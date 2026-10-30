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Каракачанов: Борисов подкрепи Гюров, това е поредна сглобка
  Тема: Избори

Каракачанов: Борисов подкрепи Гюров, това е поредна сглобка

30 Октомври, 2026 17:38 1 392 110

  • красимир каракачанов-
  • бойко борисов-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • президентски избори

Лидерът на ВМРО призова избирателите да гласуват за Илияна Йотова с номер 25 на балотажа на 1 ноември

Каракачанов: Борисов подкрепи Гюров, това е поредна сглобка - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Красимир Каракачанов определи подкрепата на Бойко Борисов за Андрей Гюров като част от поредна политическа „сглобка“ и призова избирателите да подкрепят Илияна Йотова на балотажа за президент на 1 ноември.

„Бойко Борисов подкрепи Гюров. Очаквано. След като неговият съдружник Делян Пеевски агитира за Гюров, това беше логично да се очаква“, заяви Каракачанов. Той обвини Борисов, Пеевски и „петроханците“ от ПП-ДБ, че са направили ново политическо споразумение, което определи като „отвратително“.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подписа декларация, с която призовава за подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев на втория тур. В документа се отправя апел към гражданите, които се определят като патриоти и защитници на европейската и евроатлантическата ориентация на България, да гласуват за кандидатпрезидентската двойка.

На първия тур до балотажа стигнаха двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. Йотова и Вълчев са под номер 25 в бюлетината, а Гюров и Кандев – под номер 4. Вотът ще се проведе на 1 ноември.

Каракачанов призова гражданите да не се отказват от гласуване заради лошото време.

„Този път на 1 ноември не трябва да ходим за гъби и да се плашим от лошото време. Трябва да излезем и да гласуваме с номер 25 за Илияна Йотова.“

Той завърши призива си с остър политически коментар срещу участниците в предполагаемата договорка.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВМОРО

    52 26 Отговор
    Ти си съветски агент, шкембе!

    Коментиран от #18, #42

    17:40 30.10.2026

  • 2 Батальона,

    32 26 Отговор
    пардон, сглобката се строява. Няма обидени физиономии, от типа "ще ме арестуват те мене", няма Иво Немирчев да се прави на мъж пред кабинета на Пеевски, няма принципи, няма съдебна реформа, няма Промяна, " няма борба с модела Борисов-Пеевски". Има само едно - апетит за власт. А после пак ще тупкаме топката, ще изпираме, и ще имитираме принципи и дейност -по Христо Ивснов. Предлагам Нова да си преименуват неделното шоу на "Лъжевски и Пеевски".

    Коментиран от #47

    17:40 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кой за Гюров, кой против Гюров

    27 8 Отговор
    Повдига ми се от всички партии.
    Лаладжии властолюбиви и сребролюбиви!
    Не ща да ви знам . Ни вас, ни пристратията ви!

    17:41 30.10.2026

  • 5 обективен

    32 43 Отговор
    Вече съм сигурен ,че Йотова ще е презедент защото всички ще застанат срещу дон тиквун , и дори да не харесват президеншата ще гласуват за нея !! Ще видим поредният епизод-Цецка Цачева !!

    Коментиран от #11, #58

    17:41 30.10.2026

  • 6 осраински

    22 31 Отговор
    Много лошо.До преди подкрепата от банкя петро Хански имаше шанс

    17:42 30.10.2026

  • 7 И този

    31 12 Отговор
    беше гювАндийка на боко! Сега се прави на улав.

    17:42 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жоржета стресираща

    20 11 Отговор
    АБСОЛЮТНО
    ЗА ВАША ДОН ЙОЦА
    ПОДКРЕПА ОТ О.Г.В.С. И
    ЛИЦА ТРАЙНО ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА😀

    17:43 30.10.2026

  • 10 Дебелугата

    46 6 Отговор
    беше министър на ББ, това хич не беше сглобка!
    Некадърник и безполезник!

    17:43 30.10.2026

  • 11 Може баш това да е била целта на Боко

    20 4 Отговор

    До коментар #5 от "обективен":

    Вече не мож им хвана игрите.

    17:43 30.10.2026

  • 12 Реалист

    32 15 Отговор
    Сглобка вика тоя мазен тулуп, ахаха!
    Еквалайзер на ББ, че са се разбрали. Гюро печели ! Йотова си взима пенсията и към Москва....

