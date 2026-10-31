ЦИК очаква резултатите от балотажа до 4 ноември

Централната избирателна комисия очаква да обяви резултатите от балотажа на президентските избори най-късно до сряда, 4 ноември. Вторият тур ще се проведе на 1 ноември.
Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова в ефира на Нова телевизия. По думите ѝ комисията се надява обработката да приключи по-бързо в сравнение с първия тур, тъй като разписките от машинното гласуване ще се преброяват по-оперативно.„Наистина се надяваме този път да бъде по-бързо с оглед на това, че вече доста по-бързо ще се преброяват и разписките. Така че до сряда най-късно ще има резултати“, заяви Стоянка Балова.
ЦИК с указания за машинното гласуване
При използване на машина избирателите трябва да поставят картата с чипа нагоре и да изчакат да чуят щракване. След това на екрана ще се визуализира бюлетината, която на балотажа ще бъде само на една страница.
След отбелязването на предпочитанието изборът ще се покаже на следващ екран. Гласоподавателят трябва да натисне бутона „гласуване“ в долния десен край и да изчака звуковия сигнал за отпечатване на разписката. Картата не трябва да се изважда, преди на екрана да се изпише, че процесът е приключил.
ЦИК е изпратила указания до кметовете на общините и районните избирателни комисии да обърнат внимание на секционните комисии да напомнят на избирателите да изчакат целия процес. При първия тур той е продължавал около 45 секунди, а очакването е този път да бъде по-кратък.
По думите на Балова след първия тур не са постъпили сигнали за избиратели, които не са успели да гласуват с машина. В рамките на разяснителната кампания граждани са посещавали ЦИК, за да изпробват предварително начина на гласуване.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да бе ,да ! 😜
Коментиран от #13, #21
10:59 31.10.2026
3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЕДГАР КЕЙСИ
11:00 31.10.2026
6 Гробар
Коментиран от #18
11:00 31.10.2026
7 Тик-Ток
Коментиран от #26
11:01 31.10.2026
8 Напуйчена
11:01 31.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🦉🦉🦉🦉
11:02 31.10.2026
11 Тик-Ток
Коментиран от #33, #39
11:03 31.10.2026
12 Монкей
Коментиран от #15, #40
11:03 31.10.2026
13 Мдаа
До коментар #2 от "Да бе ,да ! 😜":Трябваше да и сложат онази, на която коленичи пред Гундяев. Там изглежда много по-естествено.
Коментиран от #16
11:04 31.10.2026
14 А ОТ НЯКОЛКО ДНИ
11:04 31.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #13 от "Мдаа":Православна е , такъв е Етикетът ! Любопитно защо евроатлантиците лигавят ръката папата ? Католици ли са ?
Коментиран от #25, #37
11:07 31.10.2026
17 ВИКНЕТЕ И ЙОЛО ДЕНЕВ/ДС
11:07 31.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Гробар":И какво НЕ е ясно кой разкрива ЯКО❗🤔
БорисОF нямаше да дава непоискана подкрепа, а сега агитира за единия кандидат, че и декларации подписва 🤔❗
Явно маман олЯсе е поискала, че и разкешвала🤔❗
Май внукът на генерал от ДС и той е активирал... инициалите си + $❗
Нали и той има снимка с маман, че май и орден🤔❗
Коментиран от #20
11:08 31.10.2026
19 Абе,
11:08 31.10.2026
20 🦉🦉🦉🦉
До коментар #18 от "🦉🦉🦉🦉":И какво НЕ е ясно кой РАЗКЕШВА ЯКО❗🤔
БорисОF нямаше да дава непоискана подкрепа, а сега агитира за единия кандидат, че и декларации подписва 🤔❗
Явно маман олЯсе е поискала, че и разкешвала🤔❗
Май внукът на генерал от ДС и той е активирал... инициалите си + $❗
Нали и той има снимка с маман, че май и орден🤔❗
11:09 31.10.2026
21 Е,не е случайно
До коментар #2 от "Да бе ,да ! 😜":Тя си е такава.
Коментиран от #24
11:09 31.10.2026
22 !!!?
11:10 31.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Въпрос на вкус
До коментар #21 от "Е,не е случайно":Е , щом си падаш по убавец Гюро ...
