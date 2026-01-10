Новини
10 януари 1997 г. Протестиращи щурмуват парламента в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

10 Януари, 2026

Недоволството бе породено от тежката икономическа ситуация, фалитите на банки и хиперинфлацията

10 януари 1997 г. Протестиращи щурмуват парламента в София (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На днешната дата през 1997 г. протестите срещу правителството на Жан Виденов ескалират и парламентът е атакуван. Размириците довеждат до отказ на БСП да състави второ правителство и откриват пътя към предсрочни избори, които през април 1997 г. са спечелени от ОДС.

Недоволството е породено от тежката икономическа ситуация, фалитите на банки и хиперинфлацията.

В резултат на протестите и дълбоката криза през декември Жан Виденов подава оставката на правителството.

На 8 януари БСП номинира за премиер Николай Добрев. Два дни по-късно – на 10 януари, обаче президентът Желю Желев, въпреки че е длъжен по Конституция, отказва да връчи на БСП мандат за съставяне на второ правителство и опозицията обявява национална политическа стачка.

Протестите срещу създаването на втори социалистически кабинет продължават.

На 21 януари изтича мандатът на Желю Желев, седмица по-късно новоизбраният президент Петър Стоянов връчва мандат на БСП за съставяне на ново правителство до 4 февруари, когато БСП връща мандата.


България
  • 1 сполука за българия

    54 44 Отговор
    Къде спят тролещите комундели, да обяснят на децата какъф кеф беше да вземаш "заплата" всеки ден? Вечер да си купиш с надника за деня цял един хляб, защото на следващата сутрин стига само за едно бонбонче-лукче.

    Коментиран от #3, #126, #133

    03:21 10.01.2024

  • 2 Aлфа Bълкът

    52 43 Отговор
    Трябвало тогава да има окончателна разплата с комунистите, ама българинът милозлив и затова му пати главата!

    Коментиран от #24, #131

    03:23 10.01.2024

  • 3 Ейййй, не ме връщай назад

    61 36 Отговор

    До коментар #1 от "сполука за българия":

    Каква мизерия беше. Крадоха от държавата 45 години. После се пребоядисаха и разрушиха всичко. Доограбиха останалото. Страшна мизерия. Който не го е преживял, нищо не знае.

    03:25 10.01.2024

  • 4 И ТОГАВА

    89 18 Отговор
    ДОКАРАХА ЛИЛАВИТЕ ДЖУКИ ОТ ДРАГАЛЕВСКОТО МЕШЕРЕ И СТАНА КВАТО СТАНА СТОИ ТА ГЛЕДАИ -БАНДИТСКА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПЛАДНЕШКИ ГРАБЕЖ - СКАПАХА БАНКОВАТА СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ ФАБРИКИ ЗАВОДИ ТКЗСта БОЛНИЦИ МЕНГИША РАДОСТЕН И ГОРЕПИШЕШТИТЕ С ПО 500 ДЕКАРА МОРЕ И С ПО 300 ГАРГИ В БАЛКАНА ЦЪФНАХТЕ И ВРЪЗВАТЕ ПАРДОН КВО ПРИВАТИЗИРАХТЕ ОТ ТРИТЕ НАИ ДЪЛГОТО БАЛАМУРНИЦИ ОКРАДОХА ПЕНСИОННИЯТ ФОНД ЗДРАВНИЯТ ТОЖЕ

    03:41 10.01.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Майдан

    94 31 Отговор
    Приллича на майдана в Украйна което е нормално при положение че сценариста е същия задокенаския обор.Това е майдан номер 2 в България първия беше през 10.11.1989 явно на краварските господари не им допадна че народа не иска тяхната фалшива и унищожителна демокрация и трябваше да свалят БСП от власта.Да ги сменят с правилните хора(нищожествата от СДС и лидера им Иван Костов) които да разпродадат България и да я направят колония на запада.Лечението на такова нещо го видяхме в Беларус

    Коментиран от #11

    03:44 10.01.2024

  • 7 Червената шапчица

    73 20 Отговор
    10.01.2024г.се навършват 81г.от най-варварската англо-американска бомбардировка на София.Хайде да видим надупените медии дали ще отбележат това или ще се поклонят пред паметника на изродите,бомбардирали Столицата ни! А Президентът дали ще участва в поклонението?

