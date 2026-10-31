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ЦИК очаква резултатите от балотажа до 4 ноември
  Тема: Избори

ЦИК очаква резултатите от балотажа до 4 ноември

31 Октомври, 2026 10:53 549 47

  • цик-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • машинно гласуване-
  • стоянка балова-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова

Говорителят на комисията Стоянка Балова заяви, че обработката на разписките трябва да бъде по-бърза след втория тур на президентските избори

ЦИК очаква резултатите от балотажа до 4 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия очаква да обяви резултатите от балотажа на президентските избори най-късно до сряда, 4 ноември. Вторият тур ще се проведе на 1 ноември.

Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова в ефира на Нова телевизия. По думите ѝ комисията се надява обработката да приключи по-бързо в сравнение с първия тур, тъй като разписките от машинното гласуване ще се преброяват по-оперативно.

„Наистина се надяваме този път да бъде по-бързо с оглед на това, че вече доста по-бързо ще се преброяват и разписките. Така че до сряда най-късно ще има резултати“, заяви Стоянка Балова.

ЦИК с указания за машинното гласуване

При използване на машина избирателите трябва да поставят картата с чипа нагоре и да изчакат да чуят щракване. След това на екрана ще се визуализира бюлетината, която на балотажа ще бъде само на една страница.

След отбелязването на предпочитанието изборът ще се покаже на следващ екран. Гласоподавателят трябва да натисне бутона „гласуване“ в долния десен край и да изчака звуковия сигнал за отпечатване на разписката. Картата не трябва да се изважда, преди на екрана да се изпише, че процесът е приключил.

ЦИК е изпратила указания до кметовете на общините и районните избирателни комисии да обърнат внимание на секционните комисии да напомнят на избирателите да изчакат целия процес. При първия тур той е продължавал около 45 секунди, а очакването е този път да бъде по-кратък.

По думите на Балова след първия тур не са постъпили сигнали за избиратели, които не са успели да гласуват с машина. В рамките на разяснителната кампания граждани са посещавали ЦИК, за да изпробват предварително начина на гласуване.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да бе ,да ! 😜

    9 10 Отговор
    На снимката смъртнобледият изглежда като жив , а за президентката е търсена грозна снимка .. Надявам се , случайно .

    Коментиран от #13, #21

    10:59 31.10.2026

  • 3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 6 Отговор
    ПИГИ ЙОТОВА НЕЩО Е "ОВИСИЛА" МУЦУНКАТА ........................ФАКТ !

    11:00 31.10.2026

  • 6 Гробар

    3 2 Отговор
    Три дена имат да се разберат кой ще плати повече.

    Коментиран от #18

    11:00 31.10.2026

  • 7 Тик-Ток

    8 5 Отговор
    За 35 години западна демокрация в България дебилизираните цървули още ме могат да разберат че изборите само променят лицата но не и играта

    Коментиран от #26

    11:01 31.10.2026

  • 8 Напуйчена

    10 5 Отговор
    като шефа си

    11:01 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    8 2 Отговор
    Ама те вече не са ли готови резИлтатите🤔

    11:02 31.10.2026

  • 11 Тик-Ток

    8 8 Отговор
    То парцала на леля Гина дето чисти тоалетните в офиса има повече харизма от тоя лузър Гюро

    Коментиран от #33, #39

    11:03 31.10.2026

  • 12 Монкей

    5 4 Отговор
    Аз съм мъж и предпочитам в кревата до мен да лежи и да ми се радва женска, а не мъж!

    Коментиран от #15, #40

    11:03 31.10.2026

  • 13 Мдаа

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да бе ,да ! 😜":

    Трябваше да и сложат онази, на която коленичи пред Гундяев. Там изглежда много по-естествено.

    Коментиран от #16

    11:04 31.10.2026

  • 14 А ОТ НЯКОЛКО ДНИ

    2 2 Отговор
    Търся някоя мяра да измери кой колко % ще има такова животно не видех.

