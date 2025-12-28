Зеленски пристигна в САЩ, срещата с Тръмп започва в 20.00 часа българско време

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати, съобщи „Suspilne“.
Украинският лидер ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в неделя, 28 декември.
Двамата лидери ще се срещнат в 20:00 ч. българско време в Палм Бийч, Флорида, потвърди Белият дом.
Първоначално от Белия дом посочиха, че разговорите ще започнат в 22.00 часа, но по-късно те бяха изтеглени с два часа по-рано.
На срещата страните планират да обсъдят няколко ключови аспекта на новия 20-точков мирен план, подготвен от Киев. По-конкретно ще бъдат обсъдени гаранции за сигурност и план за възстановяване на страната, както и „военният компонент“ и „планът за по-нататъшни действия“.
Заместник-министърът на външните работи на Украйна Сергий Кислица написа на страницата си във Facebook: „Добър вечер, Флорида“.
По-рано Зеленски обяви, че възнамерява да обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност, техния график и икономическата помощ за възстановяването на страната..
Тръмп по-рано заяви, че има „добър шанс“ за постигане на мирно споразумение по време на срещата си с украинския си колега Володимир Зеленски на 28 декември.
„Е, мисля, че имаме добър шанс за това. Мисля, че те искат да го направят сега и мисля, че Русия иска да го направи. Но всеки път, когато единият го иска, другият не“, отбеляза шефът на Белия дом. Американският лидер обаче изрази „хладна“ реакция на проекта за 20-точков мирен план на Киев, който беше обсъден по време на консултациите между американската и украинската страна.
Украйна има свои собствени червени линии, включително териториални и по отношение на Запорожката атомна електроцентрала, каза украинският лидер, но отбеляза, че въпреки това Киев и Москва имат потенциал да постигнат мирно споразумение.
По-рано вчера Зеленски пристигна в Халифакс, Канада, в за среща с премиера Марк Карни. Той проведе и разговори с европейски представители.
След разговора украинският лидер благодари на канадския премиер Марк Карни, френския президент Еманюел Макрон, финландския президент Александър Щуб, германския канцлер Фридрих Мерц, италианския премиер Джорджо Мелони, датския премиер Мете Фредериксен, полския премиер Туск, нидерландския премиер Дик Шоф, норвежкия премиер Йонас Гар Щоре и шведския премиер Улф Кристерсон, както и на председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за подкрепата им за Киев.
„По време на разговора обсъдихме текущия ни дипломатически напредък. В обобщение, обсъдихме най-важните приоритети. Украйна оценява цялата подкрепа. Ще продължим разговора след срещата ни с президента Тръмп“, написа Зеленски в своя Telegram канал.
Той подчерта, че Киев „се нуждае от силна позиция както на фронтовата линия, така и в дипломацията“. „Светът има достатъчно сила, за да гарантира сигурността и мира“, добави украинският президент.
Според него, по време на разговорите е обсъдил „ключови документи“ за уреждането с европейците, които ще обсъди с президента на САЩ.
„Имаме 20 точки, които вече са готови на 90%, защото има решение. На някои може да им хареса, на други не, но Украйна ще получи 100 милиарда долара. Урсула фон дер Лайен и Антониу Коща подчертаха това за пореден път днес“, каза президентът.
