New York Times: Новият удар с „Орешник“ срещу Украйна показа, че тази ракета засега е неуловима ВИДЕО

Новият удар с ракета „Орешник“ срещу Украйна показа, че съществуващите системи за противовъздушна отбрана не са в състояние да прехванат тази ракета, съобщава New York Times.
„Балистичните ракети се изстрелват в атмосферата с помощта на ракетни двигатели, след което се спускат с висока скорост под действието на гравитацията. Това прави прихващането им от системите за противовъздушна отбрана много трудно, а в случай на суббоеприпаси, практически невъзможно“, се казва в статията.
Изданието отбелязва, че западните страни трябва да се вслушат в подобни предупреждения от Москва, тъй като ударите с „Орешник“ само потвърждават, че тези ракети могат да нанесат удари навсякъде в Европа.
В петък Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Орешник“ при масиран удар срещу критични цели в Украйна в отговор на нападението срещу резиденцията на президента Владимир Путин.
Медиите съобщиха за серия от експлозии в Киев и Лвов. Според кмета на Киев Виталий Кличко, критичната инфраструктура в града е повредена. В някои райони има и прекъсвания на електрозахранването.
1 оня с коня
За три дни нямаше всички да го разберат, въпреки че си го знаехме!
СВО счупи зъбите на еврофашистите тръгнали отново да търсят реванш срещу победителя от втората световна война.
07:44 10.01.2026
2 Да бе да
07:45 10.01.2026
3 помнете го това
07:45 10.01.2026
4 Дон Корлеоне
07:45 10.01.2026
5 Kaлпазанин
07:46 10.01.2026
6 Българин
До коментар #3 от "помнете го това":Азиатските пО.мияри не са ни братя.Нищо общо нямаме с тях.
07:47 10.01.2026
7 Ехааа,
07:47 10.01.2026
8 Омазана ватенка
До коментар #1 от "оня с коня":Кой ще бъде генерал номер 20?
07:48 10.01.2026
11 Фокусник
07:49 10.01.2026
12 Факт
До коментар #6 от "Българин":Значи се допълваме!
07:49 10.01.2026
13 Наистина
07:50 10.01.2026
14 Питам
До коментар #1 от "оня с коня":Кога ще извлекат путин от бункера?
07:51 10.01.2026
15 Фют
07:51 10.01.2026
17 Това
До коментар #7 от "Ехааа,":Сигурно трябва да е "умно" в паветните представи...
07:51 10.01.2026
18 Поредното супер оръжие
07:52 10.01.2026
20 мдаааа
До коментар #8 от "Омазана ватенка":Димон Адмирала ?!
07:52 10.01.2026
22 Що не пусна и една над венецуела
Нали е във неговото нато
07:53 10.01.2026
23 Ами
До коментар #14 от "Питам":Когато си видиш ушите без огледало.
07:54 10.01.2026
24 много ме радва факта че още
07:55 10.01.2026
25 Българин
До коментар #15 от "Фют":Путин смята руснаците за добитък.Ние също.
Коментиран от #26, #35, #36
07:55 10.01.2026
27 Верно
07:58 10.01.2026
29 СтаМат МаГа
07:59 10.01.2026
30 Аква
08:00 10.01.2026
32 Българин
До коментар #18 от "Поредното супер оръжие":От Купянск не са избягали.Избиха ги като кучета.
08:00 10.01.2026
33 орешника
Рашистите също нямат ПВО система за американските ,междуконтинентални ракети...
08:00 10.01.2026
34 Ццц
08:01 10.01.2026
35 Демократ
До коментар #25 от "Българин":Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
08:02 10.01.2026
36 Анонимен
До коментар #25 от "Българин":Не трябва човек да съди за другите по себе си!
08:02 10.01.2026
38 Малиййй....
08:03 10.01.2026
39 ти да видиш
08:03 10.01.2026
40 Оня с Чепа
До коментар #14 от "Питам":Много питаш Гриша , просто е :сокай Г..у....я .
08:04 10.01.2026
41 Ицо
08:04 10.01.2026
42 Всеки път когато Тръмп или
До коментар #14 от "Питам":друг световен лидер разпъне за него червен килим и го посрещне с почести!
Други въпроси?
08:04 10.01.2026
43 Българин
До коментар #38 от "Малиййй....":Ще умре под земята.
