешки, когато локалното примирие е влязло в сила. Те са могли да изберат дали да бъдат евакуирани към територия, контролирана от Украйна или Русия, или да останат в града с попълнени запаси от храна и медицински материали.

Сред спасените има 94-годишен човек, а най-младото евакуирано дете е на малко повече от една година. Заедно с цивилните са били изведени и домашни животни.

Киев благодари на посредниците

Сибига изрази специална благодарност към американската страна и Мелания Тръмп за посредническите усилия. Той посочи също приноса на папа Лъв XIV, партньорите на Украйна, министри и представители на различни институции, участвали в опитите за преодоляване на хуманитарната криза.

Отделно беше благодарено на Дмитро Лубинец, омбудсман на Върховната рада на Украйна, и неговия екип, които координираха операцията на място.

„Украйна добросъвестно изпълни своята част и спази думата си“, написа Сибига, като подчерта, че Киев от месеци е поставял въпроса за положението в Олешки пред международната общност, включително в Съвета за сигурност на ООН.

Следващата задача е помощта за останалите жители

Хуманитарната мисия беше извършена след договорено локално прекратяване на бойните действия, което позволи доставката на храна и лекарства и придвижването на цивилни. Представители на Украйна и Русия са заявили готовност да продължат работата по подобни операции.

Украинската страна настоява достъпът до останалите в Олешки да не бъде възпрепятстван. Според Сибига именно изпълнението на тези ангажименти ще покаже дали постигнатото в града може да се превърне в основа за по-широки договорености.

Източници: uatv.ua, apnews.com, en.interfax.com.ua


Украйна
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