    Коментиран от #9

    03:45 10.01.2024

  • 8 опитал силата на лева 96

    23 24 Отговор
    Ей че убаво ни беше. Носехме чували с пари. Златний Лев бе обезпечен със злато, което полтергайстът Кики с коварство отмъкна от комунделите.

    03:52 10.01.2024

  • 9 ОМБРЕ

    8 17 Отговор

    До коментар #7 от "Червената шапчица":

    ИМАМ ФЛЕКС И ПИГОТВЯМ ТОРТА ЗАВЕРА ВУДУ МАДЖИК ОПУЛЕНОТО ЖУЖЕ ЯДЕ И ВЕШЕ ГО ГЛАСЯТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА

    03:54 10.01.2024

  • 10 Майдан

    80 30 Отговор
    За хипер инфлацията от 1996 имат вина нищожествата от СДС доколкото си спомням при тях падна златното покритие на лева и се появиха 100левки със Захари Зограф не без съдействието на задокенските им господари и ментори които разчитат на повърхностното мислене на повечето хора които обвиниха най дойстойния политик имал власт след 10.11.1989 а именно Жан Виденов който се противопостави на бандитската приватизация която готвиха на България

    Коментиран от #12, #13, #62

    04:02 10.01.2024

  • 11 Абе нещастник

    30 48 Отговор

    До коментар #6 от "Майдан":

    Ти кво прави тогава ,щото аз бях участник в събитията.Комунистите фалираха държавата нямаше нищо хиперинфлация.и пр.Тия възтънки намеци си ги заври от....

    Коментиран от #14, #15, #22

    04:04 10.01.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мяр 10 ПРОЦЕНТА

    14 19 Отговор

    До коментар #11 от "Абе нещастник":

    ГЛЕДАХ СИ БАНКОВАТА СМЕТКА А И ВИКАХ КОИ НЕ СКАЧА Е ЧЕРВЕН ВИРЕХ ДВА ПРЪСТА И БУТАХ ДРУГИТЕ НА ТЪЛПАТА ЗА РАДОСТ ИЗ ОТ ЗАД

    04:09 10.01.2024

  • 15 Майдан

    56 23 Отговор

    До коментар #11 от "Абе нещастник":

    Бях ученик тогава после проумях какво е станало че СДС и задокеамските им господари са подготвили почвата за хиперинфлация с премахването на златното покритие на лева

    Коментиран от #17, #23, #33

    04:09 10.01.2024

  • 16 Трол

    24 47 Отговор
    НИКОГА ПОВЕЧЕ РАШИСТКА ТИРАНИЯ В БЪЛГАРИЯ!!!

    Коментиран от #18, #21

    04:12 10.01.2024

  • 17 сполука за българия

    18 10 Отговор

    До коментар #15 от "Майдан":

    Учените още се двоумят дали Черно море е море или е солено езеро. Но щом си рекъл - нека да го наречем океаМ.

    04:17 10.01.2024

  • 18 БРАВО

    34 6 Отговор

    До коментар #16 от "Трол":

    САМО ЧАЛГА И С 300 КМ В ЧАС КАК Е СМЕТКАТА НА КАРИБИТЕ ТЛЪСТЕЕ ЛИ ШИШИ ПАК Е НЪМБЪР 1 А КОЛИБАТА У БАРЦЕЛОНА ПРОДАВАШ ЛИ НА ПАРАПЕТА КАЧИХА ЛИ ТЕ

    04:21 10.01.2024

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ОМБРЕ

    19 9 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Bълкът":

    И АЗ МИСЛЯ ТАКА НО ДАТАТА Е ДРУГА ----МХОГО МИЛОЗЛИВ СЕ Е ОКАЗАЛ НАРОДНИЯТ СЪД ----ДА БЯХА ВЗЕЛИ ПРИМЕР ОТ ИТАЛИЯ ФРАНЦИЯ

    Коментиран от #41

    04:58 10.01.2024

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ммммм…

    10 3 Отговор

    До коментар #26 от "РЕД И ХАОС":

    Не разбирам защо прескачаш периода до 1878? Защо ми се струва че сме именно в този дълъг период на поробване, последвано от дрямка и последващо Възраждане.

    05:33 10.01.2024

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Добре че пукна

    32 8 Отговор
    Жельо Желев първият свински президент. По неговият край така го знаят Жельо свинята.

