Трима скиори загинаха при лавини в югоизточния френски департамент Савоа

Трима скиори загинаха при лавини в ски курортите Вал д'Изер и Ареш-Бофор в югоизточния френски департамент Савоа, предаде BFMTV.
Според източник на медията, скиор е загинал в Ареш-Бофор, докато е карал ски извън пистите, а друг човек с него е получил сериозни наранявания на главата.
Втора лавина е паднала във Вал д'Изер, като е заровила двама души под 2,5 метра сняг. Каналът отбеляза, че спасителите са успели да локализират скиорите, като са проследили телефоните им.
И двамата туристи са открити в критично състояние и не са могли да бъдат спасени.
