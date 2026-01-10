10 януари 1997 г. Протестиращи щурмуват парламента в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

На днешната дата през 1997 г. протестите срещу правителството на Жан Виденов ескалират и парламентът е атакуван. Размириците довеждат до отказ на БСП да състави второ правителство и откриват пътя към предсрочни избори, които през април 1997 г. са спечелени от ОДС.
Недоволството е породено от тежката икономическа ситуация, фалитите на банки и хиперинфлацията.
В резултат на протестите и дълбоката криза през декември Жан Виденов подава оставката на правителството.
На 8 януари БСП номинира за премиер Николай Добрев. Два дни по-късно – на 10 януари, обаче президентът Желю Желев, въпреки че е длъжен по Конституция, отказва да връчи на БСП мандат за съставяне на второ правителство и опозицията обявява национална политическа стачка.
Протестите срещу създаването на втори социалистически кабинет продължават.
На 21 януари изтича мандатът на Желю Желев, седмица по-късно новоизбраният президент Петър Стоянов връчва мандат на БСП за съставяне на ново правителство до 4 февруари, когато БСП връща мандата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сполука за българия
Коментиран от #3, #126, #133
03:21 10.01.2024
2 Aлфа Bълкът
Коментиран от #24, #131
03:23 10.01.2024
3 Ейййй, не ме връщай назад
До коментар #1 от "сполука за българия":Каква мизерия беше. Крадоха от държавата 45 години. После се пребоядисаха и разрушиха всичко. Доограбиха останалото. Страшна мизерия. Който не го е преживял, нищо не знае.
03:25 10.01.2024
4 И ТОГАВА
03:41 10.01.2024
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Майдан
Коментиран от #11
03:44 10.01.2024
7 Червената шапчица
Коментиран от #9
03:45 10.01.2024
8 опитал силата на лева 96
03:52 10.01.2024
9 ОМБРЕ
До коментар #7 от "Червената шапчица":ИМАМ ФЛЕКС И ПИГОТВЯМ ТОРТА ЗАВЕРА ВУДУ МАДЖИК ОПУЛЕНОТО ЖУЖЕ ЯДЕ И ВЕШЕ ГО ГЛАСЯТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА
03:54 10.01.2024
10 Майдан
Коментиран от #12, #13, #62
04:02 10.01.2024
11 Абе нещастник
До коментар #6 от "Майдан":Ти кво прави тогава ,щото аз бях участник в събитията.Комунистите фалираха държавата нямаше нищо хиперинфлация.и пр.Тия възтънки намеци си ги заври от....
Коментиран от #14, #15, #22
04:04 10.01.2024
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 мяр 10 ПРОЦЕНТА
До коментар #11 от "Абе нещастник":ГЛЕДАХ СИ БАНКОВАТА СМЕТКА А И ВИКАХ КОИ НЕ СКАЧА Е ЧЕРВЕН ВИРЕХ ДВА ПРЪСТА И БУТАХ ДРУГИТЕ НА ТЪЛПАТА ЗА РАДОСТ ИЗ ОТ ЗАД
04:09 10.01.2024
15 Майдан
До коментар #11 от "Абе нещастник":Бях ученик тогава после проумях какво е станало че СДС и задокеамските им господари са подготвили почвата за хиперинфлация с премахването на златното покритие на лева
Коментиран от #17, #23, #33
04:09 10.01.2024
16 Трол
Коментиран от #18, #21
04:12 10.01.2024
17 сполука за българия
До коментар #15 от "Майдан":Учените още се двоумят дали Черно море е море или е солено езеро. Но щом си рекъл - нека да го наречем океаМ.
