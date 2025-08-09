Руснаците удари Харков, Зеленски наложи санкции на Росатом

На 9 август руските военни са нанесли удар по Харков, като е регистрирано попадане в мебелен магазин в Киевския район, в резултат на което са пострадали шестима души, съобщава кметът Игор Терехов, предава "Радио Свобода", цитирана от ФОКУС.

По негови думи, на място работят службите за спешна помощ.

Председателят на областната военна администрация Олег Синегубов е отбелязал, че сред пострадалите е 17-годишно момиче. Според него петима от пострадалите са под наблюдение, всички са в средно тежко състояние.

"Руските военни редовно атакуват украинските региони с различни видове оръжия – ударни БпЛА, ракети, КАБ, РСЗО", допълва украинският проект.

Украинският президент Володимир Зеленски наложиха санкции срещу енергийни компании от Русия, ограниченията засягат и компании, регистрирани в Нидерландия, ОАЕ и Турция, предаде ФОКУС.

Това става ясно от указите, публикувани на сайта на украинското президентство.



Володимир Зеленски наложи санкции срещу 46 физически и 305 юридически лица, включително срещу заместник-директора на "Росатом" Никита Константинов.



В списъка с физически лица, освен руснаци, фигурират граждани на Германия, Китай, Латвия и Турция. Списъкът на юридическите лица съдържа редица руски компании, включително енергийни, както и няколко чуждестранни, регистрирани в Нидерландия, ОАЕ и Турция.



"Санкциите обхващат физически и юридически лица, свързани с опитите за интегриране на Запорожската АЕЦ в енергийната система на РФ, участието в завземането на Чернобилската АЕЦ, производството и обслужването на ядрено оборудване с двойно предназначение, както и износа на обогатен уран чрез дъщерни компании в Европа".



Сред лицата в списъка са Никита Константинов, заместник-генерален директор на АО "Концерн Росенергоатом“, както и компаниите Uranium One Holding N.V. (Нидерландия), Rosatom Finance Ltd (Кипър) и АО "Киров-Енергомаш“ (Русия).



Упълномощеният на президента на Украйна по въпросите на санкционната политика Владислав Власюк подчертава, че разширяването на санкционния натиск върху "Росатом" е "неразделна част от борбата за ограничаване на достъпа на РФ до критични ядрени технологии и финансиране".



На 27 юни влезе в сила решението на РНБО за синхронизиране на санкционния натиск на Украйна, Европейския съюз и другите участници в "Групата на седемте“ върху Русия и свързаните с нея държави.



"Това решение е насочено към "максимално строги последствия за Руската федерация за разпалената срещу Украйна престъпна и непровокирана война".

Британското министерство на отбраната анализира напредъка на руските сухопътни войски на територията на Украйна през юли 2025 г.у предаде ФОКУС.

В доклад на разузнаването, публикуван от британското ведомство в социалната мрежа Х се посочва, че руските сухопътни войски "с висока вероятност" са превзели около 500-550 кв. км украинска територия.



В доклада се посочва: "руските сухопътни войски са завзели аналогична територия на Украйна през юни 2025 г., след месечно увеличение от март 2025 г. РСВ продължиха тактическото си напредване в Донецка област, предимно на североизток и югозапад от Покровск“, посочват военните.



Британските разузнавачи отбелязаха, че руските войски продължават опитите си да обкръжат Покровск, както и да оказват натиск върху останалите логистични маршрути към града.



Британското разузнаване анализира и ситуацията в Сумска област. Разузнавачите отбелязват, че през последните две седмици руските военни не са постигнали никакви забележими успехи там.



"Постоянните загуби и контраатаките на Украйна вероятно са провалили плановете на Русия за създаване на буферна зона в Сумска област".



Преди няколко дни британското разузнаване заяви, че от началото на войната в Украйна през 2022 г. Русия е загубила около 1 050 000 души, а само през 2025 г. РФ е загубила 260 000 военни, загинали или ранени.