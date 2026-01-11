The Mail on Sunday: Тръмп поискал специален план за нахлуване в Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е инструктирал Съвместното командване за специални операции на САЩ (JSOC) да подготви подробен план за нахлуване в Гренландия.
Това съобщи британският седмичник The Mail on Sunday, позовавайки се на свои източници.
Според съобщенията, Тръмп се стреми да анексира Гренландия въз основа на нейното „стратегическо местоположение и минерални богатства“. Преди това той многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати.
По време на първия си мандат Тръмп предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност, че тя може да бъде анексирана. Датският премиер Мете Фредериксен отхвърля тези планове, подчертавайки, че островът е част от кралството.
Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Според него Съединените щати поеха задължението да защитават острова от евентуална агресия.
1 оня с коня
КАК Е ДНЕС ? ДОРЕ ЛИ Е СПАЛ ВЪВ ПОЛША?
ДЪЛБОК ЛИ Е БУНКЕРА ДЕТО СЕ КРИЕ? ЧЕ ОРЕШНИКА РАЗБИВА ПЛОЧИ
Коментиран от #3
05:12 11.01.2026
2 Българин....
05:19 11.01.2026
3 Българин.
До коментар #1 от "оня с коня":Зелю се ННСара като ги думнаха с орешника!
05:21 11.01.2026