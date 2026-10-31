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Military Watch Magazine: Руският Су-57 печели предимство от бойния опит в Украйна
  Тема: Украйна

Military Watch Magazine: Руският Су-57 печели предимство от бойния опит в Украйна

31 Октомври, 2026 06:29, обновена 31 Октомври, 2026 06:32 663 13

  • су-57-
  • русия-
  • военна авиация-
  • изтребители-
  • войната в украйна

Military Watch Magazine твърди, че руският изтребител е преминал през по-интензивни бойни изпитания от своите конкуренти. Новите серийни машини вече се произвеждат с промени, свързани с натрупания опит

Military Watch Magazine: Руският Су-57 печели предимство от бойния опит в Украйна - 1
Снимка: Уикипедия
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руският изтребител Су-57 е получил значително предимство от бойния си опит във войната в Украйна, твърди Military Watch Magazine. Според изданието използването на самолета в реални бойни условия е довело до промени в конструкцията и оборудването му, а натрупаният опит вече позволява на Москва да представя модела по-убедително на международния пазар.

Military Watch Magazine посочва, че Су-57 е участвал в мисии за потискане на противовъздушната отбрана, въздушен бой, действия в райони с плътна противовъздушна защита и удари с високоточни оръжия. Изданието определя степента на бойното му изпитване като по-голяма от тази на всеки друг изтребител от същото поколение.

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В материала се описват и конкретни промени по по-новите серийни машини. Наблюдавани са допълнителни отвори по корпуса, свързвани със сензори за предупреждение при ракетна атака и със системи за самозащита. Според публикацията тези изменения са резултат от обратната връзка, получена при използването на самолета в бойни условия.

Промени след бойното използване

„Непрекъснато се извършват подобрения. Всички недостатъци, установени по време на изпитанията и реалните бойни действия, се отстраняват и усъвършенстват бързо“, заяви Сергей Богдан, ръководител на службата за летателна експлоатация на конструкторското бюро „Сухой“, цитиран от Military Watch Magazine.

През септември 2026 г. „Ростех“ съобщи за предаването на партида Су-57 в нова конфигурация на руските Въздушно-космически сили. Корпорацията посочи, че самолетите, които излизат от производствените линии, се различават от ранните машини и са претърпели съществено развитие, включително заради натрупания боен опит.

От съветска разработка до експортен модел

Проектът за Су-57 се основава на разработки, започнали още в съветския период, но самолетът влиза на въоръжение след разпадането на СССР. Прототипът извършва първия си полет през 2010 г., а първата серийна машина е предадена на руското Министерство на отбраната през 2020 г.

Military Watch Magazine отбелязва, че разширяването на производството вече създава условия Су-57 да бъде предлаган на чуждестранни клиенти. Експортната версия е обозначена като Су-57Е. Русия я представя като многоцелеви изтребител със способности за действия срещу въздушни, наземни и морски цели.

Източници: militarywatchmagazine.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак

    3 2 Отговор
    предимство ?

    06:33 31.10.2026

  • 2 Ама как така

    4 3 Отговор
    Руснаците и самолети????
    Не може да бъде.

    Коментиран от #8

    06:36 31.10.2026

  • 3 Щеше да е невероятен, ако

    1 11 Отговор
    не изгаряше като факла като му стартираш двигателите.

    Коментиран от #5, #11, #12

    06:39 31.10.2026

  • 4 Фен

    4 0 Отговор
    И не само СУ. Поредната провалила се агресия на НАТО е Украйна. И тия щели да ни пазят. Смях, че и жал.

    Коментиран от #6

    06:43 31.10.2026

  • 5 ОМБРЕ

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Щеше да е невероятен, ако":

    ТОВА Е ПАТЕНТ НА СОВАЛКИТЕ

    06:44 31.10.2026

  • 6 Мусорчик

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    Я припомни, че нещо забравих. Май имаше някаква 64 километрова колона от Ейбрамси и Леопарди в посока Москва, която Русия унищожи и след това контраатакува...
    Нещо подобно беше, ама друго си е да го обясни някой по-запознат. Заповядай.

    Коментиран от #13

    06:52 31.10.2026

  • 7 Дзак

    2 0 Отговор
    Много разбирачи! Пак.

    06:53 31.10.2026

  • 8 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ама как така":

    Не могат бре ,токова не могат че вече и продават първият купувач е Алжир ,аз си чакам т@@@ m@@@ да започне пак да ражда яйца

    06:53 31.10.2026

  • 9 Зеленски

    2 0 Отговор
    Кога излизат на пазара?
    А и колко струва, за да кажа на Урсула, че ЕФките ни нещо попривършиха!

    06:58 31.10.2026

  • 10 въздушен ас

    1 0 Отговор
    Ама до сега не написахте и два реда за участието на тоя самолет във войната !

    07:00 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 въздушен ас

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Щеше да е невероятен, ако":

    Браво брат , ти си голям спец по чушкопеците !

    07:05 31.10.2026

  • 13 Гем Мили

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мусорчик":

    За 2-3 седмици Киев капитулира и се клекна да подпише в Истанбул, тогава танковата колона се изтегли!
    А Путин си мислеше ,- за 3 дни!

    07:08 31.10.2026

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