    05:48 10.01.2024

  • 30 ТрампЛин

    10 12 Отговор

    До коментар #28 от "Толкова писане":

    Ти чул ли си Сърпичукче да не плямпа празни приказки с часове?

    05:52 10.01.2024

  • 31 КОМУНИСТИ НА ВЛАСТ

    17 14 Отговор
    Глад и мизерия за българския народ

    06:44 10.01.2024

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 КОМУНИСТИ НИ УПРАВЛЯВАХА

    35 12 Отговор

    До коментар #15 от "Майдан":

    Закопаха държавата, глад и мизерия за българския народ. БСП партийните секретари се готвеха за приватизацията, фалираха предприятия, за да ги купят на безценица. БСП комунистите станаха бъдещи върли капиталисти.

    Коментиран от #35

    06:52 10.01.2024

  • 34 БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СРЕЩУ

    21 10 Отговор
    БСП КОМУНИСТИТЕ....другарите се изпокриха като мишки от страх да не ги натупат

    06:54 10.01.2024

  • 35 уйко калеко

    36 9 Отговор

    До коментар #33 от "КОМУНИСТИ НИ УПРАВЛЯВАХА":

    Не защитавам БСП ,НОТОГАВА БЕШЕ НАПРАВЕНА ВРЪТКА ОТ ТЕЗИ ,КОИТО РАЗПОЛАГАХА С МНОГО ВАЛУТА.КУРСА НА ДОЛАРА ИЗКУСТВЕНО БЕШЕ ЗАВИШЕН ЗА ДА ОБЕРАТ ПАРИТЕ НА ХОРАТА И ЕСТЕСТВЕНО ДА СВАЛЯТ ВИДЕНОВ(единствения премиер от прехода който не беше мошеник)ПРИВАТИЗАЦИЯТА Я НАПРАВИ СДС НАЧЕЛО С (КАЖИ СИ ИВАНЕ),МЕНТАТА,КАРДИНАЛА И ДР.
    СИНИ МОШЕНИЦИ.

    Коментиран от #36, #37, #38

    07:46 10.01.2024

  • 36 КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В БСП

    24 6 Отговор

    До коментар #35 от "уйко калеко":

    Да спрат разрухата и ограбването на българския народ от БСП комунистите.

    Коментиран от #39

    07:48 10.01.2024

  • 37 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    29 3 Отговор

    До коментар #35 от "уйко калеко":

    Яко са нагушихме от приватизацията. От яростни КОМУНИСТИ, станахме върли КАПИТАЛИСТИ. Заграбихме милиардите левове на българския народ и присвоихме предприятия и народно имущество на безценица.

    07:51 10.01.2024

  • 38 СТИГА БЕ

    17 5 Отговор

    До коментар #35 от "уйко калеко":

    Най много валута имаше в управляващите комунисти чрез БНБ. Как те позволиха да фалира държавата, а народа да се вдигне срещу управлението на БСП дрогарите.

    07:55 10.01.2024

  • 39 уйко калеко

    37 7 Отговор

    До коментар #36 от "КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В БСП":

    Вичко е било планувано.ВДИГАНЕ КУРСА НА ДОЛАРА ,ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ И ЕСТЕСТВЕНО ПАДАНЕ НА СОЦ.ПРАВИТЕЛСТВОТО,ТАКА ВЛАСТА ОСТАВА ЗА СДС И ЕСТЕСТВЕНО ЦЕЛТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ТАЗИ ПАРТИЯ ПРИВАТИЗАЦИЯТА С КОЯТО ПРИКЛЮЧИ ТОТАЛНОТО ОГРАБВАНЕ НА СТРАНАТА.НАРОДА СТАНА ОЩЕ ПО БЕДЕН И МУ ОСТАНА ФИЗКУЛТУРАТА ОТ СКАЧАНЕТО ПО ПЛОЩАДИТЕ..

