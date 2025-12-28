Доналд Туск: Гаранциите за сигурност за Киев са ключови. Те означават и безопасност за Полша

По време на телефонен разговор между украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери страните се съгласиха, че гаранциите за сигурност за Киев са ключов въпрос в мирния процес, заяви полският премиер Доналд Туск.

„Всички участници в дискусията (към която се присъединиха и скандинавските страни, Канада, Нидерландия и НАТО) се съгласиха, че гаранциите за сигурност за Украйна са от решаващо значение. Те трябва да бъдат конкретни и надеждни. Такива гаранции означават и по-безопасна Полша.

След срещата на президентите на САЩ и Украйна, ще продължим дискусията“, написа Туск на страницата си във Facebook.

Полша планира да завърши изграждането на укрепления срещу дронове на стойност 2 милиарда евро по източната си граница в рамките на две години, каза пред The ​​Guardian заместник-министърът на националната отбрана на страната Цезари Томчик.

„Очакваме първите възможности на системата да бъдат налични след около шест месеца, евентуално дори по-рано. Завършването на цялата система ще отнеме 24 месеца“, каза той.

Новите системи за противовъздушна отбрана ще бъдат интегрирани в по-старата „линия на отбрана“, създадена преди десет години. Заместник-министърът уточни, че те ще включват картечници, ракети и системи за потискане на дронове. Някои оръжия са предназначени за употреба само „във военно време“ – например многоцевни картечници, отбеляза Томчик.

През ноември Томчик съобщи, че Варшава възнамерява да създаде собствена система за отбрана срещу дронове, без да чака инициативата на ЕС „Стена от дронове“. „Тя трябва да се състои от различни сензори и ефектори, работещи едновременно, първо откривайки и идентифицирайки обекти, а след това неутрализирайки ги“, обясни той. През октомври Европейската комисия представи концепцията за „стена от дронове“, за да защити източната граница на НАТО от дронове на фона на нарастващите нарушения на въздушното пространство на ЕС от неидентифицирани безпилотни летателни апарати.

През септември НАТО разположи изтребители, за да свали приблизително 20 дрона, преминали полската граница. Според полския премиер Доналд Туск това е включвало „огромен брой руски дронове“, някои от които са били свалени. Руското Министерство на отбраната отговори, че военните са атакували украински военно-промишлени обекти и че „няма намерение за цели на полска територия“.