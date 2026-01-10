Новини
New York Times: Новият удар с „Орешник“ срещу Украйна показа, че тази ракета засега е неуловима ВИДЕО

10 Януари, 2026 07:33, обновена 10 Януари, 2026 07:42

Прехващането им засега е практически невъзможно, пише изданието

New York Times: Новият удар с „Орешник“ срещу Украйна показа, че тази ракета засега е неуловима ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият удар с ракета „Орешник“ срещу Украйна показа, че съществуващите системи за противовъздушна отбрана не са в състояние да прехванат тази ракета, съобщава New York Times.

„Балистичните ракети се изстрелват в атмосферата с помощта на ракетни двигатели, след което се спускат с висока скорост под действието на гравитацията. Това прави прихващането им от системите за противовъздушна отбрана много трудно, а в случай на суббоеприпаси, практически невъзможно“, се казва в статията.

Още новини от Украйна

Изданието отбелязва, че западните страни трябва да се вслушат в подобни предупреждения от Москва, тъй като ударите с „Орешник“ само потвърждават, че тези ракети могат да нанесат удари навсякъде в Европа.

В петък Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Орешник“ при масиран удар срещу критични цели в Украйна в отговор на нападението срещу резиденцията на президента Владимир Путин.

Медиите съобщиха за серия от експлозии в Киев и Лвов. Според кмета на Киев Виталий Кличко, критичната инфраструктура в града е повредена. В някои райони има и прекъсвания на електрозахранването.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 19 гласа.
  • 1 оня с коня

    78 18 Отговор
    Добре, че СВО не продължи само три дни, за да видим че обединеният запад е въздух под налягане, а прехваленото НАТО една гола вода , което е силно само в тероризма. Руснаците развенчаха окончателно мита за икономическата и военната мощ на жалкия западен свят.
    За три дни нямаше всички да го разберат, въпреки че си го знаехме!
    СВО счупи зъбите на еврофашистите тръгнали отново да търсят реванш срещу победителя от втората световна война.

    Коментиран от #8, #14

    07:44 10.01.2026

  • 2 Да бе да

    24 9 Отговор
    Някой трябва да слуша и да мисли колкото и да му е трудно.

    07:45 10.01.2026

  • 3 помнете го това

    70 15 Отговор
    във истинските БЪЛГАРИ има заложен ген на благодарност към нашите братя и наши освободители руснаците

    Коментиран от #6

    07:45 10.01.2026

  • 4 Дон Корлеоне

    9 29 Отговор
    Хаяско знае,че следващата атака срещу него ще бъде истинска.

    Коментиран от #80

    07:45 10.01.2026

  • 5 Kaлпазанин

    23 7 Отговор
    Аааа ,зеления и дружките му не мислят така ,

    07:46 10.01.2026

  • 6 Българин

    17 48 Отговор

    До коментар #3 от "помнете го това":

    Азиатските пО.мияри не са ни братя.Нищо общо нямаме с тях.

    Коментиран от #9, #12, #16, #19, #28, #44

    07:47 10.01.2026

  • 7 Ехааа,

    12 26 Отговор
    Ако направят и един "неуловим" Москвич ...🤭😁

    Коментиран от #17

    07:47 10.01.2026

  • 8 Омазана ватенка

    11 27 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Кой ще бъде генерал номер 20?

    Коментиран от #10, #20, #21, #81

    07:48 10.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фокусник

    2 12 Отговор
    Вярно е! Сега тренирам нов номер , който нарекох Орешник! Излиза една дама от публиката, и докато чака да види номера, вече е забременяла !!!

    07:49 10.01.2026

  • 12 Факт

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Значи се допълваме!

    07:49 10.01.2026

  • 13 Наистина

    34 6 Отговор
    отдавна беше време за Орешник !

    07:50 10.01.2026

  • 14 Питам

    10 38 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #23, #37, #40, #42, #85

    07:51 10.01.2026

  • 15 Фют

    18 13 Отговор
    Остава да се надяваме на проявата на здрав разум от Путин и всички останали политици, които си мислят, че войните си заслужават жертвите.

    Коментиран от #25, #55

    07:51 10.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Това

    14 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ехааа,":

    Сигурно трябва да е "умно" в паветните представи...

    07:51 10.01.2026

  • 18 Поредното супер оръжие

    3 8 Отговор
    И избягаха от Куоянски

    Коментиран от #32

    07:52 10.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 мдаааа

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Омазана ватенка":

    Димон Адмирала ?!

    07:52 10.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Що не пусна и една над венецуела

    4 9 Отговор
    Хахахахахаха
    Нали е във неговото нато

    07:53 10.01.2026

  • 23 Ами

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Питам":

    Когато си видиш ушите без огледало.