    17:43 30.10.2026

  • 13 Каракачанов, ти подкрепи Борисов

    28 8 Отговор
    и Пеевски, дори отиде с тях в САЩ за да платите подкуп на Тръмп( самолетите Ф16 на ТРОЙНА ЦЕНА), за да лобира да извадят Пеевски от Магнитски.

    17:44 30.10.2026

  • 14 Цвете

    31 15 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН РУСКИ НАГАЖДАЧ ИЗОКА.ТИ НАЛИ СИ В ПЕНСИЯ ,КОЙ ТЕ УПЪЛНОМОЩИ ДА ВСЯВАШ ЛЪЖИ И РАЗДОРИ ??????? КАКВИ СГЛОБКИ И БРЪМБАРИ ВИТАЯТ В ГЛАВАТА ТИ ? 🫡👎🤫🤔🤥😠🤦‍♂️

    17:44 30.10.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    28 11 Отговор
    Вече открита комунистическа завист.
    Ти беше ли в СДС, беше ли рекламно лице на Била в кабинета Борисов ???
    Сега вече се върна там, където си роден.
    "Шило в торба не стои".
    А комунист - срам и съвест НЯМА !

    17:44 30.10.2026

  • 16 един българин

    11 8 Отговор
    и баба така казваше за краставите магарета дето през 9 баира се надушват

    Коментиран от #38

    17:45 30.10.2026

  • 17 .....

    18 19 Отговор
    Въпросът е, дали част от герберите ще го послушат... Това не са парламентарни избори. Това са съдбоносни избори за геополитическата посока на България! Тяснопартийните пристрастия трябва да се загърбят. Първите коментари след призива са, че сглобката се възроди. Глупости на квадрат. Че има сглобка, спор няма и тя е Радев-Ескобарката-иZраждане! Сглобка пагубна за България!

    17:46 30.10.2026

  • 18 Ми то пък

    16 12 Отговор

    До коментар #1 от "ВМОРО":

    Борисовата партия, я има 10% останали, я няма. От тях поне 50% мразят петроханци, 25% няма да гласуват и остават едни 50 хиляди гласа подкрепа, но под съмнение.

    Коментиран от #31

    17:46 30.10.2026

  • 19 Реалист

    19 19 Отговор
    Евала на Борисов, мъжка постъпка макар че не го заслужават Променкаджиите на Фатмака! Пред угрозата от РУСоФИЛКАТА Йотовица трябва всички десни да се обединят!

    Коментиран от #26

    17:48 30.10.2026

  • 20 МВРО

    17 4 Отговор
    Не агент Иване, или както те знаят Шкембе воевода, в инициативния комитет на г-жа Ескобар присъстват много герберси, лично пратени с армагани от толупа.

    17:48 30.10.2026

  • 21 Цвете

    16 7 Отговор
    Я ТИ РАЗКАЖИ НА КОЛКО ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ТЕ ХВАНАХА ,ЧЕ СИ РАЗДАВАЛ ПАСПОРТИ ? БЕШЕ СГАЩЕН И ЕДИН ОТ БИВШАТА ТИ ПАРТИЯ ,ДОБРЕ, ЧЕ Е БИВША.РУСКИТЕ АГЕНТИ В ДЕЙСТВИЕ.АБЕ ТИ БЪЛГАРИН ЛИ СИ ИЛИ? 🫡🫡🫡🫡🫡🫡👎🤥😠🤦‍♂️

    17:48 30.10.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    13 4 Отговор
    А ти агент Иване му беше вицепремиер и министър на отбраната и сега имаш 4 депутата от квотата на мунча за които му плати с крадените пари и си зам.предеседател на инициативния комитет на наркодилърката йотовица

    17:48 30.10.2026

  • 23 Каракачанов манипулира и лъже

    15 6 Отговор
    Борисов е подписал публичен призив за подкрепа на Гюров и Кандев за балотажа.
    Но документът е подписан не само от Борисов, а и от:
    Иван Костов;
    Николай Денков;
    Росен Плевнелиев;
    Васил Терзиев;
    бивши министри, дипломати и висши офицери.
    Това е публична декларация с конкретен призив за гласуване, а не доказателство за създадена управляваща коалиция.

