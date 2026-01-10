Новини
Макрон обсъдил изпращането на войски в Украйна след края на войната с лидерите на парламентарните групи
  Тема: Украйна

10 Януари, 2026 04:14, обновена 10 Януари, 2026 04:22 539 7

Le Monde уточнява, че „никой не се е противопоставил на предложения механизъм“

Макрон обсъдил изпращането на войски в Украйна след края на войната с лидерите на парламентарните групи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон е обсъдил изпращането на войски в Украйна след края на войната с лидерите на парламентарните групи, съобщава Le Monde.

Вестникът уточнява, че „никой не се е противопоставил на предложения механизъм“.

Общо около 30 души са присъствали на тричасовата среща, включително представители на парламента и правителството. Някои участници разглеждали „коалицията на желаещите“ като възможна алтернатива на НАТО. Някои обаче са изразили предпазливост относно готовността на правителството на САЩ да се намеси във войната, ако прекратяването на огъня бъде нарушено.

„Макрон казва, че е получил ангажименти за гаранции за сигурност от американците, но в момента съм предпазлив към американските думи“, каза Жан-Луи Тиерио, член на парламентарната комисия по отбрана.

Самият Макрон настоява, че международните сили ще бъдат „далеч от фронта“. „Няма да бъдем на фронтовата линия, ние сме там, за да контролираме украинската армия", заяви той.

Лидерът на „Непокорна Франция“ в Националното събрание, Матилда Пано, от своя страна заяви, че групата им ще поиска мандат от ООН за изпращане на войски в Украйна след подписване на мирно споразумение.

Секретарят на Френската комунистическа партия призова за сформиране на съвместни сили под егидата на Организацията на обединените нации.

„Таймс“ по-рано съобщи, че Великобритания и Франция ще изпратят значително по-малко войски в Украйна от очакваното. Ако бъде постигнато мирно споразумение, те ще изпратят до 15 000 войници.

Източници съобщиха на изданието, че според предварителните оценки в Украйна ще бъдат разположени по-малко от 7 500 британски войници.

„Франция е единствената друга страна, която се е ангажирала да изпрати войници в Украйна, и се очаква те да съставляват останалата част от контингента, който ще бъде разположен в относително безопасната западна част на страната, далеч от фронтовата линия“, добави „Таймс“.


Франция
