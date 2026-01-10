Тръмп потвърди: Задържахме пети кораб, който напусна Венецуела без наше разрешение

Както ФАКТИ съобщи в петък, пети петролен танкер, превозващ венецуелски петрол, беше задържан от американските власти в сътрудничество с новото венецуелско ръководство, а новината потвърди президентът на САЩ Доналд Тръмп в TruthSocial.

„Днес Съединените щати, в координация с временните власти на Венецуела, задържаха петролен танкер, който напусна Венецуела без наше разрешение“, се казва в изявлението.

Той заяви, че танкерът сега се връща във Венецуела, а петролът ще бъде продаден като част от „голямата енергийна сделка“, специално предназначена за тази цел.

Южното командване на САЩ по-рано съобщи за задържането на петролния танкер Olina. То заяви, че войски от разрушителя Gerald R. Ford са се качили на танкера и са го задържали „без инциденти“. Танкерът е бил задържан в Карибско море близо до остров Тринидад, съобщи Ройтерс.

Това е петото подобно прихващане на плавателен съд през последните седмици като част от усилията на Вашингтон за контрол на износа на венецуелски петрол. Първите две прихващания на танкери се случиха през декември, след като Тръмп обяви пълна блокада на санкционираните танкери. На 7 януари американските сили задържаха два танкера: „Маринера“ (бивш „Белла-1“), плаващ под руски флаг, и танкера „М София“, който преди това плаваше под панамски флаг.

По-късно говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че Тръмп е освободил двама руснаци – членове на екипажа на танкера „Маринера“, задържан от американците в Северния Атлантик. Тя уточни, че Москва е отправила съответното искане до Тръмп. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че танкерът е поставен под „временния флаг“ на Русия, защото търси защита от „незаконни американски санкции“ пред лицето на заплахата от задържане.

На 9 януари „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че група от 16 танкера са успели да избягат от военноморската блокада на САЩ около Венецуела благодарение на координиран опит за пробив. Повечето от тези плавателни съдове са били натоварени с петрол и са били на стотици мили от сушата. Един от тях, „Вероника“, е променил името си на „Галилео“ и флага си на руски тази седмица, твърди вестникът.