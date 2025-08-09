Новини
Руснаците удари Харков, Зеленски наложи санкции на Росатом
  Тема: Украйна

Руснаците удари Харков, Зеленски наложи санкции на Росатом

9 Август, 2025 18:29, обновена 9 Август, 2025 18:35 1 539 47

Русия е завзела до 550 кв км украинска територия през юли, сочат данни на британското разузнаване

Руснаците удари Харков, Зеленски наложи санкции на Росатом - 1
Снимка: ДСНС України
Фокус Фокус

На 9 август руските военни са нанесли удар по Харков, като е регистрирано попадане в мебелен магазин в Киевския район, в резултат на което са пострадали шестима души, съобщава кметът Игор Терехов, предава "Радио Свобода", цитирана от ФОКУС.

По негови думи, на място работят службите за спешна помощ.

Председателят на областната военна администрация Олег Синегубов е отбелязал, че сред пострадалите е 17-годишно момиче. Според него петима от пострадалите са под наблюдение, всички са в средно тежко състояние.

"Руските военни редовно атакуват украинските региони с различни видове оръжия – ударни БпЛА, ракети, КАБ, РСЗО", допълва украинският проект.

Украинският президент Володимир Зеленски наложиха санкции срещу енергийни компании от Русия, ограниченията засягат и компании, регистрирани в Нидерландия, ОАЕ и Турция, предаде ФОКУС.

Това става ясно от указите, публикувани на сайта на украинското президентство.

Володимир Зеленски наложи санкции срещу 46 физически и 305 юридически лица, включително срещу заместник-директора на "Росатом" Никита Константинов.

В списъка с физически лица, освен руснаци, фигурират граждани на Германия, Китай, Латвия и Турция. Списъкът на юридическите лица съдържа редица руски компании, включително енергийни, както и няколко чуждестранни, регистрирани в Нидерландия, ОАЕ и Турция.

"Санкциите обхващат физически и юридически лица, свързани с опитите за интегриране на Запорожската АЕЦ в енергийната система на РФ, участието в завземането на Чернобилската АЕЦ, производството и обслужването на ядрено оборудване с двойно предназначение, както и износа на обогатен уран чрез дъщерни компании в Европа".

Сред лицата в списъка са Никита Константинов, заместник-генерален директор на АО "Концерн Росенергоатом“, както и компаниите Uranium One Holding N.V. (Нидерландия), Rosatom Finance Ltd (Кипър) и АО "Киров-Енергомаш“ (Русия).

Упълномощеният на президента на Украйна по въпросите на санкционната политика Владислав Власюк подчертава, че разширяването на санкционния натиск върху "Росатом" е "неразделна част от борбата за ограничаване на достъпа на РФ до критични ядрени технологии и финансиране".

На 27 юни влезе в сила решението на РНБО за синхронизиране на санкционния натиск на Украйна, Европейския съюз и другите участници в "Групата на седемте“ върху Русия и свързаните с нея държави.

"Това решение е насочено към "максимално строги последствия за Руската федерация за разпалената срещу Украйна престъпна и непровокирана война".

Британското министерство на отбраната анализира напредъка на руските сухопътни войски на територията на Украйна през юли 2025 г.у предаде ФОКУС.

В доклад на разузнаването, публикуван от британското ведомство в социалната мрежа Х се посочва, че руските сухопътни войски "с висока вероятност" са превзели около 500-550 кв. км украинска територия.

В доклада се посочва: "руските сухопътни войски са завзели аналогична територия на Украйна през юни 2025 г., след месечно увеличение от март 2025 г. РСВ продължиха тактическото си напредване в Донецка област, предимно на североизток и югозапад от Покровск“, посочват военните.

Британските разузнавачи отбелязаха, че руските войски продължават опитите си да обкръжат Покровск, както и да оказват натиск върху останалите логистични маршрути към града.

Британското разузнаване анализира и ситуацията в Сумска област. Разузнавачите отбелязват, че през последните две седмици руските военни не са постигнали никакви забележими успехи там.

"Постоянните загуби и контраатаките на Украйна вероятно са провалили плановете на Русия за създаване на буферна зона в Сумска област".

Преди няколко дни британското разузнаване заяви, че от началото на войната в Украйна през 2022 г. Русия е загубила около 1 050 000 души, а само през 2025 г. РФ е загубила 260 000 военни, загинали или ранени.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    9 71 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #45

    18:37 09.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Злобното Джуджи

    7 63 Отговор
    ".. Зеленски наложи санкции .. "

    Само така - гавра до края със скапаните рузки не можещи немоглики 👍

    Коментиран от #32

    18:37 09.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българка

    69 7 Отговор
    Абе, как са войските на зелю в Курск? Затвърдиха ли перемогата?
    Отвоюваха ли окринците Крим?
    Падна ли най-накрая Масква? Успяха ли да изкарат бункерния от бункера му?
    Се важни въпроси са това?