    17:48 30.10.2026

  • 24 Анонимен

    12 6 Отговор
    УУУУ дъртият мазник ти ли ще кажеш кой кого да подкрепи ууууумазник

    17:49 30.10.2026

  • 25 Айде и тоя се включи в цирка!

    3 9 Отговор
    Изборът е Радев срещу Радев, не се вързвайте на ченгеджийски номера!

    Гюров гкасува за Радев на предния избори!💤

    17:49 30.10.2026

  • 26 54321

    11 11 Отговор

    До коментар #19 от "Реалист":

    Затова в неделя демократите да покажем на дело, че европейска България ни е по-ценна от партийните ни пристрастия,ще пометем червената вещица неделя. А през зимата и болшевишката, крадлива шайка на Радев.

    17:49 30.10.2026

  • 27 Лъжи, лъжи, лъжи...

    9 6 Отговор
    Твърдението, че Борисов и Пеевски са „съдружници“, е политическа квалификация, а не доказан факт в представения материал.
    За да се твърди наличие на нова „сглобка“, трябва да има доказателства за:
    постигнато политическо споразумение;
    договорено разпределение на властта;
    общи управленски ангажименти;
    координирани действия по конкретна програма.
    Такива доказателства няма!

    17:49 30.10.2026

  • 28 Абсолютно прав

    8 11 Отговор
    Пак ли нова сглобка, избори, кражби и мутри?! Че и война... И толкова ли сме слепи да не видим кой е подготвеният политик, а тя е и за мир и просперитет! Но който има ухо, ще чуе, който няма.... тежко му

    17:50 30.10.2026

  • 29 Какво

    7 2 Отговор
    да ги правиш, принципни хора. Сещам се за бай Ганьо как прави избори и "всички са маскари...

    17:50 30.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Анонимен

    8 6 Отговор

    До коментар #18 от "Ми то пък":

    А радев даже няма партия и падне ли от власт край да види парламент камо ли сегашните луксове и обгрижвания пари милиони хахаха радев е октавка и силно желая разследване

    Коментиран от #74, #95

    17:51 30.10.2026

  • 32 Чачо

    8 4 Отговор
    Самият текст на декларацията е важен
    Документът поставя акцент върху националната сигурност, европейската ориентация на България и участието в общата отбрана на ЕС и НАТО.
    Може да се оспорват мотивите на подписалите, но не е коректно автоматично да се представя всяка обща политическа позиция като тайна договорка.

    17:51 30.10.2026

  • 33 Горски

    9 16 Отговор
    Е, заради Боко и оня женчо Плевнелиев тоя път ще отида. Буквално ме мотивираха да съм срещу Гюров. Тази новина ми стопли сърцето в края на работната седмица! Сега вече ще спя спокойно до неделя, когато мотивирано и решително ще отида до урната за да почета погребението на гнусната жълтопаветна Сглобка! Хора,много се колебаех дали да отида в неделя да гласувам.И двете двойки са ми несимпатични.Йотова е типичната партийна другарка от времето на соца,а Гюров ми е леко...с цветовете на дъгата.След това изявление на банкиевската Мутра,и след опитите за купуване на гласове в ромския квартал "Христо Ботев" в полза на Гюров, направо ми преля.А като видях Костов,Плевнелиев,Терзиев,все банда национални предатели и соросоиди реших да избера по-малкото зло-леля ви Илияна.Благодаря още веднъж на Бойко и другите безродници около него че ми помогнаха да направя избора си. Сглобкаджии. Тези не трябва да помирисват власт и президентството! Зад Гюра са тройната коалиция ППДБ-ГЕРБ-ДПС. Хората пак няма да гласуват, резултата може и да е 49% за единия, 51% за другия, но кой ще е печеливш си е загадка. Борисов играе контра на Радев и то не е само сега, още като загуби м. Април и Радев ги започна Борисов и Пеевски, те не са на себе си. Борисов, за 12 години управление е направил големи грешки и иде време когато ще си плати и това го влудява.

    Коментиран от #49, #71

    17:51 30.10.2026

  • 34 РАДЕВ И ЙОТОВА ДА ПЪТУВАТ ЗА СССР

    13 7 Отговор
    ЩОМ ББ Е ПРЕГЛЪТНАЛ АРЕСТА И ГОРДОСТТА СИ И АЗ ЩЕ ГЛАСУВАМ!