04:17 10.01.2024
18 БРАВО
До коментар #16 от "Трол":САМО ЧАЛГА И С 300 КМ В ЧАС КАК Е СМЕТКАТА НА КАРИБИТЕ ТЛЪСТЕЕ ЛИ ШИШИ ПАК Е НЪМБЪР 1 А КОЛИБАТА У БАРЦЕЛОНА ПРОДАВАШ ЛИ НА ПАРАПЕТА КАЧИХА ЛИ ТЕ
04:21 10.01.2024
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ОМБРЕ
До коментар #2 от "Aлфа Bълкът":И АЗ МИСЛЯ ТАКА НО ДАТАТА Е ДРУГА ----МХОГО МИЛОЗЛИВ СЕ Е ОКАЗАЛ НАРОДНИЯТ СЪД ----ДА БЯХА ВЗЕЛИ ПРИМЕР ОТ ИТАЛИЯ ФРАНЦИЯ
Коментиран от #41
04:58 10.01.2024
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ммммм…
До коментар #26 от "РЕД И ХАОС":Не разбирам защо прескачаш периода до 1878? Защо ми се струва че сме именно в този дълъг период на поробване, последвано от дрямка и последващо Възраждане.
05:33 10.01.2024
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Добре че пукна
05:48 10.01.2024
30 ТрампЛин
До коментар #28 от "Толкова писане":Ти чул ли си Сърпичукче да не плямпа празни приказки с часове?
05:52 10.01.2024
31 КОМУНИСТИ НА ВЛАСТ
06:44 10.01.2024
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 КОМУНИСТИ НИ УПРАВЛЯВАХА
До коментар #15 от "Майдан":Закопаха държавата, глад и мизерия за българския народ. БСП партийните секретари се готвеха за приватизацията, фалираха предприятия, за да ги купят на безценица. БСП комунистите станаха бъдещи върли капиталисти.
Коментиран от #35
06:52 10.01.2024
34 БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СРЕЩУ
06:54 10.01.2024
35 уйко калеко
До коментар #33 от "КОМУНИСТИ НИ УПРАВЛЯВАХА":Не защитавам БСП ,НОТОГАВА БЕШЕ НАПРАВЕНА ВРЪТКА ОТ ТЕЗИ ,КОИТО РАЗПОЛАГАХА С МНОГО ВАЛУТА.КУРСА НА ДОЛАРА ИЗКУСТВЕНО БЕШЕ ЗАВИШЕН ЗА ДА ОБЕРАТ ПАРИТЕ НА ХОРАТА И ЕСТЕСТВЕНО ДА СВАЛЯТ ВИДЕНОВ(единствения премиер от прехода който не беше мошеник)ПРИВАТИЗАЦИЯТА Я НАПРАВИ СДС НАЧЕЛО С (КАЖИ СИ ИВАНЕ),МЕНТАТА,КАРДИНАЛА И ДР.
СИНИ МОШЕНИЦИ.
Коментиран от #36, #37, #38
07:46 10.01.2024
36 КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В БСП
До коментар #35 от "уйко калеко":Да спрат разрухата и ограбването на българския народ от БСП комунистите.
Коментиран от #39
07:48 10.01.2024
37 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #35 от "уйко калеко":Яко са нагушихме от приватизацията. От яростни КОМУНИСТИ, станахме върли КАПИТАЛИСТИ. Заграбихме милиардите левове на българския народ и присвоихме предприятия и народно имущество на безценица.
07:51 10.01.2024
38 СТИГА БЕ
До коментар #35 от "уйко калеко":Най много валута имаше в управляващите комунисти чрез БНБ. Как те позволиха да фалира държавата, а народа да се вдигне срещу управлението на БСП дрогарите.
07:55 10.01.2024
39 уйко калеко
До коментар #36 от "КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В БСП":Вичко е било планувано.ВДИГАНЕ КУРСА НА ДОЛАРА ,ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ И ЕСТЕСТВЕНО ПАДАНЕ НА СОЦ.ПРАВИТЕЛСТВОТО,ТАКА ВЛАСТА ОСТАВА ЗА СДС И ЕСТЕСТВЕНО ЦЕЛТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ТАЗИ ПАРТИЯ ПРИВАТИЗАЦИЯТА С КОЯТО ПРИКЛЮЧИ ТОТАЛНОТО ОГРАБВАНЕ НА СТРАНАТА.НАРОДА СТАНА ОЩЕ ПО БЕДЕН И МУ ОСТАНА ФИЗКУЛТУРАТА ОТ СКАЧАНЕТО ПО ПЛОЩАДИТЕ..