    Коментиран от #13, #30

    18:38 09.08.2025

  • 6 🙄🙄🙄

    42 5 Отговор
    Зеленски наложил санкции😳🤦, Росатом ла фалират 👍🤦🤣

    Коментиран от #15

    18:39 09.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АГАТ а Кристи

    2 22 Отговор
    Красной - МИШЕНА - когда ???

    18:39 09.08.2025

  • 9 ....

    5 49 Отговор
    От началото на 2025 г. руските войски са превзели 2395 квадратни километра украинска територия, което е абсолютно несъизмеримо с огромния брой дадени жертви. 2395 квадратни километра е нищожно малка площ, все едно за цяла година да превземеш област Перник / най-малката област в БГ/. Поредното голямо унижение за руската армия.

    Коментиран от #24, #27, #40

    18:40 09.08.2025

  • 10 🙄🙄🙄

    13 3 Отговор
    Зеленски наложил санкции😳🤦, Росатом ла фалират 👍🤦🤣

    18:40 09.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И защо да не

    4 38 Отговор

    До коментар #6 от "🙄🙄🙄":

    фалират. То Газпром фалира, който е основен източник на доходи за Русия, ти за Росатомите говориш 😄

    18:42 09.08.2025

  • 16 Хи хи

    47 1 Отговор
    Абе искам да питам, кво стана с 10-дневния ултиматум за спиране на действията ??? Той не изтече ли вчера ???

    Коментиран от #28, #41

    18:43 09.08.2025

  • 17 Българин

    5 17 Отговор
    По-добре 500 години робство, от колкото 5 дена война с някой, по-голям и силен от теб!

    Коментиран от #33

    18:44 09.08.2025

  • 18 Таман да им повярвам

    38 4 Отговор
    на британското разузнаване, но с последното изречение показаха че всичко пак е шегуване и майтапи.
    Както че руснаците свършили ракетите...

    18:44 09.08.2025

  • 19 Крим е на Украйна

    4 41 Отговор
    Украинците ще счупят накрая фашистка Русия!

    Коментиран от #36

    18:44 09.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мишел

    6 31 Отговор
    "Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия през юни нарасна до 3,7 трилиона рубли. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко да поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпвани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие."

    Коментиран от #35

    18:47 09.08.2025

  • 22 Явно

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Дух":

    Добре "Дух" - аш !

    18:47 09.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хи хи хи

    19 4 Отговор

    До коментар #9 от "....":

    шаранюрдеците сметат сметат и после крякат крякат......

    Още новини от и за уср@йна ???!

    18:50 09.08.2025

  • 25 Край

    5 8 Отговор
    Свършено е с Росатом

    18:54 09.08.2025

  • 26 Хи хи

    21 3 Отговор
    Абе искам да питам, кво стана с двете ядрени подводници, които Тръмп изпрати до Русия ?? Сега като изтече 10-дневния ултиматум, стрелят ли вече по Русия, или са се върнали обратно в изходно положение ??

    18:55 09.08.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "....":

    Территорията превзета от руснаците е потвърдена от всиски? А броя на жертвите от кого е потвърден? От тебе ли?

    Коментиран от #37, #46

    18:58 09.08.2025

  • 28 Лука

    1 9 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    Дано Тръмп да даде достоен отговор.

    19:02 09.08.2025

  • 29 МЪКЪ МЪКЪ

    10 4 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци.

    19:06 09.08.2025

  • 30 Специална Военна Опсерация

    2 10 Отговор

    До коментар #5 от "Българка":

    Важното е че руснаците за година напредване по всички направления, превземат 5000 квадратни километра, колкото област Стара Загора!

    И така още 22 години, докато превземат територия, колкото България!

    А, това че изгубиха Армения, Азербайджан, Казахстан и Сирия, не е важно, нали?!

    Защото там нямат литий, нали?!

    Ха ха ха!

    19:06 09.08.2025

  • 31 Руснаците удари Харков

    6 0 Отговор
    Ти да видиш ,заглавие

    19:08 09.08.2025

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    Спирай самозадоволяването - останал си без мозък

    Коментиран от #39

    19:08 09.08.2025

  • 33 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Ди даже не си и за въздуха дета замърсяваш дищайки го !

    19:08 09.08.2025

  • 34 ЕТО Я ПОБЕДАТА!

