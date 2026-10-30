Каракачанов: Борисов подкрепи Гюров, това е поредна сглобка

Красимир Каракачанов определи подкрепата на Бойко Борисов за Андрей Гюров като част от поредна политическа „сглобка“ и призова избирателите да подкрепят Илияна Йотова на балотажа за президент на 1 ноември.
„Бойко Борисов подкрепи Гюров. Очаквано. След като неговият съдружник Делян Пеевски агитира за Гюров, това беше логично да се очаква“, заяви Каракачанов. Той обвини Борисов, Пеевски и „петроханците“ от ПП-ДБ, че са направили ново политическо споразумение, което определи като „отвратително“.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подписа декларация, с която призовава за подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев на втория тур. В документа се отправя апел към гражданите, които се определят като патриоти и защитници на европейската и евроатлантическата ориентация на България, да гласуват за кандидатпрезидентската двойка.
На първия тур до балотажа стигнаха двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. Йотова и Вълчев са под номер 25 в бюлетината, а Гюров и Кандев – под номер 4. Вотът ще се проведе на 1 ноември.
Каракачанов призова гражданите да не се отказват от гласуване заради лошото време.„Този път на 1 ноември не трябва да ходим за гъби и да се плашим от лошото време. Трябва да излезем и да гласуваме с номер 25 за Илияна Йотова.“
Той завърши призива си с остър политически коментар срещу участниците в предполагаемата договорка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВМОРО
Коментиран от #18, #42
17:40 30.10.2026
2 Батальона,
Коментиран от #47
17:40 30.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кой за Гюров, кой против Гюров
Лаладжии властолюбиви и сребролюбиви!
Не ща да ви знам . Ни вас, ни пристратията ви!
17:41 30.10.2026
5 обективен
Коментиран от #11, #58
17:41 30.10.2026
6 осраински
17:42 30.10.2026
7 И този
17:42 30.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Жоржета стресираща
ЗА ВАША ДОН ЙОЦА
ПОДКРЕПА ОТ О.Г.В.С. И
ЛИЦА ТРАЙНО ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА😀
17:43 30.10.2026
10 Дебелугата
Некадърник и безполезник!
17:43 30.10.2026
11 Може баш това да е била целта на Боко
До коментар #5 от "обективен":Вече не мож им хвана игрите.
17:43 30.10.2026
12 Реалист
Еквалайзер на ББ, че са се разбрали. Гюро печели ! Йотова си взима пенсията и към Москва....
17:43 30.10.2026
13 Каракачанов, ти подкрепи Борисов
17:44 30.10.2026
14 Цвете
17:44 30.10.2026
15 АГАТ а Кристи
Ти беше ли в СДС, беше ли рекламно лице на Била в кабинета Борисов ???
Сега вече се върна там, където си роден.
"Шило в торба не стои".
А комунист - срам и съвест НЯМА !
17:44 30.10.2026
16 един българин
Коментиран от #38
17:45 30.10.2026
17 .....
17:46 30.10.2026
18 Ми то пък
До коментар #1 от "ВМОРО":Борисовата партия, я има 10% останали, я няма. От тях поне 50% мразят петроханци, 25% няма да гласуват и остават едни 50 хиляди гласа подкрепа, но под съмнение.
Коментиран от #31
17:46 30.10.2026
19 Реалист
Коментиран от #26
17:48 30.10.2026
20 МВРО
17:48 30.10.2026
21 Цвете
17:48 30.10.2026
22 ДрайвингПлежър
17:48 30.10.2026
23 Каракачанов манипулира и лъже
Но документът е подписан не само от Борисов, а и от:
Иван Костов;
Николай Денков;
Росен Плевнелиев;
Васил Терзиев;
бивши министри, дипломати и висши офицери.
Това е публична декларация с конкретен призив за гласуване, а не доказателство за създадена управляваща коалиция.
17:48 30.10.2026
24 Анонимен
17:49 30.10.2026
25 Айде и тоя се включи в цирка!
Гюров гкасува за Радев на предния избори!💤
17:49 30.10.2026
26 54321
До коментар #19 от "Реалист":Затова в неделя демократите да покажем на дело, че европейска България ни е по-ценна от партийните ни пристрастия,ще пометем червената вещица неделя. А през зимата и болшевишката, крадлива шайка на Радев.
17:49 30.10.2026
27 Лъжи, лъжи, лъжи...
За да се твърди наличие на нова „сглобка“, трябва да има доказателства за:
постигнато политическо споразумение;
договорено разпределение на властта;
общи управленски ангажименти;
координирани действия по конкретна програма.
Такива доказателства няма!
17:49 30.10.2026
28 Абсолютно прав
17:50 30.10.2026
29 Какво
17:50 30.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Анонимен
До коментар #18 от "Ми то пък":А радев даже няма партия и падне ли от власт край да види парламент камо ли сегашните луксове и обгрижвания пари милиони хахаха радев е октавка и силно желая разследване
Коментиран от #74, #95
17:51 30.10.2026
32 Чачо
Документът поставя акцент върху националната сигурност, европейската ориентация на България и участието в общата отбрана на ЕС и НАТО.
