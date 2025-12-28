Новини
Зеленски пристигна в САЩ, срещата с Тръмп започва в 20.00 часа българско време
  Тема: Украйна

Зеленски пристигна в САЩ, срещата с Тръмп започва в 20.00 часа българско време

28 Декември, 2025 04:35, обновена 28 Декември, 2025 05:07

В навечерието на разговорите украинският лидер отлетя за Канада, където се срещна с премиера Марк Карни, разговаря и с европейски лидери

Снимка: Фейсбук
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати, съобщи „Suspilne“.

Украинският лидер ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в неделя, 28 декември.

Двамата лидери ще се срещнат в 20:00 ч. българско време в Палм Бийч, Флорида, потвърди Белият дом.

Първоначално от Белия дом посочиха, че разговорите ще започнат в 22.00 часа, но по-късно те бяха изтеглени с два часа по-рано.

На срещата страните планират да обсъдят няколко ключови аспекта на новия 20-точков мирен план, подготвен от Киев. По-конкретно ще бъдат обсъдени гаранции за сигурност и план за възстановяване на страната, както и „военният компонент“ и „планът за по-нататъшни действия“.

Заместник-министърът на външните работи на Украйна Сергий Кислица написа на страницата си във Facebook: „Добър вечер, Флорида“.

По-рано Зеленски обяви, че възнамерява да обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност, техния график и икономическата помощ за възстановяването на страната..

Тръмп по-рано заяви, че има „добър шанс“ за постигане на мирно споразумение по време на срещата си с украинския си колега Володимир Зеленски на 28 декември.

„Е, мисля, че имаме добър шанс за това. Мисля, че те искат да го направят сега и мисля, че Русия иска да го направи. Но всеки път, когато единият го иска, другият не“, отбеляза шефът на Белия дом. Американският лидер обаче изрази „хладна“ реакция на проекта за 20-точков мирен план на Киев, който беше обсъден по време на консултациите между американската и украинската страна.

Украйна има свои собствени червени линии, включително териториални и по отношение на Запорожката атомна електроцентрала, каза украинският лидер, но отбеляза, че въпреки това Киев и Москва имат потенциал да постигнат мирно споразумение.

По-рано вчера Зеленски пристигна в Халифакс, Канада, в за среща с премиера Марк Карни. Той проведе и разговори с европейски представители.

След разговора украинският лидер благодари на канадския премиер Марк Карни, френския президент Еманюел Макрон, финландския президент Александър Щуб, германския канцлер Фридрих Мерц, италианския премиер Джорджо Мелони, датския премиер Мете Фредериксен, полския премиер Туск, нидерландския премиер Дик Шоф, норвежкия премиер Йонас Гар Щоре и шведския премиер Улф Кристерсон, както и на председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за подкрепата им за Киев.

„По време на разговора обсъдихме текущия ни дипломатически напредък. В обобщение, обсъдихме най-важните приоритети. Украйна оценява цялата подкрепа. Ще продължим разговора след срещата ни с президента Тръмп“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

Той подчерта, че Киев „се нуждае от силна позиция както на фронтовата линия, така и в дипломацията“. „Светът има достатъчно сила, за да гарантира сигурността и мира“, добави украинският президент.

Според него, по време на разговорите е обсъдил „ключови документи“ за уреждането с европейците, които ще обсъди с президента на САЩ.

„Имаме 20 точки, които вече са готови на 90%, защото има решение. На някои може да им хареса, на други не, но Украйна ще получи 100 милиарда долара. Урсула фон дер Лайен и Антониу Коща подчертаха това за пореден път днес“, каза президентът.


Оценка 4 от 4 гласа.
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Перник

    0 7 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н.. и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    04:46 28.12.2025

  • 2 Перник

    2 3 Отговор
    Помните ли Тоя Оооръфляк бившио президент петър стоянов. Раторичен въпрос. Поздрави от Перник.