    11:04 31.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да бе ,да ! 🤔

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаа":

    Православна е , такъв е Етикетът ! Любопитно защо евроатлантиците лигавят ръката папата ? Католици ли са ?

    Коментиран от #25, #37

    11:07 31.10.2026

  • 17 ВИКНЕТЕ И ЙОЛО ДЕНЕВ/ДС

    1 2 Отговор
    ЗА РЕКЛАМА НА ИЗБОРИТЕ БЕ ! БЪЛГАРИ ЖИВОТНИ !

    11:07 31.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    И какво НЕ е ясно кой разкрива ЯКО❗🤔
    БорисОF нямаше да дава непоискана подкрепа, а сега агитира за единия кандидат, че и декларации подписва 🤔❗
    Явно маман олЯсе е поискала, че и разкешвала🤔❗
    Май внукът на генерал от ДС и той е активирал... инициалите си + $❗
    Нали и той има снимка с маман, че май и орден🤔❗

    Коментиран от #20

    11:08 31.10.2026

  • 19 Абе,

    6 5 Отговор
    утре трябва да "наградим" розовите понита, които чрез измама ни набутаха в клуба на" богатите" ...

    11:08 31.10.2026

  • 20 🦉🦉🦉🦉

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "🦉🦉🦉🦉":

    И какво НЕ е ясно кой РАЗКЕШВА ЯКО❗🤔
    БорисОF нямаше да дава непоискана подкрепа, а сега агитира за единия кандидат, че и декларации подписва 🤔❗
    Явно маман олЯсе е поискала, че и разкешвала🤔❗
    Май внукът на генерал от ДС и той е активирал... инициалите си + $❗
    Нали и той има снимка с маман, че май и орден🤔❗

    11:09 31.10.2026

  • 21 Е,не е случайно

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да бе ,да ! 😜":

    Тя си е такава.

    Коментиран от #24

    11:09 31.10.2026

  • 22 !!!?

    6 1 Отговор
    Кой избира торба с лъжи...!!!?

    11:10 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Въпрос на вкус

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "Е,не е случайно":

    Е , щом си падаш по убавец Гюро ...

    Коментиран от #28

    11:11 31.10.2026

  • 25 Мдаа

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Няма никакъв подобен етикет. Освен това, всеки православен знае, че колегите на Гундяев от КГБ избиха целия православен висш клир и в руската и в българската църква и го замениха със свои агенти. Йотова не коленичи пред попа, а пред агента, също както радев ходи на Поклонение при ген. Решетников. Публична тайна е, че в момента България е собственост на КГБ.

    Коментиран от #29, #32, #38

    11:11 31.10.2026

  • 26 Шопо

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тик-Ток":

    Ако с избори можеше нещо да се промени те щяха да са забранени.

    11:13 31.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Летописец

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Мдаа":

    Изоставаш момче ! От 30 години ДеСета , дансове и служби са съгласуват и са собственост на ЦиРейУ .

    11:14 31.10.2026

  • 30 Балотаж ли?

    2 1 Отговор
    Такова животно нема.
    Той е между Радев и Йотова. Ако спечели Йотова, джензитата изпрашат Радев в пенсия.
    "Не можеш да влезеш два пъти в една и съща река" (руска пословица).

    11:15 31.10.2026

  • 31 !!!?

    7 2 Отговор
    Пиги Наркобаронесата - рекордьор по Лъжи за единица време !!!?

    11:15 31.10.2026

  • 32 Румен

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Мдаа":

    Заповедите идват от ул.Козяк, там ли е КГБ ?

    Коментиран от #34

    11:15 31.10.2026

  • 33 Стар ЧЛЕН на БКП

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тик-Ток":

    Наркобаронесата е способна единствено да изчиства онази чиния вместо четката

    11:18 31.10.2026

  • 34 !!!?

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Румен":

    Заповедите идват от Митрофанова...тя затова беше при фатмака !

    11:18 31.10.2026

  • 35 факт от посолството

    2 1 Отговор
    че то резултата е ясен

    11:19 31.10.2026

  • 36 Хавиер Пеня

    0 0 Отговор
    Най достойният кандидат за мис св...ааа президент
    Илиана замир Йотова

    11:23 31.10.2026

  • 37 !!!?

