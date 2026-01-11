Новини
The Mail on Sunday: Тръмп поискал специален план за нахлуване в Гренландия

11 Януари, 2026 04:58, обновена 11 Януари, 2026 05:04 461 3

Президентът е инструктирал Съвместното командване за специални операции на САЩ за създаването му

The Mail on Sunday: Тръмп поискал специален план за нахлуване в Гренландия - 1
Снимка: X
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е инструктирал Съвместното командване за специални операции на САЩ (JSOC) да подготви подробен план за нахлуване в Гренландия.

Това съобщи британският седмичник The Mail on Sunday, позовавайки се на свои източници.

Според съобщенията, Тръмп се стреми да анексира Гренландия въз основа на нейното „стратегическо местоположение и минерални богатства“. Преди това той многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати.

По време на първия си мандат Тръмп предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност, че тя може да бъде анексирана. Датският премиер Мете Фредериксен отхвърля тези планове, подчертавайки, че островът е част от кралството.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Според него Съединените щати поеха задължението да защитават острова от евентуална агресия.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 0 Отговор
    10 статий и нищо няма за зеленияПЕДЕРАСТ отОКРАЙНА

    КАК Е ДНЕС ? ДОРЕ ЛИ Е СПАЛ ВЪВ ПОЛША?

    ДЪЛБОК ЛИ Е БУНКЕРА ДЕТО СЕ КРИЕ? ЧЕ ОРЕШНИКА РАЗБИВА ПЛОЧИ

    Коментиран от #3

    05:12 11.01.2026

  • 2 Българин....

    1 0 Отговор
    Луд на стеройди!

    05:19 11.01.2026

  • 3 Българин.

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Зелю се ННСара като ги думнаха с орешника!

    05:21 11.01.2026