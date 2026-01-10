New York Times: Новият удар с „Орешник“ срещу Украйна показа, че тази ракета засега е неуловима ВИДЕО

Новият удар с ракета „Орешник“ срещу Украйна показа, че съществуващите системи за противовъздушна отбрана не са в състояние да прехванат тази ракета, съобщава New York Times.

„Балистичните ракети се изстрелват в атмосферата с помощта на ракетни двигатели, след което се спускат с висока скорост под действието на гравитацията. Това прави прихващането им от системите за противовъздушна отбрана много трудно, а в случай на суббоеприпаси, практически невъзможно“, се казва в статията.

Изданието отбелязва, че западните страни трябва да се вслушат в подобни предупреждения от Москва, тъй като ударите с „Орешник“ само потвърждават, че тези ракети могат да нанесат удари навсякъде в Европа.

В петък Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Орешник“ при масиран удар срещу критични цели в Украйна в отговор на нападението срещу резиденцията на президента Владимир Путин.

Медиите съобщиха за серия от експлозии в Киев и Лвов. Според кмета на Киев Виталий Кличко, критичната инфраструктура в града е повредена. В някои райони има и прекъсвания на електрозахранването.