    07:54 10.01.2026

  • 24 много ме радва факта че още

    26 5 Отговор
    по тъмно всички наркомани на сорос рев като вдов@ици за уййййййййййя

    Коментиран от #31

    07:55 10.01.2026

  • 25 Българин

    8 20 Отговор

    До коментар #15 от "Фют":

    Путин смята руснаците за добитък.Ние също.

    Коментиран от #26, #35, #36

    07:55 10.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Верно

    24 4 Отговор
    Орешника държи будни Зеления и ония жеЛАЕЩИТЕ !

    07:58 10.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 СтаМат МаГа

    14 5 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    07:59 10.01.2026

  • 30 Аква

    32 5 Отговор
    Трябва законодателно да се спре възможността на премиер в оставка да взема антибългарски решения и да поставя в риск страната ни. В момента имаме действаща институция президент и върховен главнокомандващ, негово е задължението на ни представя при решения от международен характер. Нелегитимният Желязков да се занимава с наводненията и вътрешните проблеми. Кой му разрешава да вкарва България във война и да я предлага като месо за отстрел. ГЕРБ да си седнат на задните части и да променят избирателния закон. Една Италия разбра, че няма място в коалицията на желаещите да умрат, а че това хотелско корумпе ни натика в ямата. Следвайте унгарците и няма да сбъркате.

    08:00 10.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Българин

    15 8 Отговор

    До коментар #18 от "Поредното супер оръжие":

    От Купянск не са избягали.Избиха ги като кучета.

    Коментиран от #56

    08:00 10.01.2026

  • 33 орешника

    15 25 Отговор
    Показа единствено,че няма голяма полза от такава ракета... Освен това в Украйна няма ПВО за такъв тип ракети (за разлика от САЩ, Израел и Германия )...

    Рашистите също нямат ПВО система за американските ,междуконтинентални ракети...

    08:00 10.01.2026

  • 34 Ццц

    15 15 Отговор
    Ама предните експерти казаха, че тази ракета не е нищо особено и Путин блъфира от безпомощност? Тази статия сега ме разстрои! Но като човек с диагноза евроатлантик бързо ще я забравя.🤣 Пуснете нещо по от наще. Де го джамбазов?

    Коментиран от #45

    08:01 10.01.2026

  • 35 Демократ

    6 12 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #46

    08:02 10.01.2026

  • 36 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Не трябва човек да съди за другите по себе си!

    08:02 10.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Малиййй....

    21 4 Отговор
    А представяте ли си какво мазало ще да е ако Путин поздрави с един такъв ОРЯШНИК за НЕдобре дошли гостите в Х0хлия така наречените желаещи мераклийски военолюбци юрогейци или мироопазватели...

    Коментиран от #43

    08:03 10.01.2026

  • 39 ти да видиш

    18 3 Отговор
    Па нали ингилизите казаха че такава ракета не съществува???

    08:03 10.01.2026

  • 40 Оня с Чепа

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Питам":

    Много питаш Гриша , просто е :сокай Г..у....я .

    08:04 10.01.2026

  • 41 Ицо

    3 14 Отговор
    Една копейка по желание да мине да обере краставиците.

    Коментиран от #63, #69

    08:04 10.01.2026

  • 42 Всеки път когато Тръмп или

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Питам":

    друг световен лидер разпъне за него червен килим и го посрещне с почести!

    Други въпроси?

    08:04 10.01.2026

  • 43 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Малиййй....":

    Ще умре под земята.

    08:05 10.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 И какво стана, Путлер спечели

    9 9 Отговор

    До коментар #34 от "Ццц":

    ли войната с тия два орешника?😂😂😂

    Коментиран от #50, #54, #74

    08:07 10.01.2026

  • 46 Хахахахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "Демократ":

    "Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди."

    Извод направен от един ДЕРМОКРАТ.

    08:07 10.01.2026

  • 47 АТЛАНТ ТИГРИТЕ

    13 3 Отговор
    Пуснахте ли вече газта в лвиф и кииф?

    08:08 10.01.2026

  • 48 Факт

    3 2 Отговор
    Щом флагманът на Свободния Свят го казва!

    08:08 10.01.2026

  • 49 УДРИ С ЛОПАТАТА

    9 3 Отговор
    По главите фашистики бандерскич

    08:09 10.01.2026

  • 50 Една мисъл не ми дава мира

    6 8 Отговор

    До коментар #45 от "И какво стана, Путлер спечели":

    Защо всичко,което си пожелалаят копейките никога не се случва?

    Коментиран от #57, #64

    08:09 10.01.2026

  • 51 хихи

    1 1 Отговор
    Кодзилата абортира ли?

    08:09 10.01.2026

  • 52 Сигурен съм

    2 10 Отговор
    че Пентагона има координатите на съоръженията, в които се произвежда Орешник. Въпрос на добре планирана и координирана атака е тв да бъдат унищожени.

