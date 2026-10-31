Military Watch Magazine: Руският Су-57 печели предимство от бойния опит в Украйна

Руският изтребител Су-57 е получил значително предимство от бойния си опит във войната в Украйна, твърди Military Watch Magazine. Според изданието използването на самолета в реални бойни условия е довело до промени в конструкцията и оборудването му, а натрупаният опит вече позволява на Москва да представя модела по-убедително на международния пазар.

Military Watch Magazine посочва, че Су-57 е участвал в мисии за потискане на противовъздушната отбрана, въздушен бой, действия в райони с плътна противовъздушна защита и удари с високоточни оръжия. Изданието определя степента на бойното му изпитване като по-голяма от тази на всеки друг изтребител от същото поколение.

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В материала се описват и конкретни промени по по-новите серийни машини. Наблюдавани са допълнителни отвори по корпуса, свързвани със сензори за предупреждение при ракетна атака и със системи за самозащита. Според публикацията тези изменения са резултат от обратната връзка, получена при използването на самолета в бойни условия.

Промени след бойното използване

„Непрекъснато се извършват подобрения. Всички недостатъци, установени по време на изпитанията и реалните бойни действия, се отстраняват и усъвършенстват бързо“, заяви Сергей Богдан, ръководител на службата за летателна експлоатация на конструкторското бюро „Сухой“, цитиран от Military Watch Magazine.

През септември 2026 г. „Ростех“ съобщи за предаването на партида Су-57 в нова конфигурация на руските Въздушно-космически сили. Корпорацията посочи, че самолетите, които излизат от производствените линии, се различават от ранните машини и са претърпели съществено развитие, включително заради натрупания боен опит.

От съветска разработка до експортен модел

Проектът за Су-57 се основава на разработки, започнали още в съветския период, но самолетът влиза на въоръжение след разпадането на СССР. Прототипът извършва първия си полет през 2010 г., а първата серийна машина е предадена на руското Министерство на отбраната през 2020 г.

Military Watch Magazine отбелязва, че разширяването на производството вече създава условия Су-57 да бъде предлаган на чуждестранни клиенти. Експортната версия е обозначена като Су-57Е. Русия я представя като многоцелеви изтребител със способности за действия срещу въздушни, наземни и морски цели.

Източници: militarywatchmagazine.com