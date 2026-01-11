Новини
Четирима ранени при украинска атака с дронове в руската Воронежка област
  Тема: Украйна

Четирима ранени при украинска атака с дронове в руската Воронежка област

11 Януари, 2026 05:36, обновена 11 Януари, 2026 05:44 673 7

Пострадали са шест частни жилища и два автомобила

Четирима ранени при украинска атака с дронове в руската Воронежка област - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масирана украинска атака с дронове в руската Воронежка област рани четирима души, обяви губернаторът Александър Гусев.

„Общо 17 безпилотни летателни апарата бяха открити, унищожени, а останките им загасени от силите за противовъздушна отбрана и електронна борба в небето над Воронеж и два района на областта“, написа той в своя Telegram канал.

Една жена е получила черепно-мозъчна травма, друга - проникваща коремна рана, а трета жена и един мъж са получили леки порязвания. Всички пострадали са откарани в болници.

Регионалният губернатор съобщи също, че седем жилищни сгради, включително една в процес на изграждане, са претърпели щети по прозорците и фасадите. В две от тях са избухнали пожари, но те са били бързо потушени. Освен това шест частни къщи, обект на спасителната служба, най-малко две превозни средства и едно аварийно оборудване са повредени в различна степен.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Винкело

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Перник":

    ше го помпаш ли

    06:09 11.01.2026

  • 3 Нов свят

    5 5 Отговор
    А какво стана с огромното газово депо в лвов? Разказват, че Орешник го изпепелил... Нещо по въпроса? Или за стачките заляло Европа? (За Иран напоително вече ни информирахте)

    Коментиран от #4

    06:11 11.01.2026

  • 4 нешо

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Нов свят":

    за раzпрания ти гаzonpoвод?

    06:14 11.01.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор
    Hpaвитcя не нpaвится, терпи моя кpacaвице !!!
    Помните ли тия мои слова 2022г ?
    Карма однaко 🎅

    Ничeго стpaшнoгo, цялата ПВО е на дачата ми.
    Moeто преди всичко, останалото coбаки го яли.
    Cпасибо 🎅

    06:16 11.01.2026

  • 6 Т.КОМЕНТАРОВ

    2 4 Отговор
    ДО СЕГА ПУТЛЕР ДА СА ГО ОЧИСТИЛИ ОТДАВНА ТОЙ ИБИ МНОГО ХОРА КАКВО ЧАКА СВЕТА ДА НАПРАВИ ПО ГОЛЯМА БЕЛЯ ПУТИН ЛИ ? НЯМА ЛИ.СНАЙПЕРИСТИ.НАЕМНИЦИ ИЛИ ....АМЕРИКАНЦИТЕ БАЛАМОСВАТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ????????

    Коментиран от #7

    06:43 11.01.2026

  • 7 болгаринь..

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Т.КОМЕНТАРОВ":

    А бе бгбандерски шизак-гледай си в твойта пъничка,що поне още една петилетка ще кушате 0тгавнатьсите напеефтьски0

    06:59 11.01.2026