    Коментиран от #58, #59

    08:11 10.01.2026

  • 53 СОРОС ПЛЯВАТА

    9 3 Отговор
    Беше замлъкнала вчера, ама днес са се подали от дупките.

    08:11 10.01.2026

  • 54 Йосиф Кобзон

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "И какво стана, Путлер спечели":

    Печелившите са при мен.

    08:11 10.01.2026

  • 55 БАРС

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "Фют":

    ЗНАЕШ ЛИ ,ЧЕ ВОЙНИ Е ЕМАЛО ОТ КАКТО СВЕТЪТ СЪЩЕСТВУВА НО ПУТИН Е ПИЧ НА МЕСТОТО СИ ПАЗИ СИ СТРАНАТА А ЩА БЪЛГАРИЯ ТАКОВА НЕ МОГА ДА КАЖА НАДАЛИ ЩЕ МОЖЕМ ДА СЕ ЗАЩЕТИМ .ИНТЕРЕСТНО КАКВО ЛИ ЩЕ СТАНЕ С БЪЛГАРИЯ АКО СЕ РАЗПАДНЕ НАТО .ТАКА ЧЕ ВОЙНИ ПО СВЕТА Е ИМАЛО И ЩЕ ИМА И ЗА НАПРЕД .НЯКОГА ПУТИН КАЗА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ДАЙТЕ ДА СИ НАПРАВИМ НАША ЕВРОПЕЙСКА АРМИЯ ЗА ОТБРАНА ЗА ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯ ТОВА КОЕТО ГЕРМАНИЯ НАПРАВИ ПРЕЗ ВСВ ВСИЧКИ ОТКАЗАЗА .ПУТИН ПРЕКРАСНО Е ЗНАЛ ЧЕ САЩ ЕДИН ДЕН ЩЕ ИСПОЛЗВАТ УКРАИНА ПРОТИВ РАША.ТОВА БЕШЕ ПОСЛЕ 2004 ПЪРВИЯТ МАЙДАН КОГАТО ОЩЕ ТОГАВА ЮЩЕНКО ТРЬГНА ДА ВЛИЗА УКРАИНА В НАТО БЕЗ ДА ИМА НЯКАКВИ ОСНОВАНИЯ.И НАСТРОЙВАШЕ УКРАИНЦИТЕ ПРОТИВ РОСИЯ И ТОГАВА СЪЗДАДЕ УБИЕЦЪТ НА ПОЛЯЦИ,ЕВРЕИ ТА ДАЖЕ И НА ЗАПЪДНИ УКРАИНЦИ КОИТО СА БИЛЕ РРОТИВ НЕГО ТА ТОВА Е БАНДЕРА.ТА ЮЩЕНКО Е ДАЛ НАЧАЛОТО ЗА ДА ИЗБУХНЕ ВОЙНАТА ПРЕЗ 22 ГОД НЯМА ДА КАЗВАМ КЪДЕ И КАК КОЙ ГО ПОДТИКНА И МУ ПЛАТИХА ЗА ДА ОБЪРНЕ ИСТОРИЯТА НА УКРАИНА .

    08:11 10.01.2026

  • 56 Глюпости ,

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Ако се пишеш "я руzкий " , ше звучи по-гордо ... 🤭😁

    08:11 10.01.2026

  • 57 Ами

    4 7 Отговор

    До коментар #50 от "Една мисъл не ми дава мира":

    "Защо всичко,което си пожелалаят копейките никога не се случва?"

    Защто тия копейки винаги се оказват украински.

    08:12 10.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Още по-лошо

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Сигурен съм":

    Малюк и Буданов го знаят.

    08:14 10.01.2026

  • 60 Механик

    12 2 Отговор
    Ето че и New York Times станаха копейки от възраждане.
    На нас са ни казали от посолствоТО, че Русия свърши "кюнците" още през 22-ра година и че Орешниците са "мултики".
    п.п.
    А извън майтапа, явно руските са ударили нещо много, много важно за "желаещите" и бандерската шайка, що втри ден вият на умрело.

    Коментиран от #71

    08:15 10.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 КОАЛИЦИЯТА НА СМЕШНИЦИТЕ

    8 2 Отговор
    Бързо преосмисли изпращането на войски в окраина. Росен Розовата пантера само дето ходи да троши народна пара до Париж да ни вкарва във войната.

    Коментиран от #70

    08:16 10.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Затова са копейки.

    1 4 Отговор

    До коментар #50 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Провалени в личният си животец,нелицеприятни даже на външен вид.,търсещи някаква малка утеха като се възхищават на малки диктаторчета

    Коментиран от #67

    08:18 10.01.2026

  • 65 И ква стана тя...?!

    9 0 Отговор
    Нали тръбяхте,че ,,Орешника",не било нищо друго,освен поредната анимация на Путин...?!
    Пък сега...- ,,Неуловима"...?!

