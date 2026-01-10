Тръмп: Разочарован съм от Путин, но няма да го отвличаме, както Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли идеята за провеждане на операция срещу руския лидер Владимир Путин, подобна на тази, извършена срещу Николас Мадуро, предаде Newsweek.
Водещият на Fox Питър Дуси попита Тръмп на брифинг дали някога ще издаде подобна заповед срещу руския президент.
„Не мисля, че е необходимо“, отговори американският лидер. Той добави, че има добри отношения с руския президент, но е разочарован от него.
„Реших осем войни. Мислех, че тази ще бъде някъде по средата или може би една от най-лесните“, подчерта Тръмп.
На 3 януари Съединените щати започнаха операция „Абсолютна решителност“, по време на която беше нанесен удар срещу венецуелската столица Каракас, а президентът Николас Мадуро и съпругата му бяха заловени от американските специални части. Съединените щати обвиниха венецуелския лидер в сътрудничество с наркотрафиканти и обявиха, че ще бъде изправен пред американски съд. Тръмп заяви, че Съединените щати ще поемат контрола над републиката и призова ръководството на страната да се съобрази, в противен случай „това, което се случи с Мадуро, може да се случи и с тях“.
Русия осъди американската намеса. Руското външно министерство отбеляза, че Латинска Америка трябва да остане зона на мир, а на Венецуела трябва да се гарантира правото сама да определя съдбата си, „без никаква разрушителна, камо ли военна намеса отвън“.
Тръмп вече изрази разочарование от руския президент заради продължаващите бойни действия в Украйна. Въпреки това американският лидер е уверен, че ще бъде постигнат мир между Русия и Украйна.
5 хаха
Горките същества .....и на всичкото отгоре и милионите убити по стева с тяхните данъци .....
До питащият
Разбира се ,
10:17 10.01.2026
А не бе
10:17 10.01.2026
18 Дрътия Софианец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Премести ли 17-те ресторанта в Пхенян бе ?!😁🤭
20 ха-ха 😝
БеГемот
🤣🤣🤣
Дориана
32 Хахаха
До коментар #8 от "Оги":Кимчо, човека- ракета ще му напълни г... с ракети. :))
10:21 10.01.2026
35 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Мишел":Нека има руски месни вълни ахахах
10:21 10.01.2026
Ценности, а?!
Защо
Помощ от приятел
40 Боримечката
До коментар #3 от "Хахаха":С тоя орешник освен да думнете Петеозаводск друго няма да направите от стах
До коментар #34 от "Хаха":Като теб ли?
До коментар #39 от "Помощ от приятел":И ти си мислиш,че следващия ще е като нашия Плевнелиев ли?Тогава ще се молите Путин да не беше умирал.
Ааа
Някой
50 Невероятни т паци
Защо никой от вас не прочете "статията", която е поредния фейк на "Факти".
В случая имаме "статия" основана на въпрос на американска миcирка към Тръмп,
а Тръмп просто отрича, че някога е имало подобни планове.
ПОД ВОДАТА В КУБИНСКИТЕ ЗАЛИВИ
....
10:27 10.01.2026
53 Душко
Твърдо показва,че има желание да затвърди първата си проста президентска година!
10:28 10.01.2026
минувач 🚗
Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:29 10.01.2026
Перчем,
10:29 10.01.2026
Ами
10:29 10.01.2026
ВВП
10:31 10.01.2026
59 е..........
60 Българин
До коментар #38 от "Защо":Тогава от Русия няма да остане много.
61 Ами те
10:32 10.01.2026
Ачо
Гост
Ний ша Ва упрайм
До коментар #61 от "Ами те":Киев за два дня,Украйна за неделю😂😂😂
10:34 10.01.2026
66 Ха ха
До коментар #50 от "Невероятни т паци":Защото тая статия я писа Ганю за Ганю. Ганю мисирства за еврокопейки.
бай Даньо
10:34 10.01.2026
Този рижавият много се унеси,
10:35 10.01.2026
Русия
Фейкове от Украйна!
10:35 10.01.2026
72 Соня
Путин защитава кауза срещу фашистите в Украйна,ти си агресор и грабител!
10:37 10.01.2026
Дрътия Софианец
А ГДЕ
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 хихи
79 Шопо
80 Смех в блатото
До коментар #74 от "Дрътия Софианец":Не го мисли опрррр дянноо Сотаджийче ,ами вземи поне за новата година си изпери сивия работен панталон който вече е станал кафяв и кожен 😂😂😂 .