    17:51 30.10.2026

  • 35 Промяната

    12 12 Отговор
    Страхливецът Бойко Методиев Борисов се надява по този начин да отърве възмездието за съсипването на България!

    17:51 30.10.2026

  • 36 Внушения и лъжи

    13 5 Отговор
    Най-същественият пропуск на Каракачанов
    Той не представя никакво доказателство, че подкрепата на Борисов е резултат от договорка с Пеевски или че ГЕРБ и ПП-ДБ са сключили ново споразумение.
    Вместо доказателства използва:
    емоционални определения;
    политически етикети;
    внушения за задкулисие;
    асоцииране на различни политически фигури.
    Това е политическа реторика, а не аргументирано разобличаване.

    17:52 30.10.2026

  • 37 гОШО

    11 6 Отговор
    Като го гледам Торбичката и другите критикуващи Гюров съм сигурен , че ще хората са проницателни и далновидни, и ще направят правилния избор.

    17:52 30.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Макс

    13 10 Отговор
    Най-после Борисов направи нещо наистина добро за България . Браво ! Надявам се електората на ГЕРБ да го чуе и разбере ,и да гласуват за Гюров .

    17:53 30.10.2026

  • 40 Тинтири-минтири

    11 6 Отговор
    Каракачанов, подкрепата за кандидат не е „сглобка“!
    Нека разграничаваме фактите от политическите внушения.
    Да, Бойко Борисов е подписал декларация в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев. Но същата декларация е подписана от Иван Костов, Николай Денков, Росен Плевнелиев, Васил Терзиев, бивши министри, дипломати и висши военни.
    От кога общият призив за подкрепа на кандидат на избори автоматично означава коалиция и разпределяне на властта?
    Каракачанов говори за „сглобка“, но къде са доказателствата за тайно споразумение? Къде е договорената програма? Къде е разпределението на постове? Къде е документът, който доказва съюз между Борисов, Пеевски и ПП-ДБ?
    Няма такива доказателства в представената публикация.
    Още по-несериозно е да се използва подкрепата на един политик като доказателство за задкулисна договорка с друг.
    Всеки гражданин има право да подкрепи кандидата, когото смята за подходящ. Това е демокрация, а не непременно политическа сделка.
    Критиката е право, но обвинението изисква доказателства.
    Каракачанов има право да призовава за гласуване за Йотова с № 25. Няма обаче право да представя собствените си политически интерпретации като установени факти.
    Българските избиратели заслужават аргументи, а не внушения и предизборни етикети.

    17:53 30.10.2026

  • 41 ВМРО - КОМУНИСТИ

    10 2 Отговор
    КАРАКАЧАНИНА ПУСНА ПЕШОВЕТЕ НА БОЙКО И СЕ ХВАНА ЗА ШЛИФЕРА НА РАДЕВ?

    17:53 30.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Агент Иван

    12 3 Отговор
    освен да ръси акъл и да дебелее друго не работи

    17:54 30.10.2026

  • 44 Истината

    3 4 Отговор
    Борисов е поставил геополитическия избор и противопоставянето на политиката на Румен Радев над традиционните партийни различия.

    Коментиран от #55

    17:56 30.10.2026

  • 45 Тази

    7 4 Отговор
    маша на ДС и слуга на Кремъл да мълчи. Времето му отдавана изтече.

    17:56 30.10.2026

  • 46 Публикация на млада дама във фейсбук

    7 3 Отговор
    Ако някой от моите хиляди последователи има възможност да ми подари 1/20 от лукса който Йотова е подарила на сина си ,снахата и лукса ,може да ми пише и уточним на viber

    Синът на Илияна Йотова – Марин Йотов, и неговата съпруга Кристиана се нанесоха в луксозен нов дом (имение с двор) край Витоша в средата на август 2026 година.

    Стойността на имота е около 12 милиона евро, а къщата е била осветена лично от патриарх Даниил.
    Синът и снахата на Илияна Йотова - Марин и Кристиана, са новодомци. Преди броени седмици младото семейство се е настанило в хубава и изключително луксозна къща в един от най-престижните софийски квартали, в подножието на Витоша. Те живеят съвсем близо до държавната вила в резиденция "Бояна", която Илияна Йотова обитава като Държавен глава. Така могат да й ходят на гости когато си поискат.

