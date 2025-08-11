Новини
Русия съобщи за превземане на село в Донецка област
  Тема: Украйна

Русия съобщи за превземане на село в Донецка област

11 Август, 2025 13:26 1 076 52

Москва твърди, че е установила контрол над Луначарское (Федоривка), разположено близо до Покровск

Русия съобщи за превземане на село в Донецка област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили са превзели населеното място Луначарское в Донецка област, Източна Украйна, през изминалото денонощие, съобщи днес Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Селището, носещо името на революционера и съветски политически деец Анатолий Луначарски, бе преименувано от украинските власти на Федоривка през 2016 г., припомня Ройтерс.

Агенцията уточнява, че не може да потвърди по независим начин информацията от бойното поле.

Луначарское (Федоривка) се намира в Покровски район, на около десет километра северно от град Покровск, един от основните обекти на настъпателните действия на руската армия в региона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 5 Отговор
    Ще черпя всички в заведението ми.

    Коментиран от #10, #16

    13:27 11.08.2025

  • 2 Тръмп

    29 6 Отговор
    Покровск ще бъде предаден на Русия според договора в Аляска.

    Коментиран от #4

    13:28 11.08.2025

  • 3 мошЕто

    32 6 Отговор
    Капка по капка - вир става ! Те така и с укрията - все повече се смалява ...

    13:28 11.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пламен

    3 23 Отговор
    А в ,,Берьозка" цените са в Евро ...

    Коментиран от #7

    13:29 11.08.2025

  • 6 Не е едно само

    31 4 Отговор
    Докато плещехте тия дни за Тръмп и еврокукувците , те освободиха пет.

    13:30 11.08.2025

  • 7 Е иии

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    Кво?
    Ко дремеш там.

    Коментиран от #24

    13:31 11.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 очевидец

    4 18 Отговор
    Трагедията на руснаците е, че те не се опитват да променят средата така, че да живеят по-добре, а я оставят такава каквото е и се приспособяват към нея. Животните правят така - приспособяват се за да оцелеят.

    Коментиран от #15

    13:33 11.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Реалист

    4 16 Отговор
    Айде следващия месец още едно село...докато наесен не го избомбят в бункера с ракета Жужака!

    Коментиран от #14

    13:35 11.08.2025

  • 12 стоян георгиев

    5 15 Отговор
    Русия превзема после губи разрушени села докато измират огромна част от мобилизираните и .това се случва всеки ден.огромни ята от дронове избиват хиляди руснаци дневно.снима се на видео и се пуска в мрежата.само мадяр убива около 200 човека на ден и го публикува ежедневно.

    Коментиран от #17

    13:35 11.08.2025

  • 13 проскубан ,

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    налягай си за.....а и не се занимавай с неща , дето не са за твоята глава !

    Коментиран от #19, #22

    13:37 11.08.2025

  • 14 Е нали на осми август щяха да

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    го избомбят?
    Те взеха, че го поканиха на среща.

    13:37 11.08.2025

  • 15 Я пък тоя

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "очевидец":

    А вие знаете ли как живеят, или са ви разказвали?
    Тук все разбирачи и анализатори от висша класа!

    13:37 11.08.2025

  • 16 Я пък тоя

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сипи на всички по едно и от мен!

    13:38 11.08.2025

  • 17 Бравос!

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    А укрите що мрънкат тогава?

    Коментиран от #28

    13:38 11.08.2025

  • 18 Че кой ще пита Украйна?

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Или се съгласява ли става по-зле.

    Коментиран от #21

    13:39 11.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Не е вярно .Белото ми е малко и не моСю го потвърдим

    13:41 11.08.2025

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 12 Отговор

    До коментар #18 от "Че кой ще пита Украйна?":

    и кво по-зле да стане? РФ ще вземе Киев ли?? ааааа опаааа, те са пред Лисабон..

    Коментиран от #31

    13:41 11.08.2025

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 9 Отговор

    До коментар #13 от "проскубан ,":

    кажи бе , Путин ще отиде ли в Аляска?

    Коментиран от #25, #33

    13:42 11.08.2025

  • 23 Я пък тоя

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чудя се четете ли статиите или направо пишете за копейки?
    Това вманиачаване не е добро, потърсете помощ.

    13:43 11.08.2025

  • 24 Пламен

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Е иии":

    Привлече ме надписа на входа на ,,Берьозка " - Нет войне !

