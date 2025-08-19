Макрон: Ще разположим военни сили в Украйна. Страната трябва да поддържа армия от някокостотин хиляди човека

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и европейските лидери обсъдиха въпроса за засилване на санкциите срещу Русия по време на разговорите си във Вашингтон, заяви френският президент Еманюел Макрон заяви това пред репортери.

„Както разбирате, Тръмп не е задължително да иска това, дори и да е наложил така наречените вторични санкции срещу Индия заради покупката и преработката на руски петрол. Мисля, че желанието му е да поеме отговорност, той искрено вярва, че това може да доведе до резултати. Но по време на дискусията беше разгледан вариант, при който резултатът няма да бъде постигнат, вариант, при който Русия не иска искрено да участва в такъв процес. И в този момент той изрази желанието и готовността си да въведе това, което той нарича първични и вторични мита, но които всъщност са това, което ние наричаме санкции“, каза Макрон.

Френският президент нарече поддържането на украинска армия, наброяваща „стотици хиляди“ хора и способна да сдържи Русия, една от основните гаранции за сигурност на Украйна след края на конфликта.

„Това е форматът на украинска армия, способна да се съпротивлява и дори да сдържи всяка руска агресия, тоест армия от няколкостотин хиляди души, която ще трябва да екипираме, обучаваме и поддържаме дълго време“, каза той.

Освен това, така наречената коалиция на желаещите, създадена по инициатива на Франция и Великобритания, като част от бъдещите гаранции за сигурност, ще трябва да разположи сили за подкрепа в Украйна „на суша, в морето и във въздуха“, добави той. Те ще трябва да предотвратяват потенциални нахлувания на украинска територия, но „няма да бъдат разположени в горещи зони“ и няма да изпълняват мироопазващи функции, а ще демонстрират „стратегическа подкрепа“. Според Макрон, американците са демонстрирали желание да работят с тази „коалиция на желаещите“ през последните дни, но въпросът за конкретните гаранции от страна на Съединените щати все още не е обсъден.

Френският лидер призова за внимателен подбор на формулировки, когато става въпрос за гаранции за Украйна, като например член 5 от Хартата на НАТО за колективна отбрана.

„Украинците не се нуждаят от декларации за намерения, а от конкретни действия“. Макрон уточни, че съответните дискусии ще продължат във вторник.