10:40 10.01.2026
81 Булава
10:40 10.01.2026
Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ами
10:41 10.01.2026
84 Ха ха
До коментар #3 от "Хахаха":Путин като има Орешншк, хванаха ли му Делта Форс корабите? Нещо за Доналд Кук да кажеш?
85 мамаша
До коментар #37 от "Карибски пират":бегай у просията там е демокрцията
Ха ха
10:41 10.01.2026
Много съм любопитен
Коментиран от #97, #100
88 Копейкотрошач
До коментар #14 от "Невероятни т паци":Колко ще издържи вратленцето ти?
10:42 10.01.2026
Трътлю
Коментиран от #128
10:42 10.01.2026
Тодор Колев
10:43 10.01.2026
Факти
Коментиран от #95
10:43 10.01.2026
Търновец
10:43 10.01.2026
Тръмп на говори подобни глупости!
10:43 10.01.2026
94 Бензъл
До коментар #60 от "Българин":Гледаме гледаме от кого не остава много.Орешника върши страхотна работа.Затуй ония ми ти Макрони Мерцове и Страмъри ореваха света.Искат диалог със Путин.Ама че му клякат на ниво колене.Капиш
10:44 10.01.2026
95 Факти
До коментар #91 от "Факти":Само в сънищата ти.
10:45 10.01.2026
96 Българин
Утре, ако интересите на Тръмп го налагат, Путин ще се изправи пред Ню Йоркският съд.
10:45 10.01.2026
97 Тодор Колев
До коментар #87 от "Много съм любопитен":Според копейките, Тръмпунгера е миротвотец и спира всички войни в света.
Коментиран от #125
10:46 10.01.2026
98 Дрътия Софианец
До коментар #80 от "Смех в блатото":Сакаш ли ми го изпереш , у твоята автоматична рузка пералня ?!🤭 Що моето Миеле на 💯 години , почва нещо а се мъчи ..
Коментиран от #107
10:46 10.01.2026
Този коментар е премахнат от модератор.
100 Кога ще бесят
До коментар #87 от "Много съм любопитен":Аятолаха?
10:47 10.01.2026
БКП
10:48 10.01.2026
102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Имам Въпрос - а колко българи заминаха в чужбина, 20 или 30%?
10:48 10.01.2026
103 витя
До коментар #53 от "Душко":СЛАВА АЛКОХОЛУ
10:48 10.01.2026
ккк
10:49 10.01.2026
мучо
10:49 10.01.2026
🤣Брутална гавра с джуджето в Кремъл
10:49 10.01.2026
107 Смех в блатото
До коментар #98 от "Дрътия Софианец":Влизай целия у Миелито опрррдяно Сотаджийче и пускай на дълга програма с повече обезмаслител ,иначе спасение няма ,целият си пропит с воннняяя 😂😂😂 !
Коментиран от #142
10:50 10.01.2026
Дайджест
10:50 10.01.2026
ВВП
10:50 10.01.2026
ХиХи
10:50 10.01.2026
ХУМОРЕСКИ КРАВАРСКИ
Коментиран от #156
10:50 10.01.2026
Една мисъл не ми дава мира
Коментиран от #131, #149
10:51 10.01.2026
Атлантизма е еманацията на нацизма
10:51 10.01.2026
Е ходи де
10:51 10.01.2026
115 Путин
Путин ако го покани този ще стане за смях.Ще каже, че приема ама е болен и ще изпрати друг.🤣😂😂😂🤣🤣😂
10:51 10.01.2026
Бухайа
10:51 10.01.2026
117 Копейки,
Коментиран от #123
10:52 10.01.2026
118 Факти
До коментар #2 от "Последния Софиянец":В Лвив нямат SM-3, THAAD и Arrow 3, които могат да спрат лешника. Нека Путин харчи ракети за 100 милиона, които нанасят щети за 1 милион. Лешникът има смисъл само ако го заредиш с атом, но на Путин не му стиска, защото и той ще замине.
Коментиран от #129
10:53 10.01.2026
119 Делта Форс
Коментиран от #160
10:53 10.01.2026
120 Атлантизма е еманацията на нацизма
10:53 10.01.2026
121 Стеф
Да говориш така, за "руския император" е най- малката - липса на класа?!? ... Или диагноза???