    Коментиран от #43

    08:00 10.01.2024

  • 40 7499

    28 5 Отговор
    Народът преди години беше активен, непримирим, не търпеше несправедливост. Днес останаха в Бг само нагаждачи и мрънкачи от дивана. Костов взе властта и започна да съсипва всичко- закри заводи, фабрики, закри училищата и т.н. Вместо да привлича инвеститори, да търси бизнес партньори, той унищожи всичко. Някой ще каже, че заводите били фалирали преди това, което не е вярно. Нищо конструктивно и градивно не предприе Костов. Само унищожение на готовото.
    А най- вече посегна на образованието. Точно той започна да закрива училища. Още първата година по 10-15 училища в община(селата) биваха "преструктурирани". Оттам започна обезлюдяването на селата. И то закриваше училища, в които имаше ученици. Днес има много по- малко ученици в съществуващите училища в сравнение с закритите при Костов. Това беше жесток удар върху учителите.

    Коментиран от #42

    09:28 10.01.2024

  • 41 Aлфа Bълкът

    15 15 Отговор

    До коментар #24 от "ОМБРЕ":

    Да наистина датата е друга, още след "Света Неделя" е трябвало да бъдат наказани всички членове на БКП, а не само 7-8 човека.

    Коментиран от #134

    10:46 10.01.2024

  • 42 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    13 8 Отговор

    До коментар #40 от "7499":

    Благодарим на Костов че от социалисти, станахме върли капиталисти.

    13:47 10.01.2024

  • 43 КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В БСП

    9 4 Отговор

    До коментар #39 от "уйко калеко":

    Да предотвратят всичко това.....и да изпуснат властта в България....

    13:49 10.01.2024

  • 44 Котьо Котев

    22 7 Отговор
    Следва масовата приватизация, осъществена от бащите на днешните розови жълтопаветници, умнокрасивитет или както искате ги наречете. Същите, които ни управляват днес.

    15:08 10.01.2024

  • 45 Ком

    23 6 Отговор
    Това си беше нашенски Майдан. След това настъпи "масовата приватизация"(масовото разграбване от запада) на активите на българската държава. С помощта на клиентилистите от БСП и СДС. Такъв грабеж България не познава.

    Коментиран от #46, #47

    15:59 10.01.2024

  • 46 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    13 3 Отговор

    До коментар #45 от "Ком":

    ПРИВАТИЗАЦИЯТА НИ НАПРАВИ ВЪРЛИ КАПИТАЛИСТИ

    18:27 10.01.2024

  • 47 ЦЯЛА ИЗТОЧНА ЕВРОПА БЕ МАЙДАН

    11 11 Отговор

    До коментар #45 от "Ком":

    Народите се надигнаха против комунистическата власт....

    18:28 10.01.2024

  • 48 вижда се

    18 1 Отговор
    А сега робите са в летаргичен сън !!

    06:17 10.01.2025

  • 49 Сега

    18 2 Отговор
    10 Януари 2025 г. протестиращите спят и разчитат на преговори !

    06:20 10.01.2025

  • 50 Шаш за комунистите в България.

    11 6 Отговор
    Народната любов ги чакаше с геги и сопи на площада

    06:23 10.01.2025

  • 51 ха ха

    12 5 Отговор
    като гледам как вървят нещата в "държавата " 2025 пак ще има обща политическа стачка срещу другарите капиталисти и американските им инструктори

    06:25 10.01.2025

  • 52 Българския народ срещу комунистите

    13 13 Отговор
    Нека винаги да се знае и помни кой докара България до фалит и как един долар стана= на 3000 лв.

    Коментиран от #56, #67

    06:27 10.01.2025

  • 53 Комунистите се изпокриха като мишки

    10 6 Отговор
    Добрев едвам го отърваха от народната любов.

    06:29 10.01.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Президента Стоянов едвам

    9 8 Отговор
    Удържаше народа да не линчува комунистите.

    06:30 10.01.2025

  • 56 На Черно

    11 3 Отговор

    До коментар #52 от "Българския народ срещу комунистите":

    Доларът се търгуваше до
    4 хиляди Лева

    06:33 10.01.2025

  • 57 Народа помете КОМУНИСТИЧЕСКИЯ

    10 10 Отговор
    Режим в България. Виденов и компания бяха безсилни да се справят с управлението на страната. И полицейското насилие в подкрепа на комунистите не ги спаси.