    Къщата на президентския син е голяма, на няколко етажа, с огромен двор и добре поддържана градина. Мебелите са специално поръчани по каталози
    и доставени
    от чужбина
    Лукс и стил: Синът на Илияна Йотова показа новия си дом СНИМКИ
    В истински палат Марин и Кристиана Йотови отглеждат 3-годишния си син Максим

    Коментиран от #56, #102

    17:56 30.10.2026

  • 47 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Батальона,":

    ЛЕЛЕЛЕЛЕ КАКВИ ЛЪЖИ ЗАЩО ГО ПРАВИШ ВЛАСТ БЕЗОЧИЕ АЛЧНОСТ ОТ ЙОТОВАТАРАДЕВИТЕ ПОЛЗВАТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО КАТОБАЩИНИЯ Е ТОВА Е АЛЧНОСТ НЕВИЖДАНА АМА НАЛИ СА БЕЗНАКАЗАНИ ЙОТОВА НЕ НАЯДЕ ЛИ СЕ НЕ НАЛЕЖА ЛИ СЕ В ТОВА ПРЕЗИДЕНСТВО ЕГАТИ СТАТУКВАДЖИЙКАТА ПРИ ТОВА ЗАЩИТАВА ПУТИН Е ТОВА Е ПРЕДАТЕЛСТВО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    17:57 30.10.2026

  • 48 ПБ и Румен Радев са позор!

    8 4 Отговор
    Официалният мотив на Борисов
    В декларацията от 30 октомври се посочват четири основни аргумента:
    Защита на европейската и евроатлантическата ориентация на България.
    По-категорично отношение към руската заплаха в Черно море.
    Подкрепа за общата отбрана на ЕС и НАТО.
    Необходимост от институционална противотежест на политиката на Румен Радев.

    17:57 30.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Борисов постъпи за пръв път правилно

    6 6 Отговор
    Борисов демонстрира, че ГЕРБ застава зад евроатлантическата линия и не желае да бъде асоциирана с позиции, възприемани от подписалите декларацията като благоприятни за Кремъл.

    17:57 30.10.2026

  • 51 Абсурдистан

    5 3 Отговор
    Има точна дума - гьонсурат. Тя пълно характеризира този индивид, който плюе там, където целуваше. Това нещо е срам за България.

    17:58 30.10.2026

  • 52 Противопоставяне на Радев

    3 4 Отговор
    Декларацията изрично определя подкрепата за Гюров като начин да има политически и институционален коректив на политиката на Радев.

    17:58 30.10.2026

  • 53 Вътрешнопартийна сметка

    3 3 Отговор
    Според публикуваните изборни разбивки 47,6% от гласувалите избиратели на ГЕРБ на първия тур са подкрепили Гюров, а 22,9% – Йотова. Това може да е допълнителен фактор за решението на Борисов да застане публично зад Гюров.

    17:59 30.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Истината":

    Всеки с проблемите си!

    17:59 30.10.2026

  • 56 Точен сте

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "Публикация на млада дама във фейсбук":

    Но има и коментар под публикацията й-


    "Гладна мунчова копейка" - " И аз искам патриарха да дойде да освети и моята панелна и олющена боксониера в крайния квартал ,не само палатите на Йотова и отроците й"

    18:00 30.10.2026

  • 57 Разликата

    4 2 Отговор
    Борисов НЕ е обявил подкрепа за Гюров като кандидат на ГЕРБ още на Първия тур. Той се присъединява към общата декларация непосредствено ПРЕДИ БАЛОТАЖА.

    18:01 30.10.2026

  • 58 Зъл пес

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "обективен":

    Викаш да й дадем шанс да помилва още наркоси,да си построи и палат за унучето?Ами изберете си я.Мен пак да не ме търсят в списъците.

    18:01 30.10.2026

  • 59 Радул

    5 3 Отговор
    Борисов подкрепя Гюров преди всичко като кандидат, който според авторите на декларацията може да бъде противотежест на политиката на Радев и да гарантира по-категорична евроатлантическа ориентация.

    18:01 30.10.2026

  • 60 Историк

    7 1 Отговор
    Аман от тези нагли ченгета! Докато не се освободи от тях,България няма да прокопса!

    18:01 30.10.2026

  • 61 ГОЦЕ

    3 2 Отговор
    ЙОТОВА БЕШЕ СГОДНА ЖЕНИЦА.