Коментиран от #178
10:54 10.01.2026
122 Видяхме как му се кланяш на Путин
10:54 10.01.2026
123 Дрътия Софианец
До коментар #117 от "Копейки,":Пригожин си живее живота в Африка и си харчи милионите ,само ти не разбра бе мухххллл .
10:54 10.01.2026
124 Успокой се!
До коментар #1 от "Мишел":Путлера ще излезе от бункера в дъpвeн костюм.
10:54 10.01.2026
125 Те копейките от еврозоната не знаят
До коментар #97 от "Тодор Колев":насам хептен на кой свят са.
10:55 10.01.2026
126 Атлантизма е еманацията на нацизма
Милър ясно заяви, че този „железен закон“ се отнася не само за бившите колонии, но и за териториите на самите европейски сили. Когато беше попитан за Гренландия, Милър заяви, че „Гренландия трябва да бъде част от Съединените щати“ и отказа да изключи използването на военна сила. „Никой няма да се бие военно със Съединените щати за бъдещето на Гренландия“, заяви той презрително. Това е езикът на нацистите, взет от „Моята борба“ на Хитлер и неговия дискурс за „железните закони на природата“ във връзка с „расите“ и конфликтите между расовите държави. Отвъд специфичните идеологически влияния на изявленията на Милър, той въпреки това изразява това, което всъщност е същественият характер на империалистическата политика. Ленин, в своя труд от 1916 г. „ Империализмът, най-висшият стадий на капитализма“ , анализирайки конкуренцията между различните конгломерати от компании и банки, обяснява, че влиянието и властта се разпределят „пропорционално на капитала“, „пропорционално на силата“, защото не може да има друг метод на разпределение в рамките на стоковото производство и капитализма....
Коментиран от #132
10:55 10.01.2026
127 Извънредно
Коментиран от #161
10:55 10.01.2026
128 Тодор Колев
До коментар #89 от "Трътлю":Колкото и да анализираме щое туй нящо Доналд Труп, без съмнение има едно пложително нещо в изввите му. То е че, каза на висок глас и то се видя, че царят е гол. Т.е. Европейският съюз е едно ялово политическо образувание обрасло в бюрокрация. Като икономически съюз е ОК, но ролята на консолидатор и визионер в политическия хаос е незадоволително противоречива.
10:55 10.01.2026
129 Какво им обясняваш на
До коментар #118 от "Факти":туземците ?😁
Коментиран от #148
10:56 10.01.2026
130 Оракула от Делфи
в Англия , самолети хеликоптери и и една камара специални войски ,
като няма намерение да отвлича Путин???
Сега Захарова "сън не я хваща" а на Дмитриев му се "изприщи джуката"
от мазни приказки!!!
Даже и "Орешника" изгърмяха, като ловен патрон за падпъдъци!!!
Но бай Дончо днес ипъчи гърди и каза , започваме нови тестове с атомно
оръжие, за да "запазим преднината пред Русия", а аз си мислих ,
че "Буревестника", "Атомния комин"-ракета са недостижими като технология???
Коментиран от #134, #137, #140, #145
10:56 10.01.2026
131 Конечно ,
До коментар #112 от "Една мисъл не ми дава мира":Блиат .
10:57 10.01.2026
132 Путин гол до кръста на пони
До коментар #126 от "Атлантизма е еманацията на нацизма":Не бъркайте АТЛАНТИЗМА с ОРАНЖЕВАТА ЧУМА.
Коментиран от #144, #155
10:57 10.01.2026
133 Стабилен
10:58 10.01.2026
134 Ако не бе толкова глупав
До коментар #130 от "Оракула от Делфи":щеше да се сетиш, че ядрената надпревара не е в твоя полза. И сега Русия и САЩ имат достатъчно, за да ти сложат край на мъките.
Коментиран от #146, #147, #183
10:59 10.01.2026
135 Доналд Тръмп, Президентът
Но Путин има още много задачи и работа да свърши за Америка. Планът е след примирието в Украйна да избухне нов конфликт в прибалтийските републики.
Европа и Русия трябва да са в непрекъснат конфликт за да бъдат държани изкъсо !!! Агент Молец ще си свърши работата 👍
10:59 10.01.2026
136 Гошо
До коментар #65 от "Ами":Те целите си ги постигат с възможно най-малко жертви и все пак щадят цивилните украинци. Което не може да се каже за укротериристуте ,които атакуват заведения по нова година.
