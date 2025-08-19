Новини
Макрон: Ще разположим военни сили в Украйна. Страната трябва да поддържа армия от някокостотин хиляди човека
  Тема: Украйна

Макрон: Ще разположим военни сили в Украйна. Страната трябва да поддържа армия от някокостотин хиляди човека

19 Август, 2025 03:24, обновена 19 Август, 2025 04:16

Тръмп има желание и готовност за санкции срещу Русия , заяви френският лидер

Макрон: Ще разположим военни сили в Украйна. Страната трябва да поддържа армия от някокостотин хиляди човека - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и европейските лидери обсъдиха въпроса за засилване на санкциите срещу Русия по време на разговорите си във Вашингтон, заяви френският президент Еманюел Макрон заяви това пред репортери.

„Както разбирате, Тръмп не е задължително да иска това, дори и да е наложил така наречените вторични санкции срещу Индия заради покупката и преработката на руски петрол. Мисля, че желанието му е да поеме отговорност, той искрено вярва, че това може да доведе до резултати. Но по време на дискусията беше разгледан вариант, при който резултатът няма да бъде постигнат, вариант, при който Русия не иска искрено да участва в такъв процес. И в този момент той изрази желанието и готовността си да въведе това, което той нарича първични и вторични мита, но които всъщност са това, което ние наричаме санкции“, каза Макрон.

Френският президент нарече поддържането на украинска армия, наброяваща „стотици хиляди“ хора и способна да сдържи Русия, една от основните гаранции за сигурност на Украйна след края на конфликта.

„Това е форматът на украинска армия, способна да се съпротивлява и дори да сдържи всяка руска агресия, тоест армия от няколкостотин хиляди души, която ще трябва да екипираме, обучаваме и поддържаме дълго време“, каза той.

Освен това, така наречената коалиция на желаещите, създадена по инициатива на Франция и Великобритания, като част от бъдещите гаранции за сигурност, ще трябва да разположи сили за подкрепа в Украйна „на суша, в морето и във въздуха“, добави той. Те ще трябва да предотвратяват потенциални нахлувания на украинска територия, но „няма да бъдат разположени в горещи зони“ и няма да изпълняват мироопазващи функции, а ще демонстрират „стратегическа подкрепа“. Според Макрон, американците са демонстрирали желание да работят с тази „коалиция на желаещите“ през последните дни, но въпросът за конкретните гаранции от страна на Съединените щати все още не е обсъден.

Френският лидер призова за внимателен подбор на формулировки, когато става въпрос за гаранции за Украйна, като например член 5 от Хартата на НАТО за колективна отбрана.

„Украинците не се нуждаят от декларации за намерения, а от конкретни действия“. Макрон уточни, че съответните дискусии ще продължат във вторник.


  • 1 Пха ха ха ха

    13 3 Отговор
    Ти си гедай бабичката да не те ошамари пак 🤣

    Коментиран от #7

    03:41 19.08.2025

  • 2 И аз имам

    4 3 Отговор
    Желание за лазурния бряг

    04:06 19.08.2025

  • 3 Вова

    8 3 Отговор
    Тоя Петльо наперен го дава, но насаме с жена му която е на възраст на баба му е по тих от водата иначе яде шамар на лягане и на ставане

    04:12 19.08.2025

  • 4 Тиква

    8 3 Отговор
    Еврогейските хиени, санкции,?сами и потъват.

    04:17 19.08.2025

  • 5 3.14К

    7 2 Отговор
    Смотаняка явно още не е разбрал какво се случва. Самият Тръмп каза, че няма никакво значение какво говори макрон!

    04:23 19.08.2025

  • 6 Тръмп

    3 1 Отговор
    Макрон настъпа мотиката с това безумие.
    Явно е че така искат да ми направят сечено, за да се проваля.
    Но, аз не прощавам тези неща

    04:28 19.08.2025

  • 7 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пха ха ха ха":

    Микро отново се опитва да се прави на важен.... Просто един комплексар и нещастник.... Как мисли че почит ще се съгласи да има натовски въшки в покрайна....

    04:29 19.08.2025

  • 8 Цък

    2 0 Отговор
    Макрон изплиска легена. След удара с лешншк по миш маш му мина мерака за пращане на френски войски в Украйна. Явно е време за втори

    04:30 19.08.2025

  • 9 Тоя внук на дядо си Бриджиг

    1 0 Отговор
    още ли не е разбал, че точно за такива неща започна войната.?

    04:31 19.08.2025

  • 10 Лавров

    1 0 Отговор
    Ами нека опитат!

    04:32 19.08.2025

  • 11 Георгиев

    1 0 Отговор
    Аз все още не разбирам къде е уловката. Явно договорките между Тръмп и Путин не са изцяло разкрити. Няма начин Русия да се съгласи НАТО да влезе в Окрайнина и да поддържа армия на ВСУ. Демилитаризация е едно от условията. Ако това, което иска Макрон се случи, или Путин ще го няма и ще е сменен от Сталин 2 или започва ТСВ. Играта е с голям залог и не е елементарна. Ще видим

    04:35 19.08.2025

  • 12 Гориил

    1 0 Отговор
    Докато Украйна оставаше в орбитата на Русия, тя можеше да контролира територията ѝ. Въпреки това, в момента, в който Киев окончателно се раздели с Москва през 2014 г., той веднага загуби контрол над областите, които бяха най-важни за руските интереси, и никой, който дори бегло познава руската и украинската история, не може да се преструва, че това е било изненада.

    04:36 19.08.2025