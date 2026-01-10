Новини
Съоснователят на Google Сергей Брин "мести" бизнеса си от Калифорния в Невада заради милиардерски данък

10 Януари, 2026 07:03, обновена 10 Януари, 2026 07:10

Преди това повече от 45 компании, свързани с колегата му Лари Пейдж, също подадоха молби за прекратяване на дейността си в щата или промяна на юрисдикцията

Съоснователят на Google Сергей Брин "мести" бизнеса си от Калифорния в Невада заради милиардерски данък - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съоснователят на Google Сергей Брин започна да премества някои от своите бизнес структури извън Калифорния, следвайки примера на колегата си основател на Google Лари Пейдж.

Според The ​​New York Times, 10 дни преди Коледа няколко компании, свързани с Брин, прекратиха дейността си в Калифорния или се пререгистрираха извън щата.

Седем от тези компании бяха прехвърлени в Невада, включително тези, свързани със суперяхтата на Брин и неговия дял в частен авиационен терминал на международното летище Сан Хосе. Преди това повече от 45 компании, свързани с Лари Пейдж, също подадоха молби за прекратяване на дейността си в Калифорния или промяна на юрисдикцията, съобщава вестникът. Освен това, тръст, свързан с Пейдж, закупи имение в Маями за 71,9 милиона долара.

Съвместно предприятие, управлявано от Брин и Пейдж, също се „премести“ от Калифорния в Невада в навечерието на Коледа. Според Forbes, общото богатство на двамата основатели на Google надхвърля 518 милиарда долара, което прави действията им особено забележими на фона на дебатите относно данъчната политика на щата.

Експертите отдават това на инициатива на Калифорния за въвеждане на еднократен 5% данък върху активите на милиардери с нетно състояние над 1 милиард долара. Ако бъде одобрен с референдум през ноември, данъкът ще се прилага със задна дата за жителите на щата, като плащането ще бъде отложено за пет години.

Въпреки намаленото си корпоративно присъствие, Брин и Пейдж все още притежават недвижими имоти в Калифорния и остават членове на борда на директорите на Alphabet, според изданието. Представител на Сергей Брин отказа коментар, докато Google и представители на Лари Пейдж не отговориха на запитванията на вестника.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 фтхх

    2 5 Отговор
    Алчни типове

    07:23 10.01.2026

  • 2 И аз

    1 1 Отговор
    Серж, не си сам, и аз местя!

    07:34 10.01.2026

  • 3 Ясно

    2 2 Отговор
    Разбирам. Големи са му данъците на човека. Според мен, най добре да си разсели бизнеса в България. Тук е данъчен рай. Понеже данъци плащат само бедните. Е, има една започната магистрала, ама само данъците от бедни не стигат, та ще си я строим още 500 години.

    07:51 10.01.2026

  • 4 Гългъл

    1 0 Отговор
    У наше село ела, всичко ще ти е безплатно. Ракията - от мене. Само по един гъгъл дай на всеки съселянин.

    08:13 10.01.2026