Коментиран от #43
08:00 10.01.2024
40 7499
А най- вече посегна на образованието. Точно той започна да закрива училища. Още първата година по 10-15 училища в община(селата) биваха "преструктурирани". Оттам започна обезлюдяването на селата. И то закриваше училища, в които имаше ученици. Днес има много по- малко ученици в съществуващите училища в сравнение с закритите при Костов. Това беше жесток удар върху учителите.
Коментиран от #42
09:28 10.01.2024
41 Aлфа Bълкът
До коментар #24 от "ОМБРЕ":Да наистина датата е друга, още след "Света Неделя" е трябвало да бъдат наказани всички членове на БКП, а не само 7-8 човека.
Коментиран от #134
10:46 10.01.2024
42 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #40 от "7499":Благодарим на Костов че от социалисти, станахме върли капиталисти.
13:47 10.01.2024
43 КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В БСП
До коментар #39 от "уйко калеко":Да предотвратят всичко това.....и да изпуснат властта в България....
13:49 10.01.2024
44 Котьо Котев
15:08 10.01.2024
45 Ком
Коментиран от #46, #47
15:59 10.01.2024
46 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #45 от "Ком":ПРИВАТИЗАЦИЯТА НИ НАПРАВИ ВЪРЛИ КАПИТАЛИСТИ
18:27 10.01.2024
47 ЦЯЛА ИЗТОЧНА ЕВРОПА БЕ МАЙДАН
До коментар #45 от "Ком":Народите се надигнаха против комунистическата власт....
18:28 10.01.2024
48 вижда се
06:17 10.01.2025
49 Сега
06:20 10.01.2025
50 Шаш за комунистите в България.
06:23 10.01.2025
51 ха ха
06:25 10.01.2025
52 Българския народ срещу комунистите
Коментиран от #56, #67
06:27 10.01.2025
53 Комунистите се изпокриха като мишки
06:29 10.01.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Президента Стоянов едвам
06:30 10.01.2025
56 На Черно
До коментар #52 от "Българския народ срещу комунистите":Доларът се търгуваше до
4 хиляди Лева
06:33 10.01.2025
57 Народа помете КОМУНИСТИЧЕСКИЯ
Коментиран от #127
06:33 10.01.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Виновник
06:43 10.01.2025
60 Работническо дело
06:46 10.01.2025
61 Комунистите бяха извергнати
06:50 10.01.2025
62 Какво СДС
До коментар #10 от "Майдан":Бре ,
Всичко беше
Комунистическа схема .
06:51 10.01.2025
63 Никога повече комунистическо
06:53 10.01.2025
64 Как БКП окраде България
06:58 10.01.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Храните
Коментиран от #71, #74
07:06 10.01.2025
67 да де
До коментар #52 от "Българския народ срещу комунистите":разбира се че знаеме , американските инструктори и атлантическия клуб , имена искаш ли ?
Коментиран от #69
07:06 10.01.2025
68 Комунизма се срина в целия свят
07:07 10.01.2025
69 Може ли едно комунистическо
До коментар #67 от "да де":Правителство на една държава да не се справи с "американските инструктори" и някакъв си клуб. Егаси правителството, егаси управлението на комунистите.
Коментиран от #78
07:09 10.01.2025
70 Пенсионер
Коментиран от #72
07:09 10.01.2025
71 Как едно комунистическо правителство
До коментар #66 от "Храните":Може да остави българите гладни....толкова е и правителство...
07:10 10.01.2025
72 И сега има мъже, не го мисли
До коментар #70 от "Пенсионер":Но магазините ни пълни, караме на свободия, обикаляме света....само требе да се бачка....
