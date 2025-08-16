Срещата между Тръмп и Путин приключи без споразумение за край на войната в Украйна ВИДЕО

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че той и руският му колега Владимир Путин не са постигнали споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна след снощната им среща в Аляска, въпреки че Путин намекна, че са постигнали "разбирателство", като и двамата дадоха оскъдни подробности, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА..

Малко по-късно Тръмп заяви, че планира да разговаря с украинския президент Володимир Зеленски и с ръководството на НАТО, за да ги информира за срещата.

Двамата държавни лидери дадоха съвместна пресконференция, като руският държавен глава взе думата първи. След изявленията си пред журналистите, които продължиха по няколко минути, Путин и Тръмп напуснаха залата, без да отговорят на въпроси на журналисти.

"Няма споразумение, докато не бъде постигнато споразумение", заяви Тръмп. Той каза, че макар да са постигнати съгласие по много въпроси, по други те не са успели да се споразумеят.

Тръмп заяви, че е постигнат голям напредък по време на срещата, но той и руският му колега Владимир Путин не са постигнали споразумение "вероятно по най-значимия въпрос".

"Имаме съгласие по много точки. Останаха само няколко. Някои от тях не са толкова важни. Една е може би най-значимата, но имаме много добри шансове за нея. Не стигнахме до решение, но имаме много добри шансове да стигнем до решение", подчерта Тръмп пред журналистите в Анкоридж.

Президентът Путин нарече преговорите с американския си колега Доналд Тръмп полезни и конструктивни, преминали в "уважителна и конструктивна атмосфера", предаде ТАСС.

"Бих искал отново да благодаря на американския си колега за предложението да пристигна в Аляска. Напълно логично е да се срещнем тук, все пак нашите страни, макар и да ги делят океани, са близки съседи", отбеляза руският държавен глава. Той припомни, че двете страни са разделени от Беринговия проток, а разстоянието между руските и американските гранични острови, разположени в пролива, е едва 4 км.

Руският президент Владимир Путин се надява, че конфликтът в Украйна ще бъде приключен "колкото по-скоро, толкова по-добре".

"Като цяло установихме много добри работни и доверителни контакти с Тръмп. И имам всички основания да вярвам, че движейки се по този път, можем да стигнем - и колкото по-скоро, толкова по-добре - до края на конфликта в Украйна", заяви президентът на Руската федерация.

Путин потвърди, че ако Доналд Тръмп беше президент на САЩ през 2022 г., войната с Украйна нямаше да започне.

"Спомням си, че през 2022 г., по време на последните ми контакти с предишната администрация, се опитах да убедя бившия си американски колега [Джо Байдън], че не бива да позволяваме нещата да стигнат до точка, в която може да има сериозни последици под формата на военни действия. И тогава казах, че това е голяма грешка", заяви президентът по време на съвместната пресконференция. "Днес чуваме президента Тръмп да казва, че ако беше президент, нямаше да има война. Мисля, че това действително щеше да се случи. Потвърждавам го", допълни той.

"Очаквам, че днешните споразумения ще се превърнат в отправна точка не само за разрешаване на украинския проблем, но и ще поставят началото на възстановяването на делови, прагматични отношения между Русия и САЩ", заяви Путин.

Същевременно Путин очаква Киев и Брюксел да не възпрепятстват очертаващия се напредък в разрешаването на украинската криза.

"Очакваме Киев и европейските столици да възприемат всичко това по конструктивен начин и няма да възпрепятстват нищо, няма да се опитват да нарушат очертаващия се напредък чрез провокации или задкулисни интриги", заяви той.

В края на пресконференцията Тръмп заяви, че скоро ще проведе нова среща с Путин, а руският президент го покани в Москва.

Тръмп даде оценка "десет" по скалата от едно до десет на срещата си с руския президент Владимир Путин, която продължи 2:45 часа, предаде американския телевизионен канал "Фокс Нюз".



Преди да отпътува за Вашингтон Тръмп заяви, че "винаги е имал фантастични отношения" с руския президент.



Тръмп трябваше да проведе работен обяд с Путин и редица висши американски служители, но след близо три часа преговори двамата президенти се отправиха директно към залата за пресконференции, отбеляза американският телевизионен канал Ен Би Си.



Веднага след това двамата държавни лидери си тръгнаха поотделно, след като преди това пристигнаха от летището във военната база "Елмендорф-Ричардсън" с бронирания автомобил "Кадилак" на американския президент, съобщи Асошиейтед прес.



След като напусна военната база "Елмендорф-Ричардсън," Путин положи цветя на гробовете на съветски пилоти на националното гробище "Форт Ричардсън" край Анкоридж, съобщиха руски медии.



В обръщение към журналисти след срещата си с Тръмп той спомена въздушния маршрут Аляска-Сибир, по който американски самолети са били доставяни на Съветския съюз по време на Втората световна война.



"Това беше опасен и коварен маршрут през огромната празнота на леда", каза Путин. "Пилотите на двете страни обаче направиха всичко възможно за обща победа", добави той, преди да се качи на президентския самолет и да отпътува за Москва.

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп след срещата си в Анкоридж (щата Аляска) направиха изчерпателни изявления, затова беше взето решение да се откажат да отговарят на журналистически въпроси на съвместната си пресконференция, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.



"Бяха направени изчерпателни изявления", заяви той, отговаряйки на въпрос защо форматът на пресконференцията е променен в заключителни изказвания.



"Разговорът наистина беше много позитивен, това беше казано и от двамата президенти. Това е именно разговорът, който ни позволява по-нататък уверено да вървим заедно по пътя на търсенето на варианти за решение", допълни говорителят на Кремъл.



Междувременно посланикът на Русия във Вашингтон Александър Дарчиев заяви, че в скоро време между Русия и САЩ ще се проведат нови консултации за нормализация на двустранните отношения.

Специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев заяви сред продължилата около три часа среща в тесен състав между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, че тя е преминала "забележително добре", предаде Ройтерс.



Руският посланик в САЩ Александър Дарчиев нарече "позитивна" атмосферата на преговорите, предаде ТАСС.



Междувременно от Кремъл съобщиха, че в скоро време се очаква да започне пресконференция с участието на двамата държавни глави.

Руският президент Владимир Путин отпътува от Аляска, след близо тричасовата си среща със своя американски колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Разговорите между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп се превърнаха в значителен поврат в отношенията между Руската федерация, Съединените щати и Украйна. Това заяви ръководителят на Комисията по международни въпроси на Държавната дума, председателят на ЛДПР Леонид Слуцки, отбелязвайки, че срещата на върха в Анкъридж вече е останала в историята като преход към нов етап в руско-американските отношения.

„Пълен пробив не се очакваше, но срещата бележи значителен поврат, както по въпросите на възстановяването на взаимодействието между двете водещи ядрени сили, така и по въпросите на прекратяването на конфликта в Украйна. Тръмп оцени резултатите като 10 от възможни 10. Анкъридж вече е останала в историята във всеки случай като преход към нов етап в руско-американските отношения“, написа Слуцки в своя Telegram канал.

Ръководителят на комисията на Думата подчерта, че преговорите напълно са оправдали мотото „Стремеж към мир“ и двамата лидери са обявили срещата като продуктивна, което позволява постигане на споразумения за украинското уреждане.