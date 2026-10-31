ЦИК очаква резултатите от балотажа до 4 ноември

Централната избирателна комисия очаква да обяви резултатите от балотажа на президентските избори най-късно до сряда, 4 ноември. Вторият тур ще се проведе на 1 ноември.

Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова в ефира на Нова телевизия. По думите ѝ комисията се надява обработката да приключи по-бързо в сравнение с първия тур, тъй като разписките от машинното гласуване ще се преброяват по-оперативно.

ЦИК с указания за машинното гласуване

„Наистина се надяваме този път да бъде по-бързо с оглед на това, че вече доста по-бързо ще се преброяват и разписките. Така че до сряда най-късно ще има резултати“, заяви Стоянка Балова.

При използване на машина избирателите трябва да поставят картата с чипа нагоре и да изчакат да чуят щракване. След това на екрана ще се визуализира бюлетината, която на балотажа ще бъде само на една страница.

След отбелязването на предпочитанието изборът ще се покаже на следващ екран. Гласоподавателят трябва да натисне бутона „гласуване“ в долния десен край и да изчака звуковия сигнал за отпечатване на разписката. Картата не трябва да се изважда, преди на екрана да се изпише, че процесът е приключил.

ЦИК е изпратила указания до кметовете на общините и районните избирателни комисии да обърнат внимание на секционните комисии да напомнят на избирателите да изчакат целия процес. При първия тур той е продължавал около 45 секунди, а очакването е този път да бъде по-кратък.

По думите на Балова след първия тур не са постъпили сигнали за избиратели, които не са успели да гласуват с машина. В рамките на разяснителната кампания граждани са посещавали ЦИК, за да изпробват предварително начина на гласуване.

Източници: news.bg