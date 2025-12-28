Новини
Доналд Туск: Гаранциите за сигурност за Киев са ключови. Те означават и безопасност за Полша
  Тема: Украйна

Доналд Туск: Гаранциите за сигурност за Киев са ключови. Те означават и безопасност за Полша

28 Декември, 2025 04:55, обновена 28 Декември, 2025 05:07 743 5

  • доналд туск-
  • зеленски-
  • тръмп-
  • гаранции за сигурност-
  • европа

Варшава планира да завърши изграждането на укрепления срещу дронове на стойност 2 милиарда евро по източната си граница в рамките на две години

Доналд Туск: Гаранциите за сигурност за Киев са ключови. Те означават и безопасност за Полша - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на телефонен разговор между украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери страните се съгласиха, че гаранциите за сигурност за Киев са ключов въпрос в мирния процес, заяви полският премиер Доналд Туск.

„Всички участници в дискусията (към която се присъединиха и скандинавските страни, Канада, Нидерландия и НАТО) се съгласиха, че гаранциите за сигурност за Украйна са от решаващо значение. Те трябва да бъдат конкретни и надеждни. Такива гаранции означават и по-безопасна Полша.

След срещата на президентите на САЩ и Украйна, ще продължим дискусията“, написа Туск на страницата си във Facebook.

Полша планира да завърши изграждането на укрепления срещу дронове на стойност 2 милиарда евро по източната си граница в рамките на две години, каза пред The ​​Guardian заместник-министърът на националната отбрана на страната Цезари Томчик.

„Очакваме първите възможности на системата да бъдат налични след около шест месеца, евентуално дори по-рано. Завършването на цялата система ще отнеме 24 месеца“, каза той.

Новите системи за противовъздушна отбрана ще бъдат интегрирани в по-старата „линия на отбрана“, създадена преди десет години. Заместник-министърът уточни, че те ще включват картечници, ракети и системи за потискане на дронове. Някои оръжия са предназначени за употреба само „във военно време“ – например многоцевни картечници, отбеляза Томчик.

През ноември Томчик съобщи, че Варшава възнамерява да създаде собствена система за отбрана срещу дронове, без да чака инициативата на ЕС „Стена от дронове“. „Тя трябва да се състои от различни сензори и ефектори, работещи едновременно, първо откривайки и идентифицирайки обекти, а след това неутрализирайки ги“, обясни той. През октомври Европейската комисия представи концепцията за „стена от дронове“, за да защити източната граница на НАТО от дронове на фона на нарастващите нарушения на въздушното пространство на ЕС от неидентифицирани безпилотни летателни апарати.

През септември НАТО разположи изтребители, за да свали приблизително 20 дрона, преминали полската граница. Според полския премиер Доналд Туск това е включвало „огромен брой руски дронове“, някои от които са били свалени. Руското Министерство на отбраната отговори, че военните са атакували украински военно-промишлени обекти и че „няма намерение за цели на полска територия“.


Полша
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    3 13 Отговор
    Съюзнико :
    - Момент , само да се загащим , и започвам да ви броя парите !

    Коментиран от #3

    05:10 28.12.2025

  • 2 оня с коня

    2 13 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    05:11 28.12.2025

  • 3 някой си

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Що си сменяш ника,а копейкоН@cpaна?😂

    05:12 28.12.2025

  • 4 Хммм

    0 3 Отговор
    Гаранции? Ха-ха-хааааа! Всички си нарушиха гаранциите, обещанията и договорите. Единствено Ким знае какво е гаранция за сигурност. Това е да имаш доста от ония неща дето правят гъби в небето. Той единствен има сигурна гаранция, че никой няма да посмее да го пипне. Е, трябва и малко луд блясък в очите за да видят ония, че не ти пука и ще ги изпържиш ако е необходимо.

    05:30 28.12.2025

  • 5 ПРОКСИПСАННИТАТА ИСКАЛИ СИГУРНОСТ!!

    1 4 Отговор
    ЕЕЕЕ ПА НА , РУСИЯ ТОЧНО ТОВА ПРАВИ !!! УНИЩОЖИ ВИ БАЯ ОРЪЖИЕ , НАД 2 ВМИЛЯРДА ОЩЕ НА ГРАНИЦАТА !! ИМА ЛИ ОРЪЖИЕ ,НЯМА СИГУРНОСТ!! ДОКАРАХА ТИ ОРЪЖИЕ ЗА ДА ГО ПРЕХВЪРЛИШ В УКРАЙНА , НЯМА СИГУРНОСТ !!!
    ИЗВОДА : НЯМА ОРЪЖИЕ , ИМА СИГУРНОСТ! ТОВА ТРЯБВАШЕ ОТДАВНА ДА ГО РАЗБЕРЕШ , НО ВЕЧЕ Е КЪСНО !! УРСУЛАНТИТЕ ИКАТ ДА ТРЕПЕРИТЕ ОТ СТРАХ ОТ РУСИЯ !!! ТРЕПЕРЕ , ТРЕПЕТЕТЕ ТЕ ЩЕ ВИ НАБУТВАТ В ИГРАТА ИМ КАТО ВИ ЗАЛИВАТ С ОРЪЖИЕ , ТА ДАВИ ПОДСИЛВАТ ТРЕПЕРЕНЕТО!!
    КОЛКО СТЕ ЗОМБИТА ,ЧЕ И ОТДГОРЕ !!! МЕРАКЛИИ ЗА ПРОКСИТА НА ФАШИЗЧАДИЯТА !!!
    УРСУЛА НЕ РАЗРЕШАВА ДА ИМАТЕ СИГУРНОСТ , ЗА ТОВА ЩЕ ПРАЩАТ ОРЪЖИЕ ВИЕ ДА ГО ПРЕХВЪРЛЯТЕ НА УКРИТЕ , ДА ТАКА ЧЕ НИКАКВА СИГУНОСТ НЯМА ДА ПОЛУЧИТЕ!!!

    05:35 28.12.2025

