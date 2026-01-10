The Washington Post: Ватикана призовала САЩ да позволят на Мадуро да избяга в Русия

Кардинал Пиетро Паролин, вторият по важност във Ватикана след папата, настоятелно призовал Съединените щати в края на декември да позволят на бившия венецуелски лидер Николас Мадуро да поиска убежище в Русия, съобщава The Washington Post.

„На Мадуро беше предложена възможността да отиде и да се наслади на парите си. Част от това предложение беше Путин да гарантира безопасността му“, каза източник, запознат с въпроса.

В статията се посочва, че Паролин спешно е извикал посланика на САЩ в Светия престол Брайън Бърч в навечерието на Коледа, за да поиска подробности за плановете на Вашингтон във Венецуела. Позовавайки се на правителствени документи, изданието съобщава, че влиятелният италиански кардинал се е опитвал от няколко дни да се свърже с държавния секретар Марко Рубио, „отчаяно стремейки се да предотврати кръвопролития и дестабилизация във Венецуела“.

В разговор с Бърч, съратник на президента Доналд Тръмп, Паролин заявил, че Москва е готова да предостави убежище на Мадуро и „умолява американците да бъдат търпеливи“, докато венецуелският политик не се съгласи на това предложение, се казва в материала.

Ватикана подчерта разочарованието си, че „откъси от поверителен разговор са били публикувани, като неточно отразили съдържанието на самия разговор, който се е провел през коледния период“.

Прессекретарят на Бърч е препратил всички въпроси по въпроса към Държавния департамент, който отказа коментар. Прессекретарят на Путин, Дмитрий Песков, не отговори на искането на изданието за коментар, се казва в статията.

„Ню Йорк Таймс“ по-рано съобщи, че Съединените щати са предложили на Николас Мадуро възможността доброволно да се оттегли от поста президент на Венецуела в края на 2025 г. и да отиде в „позлатено изгнание“ в Турция. „Г-н Мадуро обаче категорично отхвърли този план“, каза източникът.

„Политико“, позовавайки се на източници, спомена Русия, Азербайджан и Куба като други възможни дестинации за Мадуро. По-късно „Телеграф“, позовавайки се на източници, съобщи, че САЩ са предложили на Мадуро да потърси убежище в Китай или Русия, но той възнамерява да остане в Западното полукълбо, като например Куба.

В средата на ноември вестник „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че Мадуро е предложил на САЩ преходен период от две до три години за оттегляне, но Белият дом е отказал отсрочка и е поискал незабавното му напускане.

Операция „Абсолютна решителност“ за залавяне на венецуелския президент бе проведена в нощта на 3 януари. Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени и отведени в САЩ. Те са обвинени в „наркотероризъм“, притежание на оръжие и контрабанда на наркотици и ще бъдат съдени.