The Mail on Sunday: Тръмп поискал специален план за нахлуване в Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е инструктирал Съвместното командване за специални операции на САЩ (JSOC) да подготви подробен план за нахлуване в Гренландия.

Това съобщи британският седмичник The Mail on Sunday, позовавайки се на свои източници.

Според съобщенията, Тръмп се стреми да анексира Гренландия въз основа на нейното „стратегическо местоположение и минерални богатства“. Преди това той многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати.

По време на първия си мандат Тръмп предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност, че тя може да бъде анексирана. Датският премиер Мете Фредериксен отхвърля тези планове, подчертавайки, че островът е част от кралството.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Според него Съединените щати поеха задължението да защитават острова от евентуална агресия.