11:00 10.01.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Атлантизма е еманацията на нацизма
Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..
11:02 10.01.2026
139 Само да добавя
11:03 10.01.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
Нали голям го вадеше преди няколко години когато се беше заканил на Ким Чен Ун да го бие и превзема и какво стана? Изпрати 6-ти американски флот към Северна Корея и когато Ким изстреля няколко ракети, които паднаха до смешния краварски самолетоносач рязко направха кръгом и дим да ги няма. От където дошли там отишли. Повече перчема не се заканваше на Ким.
Този рижак е по смешен и от зеления наркоман. И двамата са въздух под налягане. САЩ могат да нападат само слабите, а със силните преговарят това е разликата.
11:03 10.01.2026
142 Да , бе
До коментар #107 от "Смех в блатото":Нищо не каза за твоята рузка автоматична пералня , но грубо се изказваш , Гергинооо ..
Коментиран от #150
11:03 10.01.2026
143 Ало д-р Гълъбова,
11:04 10.01.2026
144 АТЛАНТИЗМА и ОРАНЖЕВАТА ЧУМА
До коментар #132 от "Путин гол до кръста на пони":Са едно и също нещо колега ! Само дето сега стана очевидно и брутално ясно на хората по света
11:05 10.01.2026
145 Гошо
До коментар #130 от "Оракула от Делфи":Каквито и да са му плановете за подобно нещо на Тръмп, трябва да е луд и го знае. Играе театър. Руските пво са най-добрите в света,което и американците не го отричат. Путин може само с вътрешен преврат да бъде свален, друг шанс няма. Да не говорим,че във военно отношение от поне 10-15 години САЩ изостана безкрайно много от Русия, където оставят народа да гладува и всичко се влага във военнопромишлената сфера.
11:05 10.01.2026
146 Владо
До коментар #134 от "Ако не бе толкова глупав":Руските сбърканяци с тоя орешник уплашиха света разбираш ли.
Коментиран от #151
11:05 10.01.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 мдаааа
До коментар #129 от "Какво им обясняваш на":Руzzкий туземец - безценно ...
11:06 10.01.2026
149 Ми недей мисли, бре!
До коментар #112 от "Една мисъл не ми дава мира":И без друго не ти се отдава или изпадаш в безизходица само като решиш да произведеш някаква мисъл, като тази например, която си постнал...
11:07 10.01.2026
150 Смех в блатото
До коментар #142 от "Да , бе":Муци 👄,аз перална нямам ,препирам на ръка ,искаш ли и ти да се пробваш,Симпатягата пълни ръката .
11:07 10.01.2026
151 Много си плашлива
До коментар #146 от "Владо":Иначе Русия има нужда да налива малко здрав разум на агресивните фашисти. Нали? Друг е въпроса дали глупака има с ко да го осъзнае.
Коментиран от #205
11:07 10.01.2026
152 То па можеш?
Плесенясал мозък. Скоро самите саш ще те пвърлят на кладата. Ти им разваляш империята на зелената хартия за часове вече. Цял свят ви разбра, какви сте и ще останете сами, срещу всички. Гренландия и Канада ще видите през крив макарон. Ама и номерът с Венецуела може да струва прехапване на орелската шия от разярения дракон. А мечката също гледа и е готова да го сгази на месо... Така че, пътници сте...
11:07 10.01.2026
153 Друга мисъл също не ми дава мира
11:08 10.01.2026
154 Атлантизма е еманацията на нацизма
Коментиран от #186
11:09 10.01.2026
155 ха ха хааа
До коментар #132 от "Путин гол до кръста на пони":На пони ... Ка да се качи на кон ?!🤭😁
11:09 10.01.2026
156 Дончо лъже😁
До коментар #111 от "ХУМОРЕСКИ КРАВАРСКИ":Путлера да се дегизира като Шойгу За всеки случай .
11:10 10.01.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Факти
До коментар #36 от "Антрополог":При изкукалите Тръмп и Байдън американската икономика постигна реален ръст от 25%, което е удивително за развита държава при глобален ръст от 31%. Повтарям - реален ръст, без инфлацията. В същото време Русия, която е развиваща се държава, реално не е мръднала. Явно Путин е по-зле в главата от двамата перковци. Изводът е, че нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. Байдън специално управляваше много добре, въпреки, че изглеждаше супер зле. Беше много стабилен и последователен в действията си. Путин изглежда най-сериозен и стабилен, но с лошата си преценка закопа Русия.
