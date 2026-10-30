Каракачанов: Борисов подкрепи Гюров, това е поредна сглобка

Красимир Каракачанов определи подкрепата на Бойко Борисов за Андрей Гюров като част от поредна политическа „сглобка“ и призова избирателите да подкрепят Илияна Йотова на балотажа за президент на 1 ноември.

„Бойко Борисов подкрепи Гюров. Очаквано. След като неговият съдружник Делян Пеевски агитира за Гюров, това беше логично да се очаква“, заяви Каракачанов. Той обвини Борисов, Пеевски и „петроханците“ от ПП-ДБ, че са направили ново политическо споразумение, което определи като „отвратително“.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подписа декларация, с която призовава за подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев на втория тур. В документа се отправя апел към гражданите, които се определят като патриоти и защитници на европейската и евроатлантическата ориентация на България, да гласуват за кандидатпрезидентската двойка.

На първия тур до балотажа стигнаха двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. Йотова и Вълчев са под номер 25 в бюлетината, а Гюров и Кандев – под номер 4. Вотът ще се проведе на 1 ноември.

Каракачанов призова гражданите да не се отказват от гласуване заради лошото време.

„Този път на 1 ноември не трябва да ходим за гъби и да се плашим от лошото време. Трябва да излезем и да гласуваме с номер 25 за Илияна Йотова.“

Той завърши призива си с остър политически коментар срещу участниците в предполагаемата договорка.