    13:44 11.08.2025

  • 25 проскубан ,

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Питай него ! Може да ти отговори ....

    13:45 11.08.2025

  • 26 Толкова си

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    неадекватен, че не вярвам някой да те взема насериозно. Украйна вече никой няма да я пита. Тя ще бъде принудена да приеме мира или от досегашните воюващи чрез нея, или да капитулира под напора на руските войски.

    Коментиран от #29

    13:45 11.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #17 от "Бравос!":

    Щото също губят хора и гори земята им.разрушават се градовете им страдат жените и децата им.ти обаче защо ги обиждаш инсе радваш на руския геноцид?

    Коментиран от #30

    13:47 11.08.2025

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Толкова си":

    ще , ще ще....досега кво от ЩЕтата ВИ се сбъдна?

    13:49 11.08.2025

  • 30 грУй ,

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Пак те е напекло , като всеки ден ! Наблегни на почивката и храната !

    Коментиран от #32

    13:50 11.08.2025

  • 31 На дечковци като теб

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    трябва да им се рисува.
    Фронтът се разпада и украинците вече нямат войници.
    Опитват да компенсират с дронове но не става.
    Както е казал фон Молтке, като свършат войниците и ресурсите териториите сами падат.
    Както и става.

    Коментиран от #35, #36

    13:51 11.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 С тия постовечси за трета група

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    в детската градина.
    След три години може да те пуснат в четвърта.

    Коментиран от #39

    13:53 11.08.2025

  • 34 Пламен

    1 1 Отговор
    фон Молтке не е добър пример , когато става дума за война .

    Коментиран от #37

    13:54 11.08.2025

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "На дечковци като теб":

    аре бе...наистина ли? дай една карта на разпада...на РАШАта ти

    13:54 11.08.2025

  • 36 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "На дечковци като теб":

    Кога да чакаме Киев за три дена? И не цитирай хора дето не си даже близо до капацитета им.както е казал бай ганьо не си яж л..ата .това е горе долу за твоето ниво.мотке какво бил казал...хахахаха

    Коментиран от #49, #51

    13:54 11.08.2025

  • 37 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Пламен":

    Да не мислиш че памперса знае кой е нотка или че е чел нещо от него?

    13:55 11.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "С тия постовечси за трета група":

    съвсем сериозно ПИТАМ-Путин обиколи за 4 години ,,СВО,,половината Свят(оп-СССР)...ще прескочи ли до Аляска?

    Коментиран от #44

    13:56 11.08.2025

  • 40 Хехе

    2 7 Отговор
    Селската военна операция....

    Коментиран от #42

    13:56 11.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пламен

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хехе":

    Точно !!! :) :) :)

    13:58 11.08.2025

  • 43 Напред Русия! Нато вън!

    5 3 Отговор
    Българите са на страната на Русия!

    Коментиран от #46, #48

    14:00 11.08.2025

  • 44 а кой

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ще му попречи, котенце?!?

    Коментиран от #47

    14:02 11.08.2025

  • 45 Ура цяло село :)))

    2 2 Отговор
    Яка руска армия от мургави бойци от Алтай и Коми..

    14:06 11.08.2025

  • 46 Слава НАТО

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "Напред Русия! Нато вън!":

    Нормалните българи подкрепят братска Украйн!

    Коментиран от #50

    14:07 11.08.2025

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "а кой":

    н@ср@ния му г @з , страхлив

    14:17 11.08.2025

  • 48 Не българите

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Напред Русия! Нато вън!":

    А мизерните копейки.Само, че сте малцинство с това смешно и жалко Израждане на предателя Костя Копейкин.Народа хубав прякор му е поставил.

    14:17 11.08.2025

  • 49 Иди се скрий

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    t-упан.
    Нищо умно не казваш.

    14:19 11.08.2025

  • 50 малко уточнение

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Слава НАТО":

    само НЕУмните поддържат ,,,братската,, ти украйна , нормалните са за Русия !

    14:20 11.08.2025

  • 51 Трите дни ги измисли

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    Марк Мили, о.з.
    Ама кухи лейки като теб катаден ги повтарят.

    14:21 11.08.2025

  • 52 Чичак

    0 0 Отговор
    Голяма новина
    Превзели са външния нужник на крайната къща на село куруленково

    14:25 11.08.2025