Коментиран от #176, #202, #204
11:12 10.01.2026
159 редакция
Ако е така нека го каже високо и обясни ясно.
11:12 10.01.2026
160 Това са спец частите на Украйна ☝️😂
До коментар #119 от "Делта Форс":Дончо няма да позволи на други да пипат бункерния .
11:12 10.01.2026
161 Мадуро
До коментар #127 от "Извънредно":Разочарован съм от Путлер - Вагнера му не работи, С400 му не работи...аз съм в Ню Йорк, а се бехме разбрали да съм в дворец в Подмосковието! Кво да ви кажа? Заложих на куц кон.
Коментиран от #179
11:12 10.01.2026
162 Ха ха ха
След като го дефинира като "книжен тигър", сега го успокоява, че "няма да го отвлича в Щатите"...
11:13 10.01.2026
163 Тома
Е, днес Тръмп е в ролята на Пешо. Шараните са Тошо.
А в ролята на Майли Сайръс е Путин, разбира се
11:13 10.01.2026
164 Ха ха ха ха
11:13 10.01.2026
165 Дреме ми
11:14 10.01.2026
166 БОЙЧЕ
11:14 10.01.2026
167 Бе не знам
До коментар #30 от "Дориана":Вчера борсите в САЩ и в Европа затвориха на най-високи, исторически нива? SP500, Dow Jones, както и германския DAX скочиха на нови, исторически нива! Златото, и то чупи всякакви рекорди...
Май "обикновенните", фиатни пари вече нищо не струват? И скоро ще се признава само "материалното"? Части от фирми, кюлчета метали? Вижте в магазините кво става? 50 евро вече са нищо..
11:14 10.01.2026
168 Ами
Тръмп и хората около него се опитват да приспособят САЩ към реалността.
Целта е ясна, но дали е правилен пътя ... Само времето ще покаже.
11:15 10.01.2026
169 Тити на Кака
Много ми е под нивото!
11:15 10.01.2026
170 Аква
11:15 10.01.2026
171 Атлантизма е еманацията на нацизма
Лейбъристкото правителство води глобална кампания за държавни репресии с
11:16 10.01.2026
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Междувременно
До коментар #1 от "Мишел":У нас, заплатите намаляха два пъти в евро банкноти спрям9 лева. А, за последните години цените са се вдигнали 3 пъти.
11:18 10.01.2026
174 не може да бъде
11:19 10.01.2026
175 Фори
Това е цвета на света
11:20 10.01.2026
176 Прудльооо
До коментар #158 от "Факти":Много ти разбира цивката от икономика ,а обикаляш кофите за да се храниш ,даже и чат пат просиш !
11:20 10.01.2026
177 Атлантизма е еманацията на нацизма
Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет.
Коментиран от #193
11:20 10.01.2026
178 От ЮАР
До коментар #121 от "Стеф":Руският император не заслужава повече уважение от разните там Мадурковци от 3-тия свят. Тръмп съвсем правилно се е изказал и го е приравнил към най долнокачествените диктатори, където му е мястото.
Коментиран от #184
11:21 10.01.2026
179 Съжалявам те , приятелю
До коментар #161 от "Мадуро":Да беше заложил на рублата ..
11:21 10.01.2026
180 Не е така..
До коментар #1 от "Мишел":Той не се хвали. Просто на безумен въпрос, отговаря по същия начин. Все едно, мен да ме питат дали ще си купя последен модел бмб или нерцедес. Отговора е, нито едното, нито другото. Уловката във въпроса е, че с Надуро направиха някакъв театър.
11:22 10.01.2026
181 Журналистите пак неграмотни
11:22 10.01.2026
182 Ха ха ха
Коментиран от #199
11:22 10.01.2026
183 Оракула от Делфи
До коментар #134 от "Ако не бе толкова глупав":Къде прочети ,че аз съм споменал ,че атомната надпревара е "в моя полза" ???????
Не знаех, че кучето "може да хапе" от разстояние??? !
Коментиран от #190
11:22 10.01.2026
184 АсанБГ
До коментар #178 от "От ЮАР":Що си ходил чак до Юар за едри 🍆,като у нас в маалата можеш понякога и без пари да получиш същите ?
11:23 10.01.2026
185 Запетайки
До коментар #36 от "Антрополог":Дони ли целува коремчета на момченца или Путин?