Коментиран от #28
11:11 31.10.2026
25 Мдаа
До коментар #16 от "Да бе ,да ! 🤔":Няма никакъв подобен етикет. Освен това, всеки православен знае, че колегите на Гундяев от КГБ избиха целия православен висш клир и в руската и в българската църква и го замениха със свои агенти. Йотова не коленичи пред попа, а пред агента, също както радев ходи на Поклонение при ген. Решетников. Публична тайна е, че в момента България е собственост на КГБ.
Коментиран от #29, #32, #38
11:11 31.10.2026
26 Шопо
До коментар #7 от "Тик-Ток":Ако с избори можеше нещо да се промени те щяха да са забранени.
11:13 31.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Летописец
До коментар #25 от "Мдаа":Изоставаш момче ! От 30 години ДеСета , дансове и служби са съгласуват и са собственост на ЦиРейУ .
11:14 31.10.2026
30 Балотаж ли?
Той е между Радев и Йотова. Ако спечели Йотова, джензитата изпрашат Радев в пенсия.
"Не можеш да влезеш два пъти в една и съща река" (руска пословица).
11:15 31.10.2026
31 !!!?
11:15 31.10.2026
32 Румен
До коментар #25 от "Мдаа":Заповедите идват от ул.Козяк, там ли е КГБ ?
Коментиран от #34
11:15 31.10.2026
33 Стар ЧЛЕН на БКП
До коментар #11 от "Тик-Ток":Наркобаронесата е способна единствено да изчиства онази чиния вместо четката
11:18 31.10.2026
34 !!!?
До коментар #32 от "Румен":Заповедите идват от Митрофанова...тя затова беше при фатмака !
11:18 31.10.2026
35 факт от посолството
11:19 31.10.2026
36 Хавиер Пеня
Илиана замир Йотова
11:23 31.10.2026
37 !!!?
До коментар #16 от "Да бе ,да ! 🤔":А скопейките целуват Корана на Кадиров !
11:25 31.10.2026
38 🦉🦉🦉🦉
До коментар #25 от "Мдаа":Абе то и децата знаят, че ГЕ•П и ДП.С са създадени В НАРУШЕНИЕ на КОНСТИТУЦИЯТА, ама я как си кадруват❗
11:25 31.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 🦉🦉🦉🦉
До коментар #27 от "ЕДГАР КЕЙСИ":И като не му искат "МИР"А защо търчаха 2000 км наизток, че и избиваха осем години рускоговорящи в У...йна, докато накрая НЕ изкараха Мецана от бърлогата🤔❗
Коментиран от #43
11:28 31.10.2026
42 БЪЛГАРАНОВ
Когато усетя някаква по нормална политика в джоба ли само тогава ще гласувам.БАСТА ако ще и Аврам бакалина да е президент.ЕАЖНОТО Е ПЕНСИЙКИ И МИНИМ.ЗАПЛАТИ.ПОНЕ ДА НЕ СА С ПРАГА НА БЕДНОС ИЛИ ОКОЛО НЕГО. НО явно годините изминали показаха че дават трохички.да замажат очите на раята и то с месеци незнайно кога голямо чакане за 20,40 евро.С ТЕ ВЗИМАТ С ПАЧКИ.КАТО ВИД ЗАПЛАТИ и се правят на много загрижени за народа КОШНИЦИ С ГРИЖА,МАГАЗИНИ ЗА ХОРАТА КРАДУТ лъжат МАЖАТ и накрая НИЩО. НИКОЙ МАИ НЕ Е ЧУЛ НИТО ОТ ЙОТОВА НИТО ОТ ГЮРОВ нещо за реформи,осъвременяване на доходи НО АДЕКВАТНО подобряване на жизн.стсндарт на БГ хората НИЩО ПОДОБНО. А СТИГА ДА СИ ТЪРСЯТ ДРУГИ БАЛЪЦИ В БЪЛГАРИЯ ГИ ИМА МНООООГО СА.
Коментиран от #44
11:28 31.10.2026
43 🦉🦉🦉🦉
До коментар #41 от "🦉🦉🦉🦉":А сега се сетИха, за оня дето знае десетки начини как да изкара мечката от пещерата,
ама НЕ знае нито един начин как да я върне❗
11:29 31.10.2026
44 Не може
До коментар #42 от "БЪЛГАРАНОВ":Малцинството не управлява.
11:31 31.10.2026
45 Помним
11:31 31.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 НАЧАЛНА У ДС 5 300 ЛЕВА
11:33 31.10.2026