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да бе ,да ! 🤔":

    А скопейките целуват Корана на Кадиров !

    11:25 31.10.2026

  • 38 🦉🦉🦉🦉

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Мдаа":

    Абе то и децата знаят, че ГЕ•П и ДП.С са създадени В НАРУШЕНИЕ на КОНСТИТУЦИЯТА, ама я как си кадруват❗

    11:25 31.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 🦉🦉🦉🦉

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    И като не му искат "МИР"А защо търчаха 2000 км наизток, че и избиваха осем години рускоговорящи в У...йна, докато накрая НЕ изкараха Мецана от бърлогата🤔❗

    Коментиран от #43

    11:28 31.10.2026

  • 42 БЪЛГАРАНОВ

    0 1 Отговор
    АЗ ПЪК ОЧАКВА ДА СИ ПОПРАВЯТ ГРЕШКАТА ТИЯ БГ ПОЛИТИЦИ СЕГАШНИ НА ВЛАСТ И В ПАРЛАМЕНТА ДА СИ ПОПРАВЯТ ГРЕШКАТА С ЕВРОТО ТОВА ЧЕ НАМАЛИХА ПЕНСИЙКИ И ЗАПЛАТИ НА ПОЛВИНА А ЦЕНИТЕ ЩО НЕ СВАЛИХА НА ПОЛВИНА ? ЛЪЖАТ МАЖАТ КРАДЪР ХРАНТУТЯТ ХРАНИЛКАДЖИЙТЕ ДАВАТ И И ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ СИЛОВ СЕКТОР И Т.Н.
    Когато усетя някаква по нормална политика в джоба ли само тогава ще гласувам.БАСТА ако ще и Аврам бакалина да е президент.ЕАЖНОТО Е ПЕНСИЙКИ И МИНИМ.ЗАПЛАТИ.ПОНЕ ДА НЕ СА С ПРАГА НА БЕДНОС ИЛИ ОКОЛО НЕГО. НО явно годините изминали показаха че дават трохички.да замажат очите на раята и то с месеци незнайно кога голямо чакане за 20,40 евро.С ТЕ ВЗИМАТ С ПАЧКИ.КАТО ВИД ЗАПЛАТИ и се правят на много загрижени за народа КОШНИЦИ С ГРИЖА,МАГАЗИНИ ЗА ХОРАТА КРАДУТ лъжат МАЖАТ и накрая НИЩО. НИКОЙ МАИ НЕ Е ЧУЛ НИТО ОТ ЙОТОВА НИТО ОТ ГЮРОВ нещо за реформи,осъвременяване на доходи НО АДЕКВАТНО подобряване на жизн.стсндарт на БГ хората НИЩО ПОДОБНО. А СТИГА ДА СИ ТЪРСЯТ ДРУГИ БАЛЪЦИ В БЪЛГАРИЯ ГИ ИМА МНООООГО СА.

    Коментиран от #44

    11:28 31.10.2026

  • 43 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "🦉🦉🦉🦉":

    А сега се сетИха, за оня дето знае десетки начини как да изкара мечката от пещерата,
    ама НЕ знае нито един начин как да я върне❗

    11:29 31.10.2026

  • 44 Не може

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "БЪЛГАРАНОВ":

    Малцинството не управлява.

    11:31 31.10.2026

  • 45 Помним

    1 0 Отговор
    Гюров избра Радев, Йотова назначи Гюров, Радев подкрепи Йотова. Както и да седнем на това трикрако столче ще получим същото. Даже за да не ни хрумне нещо друго ни подсигуриха машинки. Няма лабаво, хора, готвят ни за месо.

    11:31 31.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 НАЧАЛНА У ДС 5 300 ЛЕВА

    0 0 Отговор
    Х 2 500, ОБЩО У СЛУЖБИТЕ 20 000 БЪЛГАРИ ЖИВОТНИ !

    11:33 31.10.2026

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