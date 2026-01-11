Новини
Трима скиори загинаха при лавини в югоизточния френски департамент Савоа

11 Януари, 2026 04:52, обновена 11 Януари, 2026 04:56 395 7

  • лавини-
  • загинали-
  • скиори-
  • франция-
  • алпи

Инцидентите са се разиграли в ски курортите Вал д'Изер и Ареш-Бофор

Трима скиори загинаха при лавини в югоизточния френски департамент Савоа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима скиори загинаха при лавини в ски курортите Вал д'Изер и Ареш-Бофор в югоизточния френски департамент Савоа, предаде BFMTV.

Според източник на медията, скиор е загинал в Ареш-Бофор, докато е карал ски извън пистите, а друг човек с него е получил сериозни наранявания на главата.

Втора лавина е паднала във Вал д'Изер, като е заровила двама души под 2,5 метра сняг. Каналът отбеляза, че спасителите са успели да локализират скиорите, като са проследили телефоните им.

И двамата туристи са открити в критично състояние и не са могли да бъдат спасени.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