    18:01 30.10.2026

  • 62 Каракачака

    6 2 Отговор
    подкрепи ББ, това какво е?
    Сега Каракачака се шмугна при ратко, това какво е?
    Пази боже русенско менте да подкрепя, когото и да било!

    18:01 30.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Разграничение

    6 3 Отговор
    Подкрепата на Борисов за Андрей Гюров може да се разбира като обща позиция по стратегическия въпрос за евроатлантическата ориентация на България, а не като възстановяване на коалицията ГЕРБ–ПП-ДБ.

    18:03 30.10.2026

  • 65 Тото

    5 1 Отговор
    Трябва да разграничим три неща:
    Политическа подкрепа – подкрепяш кандидат заради конкретни позиции.
    Идеологическо единство – споделяш всички или повечето възгледи на неговата политическа сила.
    Коалиционно споразумение – договаряш общо управление, програма и отговорности.
    Това са три различни неща.

    18:03 30.10.2026

  • 66 Каракачанов дрънка глупости

    4 2 Отговор
    Обвинението на Каракачанов в поредна „сглобка“ не следва автоматично от декларацията на Борисов.

    18:04 30.10.2026

  • 67 Дика

    7 2 Отговор
    Тоя доносник продължава да фъфли.

    18:05 30.10.2026

  • 68 Истината

    5 2 Отговор
    Борисов подкрепя Гюров по линия на евроатлантическата ориентация и стратегическата посока на България. Това не означава политическо сливане с ПП-ДБ, нито доказва нова сглобка. Общата позиция по национален и геополитически въпрос не е равнозначна на коалиция.

    18:05 30.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ами

    4 3 Отговор
    Може и да упреквате Каракачанов, но в случая е прав.
    И забавете това комунистическо минало на политиците.
    От така нареченото "дясно" се сещам само за
    двама лидери които не са имали връзка с БКП.
    А именно Желю Желев и Петър Дертлиев.
    По определени причини изключвам Ахмед Доган.

    18:06 30.10.2026

  • 71 Смехоран

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    Щото пък на нас ни дреме за кой ще гласуваш.

    Коментиран от #78

    18:06 30.10.2026

  • 72 Корман

    5 1 Отговор
    Иван пак го активизираха колегите. Всички ние, като народ изтървахме времето, когато трябваше да се направят законодателни промени, за да не може зависими доносници да манипулират обществото.

    18:06 30.10.2026

  • 73 КРАСИ ПРЕЗИДЕНТ

    3 1 Отговор
    ЩО НЕ СЕ КАНДИДАТИРА БЕ, ЩЯХМЕ ДА ТЕ ИЗБЕРЕМ. Я КАКОВ СИ УБАВ!

    18:07 30.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Тая ...

    3 1 Отговор
    ... дефекационна торба ли ще слушаме отново! Байгън от тоя торбалан.

    18:09 30.10.2026

  • 76 двоен аршин

    3 0 Отговор
    ВМРО подкрепя кандидата на ПБ - не е сглобка.
    ГЕРБ подкрепя кандидата на ППДБ - сглобка.
    Май тази дума вече не носи смисъл.

    Коментиран от #85

    18:09 30.10.2026

  • 77 Цар Борис

    3 0 Отговор
    Тоя червен грънзел от държавна сигурност пак се окъка

    18:10 30.10.2026

  • 78 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Смехоран":

    Преместих си го от единия крачол в другия какво ти е мнението. То и за такива като теб не трябва да им дреме на управляващите.

    18:11 30.10.2026

  • 79 Келеша Си Остава Келеш !

    2 0 Отговор
    Дали На Власт !

    Или Не !

    18:12 30.10.2026

  • 80 Не бе

    2 1 Отговор
    Просот дори Бойко има акъл да застане на правилната страна. Но не и ти, агент Иван.

    18:12 30.10.2026

  • 81 Емигрант

    1 0 Отговор
    27 години живея в З.Европа, никога до днес не съм забелязал преди избори да се интервюират пропаднали политици, политици изхвърлени от суверенът, разни манипулативни политолози, социолози и агенции които да управляват и манипулират мнението на хората, да се провеждат дебати по ТВ от съперници и т.н.всичко чрез което може се манипулира и контролира човешкото мнение не се допуска в демокрацията, така, че не разбирам вие в демокрация ли съществувате или в неразгадана още социалистическа диктатура ? Единсвеното което съм забелязал тук е, че всяка партия си прави нещо като место за агитация в градове и села и който иска се отбива и си взема материали които да прочете на много места се раздава и топла храна не само за бедни.....в България винаги всичко се изопачава и винаги се печели от мутрите които създаде БКП/БСП които пък създадоха политическите шайки които ръководят продажните медии.....