08:05 10.01.2026
45 И какво стана, Путлер спечели
До коментар #34 от "Ццц":ли войната с тия два орешника?😂😂😂
08:07 10.01.2026
46 Хахахахаха
До коментар #35 от "Демократ":"Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди."
Извод направен от един ДЕРМОКРАТ.
08:07 10.01.2026
47 АТЛАНТ ТИГРИТЕ
08:08 10.01.2026
48 Факт
08:08 10.01.2026
49 УДРИ С ЛОПАТАТА
08:09 10.01.2026
50 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #45 от "И какво стана, Путлер спечели":Защо всичко,което си пожелалаят копейките никога не се случва?
Коментиран от #57, #64
08:09 10.01.2026
51 хихи
08:09 10.01.2026
52 Сигурен съм
08:11 10.01.2026
53 СОРОС ПЛЯВАТА
08:11 10.01.2026
54 Йосиф Кобзон
До коментар #45 от "И какво стана, Путлер спечели":Печелившите са при мен.
08:11 10.01.2026
55 БАРС
До коментар #15 от "Фют":ЗНАЕШ ЛИ ,ЧЕ ВОЙНИ Е ЕМАЛО ОТ КАКТО СВЕТЪТ СЪЩЕСТВУВА НО ПУТИН Е ПИЧ НА МЕСТОТО СИ ПАЗИ СИ СТРАНАТА А ЩА БЪЛГАРИЯ ТАКОВА НЕ МОГА ДА КАЖА НАДАЛИ ЩЕ МОЖЕМ ДА СЕ ЗАЩЕТИМ .ИНТЕРЕСТНО КАКВО ЛИ ЩЕ СТАНЕ С БЪЛГАРИЯ АКО СЕ РАЗПАДНЕ НАТО .ТАКА ЧЕ ВОЙНИ ПО СВЕТА Е ИМАЛО И ЩЕ ИМА И ЗА НАПРЕД .НЯКОГА ПУТИН КАЗА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ДАЙТЕ ДА СИ НАПРАВИМ НАША ЕВРОПЕЙСКА АРМИЯ ЗА ОТБРАНА ЗА ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯ ТОВА КОЕТО ГЕРМАНИЯ НАПРАВИ ПРЕЗ ВСВ ВСИЧКИ ОТКАЗАЗА .ПУТИН ПРЕКРАСНО Е ЗНАЛ ЧЕ САЩ ЕДИН ДЕН ЩЕ ИСПОЛЗВАТ УКРАИНА ПРОТИВ РАША.ТОВА БЕШЕ ПОСЛЕ 2004 ПЪРВИЯТ МАЙДАН КОГАТО ОЩЕ ТОГАВА ЮЩЕНКО ТРЬГНА ДА ВЛИЗА УКРАИНА В НАТО БЕЗ ДА ИМА НЯКАКВИ ОСНОВАНИЯ.И НАСТРОЙВАШЕ УКРАИНЦИТЕ ПРОТИВ РОСИЯ И ТОГАВА СЪЗДАДЕ УБИЕЦЪТ НА ПОЛЯЦИ,ЕВРЕИ ТА ДАЖЕ И НА ЗАПЪДНИ УКРАИНЦИ КОИТО СА БИЛЕ РРОТИВ НЕГО ТА ТОВА Е БАНДЕРА.ТА ЮЩЕНКО Е ДАЛ НАЧАЛОТО ЗА ДА ИЗБУХНЕ ВОЙНАТА ПРЕЗ 22 ГОД НЯМА ДА КАЗВАМ КЪДЕ И КАК КОЙ ГО ПОДТИКНА И МУ ПЛАТИХА ЗА ДА ОБЪРНЕ ИСТОРИЯТА НА УКРАИНА .
08:11 10.01.2026
56 Глюпости ,
До коментар #32 от "Българин":Ако се пишеш "я руzкий " , ше звучи по-гордо ... 🤭😁
08:11 10.01.2026
57 Ами
До коментар #50 от "Една мисъл не ми дава мира":"Защо всичко,което си пожелалаят копейките никога не се случва?"
Защто тия копейки винаги се оказват украински.
08:12 10.01.2026
59 Още по-лошо
До коментар #52 от "Сигурен съм":Малюк и Буданов го знаят.