    Коментиран от #127

    06:33 10.01.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Виновник

    17 6 Отговор
    е Тодор Вълчев, банковата криза, шеф на БНБ, вербуван в Берлин, член на Римски клуб. Безразборното отваряне на банки, за които е имал жестоки скандали с Виденов. Виденов отказва прехвърли на руски олигарси собственост на тръбите за газ. олигарсите също плащат за протести срещу него. Умишлено се скриват храните от магазините. Вълчев е избран единудушно от СДС и БСП за шеф на БНБ от 1991. На Виденов му трябват един милиард лева, за да не се стигне до кризата, като иска арабските държави да върнат част от заеми към България, те отказват. Гони Сорос, отказва да продаде БТК за 4 милиарда лева, с мотив, че е част от национална сигурност. Свалят Виденов от власт, Н. Василев продава БТК за 250 милиона лева на кипърска офшорка. Тодор Вълчев по-късно участва в изготвяне на план Ран Ът, след което заминава в Швейцария. Вълчев малко преди фалита на банките 1996 напуска поста си като шеф на БНБ. Години по-късно заемите отпуснати на Ирак и Либия са опростени.

    06:43 10.01.2025

  • 60 Работническо дело

    11 6 Отговор
    Сега тези щурмоваци дали харесват делата на иванчо от драгалевци?

    06:46 10.01.2025

  • 61 Комунистите бяха извергнати

    11 6 Отговор
    Комунистическия режим бе насилствено принуден от народните маси да се откаже от властта. Виденов не като "юноша бледен" а финансовия министър не знаеше на кой свет е. България бе във фалит, направен умишлено от комунистите, за да приватизират и предприятията и откраднат милиардните спестявания на българския народ.

    06:50 10.01.2025

  • 62 Какво СДС

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "Майдан":

    Бре ,
    Всичко беше
    Комунистическа схема .

    06:51 10.01.2025

  • 63 Никога повече комунистическо

    9 4 Отговор
    Управление. Никой не е забравен, нищо не е забравено

    06:53 10.01.2025

  • 64 Как БКП окраде България

    10 6 Отговор
    Празни магазини, нямаше какво да се яде, цените се сменяха ежечасно и вървяха все нагоре, народните маси блокираха транспорта, предприятията, държавните институции. Комунистите усещаха че народните маси им "кроят шапка" и всячески се опитваха да спрат народното негодувание. КОМУНИСТИЧЕСКОТО правителство на Виденов и компания не можеше да се справи с фалита на държавата и бе принудено да хвърли оставка.

    06:58 10.01.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Храните

    15 4 Отговор
    по магазините се появиха веднага след като Виденов беше свален от власт, на следващото утро рафтовете са пълни. Според слухове хранителната криза е изкуствена, предизвикана отвън. Започва плячкосването на България.

    Коментиран от #71, #74

    07:06 10.01.2025

  • 67 да де

    5 4 Отговор

    До коментар #52 от "Българския народ срещу комунистите":

    разбира се че знаеме , американските инструктори и атлантическия клуб , имена искаш ли ?

    Коментиран от #69

    07:06 10.01.2025

  • 68 Комунизма се срина в целия свят

    6 6 Отговор
    Само в КНДР остана, като екзотика на едно страховито и безперспективно минало....

    07:07 10.01.2025

  • 69 Може ли едно комунистическо

    5 4 Отговор

    До коментар #67 от "да де":

    Правителство на една държава да не се справи с "американските инструктори" и някакъв си клуб. Егаси правителството, егаси управлението на комунистите.

    Коментиран от #78

    07:09 10.01.2025

  • 70 Пенсионер

    9 3 Отговор
    Тогава имаше мъже и истински българи не като сега само меки китки

    Коментиран от #72

    07:09 10.01.2025

  • 71 Как едно комунистическо правителство

    3 4 Отговор

    До коментар #66 от "Храните":

    Може да остави българите гладни....толкова е и правителство...

    07:10 10.01.2025

  • 72 И сега има мъже, не го мисли

    6 5 Отговор

    До коментар #70 от "Пенсионер":

    Но магазините ни пълни, караме на свободия, обикаляме света....само требе да се бачка....

    Коментиран от #75

    07:12 10.01.2025

  • 73 БКП комунистите бяха ошаматени

    6 5 Отговор
    Не знаеха на кой свет са. Диктатурата на пролетариата стана диктатура срещу комунистите.

    07:14 10.01.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ха ха

    7 2 Отговор

    До коментар #72 от "И сега има мъже, не го мисли":

    да не си роднина на костов ? та лъжата ти се лее от сърце

    Коментиран от #79

    07:16 10.01.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Студопор

    3 0 Отговор
    То и сега трябва!

