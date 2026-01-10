Новини
Свят »
САЩ »
The Washington Post: Ватикана призовала САЩ да позволят на Мадуро да избяга в Русия

The Washington Post: Ватикана призовала САЩ да позволят на Мадуро да избяга в Русия

10 Януари, 2026 03:59, обновена 10 Януари, 2026 04:11 569 4

  • ватикана-
  • мадуро-
  • сащ-
  • кардинал паролин

Вторият по ранг след папата разговарял с американския посланик в Светия престол в дните около Коледа, пише изданието

The Washington Post: Ватикана призовала САЩ да позволят на Мадуро да избяга в Русия - 1
Джей Ди Ванс и кардинал Паролин, Снимка: Ватикана - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кардинал Пиетро Паролин, вторият по важност във Ватикана след папата, настоятелно призовал Съединените щати в края на декември да позволят на бившия венецуелски лидер Николас Мадуро да поиска убежище в Русия, съобщава The Washington Post.

„На Мадуро беше предложена възможността да отиде и да се наслади на парите си. Част от това предложение беше Путин да гарантира безопасността му“, каза източник, запознат с въпроса.

В статията се посочва, че Паролин спешно е извикал посланика на САЩ в Светия престол Брайън Бърч в навечерието на Коледа, за да поиска подробности за плановете на Вашингтон във Венецуела. Позовавайки се на правителствени документи, изданието съобщава, че влиятелният италиански кардинал се е опитвал от няколко дни да се свърже с държавния секретар Марко Рубио, „отчаяно стремейки се да предотврати кръвопролития и дестабилизация във Венецуела“.

В разговор с Бърч, съратник на президента Доналд Тръмп, Паролин заявил, че Москва е готова да предостави убежище на Мадуро и „умолява американците да бъдат търпеливи“, докато венецуелският политик не се съгласи на това предложение, се казва в материала.

Ватикана подчерта разочарованието си, че „откъси от поверителен разговор са били публикувани, като неточно отразили съдържанието на самия разговор, който се е провел през коледния период“.

Прессекретарят на Бърч е препратил всички въпроси по въпроса към Държавния департамент, който отказа коментар. Прессекретарят на Путин, Дмитрий Песков, не отговори на искането на изданието за коментар, се казва в статията.

„Ню Йорк Таймс“ по-рано съобщи, че Съединените щати са предложили на Николас Мадуро възможността доброволно да се оттегли от поста президент на Венецуела в края на 2025 г. и да отиде в „позлатено изгнание“ в Турция. „Г-н Мадуро обаче категорично отхвърли този план“, каза източникът.

„Политико“, позовавайки се на източници, спомена Русия, Азербайджан и Куба като други възможни дестинации за Мадуро. По-късно „Телеграф“, позовавайки се на източници, съобщи, че САЩ са предложили на Мадуро да потърси убежище в Китай или Русия, но той възнамерява да остане в Западното полукълбо, като например Куба.

В средата на ноември вестник „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че Мадуро е предложил на САЩ преходен период от две до три години за оттегляне, но Белият дом е отказал отсрочка и е поискал незабавното му напускане.

Операция „Абсолютна решителност“ за залавяне на венецуелския президент бе проведена в нощта на 3 януари. Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени и отведени в САЩ. Те са обвинени в „наркотероризъм“, притежание на оръжие и контрабанда на наркотици и ще бъдат съдени.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всъщност

    0 1 Отговор
    Тръмп ще освободи Мадуро и съпругата му до края на мандата си, защото това ще се изисква от почти целия свят и в Венецуела нищо няма да потръгне.

    04:23 10.01.2026

  • 2 Ха ха

    0 0 Отговор
    Те са го хванали ще му позволят да избяга .и църквата не знае какво говори.Съд ще определи Мадуро престъпник ли е или невинен

    04:49 10.01.2026

  • 3 Заглавието е къртач

    1 1 Отговор
    Мадуро да избяга от затвора в САЩ в Русия???
    Може би, по джапанки?
    Ей, ей, ей.

    05:24 10.01.2026

  • 4 Фащ оттече

    0 0 Отговор
    Обвиненията срещу Мадуро в съда са по краварски плиткоумни!

    05:29 10.01.2026