Коментиран от #75
07:12 10.01.2025
73 БКП комунистите бяха ошаматени
07:14 10.01.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ха ха
До коментар #72 от "И сега има мъже, не го мисли":да не си роднина на костов ? та лъжата ти се лее от сърце
Коментиран от #79
07:16 10.01.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Студопор
07:20 10.01.2025
78 да де
До коментар #69 от "Може ли едно комунистическо":може , когато са крадливи по природа и им обещаят пещерата на аладин , от комунисти станаха фашисти
07:20 10.01.2025
79 Мен не ме мисли
До коментар #75 от "ха ха":А истината боли.....особено когато става въпрос за провал на поредното комунистическо управление....в онези времена.
Коментиран от #82
07:22 10.01.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Старец
Коментиран от #84, #118
07:25 10.01.2025
82 ха ха
До коментар #79 от "Мен не ме мисли":очакваш 60% увеличение на заплатата ? естествено срещу продажба на душицата ти
Коментиран от #86
07:26 10.01.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Комуниста Виденов е слаб премиер
До коментар #81 от "Старец":Щом допуска "американски слугинчета" да го свалят с "купени протести"...да не верваш...
07:32 10.01.2025
85 Говорим за преди 28 години....
До коментар #83 от "да де":Сега магазини пълни, свободия до шия, света е наш, всеки САМ РЕШАВА....а цените растат по време на война, започната от сатрапа кремълски.
Коментиран от #92
07:34 10.01.2025
86 Сам решавам какво
До коментар #82 от "ха ха":И на кого да "продам".....не ме мисли...
07:35 10.01.2025
87 Помним как КОМУНИСТА ДОБРЕВ
07:37 10.01.2025
88 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА
Коментиран от #90
07:37 10.01.2025
89 Сега караме и без редовно правителство
До коментар #83 от "да де":И не умираме от глад, нали другари комунисти....
07:39 10.01.2025
90 Може ли едно КОМУНИСТИЧЕСКО
До коментар #88 от "ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА":Правителство да допусне това в България...умориха народа от глад и студ....
Коментиран от #99, #100
07:40 10.01.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 да де
До коментар #85 от "Говорим за преди 28 години....":нещо настоящето не ти понася ? та си зациклил в лъжите за миналото
Коментиран от #95
07:41 10.01.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Жан Виденов и Румен Гечев
07:45 10.01.2025
95 Кво му е на настоящето
До коментар #92 от "да де":Магазини пълни, има всичко за всички, комунягите пак плюят НАТО и ЕС....но не мърдат от натовска България...
Коментиран от #101, #136
07:46 10.01.2025
96 Дедо
07:46 10.01.2025
97 Другаря Гечев....
07:47 10.01.2025
98 Комунистите Виденов и Гечев
Коментиран от #132
07:49 10.01.2025
99 ха ха
До коментар #90 от "Може ли едно КОМУНИСТИЧЕСКО":70% от населението са енергийно бедни , не могат да си позволят отопление заради цените , 30 % не се дохранват защото не могат да си купят храна , либерална демокрация ама друг път , капиталистически терор е настоящия модел на управление
Коментиран от #104, #110
07:50 10.01.2025
100 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА
До коментар #90 от "Може ли едно КОМУНИСТИЧЕСКО":Най-много преждевременно починали има при управлението на Костов.
Коментиран от #103
07:50 10.01.2025
101 да де
До коментар #95 от "Кво му е на настоящето":абе ти да не си зациклил изкуствен интелект ?
Коментиран от #102
07:51 10.01.2025
102 Не бе
До коментар #101 от "да де":Промит и дълбоко бетониран комунистически мозък съм....
07:57 10.01.2025
103 То за ОНЯ СВЯТ
До коментар #100 от "ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА":Ред нема.....не го мисли...
07:58 10.01.2025
104 Стига бе.....
До коментар #99 от "ха ха":Затова ли в България е тихо и спокойно.......
07:59 10.01.2025
105 Румбата Гечев и Р.Овч.
Коментиран от #108
08:02 10.01.2025
106 БСП другарите
08:04 10.01.2025
107 Евала на тия хора
08:11 10.01.2025
108 Да му се смени пола
До коментар #105 от "Румбата Гечев и Р.Овч.":На Румен Овчаров
08:13 10.01.2025
109 Цхгцрф
08:14 10.01.2025
110 Кураре
До коментар #99 от "ха ха":Да ама това го правят комунистите!
