Тръмп потвърди: Задържахме пети кораб, който напусна Венецуела без наше разрешение

10 Януари, 2026 03:23, обновена 10 Януари, 2026 03:33

В петък „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че група от 16 танкера са успели да избягат от блокадата на САЩ около латиноамериканската страна

Тръмп потвърди: Задържахме пети кораб, който напусна Венецуела без наше разрешение - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Както ФАКТИ съобщи в петък, пети петролен танкер, превозващ венецуелски петрол, беше задържан от американските власти в сътрудничество с новото венецуелско ръководство, а новината потвърди президентът на САЩ Доналд Тръмп в TruthSocial.

„Днес Съединените щати, в координация с временните власти на Венецуела, задържаха петролен танкер, който напусна Венецуела без наше разрешение“, се казва в изявлението.

Той заяви, че танкерът сега се връща във Венецуела, а петролът ще бъде продаден като част от „голямата енергийна сделка“, специално предназначена за тази цел.

Южното командване на САЩ по-рано съобщи за задържането на петролния танкер Olina. То заяви, че войски от разрушителя Gerald R. Ford са се качили на танкера и са го задържали „без инциденти“. Танкерът е бил задържан в Карибско море близо до остров Тринидад, съобщи Ройтерс.

Това е петото подобно прихващане на плавателен съд през последните седмици като част от усилията на Вашингтон за контрол на износа на венецуелски петрол. Първите две прихващания на танкери се случиха през декември, след като Тръмп обяви пълна блокада на санкционираните танкери. На 7 януари американските сили задържаха два танкера: „Маринера“ (бивш „Белла-1“), плаващ под руски флаг, и танкера „М София“, който преди това плаваше под панамски флаг.

По-късно говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че Тръмп е освободил двама руснаци – членове на екипажа на танкера „Маринера“, задържан от американците в Северния Атлантик. Тя уточни, че Москва е отправила съответното искане до Тръмп. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че танкерът е поставен под „временния флаг“ на Русия, защото търси защита от „незаконни американски санкции“ пред лицето на заплахата от задържане.

На 9 януари „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че група от 16 танкера са успели да избягат от военноморската блокада на САЩ около Венецуела благодарение на координиран опит за пробив. Повечето от тези плавателни съдове са били натоварени с петрол и са били на стотици мили от сушата. Един от тях, „Вероника“, е променил името си на „Галилео“ и флага си на руски тази седмица, твърди вестникът.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Колко тона НАРКОТИЦИ са заловили на борда❓
    Щото нали заради наркотиците беше всичко❗

    Коментиран от #8, #9

    03:35 10.01.2026

  • 2 Браво каубои

    6 0 Отговор
    А сега защо не излезете по улиците на Каракас да приемете поздравленията за бляскавата операция по отстраняването на Мадуро? Нали ще управлявате петрола на Венецуела?

    03:36 10.01.2026

  • 3 За да има световен мир

    6 0 Отговор
    Три тумора трябва да бъдат зличени - Израел, САЩ и кралството на острова.

    03:39 10.01.2026

  • 4 Жител на Евротериторията “България”

    5 0 Отговор
    Тръмп е престъпен ционист. Ционистките терористични държави САЩ и Израел, както и техните марионетки, включително ЕС, не подлежат на съдебно преследване. Те са недосегаеми и са над закона.

    03:41 10.01.2026

  • 5 Мими

    3 0 Отговор
    Ха-ха, група от 16 танкера пробили блокадата на САЩ, америте са добри в терористични акции като отвличане на жени и президенти, ама за друго не стават. Те затова и не се набутват в сухопътни акции, но в Гренландия и Канада може пък и да успеят.

    03:48 10.01.2026

  • 6 много скоро ще ти звънне путин

    3 0 Отговор
    скоро ще има позвъняване по червения телефон от ИПЕРАТОР ПУТИН И ВСИЧКО ДЕТО СТЕ ЗАДЪРЖАЛИ ЩЕ ГО ПУСНЕТЕ БЕЗ ОВЪРТАНЕ

    03:49 10.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    🤔🤔🤔
    Зам.-председателят на френския парламент внесе резолюция за излизане на Франция от НАТО
    🤔🤔🤔

    03:51 10.01.2026

  • 8 БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ,,ЗВЯРА,, НИКОЙ НЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    МОЖЕ ДА КУПУВА ИЛИ ПРОДАВА НИИИЩООООООО....НСВ.РЕД.....

    03:55 10.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бате Коце

    0 0 Отговор
    Америка е най-великата държава .
    Да живее Президента Тръмп , най-великия.

    03:59 10.01.2026