    Коментиран от #107

    18:12 30.10.2026

  • 82 Торбата Била

    2 1 Отговор
    Аз съм изпята песен не ми обръщайте внимание

    18:13 30.10.2026

  • 83 За разлика

    2 1 Отговор
    За разлика от Йотова,която е член на БСП от 1992(мимикрия на БКП), Гюров не е член на нито една партия. А Каракачанов,агент на ДС и на всяка манджа мерудия е добре да се скрие ,защото е твърде жалък ренегат,които не може да бъде какъвто и да е морален коректив...

    18:13 30.10.2026

  • 84 Фичо

    2 2 Отговор
    Голяма новина е, защото подкрепата на ББ и вероятно герб на практика обръща вота и Гюров става фаворит...

    18:13 30.10.2026

  • 85 Думичкап С Отпаднала !

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "двоен аршин":

    Необходимост !

    Кой Унищожи !

    Българския !

    Език ?

    18:13 30.10.2026

  • 86 Няма кой

    1 1 Отговор
    Да гласува за президент или да се съобразява с мнението на Борисов или твоето или на който и да е политик вече войнолюбци.

    18:14 30.10.2026

  • 87 Десните сили обединявайте се!!

    3 2 Отговор
    Време е всички десни и центристки сили да намерят общ език около европейското бъдеще на България, демокрацията и евроатлантическите ценности. Различията трябва да останат на заден план, когато става дума за стратегическата посока на страната. Подкрепата за Гюров не означава нова „сглобка“, а може да бъде обща позиция по важен национален въпрос. България има нужда от ясна европейска ориентация, а не от връщане към старите политически зависимости!

    18:14 30.10.2026

  • 88 Фори

    3 1 Отговор
    Кара качанов беше в сглобка с Боросов!

    18:14 30.10.2026

  • 89 Лелеееее

    3 1 Отговор
    Тая измекяр на Бойко.....ма помним как те привикваше в зайчарника

    18:15 30.10.2026

  • 90 Благой от СОФстрой

    2 1 Отговор
    Речено от никаквеца от русенските села....

    18:15 30.10.2026

  • 91 Ами

    2 0 Отговор
    Краде им се, не става само на, спомени.

    18:15 30.10.2026

  • 92 Даката

    4 1 Отговор
    Нещастника от ВМРО се изказа неподготвен... не вижда ли, че ножа е опрял в кокъла, въпрос на живот и смърт е, дали България ще я има... нима иска да подариме България на русия, като гласуваме за илияна йотова... това би била огромна грешка. ГЕРБ не се натискат да управляват, но Бойко Борисов е далновиден и желае България да ев Европа и НАТО, за разлика от путинистите румен радев и илияна йотова.

    18:16 30.10.2026

  • 93 ПРОГРЕСИВЕН И С ЧАР И ИНТЕЛЕКТ.

    5 0 Отговор
    ПО-ДОБЪР АГИТАТОР ОТ КАРАКАЧАНОВ НЕ ВИЖДАМ. НА ВСЯКО ПОКАЗВАНЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРА И 1000 ИЗБИРАТЕЛИ НА ЙОТОВА СЕ ОТКАЗВАТ ДА ГЛАСУВАТ?

    18:16 30.10.2026

  • 94 Шке.мбе воеводата

    0 0 Отговор
    Лопатката на хлебар има 2 страни. Аз съм излъскан еднакво и от двете !!!

    18:17 30.10.2026

  • 95 Пущиня(к)

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Е, сметай, даже без партия как ви наду шушоните на крадливите гербесъци. А баце ти, доколко знам, е още с партийния билет на БКП. Та, кво викаше за червените комуняги?

    18:17 30.10.2026

  • 96 ха, ха, ха...

