Иран обяви, че силите за противовъздушна отбрана на Военновъздушните сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция са свалили американски безпилотен летателен апарат MQ-1 над източната част на Ормузкия проток. Според съобщението това е двадесетият американски апарат от този тип, поразен от иранските сили.

„Войниците от противовъздушната отбрана на ВВС с прецизен и ефективен огън от новите авангардни системи за противовъздушна отбрана на Корпуса успяха да пресекат и свалят двадесетия американски безпилотен летателен апарат MQ-1 в източната част на Ормузкия проток“, се посочва в изявлението на Корпуса.

Текстът е цитиран от иранската държавна радиотелевизионна компания. В съобщението не се посочват допълнителни подробности за момента на операцията, конкретната система, използвана при поразяването, или съдбата на самия апарат.

Иран съобщава за поредица от прехващания

Иранските военни редовно съобщават за прехващане на американски безпилотни летателни апарати от различни типове. Последното твърдение е представено от Техеран като пореден резултат от действията на противовъздушната отбрана на Корпуса.

В разпространената информация няма данни за реакция от страна на Съединените щати, нито подробности за това дали апаратът е изпълнявал разузнавателна или друга мисия. Не е посочено и дали при инцидента са нанесени щети на други обекти или са засегнати хора.

Към този момент потвърдената информация се ограничава до изявлението на иранските военни и до мястото, посочено в него – източната част на Ормузкия проток.

Източници: focus-news.net, aa.com.tr