    07:20 10.01.2025

  • 78 да де

    5 2 Отговор

    До коментар #69 от "Може ли едно комунистическо":

    може , когато са крадливи по природа и им обещаят пещерата на аладин , от комунисти станаха фашисти

    07:20 10.01.2025

  • 79 Мен не ме мисли

    5 4 Отговор

    До коментар #75 от "ха ха":

    А истината боли.....особено когато става въпрос за провал на поредното комунистическо управление....в онези времена.

    Коментиран от #82

    07:22 10.01.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Старец

    10 5 Отговор
    Американските слугинчета обикаляха студентски град и даваха пари да отидеш на протеста. Жан Виденов им пречеше, защото не беше корумпиран. След това дойде Костов и тайфата му, която съсипа България.

    Коментиран от #84, #118

    07:25 10.01.2025

  • 82 ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Мен не ме мисли":

    очакваш 60% увеличение на заплатата ? естествено срещу продажба на душицата ти

    Коментиран от #86

    07:26 10.01.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Комуниста Виденов е слаб премиер

    5 5 Отговор

    До коментар #81 от "Старец":

    Щом допуска "американски слугинчета" да го свалят с "купени протести"...да не верваш...

    07:32 10.01.2025

  • 85 Говорим за преди 28 години....

    6 7 Отговор

    До коментар #83 от "да де":

    Сега магазини пълни, свободия до шия, света е наш, всеки САМ РЕШАВА....а цените растат по време на война, започната от сатрапа кремълски.

    Коментиран от #92

    07:34 10.01.2025

  • 86 Сам решавам какво

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "ха ха":

    И на кого да "продам".....не ме мисли...

    07:35 10.01.2025

  • 87 Помним как КОМУНИСТА ДОБРЕВ

    6 3 Отговор
    Го пазеха полицаите с щитовете си от "народната любов"

    07:37 10.01.2025

  • 88 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА

    10 2 Отговор
    Това си беше сценарии в който Жан Виденов беше случайно попаднал. Майдан, а всички Майдани водят до разруха. След това дойдоха унищожителите на България - Костов, Петър Стоянов, Иван Ганев, Надето и много други знайни и незнайни разрушители. И така вече се граби повече от 25 години - явно България не е толкова бедна.

    Коментиран от #90

    07:37 10.01.2025

  • 89 Сега караме и без редовно правителство

    2 5 Отговор

    До коментар #83 от "да де":

    И не умираме от глад, нали другари комунисти....

    07:39 10.01.2025

  • 90 Може ли едно КОМУНИСТИЧЕСКО

    4 4 Отговор

    До коментар #88 от "ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА":

    Правителство да допусне това в България...умориха народа от глад и студ....

    Коментиран от #99, #100

    07:40 10.01.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 да де

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "Говорим за преди 28 години....":

    нещо настоящето не ти понася ? та си зациклил в лъжите за миналото

    Коментиран от #95

    07:41 10.01.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Жан Виденов и Румен Гечев

    4 6 Отговор
    Архитектите на българския фалит през 1996-1997г....

    07:45 10.01.2025

  • 95 Кво му е на настоящето

    4 5 Отговор

    До коментар #92 от "да де":

    Магазини пълни, има всичко за всички, комунягите пак плюят НАТО и ЕС....но не мърдат от натовска България...

    Коментиран от #101, #136

    07:46 10.01.2025

  • 96 Дедо

    6 2 Отговор
    Точно след тези събития стартира кариерата на ресторантьора на Костов, банкера арменец на Костов и шефа на морския курорт на Костов ,чиято неграмотна дъщеря ни натрапват по телевизиите.

    07:46 10.01.2025

  • 97 Другаря Гечев....

    2 3 Отговор
    Закопал България, днес го дава евродепутат....май.

    07:47 10.01.2025

  • 98 Комунистите Виденов и Гечев

    4 6 Отговор
    Обраха милиарди спестявания на народа български....днес са на свобода и благоденстват...

    Коментиран от #132

    07:49 10.01.2025

  • 99 ха ха

    10 2 Отговор

    До коментар #90 от "Може ли едно КОМУНИСТИЧЕСКО":

    70% от населението са енергийно бедни , не могат да си позволят отопление заради цените , 30 % не се дохранват защото не могат да си купят храна , либерална демокрация ама друг път , капиталистически терор е настоящия модел на управление

    Коментиран от #104, #110

    07:50 10.01.2025

  • 100 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА

    6 2 Отговор

    До коментар #90 от "Може ли едно КОМУНИСТИЧЕСКО":

    Най-много преждевременно починали има при управлението на Костов.