    6 2 Отговор
    Я ВИЖ ТИ , НАРКОТО СЕ ВЗЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ , И НАЛАГА САНКЦИ!!!ХА,ХА,ХА !! Е , СЕГА СЪС САНКЦИИТЕ ЩЕ ИЗПЛАТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ! И ЕТО Я ПОБЕДАТА , А КАК НЕ СЕ СЕТИ ПО-РАНО??
    ЕЙЙЙЙЙ НАРКО , АМИ МИТА БЕ !! Я ВЪВЕДИ И МИТА , АМА ВИСОКИ МИТА НА ОРЪЖИЕТО ,БОМБИТЕ И ЩЕ СИ ОК . Е ТОГАВА ВЕЧЕ РУСИЯ ЩЕ ТИ КЛЕКНЕ.
    ЕЙ СЕГА ЩЕ ВИТАТ ТЕ , РУСНАЦИТЕ, КАКВО ГИ ЧАКА С ТЕЯ САНКЦИИ!
    АМА ДА НЕ СЕ ОТМЕТНИШ ЕЙ , СЪС ЗАКОН ВЪВЕДЕ САНКЦИИ НА ПУТИН ДА НЕ РАЗГОВАРЯШ С НЕГО , ПА СЕГА РЕВЕШ ЗА СРЕЩА С НЕГО , А ??? МА НЕДЕЙ ТАКА , ЗАЧИТАЙ СИ КАЗАНОТО ,ПОДПИСАНОТО ,НЕ ПРАВИ КАТО ЕВРОДЖЕНДАРИЯТА , ДА СЕ ОТМЯТАШ ,ИЛИ ТО ЗА ТАЯ ВАША ПРОСЛОЙКА НЕМА ЗНАЧЕНИЕ??

    19:09 09.08.2025

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Правилно ли разбирам,че до Сега руснаците воюваха със старо Руско оръжие?

    19:10 09.08.2025

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Крим е на Украйна":

    Три години от 22 насам ,до не го правят?

    19:11 09.08.2025

  • 37 Ти сериозно ли не

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    знаеш как се изчислява броя на жертвите, при положение че затова има един единствен начин ? Кой какво е казал, това са празни приказки. Дори двете държави няма как да са сигурни в даден момент колко са умрелите, но приблизително - да. Затова най-достоверният метод за преброяване е чрез сателитни данни и към края на юли 2025 те показват следното : 1 250 000 руски жертви и 300 000 украинци / включително и цивилни граждани /. 90% от цивилните жертви в Украйна са рускоезични граждани в Източна Украйна.

    19:13 09.08.2025

  • 38 Мишел

    2 3 Отговор
    "Русия продължава да крие демографските данни на държавата. Руснаците питат колко руски войници убиват всеки ден в Украйна. Руската федерална служба за държавна статистика (Росстат) премахна частта с демографските данни от сборника "Социално-икономическо положение на Русия". Росстат също така е спрял да публикува статистика за миграцията и общото население, както и статистика за раждаемостта и смъртността по региони."

    19:13 09.08.2025

  • 39 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Фашизма е в москва .Такива претенции имаше хитлер към судетска област в Чехословакия

    19:14 09.08.2025

  • 40 Специална Военна Опсерация

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "....":

    На путинистите, като почнеш да им припомняш, какво е казал кремълският фюрер или какви числа са произнесли по самият Первьй канал, им призлява!

    Математиката предизвика неистов страх и болка , в пропутинските мозъчета!

    19:15 09.08.2025

  • 41 Последния Софиянец

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    днес изтече, затова и Индия и Бразилия спряха да купуват руски петрол. Само Китай май остана все още да купува. Путин затова и тича като пудел към Аляска за среща с Тръмп.

    19:16 09.08.2025

  • 42 Копейки

    1 2 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея или Русия.

    19:16 09.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хайо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    И прозди като теб .

    19:21 09.08.2025

  • 46 за съжаление

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    на самите руснаци и поддръжниците им, Русия може би е на 1 во място в света по даване на жертви. Във всички войни, в които е участвала Русия, тя е рекордьор по даване не жертви. Такава е руско-съветската военна тактика, броят на собствените им жертви няма значение. Същото е и сега в Украйна, 6 пъти повече убити руснаци.

    19:23 09.08.2025

  • 47 az СВО Победа80

    1 0 Отговор
    Абе какво стана, нали имаше "ултиматум" на Тръмп, който изтичал вчера? И след изтичането му щеше да става страшно??? Така пяха мисирките. Какво стана сега след като изтече въпросния "ултиматум"? Тръмп покани Путин на гости.... 🤣🤣🤣

    19:23 09.08.2025