    04:47 28.12.2025

  • 3 що така

    9 4 Отговор
    Тромпета пак ще му набие канчето и ще му каже, че няма карти.

    04:48 28.12.2025

  • 4 Перник

    1 3 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г.н.у.с.н.и.т.е П.р.а.с.е.т.а деница сачева и красен кралев. Поздрави от Перник.

    04:48 28.12.2025

  • 5 Добро утро!

    18 7 Отговор
    Мога саамо да му пожелая успех в разговора с неадекВатника Тръмп.

    Коментиран от #12

    04:52 28.12.2025

  • 6 зелен коропционен скандал

    8 31 Отговор
    скоро ще му спират екскурзийте на тоя зеления със златния кенееф

    бай дончо ще му набива чумбиерите здраво

    Коментиран от #9

    04:54 28.12.2025

  • 7 стоян георгиев

    9 28 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    04:55 28.12.2025

  • 8 стоян георгиев

    8 25 Отговор
    Факти неопровержими

    Младите съвсем са смахнаха, заради яростната и непреставаща антируската пропаганда. Те трябва да знаят
    От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега?здаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    2. Руският посланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    3. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
    4. По настояване на СССР на парижката конференция 1947 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп.
    5.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
    6. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
    7. Разви образователна, здравна, спортна система.
    8. Армията ни на беше на висота, втора на Бълканите.
    9. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлуду

    Коментиран от #10, #14

    04:56 28.12.2025

  • 9 някой си

    21 7 Отговор

    До коментар #6 от "зелен коропционен скандал":

    Що си сменяш ника,а копейкоН@cpaна?😂

    Коментиран от #13

    05:01 28.12.2025

  • 10 РФ се е запътила

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Към СССР.

    Коментиран от #16, #20

    05:04 28.12.2025

  • 11 Уса

    5 12 Отговор
    Ела зелена маймунко да те наритаме за друго не ставаш жалък хитрецо

    05:04 28.12.2025

  • 12 Добро да е!

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "Добро утро!":

    Той нали е ционист ма, пръв приятел е със сатаняху!

    05:04 28.12.2025

  • 13 Сила

    2 15 Отговор

    До коментар #9 от "някой си":

    А твоя ник как е, шекелко npoбита.

    05:07 28.12.2025

  • 14 Пенсионер 69 годишен

    4 14 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    В Украйна също отначало зомбираха младите с антируска пропаганда. Украинския ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС беше окъпан в кръв. Не се намериха политици на примирението между различните етноси. Издигнаха се призиви за унижение, малтретиране и убийства.
    Щастлив съм, че българите с различен етнически произход не са глупави, като украинците и в България нямаше гражданска война за едно нищо.

    Коментиран от #15

    05:13 28.12.2025

  • 15 така е

    5 9 Отговор

    До коментар #14 от "Пенсионер 69 годишен":

    Няма по - maлo ymно племе от укрите и техните подлоги.

    05:17 28.12.2025

  • 16 Щом се е запътила

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "РФ се е запътила":

    Значи, че се стигне.
    Дай, Боже!

    05:18 28.12.2025

  • 17 Мдаааа

    9 0 Отговор
    Червен килим, лично посрещане... абе "почит" и "уважение"!!!

    05:28 28.12.2025

  • 18 Пенсионер 69 годишен

    4 6 Отговор
    Всичко на територията, наречена Украйна, беше построено по времето на Руската империя и СССР. Украинските националисти не са забили един гвоздей през живота си. За 30 години те разрушиха построеното за повече от столетие, когато понятието "украинец" беше условно и всички етноси бяха граждани на една велика страна.

    Коментиран от #19

    05:29 28.12.2025

  • 19 Пенсионер 69 годишен

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Пенсионер 69 годишен":

    Що си сменяш ника,а копейкоН@cpaна?😂

    05:32 28.12.2025

  • 20 Еее па натам върви

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "РФ се е запътила":

    Русия си възстановява СССР ще си приобщава бившите републики...

    05:35 28.12.2025