Може да се оспорват мотивите на подписалите, но не е коректно автоматично да се представя всяка обща политическа позиция като тайна договорка.
17:51 30.10.2026
33 Горски
Коментиран от #49, #71
17:51 30.10.2026
34 РАДЕВ И ЙОТОВА ДА ПЪТУВАТ ЗА СССР
17:51 30.10.2026
35 Промяната
17:51 30.10.2026
36 Внушения и лъжи
Той не представя никакво доказателство, че подкрепата на Борисов е резултат от договорка с Пеевски или че ГЕРБ и ПП-ДБ са сключили ново споразумение.
Вместо доказателства използва:
емоционални определения;
политически етикети;
внушения за задкулисие;
асоцииране на различни политически фигури.
Това е политическа реторика, а не аргументирано разобличаване.
17:52 30.10.2026
37 гОШО
17:52 30.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Макс
17:53 30.10.2026
40 Тинтири-минтири
Нека разграничаваме фактите от политическите внушения.
Да, Бойко Борисов е подписал декларация в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев. Но същата декларация е подписана от Иван Костов, Николай Денков, Росен Плевнелиев, Васил Терзиев, бивши министри, дипломати и висши военни.
От кога общият призив за подкрепа на кандидат на избори автоматично означава коалиция и разпределяне на властта?
Каракачанов говори за „сглобка“, но къде са доказателствата за тайно споразумение? Къде е договорената програма? Къде е разпределението на постове? Къде е документът, който доказва съюз между Борисов, Пеевски и ПП-ДБ?
Няма такива доказателства в представената публикация.
Още по-несериозно е да се използва подкрепата на един политик като доказателство за задкулисна договорка с друг.
Всеки гражданин има право да подкрепи кандидата, когото смята за подходящ. Това е демокрация, а не непременно политическа сделка.
Критиката е право, но обвинението изисква доказателства.
Каракачанов има право да призовава за гласуване за Йотова с № 25. Няма обаче право да представя собствените си политически интерпретации като установени факти.
Българските избиратели заслужават аргументи, а не внушения и предизборни етикети.
17:53 30.10.2026
41 ВМРО - КОМУНИСТИ
17:53 30.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Агент Иван
17:54 30.10.2026
44 Истината
Коментиран от #55
17:56 30.10.2026
45 Тази
17:56 30.10.2026
46 Публикация на млада дама във фейсбук
Синът на Илияна Йотова – Марин Йотов, и неговата съпруга Кристиана се нанесоха в луксозен нов дом (имение с двор) край Витоша в средата на август 2026 година.
Стойността на имота е около 12 милиона евро, а къщата е била осветена лично от патриарх Даниил.
Синът и снахата на Илияна Йотова - Марин и Кристиана, са новодомци. Преди броени седмици младото семейство се е настанило в хубава и изключително луксозна къща в един от най-престижните софийски квартали, в подножието на Витоша. Те живеят съвсем близо до държавната вила в резиденция "Бояна", която Илияна Йотова обитава като Държавен глава. Така могат да й ходят на гости когато си поискат.
Къщата на президентския син е голяма, на няколко етажа, с огромен двор и добре поддържана градина. Мебелите са специално поръчани по каталози
и доставени
от чужбина
Лукс и стил: Синът на Илияна Йотова показа новия си дом СНИМКИ
В истински палат Марин и Кристиана Йотови отглеждат 3-годишния си син Максим
Коментиран от #56, #102
17:56 30.10.2026
47 Анонимен
До коментар #2 от "Батальона,":ЛЕЛЕЛЕЛЕ КАКВИ ЛЪЖИ ЗАЩО ГО ПРАВИШ ВЛАСТ БЕЗОЧИЕ АЛЧНОСТ ОТ ЙОТОВАТАРАДЕВИТЕ ПОЛЗВАТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО КАТОБАЩИНИЯ Е ТОВА Е АЛЧНОСТ НЕВИЖДАНА АМА НАЛИ СА БЕЗНАКАЗАНИ ЙОТОВА НЕ НАЯДЕ ЛИ СЕ НЕ НАЛЕЖА ЛИ СЕ В ТОВА ПРЕЗИДЕНСТВО ЕГАТИ СТАТУКВАДЖИЙКАТА ПРИ ТОВА ЗАЩИТАВА ПУТИН Е ТОВА Е ПРЕДАТЕЛСТВО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
17:57 30.10.2026
48 ПБ и Румен Радев са позор!
В декларацията от 30 октомври се посочват четири основни аргумента:
Защита на европейската и евроатлантическата ориентация на България.
По-категорично отношение към руската заплаха в Черно море.
Подкрепа за общата отбрана на ЕС и НАТО.
Необходимост от институционална противотежест на политиката на Румен Радев.
17:57 30.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Борисов постъпи за пръв път правилно
17:57 30.10.2026
51 Абсурдистан
17:58 30.10.2026
52 Противопоставяне на Радев
17:58 30.10.2026
53 Вътрешнопартийна сметка
17:59 30.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Дзак
До коментар #44 от "Истината":Всеки с проблемите си!
