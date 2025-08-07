Тръмп: Крайният срок за Москва наближава. Има добър щанс за среща с Путин и Зеленски. Иран да внимава, може да се върнем

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди пред журналисти в Белия дом, че крайният срок, който беше определил по-рано за постигане на споразумение за Украйна, наближава своя край, но посочи, че в момента се провеждат „много сериозните преговори“.

В отговор на въпроса дали се придържа към предварително определения за Русия 10-12-дневен срок, американският лидер каза: „Да, почти сме стигнали.“ „Но в момента водим много сериозни преговори за излизане от Украйна, уреждане на това, приключване на това“, добави той.

Тръмп се надява до няколко седмици да стане ясно колко близо е до края си конфликтът в Украйна.

„Не мога да отговоря на това. Ще го кажа през следващите няколко седмици, може би по-рано. Но постигнахме голям напредък“, каза той.

Президентът на САЩ смята, че има добри перспективи за прекратяване на конфликта в Украйна и за среща с руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски.

„Има голяма вероятност да има среща много скоро“, каза Тръмп. „Има много голяма вероятност да се проведе“, отбеляза американският президент, отговаряйки на въпрос дали Путин и Зеленски са се споразумели да проведат разговори. „Не сме решили къде ще бъде срещата, но днес проведохме много добри разговори с президента Путин“, добави той, визирайки срещата на 6 август между руския лидер и неговия специален пратеник Стивън Уиткоф в Москва.

„И има много голяма вероятност да завършим този кръг, да завършим това пътуване“, подчерта Тръмп, говорейки за уреждането на конфликта в Украйна. „Това е дълъг път. Все още е дълъг път“, добави президентът.

Тръмп не спомена възможни санкции или други последици за Русия, ако споразуменията не бъдат постигнати в рамките на определения срок, като измести фокуса върху текущия процес на преговори.

Съединените щати обаче щели да наложат още вторични санкции на търговските партньори на Русия.

„Ще видите много повече. Ще видите много повече вторични санкции“, каза той, коментирайки перспективите Вашингтон да наложи нови ограничения на търговските партньори на Русия.

Президентът потвърди, че Китай е сред страните, които биха могли да се сблъскат с допълнителни вносни мита от САЩ, подобно на Индия. След това той добави, че само малък брой страни биха могли да се сблъскат с подобни решения от страна на Вашингтон. Американският лидер не обясни как това се свързва със собствените му твърдения, че ще има „много повече вторични санкции“. „Може да се случи“, каза Тръмп „Искам да кажа, не знам, не мога да кажа още. Направихме го с Индия. Вероятно го правим с няколко други. Една от тях може да е Китай“, отбеляза ръководителят на Белия дом.

Съединените щати възнамеряват да наложат вносни мита от около 100% върху микрочипове и полупроводници. Това обяви Тръмп по време на реч в Белия дом, посветена на плановете на Apple да инвестира 600 милиарда долара в американската икономика през следващите няколко години.

Тръмп подчерта, че технологичните компании, произвеждащи оборудване в Съединените щати, „няма да е необходимо да плащат“ мита. „С други думи, ще наложим приблизително 100% мита върху микрочипове и полупроводници. Но ако изградите производство в Съединените щати, няма да е необходимо да плащате“, заяви държавният глава.

Президентът заяви, че Съединените щати могат да нанесат нов удар по Иран, ако Техеран се опита да възстанови ядрения си потенциал.

„Е, ние спряхме войните в Близкия изток, като попречихме на Иран да се сдобие с ядрени оръжия“, каза Тръмп.. „Те могат да кажат, че ще започнат всичко отначало, но това би било много опасна стъпка за тях, защото ние ще се върнем“, каза той.

„Веднага щом започнат, ние ще се върнем. И мисля, че те разбират това“, обобщи Тръмп.