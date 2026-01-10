Безредиците в Иран ескалират, протестиращите грабят банки, джамии и болници. Изгориха прокурор и охраната му ВИДЕО

Протестиращи са вандализирали 26 банки и 25 джамии в Техеран, съобщи кметът на иранската столица Алиреза Закани, съобщи TRT Arabi.

Закани добави, че са били ограбени още 24 жилищни сгради и две болници. Изгорени са били и четиридесет и осем пожарни коли. Той обвини „чуждестранни врагове“ в експлоатация на младежи и подбуждане към повреждане на обществена собственост.

Прокуратурата на Северен Хорасан също така заяви в изявление, че „провокатори, пристигнали в провинцията от различни региони, са подпалили конвой от превозни средства, в който са били прокурорът Али Акбар Хазинзаде и няколко служители по сигурността“. Освен това протестиращите са попречили на пожарникарите да потушат пожара, което е довело до смъртта на прокурора и неговата охрана. Властите са започнали разследване за арест на замесените.

Протестите в Иран започнаха на 28 декември на главния базар в Техеран. Първоначално към протестите се присъединиха собственици на магазини и студенти, изразявайки недоволство от действията на правителството на фона на рязък спад на националната валута и покачващи се цени. Малко след началото на протестите, ръководителят на Централната банка на Иран, Мохамад Фарзин, подаде оставка. Демонстрациите се разпространиха и в други градове.

Според информационната агенция Human Rights Activists, към 8 януари най-малко 42 протестиращи и осем служители по сигурността са били убити при безредиците, а броят на задържаните надхвърли 2200. Аятолах Хаменей смята, че протестиращите в Иран „горят кофи за боклук“, за да угодят на президента на САЩ Доналд Тръмп.

На 7 януари Fox News съобщи, че иранският град Абданан (провинция Илам), разположен близо до иракската граница, е бил напълно превзет от протестиращите. Националният съвет за съпротива на Иран (NCRI) също обяви „превземането на града“. Освен Абданан, превзет е и град Малекшахи.

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че САЩ са готови да нанесат „силен удар“ на Иран, ако се стреля по протестиращи и сред тях има жертви.

„Ще ги ударим наистина силно там, където боли. И това не означава въоръжени сили на място, а наистина силен удар там, където боли. Иран е в изключително трудна ситуация", каза Тръмп.