Русия съобщи за превземане на село в Донецка област

Руските въоръжени сили са превзели населеното място Луначарское в Донецка област, Източна Украйна, през изминалото денонощие, съобщи днес Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС, предава БТА.
Селището, носещо името на революционера и съветски политически деец Анатолий Луначарски, бе преименувано от украинските власти на Федоривка през 2016 г., припомня Ройтерс.
Агенцията уточнява, че не може да потвърди по независим начин информацията от бойното поле.
Луначарское (Федоривка) се намира в Покровски район, на около десет километра северно от град Покровск, един от основните обекти на настъпателните действия на руската армия в региона.
