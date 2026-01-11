Новини
The Sunday Telegraph: ЕС готви санкции срещу САЩ, ако Тръмп продължи да планира анексиране на Гренландия

The Sunday Telegraph: ЕС готви санкции срещу САЩ, ако Тръмп продължи да планира анексиране на Гренландия

11 Януари, 2026 05:05

Ограниченията може да се насочат към технологични гиганти Meta, Google, Microsoft и X

The Sunday Telegraph: ЕС готви санкции срещу САЩ, ако Тръмп продължи да планира анексиране на Гренландия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Европейският съюз разработва планове за налагане на санкции на американски компании, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп продължи с плановете си да анексира Гренландия, предаде британският The Sunday Telegraph, позовавайки се на свои източници.

Според вестника, ограничителните мерки биха могли да бъдат насочени към американските технологични гиганти Meta, Google и Microsoft. Освен това, Брюксел би могъл да ограничи дейността на X и да наложи ограничения на банки и финансови фирми, базирани в Съединените щати.

Вестникът подчерта, че се разглежда и сценарий, при който европейските страни биха могли да затворят американски военни бази на своя територия. The Sunday Telegraph нарече подобни мерки крайни и добави, че те биха могли да бъдат предприети, ако Тръмп отхвърли предложението на Обединеното кралство и водещите държави-членки на ЕС да разположат мисия на НАТО в Гренландия, за да предотвратят присъединяването на острова към Съединените щати.


