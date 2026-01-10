10 януари 1997 г. Протестиращи щурмуват парламента в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

На днешната дата през 1997 г. протестите срещу правителството на Жан Виденов ескалират и парламентът е атакуван. Размириците довеждат до отказ на БСП да състави второ правителство и откриват пътя към предсрочни избори, които през април 1997 г. са спечелени от ОДС.

Недоволството е породено от тежката икономическа ситуация, фалитите на банки и хиперинфлацията.

В резултат на протестите и дълбоката криза през декември Жан Виденов подава оставката на правителството.

На 8 януари БСП номинира за премиер Николай Добрев. Два дни по-късно – на 10 януари, обаче президентът Желю Желев, въпреки че е длъжен по Конституция, отказва да връчи на БСП мандат за съставяне на второ правителство и опозицията обявява национална политическа стачка.

Протестите срещу създаването на втори социалистически кабинет продължават.

На 21 януари изтича мандатът на Желю Желев, седмица по-късно новоизбраният президент Петър Стоянов връчва мандат на БСП за съставяне на ново правителство до 4 февруари, когато БСП връща мандата.