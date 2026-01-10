Тръмп: Разочарован съм от Путин, но няма да го отвличаме, както Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли идеята за провеждане на операция срещу руския лидер Владимир Путин, подобна на тази, извършена срещу Николас Мадуро, предаде Newsweek.

Водещият на Fox Питър Дуси попита Тръмп на брифинг дали някога ще издаде подобна заповед срещу руския президент.

„Не мисля, че е необходимо“, отговори американският лидер. Той добави, че има добри отношения с руския президент, но е разочарован от него.

„Реших осем войни. Мислех, че тази ще бъде някъде по средата или може би една от най-лесните“, подчерта Тръмп.

На 3 януари Съединените щати започнаха операция „Абсолютна решителност“, по време на която беше нанесен удар срещу венецуелската столица Каракас, а президентът Николас Мадуро и съпругата му бяха заловени от американските специални части. Съединените щати обвиниха венецуелския лидер в сътрудничество с наркотрафиканти и обявиха, че ще бъде изправен пред американски съд. Тръмп заяви, че Съединените щати ще поемат контрола над републиката и призова ръководството на страната да се съобрази, в противен случай „това, което се случи с Мадуро, може да се случи и с тях“.

Русия осъди американската намеса. Руското външно министерство отбеляза, че Латинска Америка трябва да остане зона на мир, а на Венецуела трябва да се гарантира правото сама да определя съдбата си, „без никаква разрушителна, камо ли военна намеса отвън“.

Тръмп вече изрази разочарование от руския президент заради продължаващите бойни действия в Украйна. Въпреки това американският лидер е уверен, че ще бъде постигнат мир между Русия и Украйна.