    Коментиран от #103

    07:50 10.01.2025

  • 101 да де

    3 2 Отговор

    До коментар #95 от "Кво му е на настоящето":

    абе ти да не си зациклил изкуствен интелект ?

    Коментиран от #102

    07:51 10.01.2025

  • 102 Не бе

    3 4 Отговор

    До коментар #101 от "да де":

    Промит и дълбоко бетониран комунистически мозък съм....

    07:57 10.01.2025

  • 103 То за ОНЯ СВЯТ

    4 1 Отговор

    До коментар #100 от "ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА":

    Ред нема.....не го мисли...

    07:58 10.01.2025

  • 104 Стига бе.....

    3 2 Отговор

    До коментар #99 от "ха ха":

    Затова ли в България е тихо и спокойно.......

    07:59 10.01.2025

  • 105 Румбата Гечев и Р.Овч.

    5 4 Отговор
    Гениалните "стратези" за ограбването на народа български от...КОМУНИСТИТЕ...

    Коментиран от #108

    08:02 10.01.2025

  • 106 БСП другарите

    7 3 Отговор
    От отявлени комунисти, станаха върли капиталисти....

    08:04 10.01.2025

  • 107 Евала на тия хора

    5 3 Отговор
    Че нападнаха упикани я и умачкан парламент ДС си запалиха сами пожара да си прикрият следите вайкаимДееба!

    08:11 10.01.2025

  • 108 Да му се смени пола

    4 3 Отговор

    До коментар #105 от "Румбата Гечев и Р.Овч.":

    На Румен Овчаров

    08:13 10.01.2025

  • 109 Цхгцрф

    5 5 Отговор
    Долу комунизма и Путин и СССР

    08:14 10.01.2025

  • 110 Кураре

    4 4 Отговор

    До коментар #99 от "ха ха":

    Да ама това го правят комунистите!

    08:14 10.01.2025

  • 111 44та Унищожиха България

    4 6 Отговор
    Червените под човеци!!!

    08:19 10.01.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Пилотът Гошу

    8 3 Отговор
    Я сега тук експерт-атлантиците да ни кажат как и кой срина лева, щото гледам още обясняват как туй били комунистите 😂😂😂😂.... Алоууу, тикви, системата не е на комунистите и не те я управляват. Виденов беше неудобен и го свалиха ка си пише по книгите. Стойността на лева в световната система и рейтинга на страната не се определят от България, палячовци такива ...

    08:26 10.01.2025

  • 115 Лева е хартия за

    2 10 Отговор
    Плебей умряла валута!Искаме Евро!

    08:27 10.01.2025

  • 116 ФАКТ

    6 3 Отговор
    А трябваше да дойдат танковете

    08:29 10.01.2025

  • 117 Пикая на НРБ

    3 6 Отговор
    См1рт на Комунизма

    08:29 10.01.2025

  • 118 Пилотът Гошу

    6 4 Отговор

    До коментар #81 от "Старец":

    Така е, барикадите бяха платени. Пари и кебапчета се раздаваха на празноглавите "студенти", дето въобще не разбраха как ги използват...

    Коментиран от #120, #123, #130

    08:29 10.01.2025

  • 119 Васко ДСто

    4 5 Отговор
    Абе най добре е Танковете да дойдат!Как никаше дедо.

    08:31 10.01.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Име

    2 5 Отговор
    Бяха много високомерни. Не контролираха банковия сектор и позволиха той да бъде източен. Не се пребориха с мафията!