08:14 10.01.2025
111 44та Унищожиха България
08:19 10.01.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Пилотът Гошу
08:26 10.01.2025
115 Лева е хартия за
08:27 10.01.2025
116 ФАКТ
08:29 10.01.2025
117 Пикая на НРБ
08:29 10.01.2025
118 Пилотът Гошу
До коментар #81 от "Старец":Така е, барикадите бяха платени. Пари и кебапчета се раздаваха на празноглавите "студенти", дето въобще не разбраха как ги използват...
Коментиран от #120, #123, #130
08:29 10.01.2025
119 Васко ДСто
08:31 10.01.2025
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Име
08:39 10.01.2025
123 купи трибестан
До коментар #118 от "Пилотът Гошу":и стюарда пак ща извози
09:04 10.01.2025
124 Простотията няма край
Жан Виденов не се съгласява на подобно национално предателство, поради което плаща с поста си. Световната банка целенасочено обезценява лева, за да се стигне до икономическата криза, довела до оставката на кабинета на БСП. И досега Виденов се страхува за живота си, ако разкрие истината за своето сваляне от власт. За да не го сполети съдбата на Андрей Луканов, който беше убит от външни сили, Виденов приема да си носи кръста и да бъде дяволът в българската политика. И до ден-днешен срещу Жан Виденов няма нито един компромат или доказателство, че е действал против интересите на България. Въпреки това голяма част от народа продължава да го смята за най-ужасния държавник, който сме имали. Парадоксът е, че „най-ужасният“ е всъщност единственият, който е следвал националните интереси на България.
09:11 10.01.2025
125 Простотията няма край
Проводник на този план у нас се явява Джордж Сорос. След 1989 г. той посещава България и създава фондацията „Отворено общество“. Дейността й не е много ясна, но тя е освободена от данъци, а България се задължава да изплаща на САЩ всяка година по 41 млн. лв. След като идва на власт, Жан Виденов отсича пред трибуната на Народното събрание, че няма да се дават повече тези пари на Америка. Джордж Сорос е бесен и иска среща с българския премиер, но той му отказва. Тогава Сорос се зарича да му отмъсти, като го свали от власт. Бързо успява да организира протести, съставени предимно от платени футболни ултраси, наркозависими хора и либералисти, и така се състои митингът пред Народното събрание.
09:13 10.01.2025
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Какво още
10:53 10.01.2025
129 Комунистите фалираха България...
До коментар #127 от "и благодарение":Глад и мизерия настана. Народа помете КОМУНИСТИЧЕСКИЯ режим...
13:30 10.01.2025
130 Как едно правителство комунисрическо
До коментар #118 от "Пилотът Гошу":Не може да се справи с "платените" барикади...
13:31 10.01.2025
131 Гост
До коментар #2 от "Aлфа Bълкът":Глпаците никога няма да разберат, че Виденовата зима беше икономическа криза, скалъпена ни от Световната банка за това, че Виденов отказа да приеме заробващите условия на МВФ. Ама, като си нямате никой в "таванската стая", няма какво повече да се иска от вас.
20:41 10.01.2025
132 Гост
До коментар #98 от "Комунистите Виденов и Гечев":Какви милиарди е обрал Виденов? Някой беше писал, че живее в панелка и преподава в университет.
20:46 10.01.2025
133 А защо
До коментар #1 от "сполука за българия":БСП спечели изборите.Хората не искаха капитализъм.Българите не можахме да се адаптираме НА СИЛА.Циганите се нагодиха е и с външна помощ.Затова и се топим.
04:54 10.01.2026
134 Не говори глупости
До коментар #41 от "Aлфа Bълкът":Прочети колко са избити без съд 25 година.Атентата им даде повод.
05:03 10.01.2026
135 Българин
05:10 10.01.2026
136 Пълни
До коментар #95 от "Кво му е на настоящето":С перушина и етикети.Купуваме да пием бутилиран Батак.
05:13 10.01.2026
137 Стенли
05:25 10.01.2026