Четирима ранени при украинска атака с дронове в руската Воронежка област

Масирана украинска атака с дронове в руската Воронежка област рани четирима души, обяви губернаторът Александър Гусев.
„Общо 17 безпилотни летателни апарата бяха открити, унищожени, а останките им загасени от силите за противовъздушна отбрана и електронна борба в небето над Воронеж и два района на областта“, написа той в своя Telegram канал.
Една жена е получила черепно-мозъчна травма, друга - проникваща коремна рана, а трета жена и един мъж са получили леки порязвания. Всички пострадали са откарани в болници.
Регионалният губернатор съобщи също, че седем жилищни сгради, включително една в процес на изграждане, са претърпели щети по прозорците и фасадите. В две от тях са избухнали пожари, но те са били бързо потушени. Освен това шест частни къщи, обект на спасителната служба, най-малко две превозни средства и едно аварийно оборудване са повредени в различна степен.
