В Колумбия призоваха гражданите да не стават наемници в чужди войни

28 Декември, 2025 05:08, обновена 28 Декември, 2025 05:14 423 2

Това не е нищо повече от международен трафик на хора, без никаква правна защита, пише министерството на отбраната в X

В Колумбия призоваха гражданите да не стават наемници в чужди войни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Колумбийското министерство на отбраната призова гражданите „да не се поддават на измама“ и да не се съгласяват да работят като наемници.

„Работата като наемник не е нищо повече от международен трафик на хора: манипулирани сте, отвеждани в друга държава и поставяни в несигурни условия без никаква правна защита“, пише министерството в X.

Министерството призовава колумбийците да отказват подобни предложения. „Най-добрият път винаги ще бъде тук, в родината ви, на страната на закона“, подчертаха те.

През октомври Semana съобщи, че колумбийци, воювали на украинска страна, са записали обръщение до президента на страната Густаво Петро, ​​с молба за помощ за завръщане у дома. Те се оплакаха, че са принуждавани да подписват документи без превод на испански и не получават обещаната заплата.

По-късно Петро призова колумбийците, воюващи в Украйна, да се върнат у дома, обвинявайки украинците, че се отнасят с колумбийските граждани „като с по-нисша раса“. Той отговори на публикация в местния вестник Noticias Caracol, в която се съобщава за задържането на 35 колумбийски наемници в Украйна, които отказаха да подпишат нов шестмесечен договор.

Wall Street Journal нарече Колумбия „златна мина“ за набиране на бойци за участие в конфликти в чужбина, особено в Украйна.

Това лято руски съд осъди колумбийския гражданин Пабло Пуентес Бургес, заловен в Курска област, на 28 години затвор по няколко обвинения, включително наемничество (част 3 от член 359 от Наказателния кодекс), тероризъм (част 2 от член 205) и незаконно преминаване на границата (член 322). Според прокуратурата колумбиецът доброволно се е присъединил към 47-ма механизирана бригада на украинската армия и срещу финансово обезщетение е участвал в нападението на украинската армия срещу Курска област.


Колумбия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мими Цънцарува

    0 0 Отговор
    Късно е омбре, хиляди колумбийци наториха нивите в името на Байдън и Зеленчковите градини.

    05:20 28.12.2025

  • 2 наркос

    0 0 Отговор
    Това не са наемници, а дистрибутори на бЕло, ако не вярвате питайте зеления.

    05:25 28.12.2025