Коментиран от #194, #198, #210
11:23 10.01.2026
186 Точно така
До коментар #154 от "Атлантизма е еманацията на нацизма":Западът от мечтаната свободна, пазарна икономика, се изврати в този ужасен фашизъм...
Урсулята ти трепат стадото, за да им купуваш тяхното гнило и прескъпо месо в Кауфланда. Турат инжекции и на хората, насила. Сега отвличат президенти на други страни и ни готвят цифров концлагер! Е, София, ама ако знаехме всичко това 1989 г да сме си стояли в системата на бай Тошо! Там поне всичко беше евтино и държавата ни плащаше всичко. Сега, уж сме "свободни", ама 100% те ни определят всичко. Няма мърдане. И това ми било свобода и неква демокрация?
11:23 10.01.2026
187 Евроатлантически погром
11:23 10.01.2026
188 Чики-Рики
11:24 10.01.2026
189 Бесен - Язовец
11:24 10.01.2026
190 Ами блика ти радост
До коментар #183 от "Оракула от Делфи":че САЩ и Русия се надпреварват. А това е присъщо само на глупав човек.
11:24 10.01.2026
191 Що бе…
11:25 10.01.2026
192 Написано е !
11:25 10.01.2026
193 Брачет,
До коментар #177 от "Атлантизма е еманацията на нацизма":А " Они там никогда не были" , как ти звучи ?
11:25 10.01.2026
194 Пропагандата
До коментар #185 от "Запетайки":винаги се цели в глупака. Колкото по глупава, толкова по голям глупак цели.
11:25 10.01.2026
195 Га врата със монголо-идния
Хехехехехехе
Ама за ТРИДНЕВНИТЕ ху есоси от блатата е нормално
Коментиран от #223
11:26 10.01.2026
196 Григор
Ха-ха-ха-ха-ха, журналист пита Тръмп дали имат намерение да отвличат Путин. Ха-ха-ха-ха, та това е по-смешно от рисувани филмчета. Въпросът показва, че авторът му не е в добро психично здраве. Значи имало и такива журналисти, които изглежда са ги изтървали от клиниката на Четвърти километър. Най-интересното е,че въпросът е зададен сериозно и Тръмп също така сериозно отговаря. Пълна тъпотия! И на всичко отгоре сте я извели като водеща новина. Сега да ви светна малко. Отвличането на Путин е и теоретически, и практически невъзможно. Държавният глава на ядрена свръх сила се охранява както подобава. И тук въпросът не е в това дали този президент е Путин или друг човек, а става дума за авторитета и влиянието на държавата. И един съвет: НЕ КОМЕНТИРАЙТЕ ПОДОБНИ ГЛУПОСТИ! ПАДА ВИ РЕЙТИНГА!
11:27 10.01.2026
197 Дъртата ционистка марионетка Тръмп
11:28 10.01.2026
198 Евроатлантически погром
До коментар #185 от "Запетайки":Едно е да се порадваш на дете пред всички пред камерите на официална среща, друго е да си редовен пътник на ПедоЕърлайнс на Епстийн!
11:28 10.01.2026
199 ха ха хааа
До коментар #182 от "Ха ха ха":Ама , разбира се ... А ти четеш ли , четеш ..
11:28 10.01.2026
200 Бесен - Язовец
11:29 10.01.2026
201 ТИ САМО ОПИТАЙ?!!!?(?$$$)?
11:30 10.01.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Лъже
Не му вярваме.
Ще го....
11:30 10.01.2026
204 Ами
До коментар #158 от "Факти":Добрите икономически показатели на дадена държава не винаги означават,
че населението на държавата живее добре.
Особенно в случаите в които няма справедливо разпределение на благата.
11:31 10.01.2026
205 Оракула от Делфи
До коментар #151 от "Много си плашлива":Да "налива здрав разум" казваш с "Орешник" днес и Атомни бомби утре????
И резултата от "това наливане" , може да завърши само по един и същи
начин, "снаначале" от зелената еуглена , и водорастлите!!!
--И кой е победителя ,... определено не този "здрав разум" с "Орешника" ???
Дано се намери някой да спре тази ,братоубийственна война в Украйна !!!