    08:18 10.01.2026

  • 66 АМА КАК САМО ГОРЕШЕ

    8 0 Отговор
    Газохранилището с розов пламък. 1 ракета и фашагите са -10 МИЛИАРДА.

    08:19 10.01.2026

  • 67 Републиканец

    7 1 Отговор

    До коментар #64 от "Затова са копейки.":

    За много успешен ли се имаш в момента ровейки в кофите и цъкащ на служебен телефон даден от трроллонбашията ?

    08:20 10.01.2026

  • 68 ОБЪРКАНО АТЛАНТИЧЕ

    6 2 Отговор
    Май сега вече наистина британците няма да превземат Крим.

    08:21 10.01.2026

  • 69 краставичара

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ицо":

    гледам само сливи има за бране толкова рано

    08:21 10.01.2026

  • 70 НИКОЙ НЕ МУ ТЪРСИ СМЕТКА ЩОТО

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "КОАЛИЦИЯТА НА СМЕШНИЦИТЕ":

    като никой не му търси отчет къде ходи да харчи пари така ще е

    хем във оставка и нищо не може да подписва хем троши народни париПЕЕРАСТИН

    08:23 10.01.2026

  • 71 Слушай внимателно!

    2 5 Отговор

    До коментар #60 от "Механик":

    Довечера по тъмно,за да не те видят съседите обличаш рубашката, слагаш ушанката (може и каскет),обуваш гумените ботуши с вълнени чорапи,намяташ ватенката,припалваш Ладата и газ към Дунав да чакаш.Предишният дето чакаше 4 години го изяли чакалите.
    Да не забравиш да омесиш и погачата
    И по тъмно,че комшийте ще се обадят на 112!!

    Коментиран от #75, #82

    08:25 10.01.2026

  • 72 хахах

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Бегай бе ,":

    многопростгей ша ядеш наденицата цялата до картофите до майка ти гледа

    08:26 10.01.2026

  • 73 ЖикТак

    5 1 Отговор
    Един орешник е по-евтин от един самолетоносач с невидими ефки. Дали ще ги види на борда?

    Коментиран от #76

    08:27 10.01.2026

  • 74 А ти

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "И какво стана, Путлер спечели":

    как мислиш? Кой я спечели?
    Украйна? Европа?
    За САЩ знаем, че се измъкна по терлици от групата на лузърите- въпреки че те я предизвикаха. И го играе сега "неутрален помирител"!

    08:27 10.01.2026

  • 75 не мисли

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Слушай внимателно!":

    гейсъдран за това пискате като моми е ти специално си мома нали смени пола

    08:28 10.01.2026

  • 76 Тръмп

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "ЖикТак":

    Дали?

    Коментиран от #83

    08:29 10.01.2026

  • 77 много ме радват всички евро

    2 1 Отговор
    розави пингвини -New York Times: Новият удар с „Орешник“ срещу Украйна показа, че тази ракета засега е неуловима но вие пискате като стари моми дали това е от силните хормони за смяна на пола или просто сте си плиснати лигени хммммм

    08:32 10.01.2026

  • 78 Тома

    2 1 Отговор
    Тази ракета само Кая може да я улови между бузите.

    08:33 10.01.2026

  • 79 От Мордор с Любов

    1 0 Отговор
    Орешници ще има за всички пожелали го и най вече изпратен с много любов

    08:35 10.01.2026

  • 80 куку

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дон Корлеоне":

    Туй е анимация..още през 2022ж..всички се смееха над думите на Путин..А някои от НАТО се похвалили че укропейтриоти били свалили Орешник и Кинжал..Как ще свалиш нещо което няма...ИЛИ ИМА, а свалили са килотите си.Трагикомедия..Както казваше цар Симеон 2..."Бъдете господари на мълчанието"..

    08:35 10.01.2026

  • 81 бай Митко

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Омазана ватенка":

    Омазан, смърдиш!

    08:36 10.01.2026

  • 82 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Слушай внимателно!":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    08:36 10.01.2026

  • 83 ХиХи

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Тръмп":

    Доню разбра че е по-лесно с некой без зъби, като Ирак, Афганистан Венецуела. Даже Ким Чен Ун ще му издуха ефките у въздуха и просто не си заслужава

    08:37 10.01.2026

  • 84 оня с коня

    1 0 Отговор
    Глад мори добитъка ,Галкините корморани отрано са ги пуснали на паша за да натрупат запаси ,че се очертава дълга ,студена и гладна зима ,а малкото места около кофите на ресторанта на шеф Ангелов отдавна са резервирани за най верните и преданните от тях .

    08:38 10.01.2026

  • 85 бай Митко

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Питам":

    Поредният идиот в Бг-то!
    Самият Тръмп посреща Путин на червен килим!

    08:38 10.01.2026