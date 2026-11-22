Най-малко 14 души може би са блокирани под отломките на жилищна сграда в Киевска област след руска атака с дронове, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. При удара част от пететажен жилищен блок се е срутила.

„Част от пететажен жилищен блок се срути след руска атака с дронове. Благодаря на спешните служби, че действаха бързо. Девет души са вече евакуирани и пожарът е овладян“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Местните власти съобщиха за двама ранени, сред които млад мъж. Спасителни екипи претърсват голяма купчина отломки в търсене на хора, които може да са останали под разрушената част на сградата. На разпространени кадри се вижда как жители са извеждани с помощта на стълби и кран.

Спасителната операция продължава

Данните за хората под отломките все още са предварителни. Потвърдено е, че девет души са евакуирани, пожарът е овладян, а двама жители са получили наранявания. Не е съобщено за окончателен брой на загиналите или за приключване на издирването.

Ударът е част от поредната атака с дронове срещу Украйна. В Киевска област спасителните служби продължават работа по разчистването на разрушения участък и проверката на сградата.

Петима пострадали в Краснодарския край

Междувременно руските власти съобщиха за петима пострадали при украински атаки с дронове срещу Краснодарския край през нощта. По данни на местните власти четирима от тях са ранени в селището Афипски, където се намира петролна рафинерия.

Руските власти твърдят, че рафинерията е била атакувана многократно от Украйна през последните месеци. Информацията за нападенията и пострадалите е съобщена от руската страна и не е придружена от независимо потвърждение в предоставените данни.

Източници: bta.bg, investing.com