Коментиран от #215
11:31 10.01.2026
206 вен серемос
11:31 10.01.2026
207 Коментираме думите на един терорист
Коментиран от #214
11:32 10.01.2026
208 Атанас
11:32 10.01.2026
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 Тотално ни лъжат УПРАВЛЯВАЩИТЕ ШАЙКАДЖИИ
До коментар #47 от "НЕ СЕ НАПЪВАЙ РИЖОООО":ТОТАЛНО СЕ МЪЛЧИ КАКВО СА УДАРИЛИ ЛЕШНИЦИТЕ ДО ЛВОВ. НЕ Е ГАЗОВО НАХОДИЩЕ А Е ЩАБ НА НАТО. ИЗБИТИ СА НАД 200 АМЕРИКАНСКИ ГЕНЕРАЛИ, ОФИЦЕРИ, ИНГЕЛИЗКИ ДЪБОВИ ПАГОНИ, ФРАНЦУЗИ, НЕМЦИ, РУМЪНЦИ, ПАЛЯЦИ. ВСЕ ОТБОР ОТ НАТО! ТОТАЛНА ТИШИНА ЗА ТОВА.
11:33 10.01.2026
212 Определено Тръмп се подиграва с Путин
Доналд Тръмп за пореден път заявява, че е много “Разочарован от Путин“, така както и в началото дипломатично се изразяваше и за Мадуро...!!!
11:34 10.01.2026
213 Доктор
11:35 10.01.2026
214 Така е, Педикюр
До коментар #207 от "Коментираме думите на един терорист":14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики ПОРОБЕНИ и ОГРАБВАНИ от Пен ДЕЛ дружинката на късокраките Фашаго-- монголья от кремля!
11:36 10.01.2026
215 Значи е време
До коментар #205 от "Оракула от Делфи":да ти светне що предизвикват и провокират Русия. Или още не е узряло?
Коментиран от #217
11:36 10.01.2026
216 Механик
Коментиран от #221
11:36 10.01.2026
217 Руската пропаганда
До коментар #215 от "Значи е време":Винаги има за цел глупака.
Коментиран от #222
11:37 10.01.2026
218 стоян георгиев
Коментиран от #231
11:37 10.01.2026
219 Време беше
11:38 10.01.2026
220 Аз съм
11:38 10.01.2026
221 Ами
До коментар #216 от "Механик":Тръмп започна преход към многополюсен свят.
А в многополюсният свят няма идеология.
11:38 10.01.2026
222 В коментара пишеше
До коментар #217 от "Руската пропаганда":че е време да ти светне, защо предизвикват и провокират Русия!
Коментиран от #233
11:38 10.01.2026
223 ХА ХА
До коментар #195 от "Га врата със монголо-идния":Суссс бре ,хъ ..ессос ,дай нещо за калибрите ,нали си експерт по огнестрелни оръжия ,какъв ти е калибъра на входа след като една година в Кеча си бил метреса на Старото Асан 😂😂😂 ?Или ако трябва да бъда по точен Фи 50 гониш ли ?
11:38 10.01.2026
224 Сус бе копейки мърляви.
11:38 10.01.2026
225 Този коментар е премахнат от модератор.
226 жицу 15
Коментиран от #229
11:40 10.01.2026
227 Куизът днес стартира от 13000 посещения
11:40 10.01.2026
228 СЛОНА
11:40 10.01.2026
229 Е за ко са му
До коментар #226 от "жицу 15":тези отпадъци?
11:40 10.01.2026
230 Атлантизма е еманацията на нацизма !
Запомнете го ей младите! .....
Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет.
11:41 10.01.2026
231 Десислава Димитрова
До коментар #218 от "стоян георгиев":Ще милваш ли целуваш най сетне рижата ,скъпи ?И без повече оправдания за някакъв си попарен от сланата праз 🕡,че много млади съседи проявяват интерес вече !
11:41 10.01.2026
232 Хи хи
11:42 10.01.2026
233 Там пишеше
До коментар #222 от "В коментара пишеше":Че Русия е световният СВИНАРНИК.😃
11:44 10.01.2026
234 Оракула от Делфи
МНОГО МАЛКО СА ТЕЗИ В ДНЕШНО ВРЕМЕ, КОИТО СА ИМАЛИ
НЕГОВАТА ТОТАЛНА ВЛАСТ , БЕЗУМИЕ , КУРАЖ И ПАРИ
ЗА ДА ГО НАПРАВЯТ!!!
Днес , той е на път да счупи всякакви рекорди на Управление
чрез война !!!
11:44 10.01.2026
235 Коментираме думите на един терорист,
11:44 10.01.2026