08:14 10.01.2026
60 Механик
На нас са ни казали от посолствоТО, че Русия свърши "кюнците" още през 22-ра година и че Орешниците са "мултики".
п.п.
А извън майтапа, явно руските са ударили нещо много, много важно за "желаещите" и бандерската шайка, що втри ден вият на умрело.
08:15 10.01.2026
62 КОАЛИЦИЯТА НА СМЕШНИЦИТЕ
08:16 10.01.2026
64 Затова са копейки.
До коментар #50 от "Една мисъл не ми дава мира":Провалени в личният си животец,нелицеприятни даже на външен вид.,търсещи някаква малка утеха като се възхищават на малки диктаторчета
08:18 10.01.2026
65 И ква стана тя...?!
Пък сега...- ,,Неуловима"...?!
08:18 10.01.2026
66 АМА КАК САМО ГОРЕШЕ
08:19 10.01.2026
67 Републиканец
До коментар #64 от "Затова са копейки.":За много успешен ли се имаш в момента ровейки в кофите и цъкащ на служебен телефон даден от трроллонбашията ?
08:20 10.01.2026
68 ОБЪРКАНО АТЛАНТИЧЕ
08:21 10.01.2026
69 краставичара
До коментар #41 от "Ицо":гледам само сливи има за бране толкова рано
08:21 10.01.2026
70 НИКОЙ НЕ МУ ТЪРСИ СМЕТКА ЩОТО
До коментар #62 от "КОАЛИЦИЯТА НА СМЕШНИЦИТЕ":като никой не му търси отчет къде ходи да харчи пари така ще е
хем във оставка и нищо не може да подписва хем троши народни париПЕЕРАСТИН
08:23 10.01.2026
71 Слушай внимателно!
До коментар #60 от "Механик":Довечера по тъмно,за да не те видят съседите обличаш рубашката, слагаш ушанката (може и каскет),обуваш гумените ботуши с вълнени чорапи,намяташ ватенката,припалваш Ладата и газ към Дунав да чакаш.Предишният дето чакаше 4 години го изяли чакалите.
Да не забравиш да омесиш и погачата
И по тъмно,че комшийте ще се обадят на 112!!
08:25 10.01.2026
72 хахах
До коментар #31 от "Бегай бе ,":многопростгей ша ядеш наденицата цялата до картофите до майка ти гледа
08:26 10.01.2026
73 ЖикТак
08:27 10.01.2026
74 А ти
До коментар #45 от "И какво стана, Путлер спечели":как мислиш? Кой я спечели?
Украйна? Европа?
За САЩ знаем, че се измъкна по терлици от групата на лузърите- въпреки че те я предизвикаха. И го играе сега "неутрален помирител"!
08:27 10.01.2026
75 не мисли
До коментар #71 от "Слушай внимателно!":гейсъдран за това пискате като моми е ти специално си мома нали смени пола
08:28 10.01.2026
76 Тръмп
До коментар #73 от "ЖикТак":Дали?
08:29 10.01.2026
77 много ме радват всички евро
08:32 10.01.2026
78 Тома
08:33 10.01.2026
79 От Мордор с Любов
08:35 10.01.2026
80 куку
До коментар #4 от "Дон Корлеоне":Туй е анимация..още през 2022ж..всички се смееха над думите на Путин..А някои от НАТО се похвалили че укропейтриоти били свалили Орешник и Кинжал..Как ще свалиш нещо което няма...ИЛИ ИМА, а свалили са килотите си.Трагикомедия..Както казваше цар Симеон 2..."Бъдете господари на мълчанието"..
08:35 10.01.2026
81 бай Митко
До коментар #8 от "Омазана ватенка":Омазан, смърдиш!
08:36 10.01.2026
82 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #71 от "Слушай внимателно!":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
08:36 10.01.2026
83 ХиХи
До коментар #76 от "Тръмп":Доню разбра че е по-лесно с некой без зъби, като Ирак, Афганистан Венецуела. Даже Ким Чен Ун ще му издуха ефките у въздуха и просто не си заслужава
08:37 10.01.2026
84 оня с коня
08:38 10.01.2026
85 бай Митко
До коментар #14 от "Питам":Поредният идиот в Бг-то!
Самият Тръмп посреща Путин на червен килим!
08:38 10.01.2026