    1 2 Отговор
    Е вашата сгобка с Радев и Йотова остава на заден план. Дай боже всекиму, който се е подвизавал във властта поне един мандат. "Pánta rheî -Хераклит Ефески" ("Всичко тече" или Всичко се променя") Един мандат е напълно достатъчен за да се прецени кой колко му е багажа. Втори би трябвало да се получава само за много сериозни или изключителни заслуги през първия. При нас всичко се повтаря и потретва, независимо дали има нещо полезно за народа и държавата като цяло. По скоро повторенията са когато всичко проведено като политика до момента е против интересите на населението. Само в България се стремим да заковем всичко в застой, защо ли? Ами защото винаги чакаме някой друг да ни подреди живота и държавата.
    "На вълка врата му е дебел защото сам си върши работата" (българска поговорка)
    Всичко сочи, че успехите идват когато ги предизвикваш, а не когато нищо не предприемаш и чакаш на някаква случайност, че човек трябва да разчита на собствените си сили, труд и умения, а не да чака помощ от други.

    18:18 30.10.2026

  • 97 Стига!

    2 1 Отговор
    Стига сте ни натрапвали тази омразна, мазна, долна и мърса физиономия на агнта от ДС Иван, познат като Каракачанов! С помощта на ДС агент Иван заграби славното някога ВМРО, заграби имотите на организацията, започна да дебелее и да трупа милиони! Добре бе, агент Иване, като повтаряш като изоглавен думата "сглобка", я да ни обадиш вашата на "обединените потриоти" коалиция с мутрата от СИК какво беше бе, агент Иване? Само че, вие, както и се очакваше, просто се оказахте "Обединеин идиоти", при това - много алчни за власт и пари, накрадохте се, наплюскахте се и сега сте на бунището ама, какво от това? Сметките ви са пълни, нали? Стига наглост бе, агент Иване Каракачанов, стига! Да, в неделя фатмашката слугиня Йотова ще си тръгне! Дай Боже да си тръгне завинаги! Ще си тръгне, както си тръгна и ти! Както си тръгнаха и чалгарите!

    18:20 30.10.2026

  • 98 Шкембе наркоман

    3 1 Отговор
    Наркоманът пази дилъра си.

    18:21 30.10.2026

  • 99 Сийка

    1 0 Отговор
    " Войводата" се надява да му пуснат някоя червена пачка в пликчето от Лидл. Но го разбирам - водещият му офицер така му е наредил!

    18:22 30.10.2026

  • 100 Прогресистка България

    3 1 Отговор
    е СГЛОБКАТА НА ВЕКА - бивши бесепари, ГЕРБидж, кариеристи, фатмаци, глупаци, наркомани, опортюнисти събрали се в СГЛОБКАТА НА ВЕКА да опоскат окончателно България.

    18:22 30.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Публикация на млада дама във фейсбук":

    Румен Овчаров не е ли и той някъде до резиденция Бояна ???

    18:23 30.10.2026

  • 103 Сглобен от горе до долу

    0 0 Отговор
    Избираш синьо-жълтия патрондаш - получаваш бонус - и прасе и тиква.

    18:24 30.10.2026

  • 104 Тъпото руско говедо

    2 0 Отговор
    Видяхте ли анкетата в този сайт русофилски, това е на 100% сигурно, защото са дали превес на русофилските гласувания... ей така да ви кажа че не илияна йотова, а Андрей Гюров ще бъде президент на България... колкото и да ги впрягате русофилските тролове България ще бъде в Европа и НАТО с президент Андрей Гюров. Сега се очаква че коментара ми ще бъде изтрит защото не е полит коректен на русофилската политика на румен радев и илияна йотова..

    Коментиран от #106

    18:24 30.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Тъпото руско говедо

    2 0 Отговор

    До коментар #104 от "Тъпото руско говедо":

    Тъкмо ми изтриха коментара, я да го постна отново.

    18:25 30.10.2026

  • 107 Ало Емигрант!

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Емигрант":

    Ти преди време осмърдяваше ефира в един друг сайт. Пан.бг. Стига! Много си известен.

    18:26 30.10.2026

  • 108 Гост

    1 0 Отговор
    Срам си за България,но какво да очакваш от един агент на ДС...

    18:27 30.10.2026

  • 109 Иван

    0 0 Отговор
    Избирателите на ВМРО акъл ли нямат, че тоя ще им казва за кой да гласуват.

    18:27 30.10.2026

  • 110 Истината

    2 0 Отговор
    Никой не те пита, кауза пердута.

    18:27 30.10.2026

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