    08:39 10.01.2025

  • 123 купи трибестан

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "Пилотът Гошу":

    и стюарда пак ща извози

    09:04 10.01.2025

  • 124 Простотията няма край

    8 3 Отговор
    Главното, което сваля от власт Жан Виденов, обаче са отношенията му с втория по ранг човек в Световната банка. Той го посещава и му подава списък със 100 български завода, които трябва да бъдат приватизирани.
    Жан Виденов не се съгласява на подобно национално предателство, поради което плаща с поста си. Световната банка целенасочено обезценява лева, за да се стигне до икономическата криза, довела до оставката на кабинета на БСП. И досега Виденов се страхува за живота си, ако разкрие истината за своето сваляне от власт. За да не го сполети съдбата на Андрей Луканов, който беше убит от външни сили, Виденов приема да си носи кръста и да бъде дяволът в българската политика. И до ден-днешен срещу Жан Виденов няма нито един компромат или доказателство, че е действал против интересите на България. Въпреки това голяма част от народа продължава да го смята за най-ужасния държавник, който сме имали. Парадоксът е, че „най-ужасният“ е всъщност единственият, който е следвал националните интереси на България.

    09:11 10.01.2025

  • 125 Простотията няма край

    10 1 Отговор
    Жан Виденов е първият политик у нас, който казва „не“ на плана „Ран-Ът“. Най-общо казано това е план, създаден от САЩ, който цели съсипването на България и превръщането й в робовладелска страна. В него са заложени точки като унищожаване на животновъдството и българското производство, увеличаване на вноса до почти 100%, унищожаване на частната собственост на българина и още много други неща, които в момента наблюдаваме, че се случват в страната ни.
    Проводник на този план у нас се явява Джордж Сорос. След 1989 г. той посещава България и създава фондацията „Отворено общество“. Дейността й не е много ясна, но тя е освободена от данъци, а България се задължава да изплаща на САЩ всяка година по 41 млн. лв. След като идва на власт, Жан Виденов отсича пред трибуната на Народното събрание, че няма да се дават повече тези пари на Америка. Джордж Сорос е бесен и иска среща с българския премиер, но той му отказва. Тогава Сорос се зарича да му отмъсти, като го свали от власт. Бързо успява да организира протести, съставени предимно от платени футболни ултраси, наркозависими хора и либералисти, и така се състои митингът пред Народното събрание.

    09:13 10.01.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Какво още

    4 0 Отговор
    Гладът като основен стимул за революциите. Да чакаме ли да огладнеем достатъчно?

    10:53 10.01.2025

  • 129 Комунистите фалираха България...

    1 1 Отговор

    До коментар #127 от "и благодарение":

    Глад и мизерия настана. Народа помете КОМУНИСТИЧЕСКИЯ режим...

    13:30 10.01.2025

  • 130 Как едно правителство комунисрическо

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "Пилотът Гошу":

    Не може да се справи с "платените" барикади...

    13:31 10.01.2025

  • 131 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Bълкът":

    Глпаците никога няма да разберат, че Виденовата зима беше икономическа криза, скалъпена ни от Световната банка за това, че Виденов отказа да приеме заробващите условия на МВФ. Ама, като си нямате никой в "таванската стая", няма какво повече да се иска от вас.

    20:41 10.01.2025

  • 132 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Комунистите Виденов и Гечев":

    Какви милиарди е обрал Виденов? Някой беше писал, че живее в панелка и преподава в университет.

    20:46 10.01.2025

  • 133 А защо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "сполука за българия":

    БСП спечели изборите.Хората не искаха капитализъм.Българите не можахме да се адаптираме НА СИЛА.Циганите се нагодиха е и с външна помощ.Затова и се топим.

    04:54 10.01.2026

  • 134 Не говори глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Aлфа Bълкът":

    Прочети колко са избити без съд 25 година.Атентата им даде повод.

    05:03 10.01.2026

  • 135 Българин

    1 0 Отговор
    Една шайка безродници съсипаха процъфтяващата ни родина!

    05:10 10.01.2026

  • 136 Пълни

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Кво му е на настоящето":

    С перушина и етикети.Купуваме да пием бутилиран Батак.

    05:13 10.01.2026

  • 137 Стенли

    0 0 Отговор
    Всичко това беше защото Виденов отказа да продаде активи за милиарди за жълти стотинки и му спретнаха тази криза може и той да е имал някаква вина от глупост примерно износа на зърно но основно беше да се разграби държавното имущество затова му спретнаха този сценарий и тогава дойде на бял кон,"демократа Костов и разпродаде всичко за жълти стотинки примерно БГА Балкан който имаше активи и самолети и хеликоптери за милиони долари той го даде за сто и петдесет хиляди долара и прочие прочие и Костов захлеби яко а Жан Виденов си остана гол като пушка това е цялата истина същата работа като така наречения майдан в Украйна

    05:25 10.01.2026