17:59 30.10.2026
56 Точен сте
До коментар #46 от "Публикация на млада дама във фейсбук":Но има и коментар под публикацията й-
"Гладна мунчова копейка" - " И аз искам патриарха да дойде да освети и моята панелна и олющена боксониера в крайния квартал ,не само палатите на Йотова и отроците й"
18:00 30.10.2026
57 Разликата
18:01 30.10.2026
58 Зъл пес
До коментар #5 от "обективен":Викаш да й дадем шанс да помилва още наркоси,да си построи и палат за унучето?Ами изберете си я.Мен пак да не ме търсят в списъците.
18:01 30.10.2026
59 Радул
18:01 30.10.2026
60 Историк
18:01 30.10.2026
61 ГОЦЕ
18:01 30.10.2026
62 Каракачака
Сега Каракачака се шмугна при ратко, това какво е?
Пази боже русенско менте да подкрепя, когото и да било!
18:01 30.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Разграничение
18:03 30.10.2026
65 Тото
Политическа подкрепа – подкрепяш кандидат заради конкретни позиции.
Идеологическо единство – споделяш всички или повечето възгледи на неговата политическа сила.
Коалиционно споразумение – договаряш общо управление, програма и отговорности.
Това са три различни неща.
18:03 30.10.2026
66 Каракачанов дрънка глупости
18:04 30.10.2026
67 Дика
18:05 30.10.2026
68 Истината
18:05 30.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ами
И забавете това комунистическо минало на политиците.
От така нареченото "дясно" се сещам само за
двама лидери които не са имали връзка с БКП.
А именно Желю Желев и Петър Дертлиев.
По определени причини изключвам Ахмед Доган.
18:06 30.10.2026
71 Смехоран
До коментар #33 от "Горски":Щото пък на нас ни дреме за кой ще гласуваш.
Коментиран от #78
18:06 30.10.2026
72 Корман
18:06 30.10.2026
73 КРАСИ ПРЕЗИДЕНТ
18:07 30.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Тая ...
18:09 30.10.2026
76 двоен аршин
ГЕРБ подкрепя кандидата на ППДБ - сглобка.
Май тази дума вече не носи смисъл.
Коментиран от #85
18:09 30.10.2026
77 Цар Борис
18:10 30.10.2026
78 Горски
До коментар #71 от "Смехоран":Преместих си го от единия крачол в другия какво ти е мнението. То и за такива като теб не трябва да им дреме на управляващите.
18:11 30.10.2026
79 Келеша Си Остава Келеш !
Или Не !
18:12 30.10.2026
80 Не бе
18:12 30.10.2026
81 Емигрант
Коментиран от #107
18:12 30.10.2026
82 Торбата Била
18:13 30.10.2026
83 За разлика
18:13 30.10.2026
84 Фичо
18:13 30.10.2026
85 Думичкап С Отпаднала !
До коментар #76 от "двоен аршин":Необходимост !
Кой Унищожи !
Българския !
Език ?
18:13 30.10.2026
86 Няма кой
18:14 30.10.2026
87 Десните сили обединявайте се!!
18:14 30.10.2026
88 Фори
18:14 30.10.2026
89 Лелеееее
18:15 30.10.2026
90 Благой от СОФстрой
18:15 30.10.2026
91 Ами
18:15 30.10.2026
92 Даката
18:16 30.10.2026
93 ПРОГРЕСИВЕН И С ЧАР И ИНТЕЛЕКТ.
18:16 30.10.2026
94 Шке.мбе воеводата
18:17 30.10.2026
95 Пущиня(к)
До коментар #31 от "Анонимен":Е, сметай, даже без партия как ви наду шушоните на крадливите гербесъци. А баце ти, доколко знам, е още с партийния билет на БКП. Та, кво викаше за червените комуняги?
18:17 30.10.2026
96 ха, ха, ха...
"На вълка врата му е дебел защото сам си върши работата" (българска поговорка)
Всичко сочи, че успехите идват когато ги предизвикваш, а не когато нищо не предприемаш и чакаш на някаква случайност, че човек трябва да разчита на собствените си сили, труд и умения, а не да чака помощ от други.
18:18 30.10.2026
97 Стига!
18:20 30.10.2026
98 Шкембе наркоман
18:21 30.10.2026
99 Сийка
18:22 30.10.2026
100 Прогресистка България
18:22 30.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Питане
До коментар #46 от "Публикация на млада дама във фейсбук":Румен Овчаров не е ли и той някъде до резиденция Бояна ???
18:23 30.10.2026
103 Сглобен от горе до долу
18:24 30.10.2026
104 Тъпото руско говедо
Коментиран от #106
18:24 30.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Тъпото руско говедо
До коментар #104 от "Тъпото руско говедо":Тъкмо ми изтриха коментара, я да го постна отново.
18:25 30.10.2026
107 Ало Емигрант!
До коментар #81 от "Емигрант":Ти преди време осмърдяваше ефира в един друг сайт. Пан.бг. Стига! Много си известен.
18:26 30.10.2026
108 Гост
18:27 30.10.2026
109 Иван
18:27 30.10.2026
110 Истината
18:27 30.10.2026