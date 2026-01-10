Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Разочарован съм от Путин, но няма да го отвличаме, както Мадуро

Тръмп: Разочарован съм от Путин, но няма да го отвличаме, както Мадуро

10 Януари, 2026 10:08, обновена 10 Януари, 2026 10:13 4 588 235

  • тръмп-
  • путин-
  • мадуро-
  • русия-
  • сащ

Не мисля, че е необходимо, заяви американският президент

Тръмп: Разочарован съм от Путин, но няма да го отвличаме, както Мадуро - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли идеята за провеждане на операция срещу руския лидер Владимир Путин, подобна на тази, извършена срещу Николас Мадуро, предаде Newsweek.

Водещият на Fox Питър Дуси попита Тръмп на брифинг дали някога ще издаде подобна заповед срещу руския президент.

„Не мисля, че е необходимо“, отговори американският лидер. Той добави, че има добри отношения с руския президент, но е разочарован от него.

„Реших осем войни. Мислех, че тази ще бъде някъде по средата или може би една от най-лесните“, подчерта Тръмп.

На 3 януари Съединените щати започнаха операция „Абсолютна решителност“, по време на която беше нанесен удар срещу венецуелската столица Каракас, а президентът Николас Мадуро и съпругата му бяха заловени от американските специални части. Съединените щати обвиниха венецуелския лидер в сътрудничество с наркотрафиканти и обявиха, че ще бъде изправен пред американски съд. Тръмп заяви, че Съединените щати ще поемат контрола над републиката и призова ръководството на страната да се съобрази, в противен случай „това, което се случи с Мадуро, може да се случи и с тях“.

Русия осъди американската намеса. Руското външно министерство отбеляза, че Латинска Америка трябва да остане зона на мир, а на Венецуела трябва да се гарантира правото сама да определя съдбата си, „без никаква разрушителна, камо ли военна намеса отвън“.

Тръмп вече изрази разочарование от руския президент заради продължаващите бойни действия в Украйна. Въпреки това американският лидер е уверен, че ще бъде постигнат мир между Русия и Украйна.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 68 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    192 13 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    Коментиран от #35, #124, #173, #180

    10:15 10.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    183 22 Отговор
    Американските медии са в ужас Най модерното западно ПВО във Лвов не можа да спре един Орешник.

    Коментиран от #18, #118

    10:15 10.01.2026

  • 3 Хахаха

    137 9 Отговор
    Щото Мадуро няма Орешник.

    Коментиран от #44, #84

    10:15 10.01.2026

  • 4 Пенчо

    147 8 Отговор
    Не е добре човекот!

    10:15 10.01.2026

  • 5 хаха

    98 7 Отговор
    Колко ли подло се чувстват така наречените американци че имят такъв управник!

    Горките същества .....и на всичкото отгоре и милионите убити по стева с тяхните данъци .....

    Коментиран от #34

    10:16 10.01.2026

  • 6 Внимавай

    84 8 Отговор
    с ушите, деменциьо.

    10:16 10.01.2026

  • 7 Този много

    111 5 Отговор
    Самочувствие набра и взе да се изтърва - май много скоро ще му затворят устата!

    10:16 10.01.2026

  • 8 Оги

    124 6 Отговор
    Хахаааа, няма да го отвличаме, що не отвлечеш Кимчо или някой с ядрено оръжие? Явно Зельо му е дал да пробва от същото и на дядо Дончо му е харесало. Имат един и същи дилър.

    Коментиран от #32

    10:16 10.01.2026

  • 9 Мелания

    92 5 Отговор
    Разочарована съм от Тръмп! Отвличах го няколко пъти, но като му покажа кладенеца, все вика - това петрол няма, значи няма да атакувам!!!

    10:16 10.01.2026

  • 10 Ицо

    84 8 Отговор
    Говори се че Дончо бил ненормален.

    10:17 10.01.2026

  • 11 До питащият

    34 111 Отговор
    Путин ще бъде извлечен от бункера от рускоговорящи.

    Коментиран от #81

    10:17 10.01.2026

  • 12 Разбира се ,

    41 7 Отговор
    Как ще го отвличате бе , той е в центъра на Планетата ...

    10:17 10.01.2026

  • 13 А не бе

    85 5 Отговор
    Вижда му се края на бай Дончо

    10:17 10.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БРАВО

    95 5 Отговор
    А ние си мислехме, че от бай дън няма по-зле!

    10:18 10.01.2026

  • 16 ВВП

    67 7 Отговор
    Да не го извадят от дупката на Маар до лаго ..рижав пор.

    10:18 10.01.2026

  • 17 Тоя надмина Тиквата

    98 3 Отговор
    Такъв хвалипръцко САЩ не са виждали. Прегръдките с банкянския каун се отразяват пагубно

    10:18 10.01.2026

  • 18 Дрътия Софианец

    13 33 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Премести ли 17-те ресторанта в Пхенян бе ?!😁🤭

    10:19 10.01.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    62 7 Отговор
    Путин си го премести от левия к.ачол

    10:19 10.01.2026

  • 20 ха-ха 😝

    77 4 Отговор
    Нека да направят опит да го отвлекат , че да се посмеем малко ...

    Коментиран от #40, #61

    10:19 10.01.2026

  • 21 долу сащ

    73 4 Отговор
    едон Орешник по белия дом как ви се струва? или Пентагона? а Си и на него ли му прощаваш? засега Сащ трябва да бъдат разпарчадосани

    10:19 10.01.2026

  • 22 стоян георгиев

    81 4 Отговор
    Дони счупи тъпомера за пореден път.

    10:19 10.01.2026

  • 23 БеГемот

    50 2 Отговор
    Хахахаха....добър виц!

    10:19 10.01.2026

  • 24 аz CВО Победа 80

    14 62 Отговор
    Накратко!Доналд Тръмп продължава да се гаври с Путин.
    🤣🤣🤣

    10:20 10.01.2026

  • 25 Хаха

    17 17 Отговор
    Тръмпе, там ти е грешката.

    10:20 10.01.2026

  • 26 ВВП

    61 3 Отговор
    На тоя дъртак му знае много устата .Краят на сащ е близо .Там ври и кипи .

    10:20 10.01.2026

  • 27 Иван

    31 2 Отговор
    Добре го каза щото нямат време да сменят памперси

    10:20 10.01.2026

  • 28 Да, да..

    56 3 Отговор
    Мелания завивай му краката нощем. Какви кошмари сънува

    10:20 10.01.2026

  • 29 Дудов

    40 3 Отговор
    Тоя май няма да оцелее

    10:20 10.01.2026

  • 30 Дориана

    60 2 Отговор
    Тръмп има проблеми на ментално ниво и това пролича още в края на предизборния мандат. Все повече се засилва и идеята му като на Хитлер за Велиика Америка ще предизвика Нова трета Световна война,, която щу удари първо Европа, защото тя вече е отслабена. Тръмп се проваля и в собствената си страна и ще предизвика гражданска революция. Икономиката ще се срине.

    Коментиран от #167

    10:20 10.01.2026

  • 31 Уфф

    35 3 Отговор
    Този булдок става все по нагъл!

    10:20 10.01.2026

  • 32 Хахаха

    30 4 Отговор

    До коментар #8 от "Оги":

    Кимчо, човека- ракета ще му напълни г... с ракети. :))

    10:21 10.01.2026

  • 33 МП4

    37 7 Отговор
    Ще отвличаш , на Путин може му целуваш обувките палячо !

    10:21 10.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Путин многоходовия

    11 24 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Нека има руски месни вълни ахахах

    10:21 10.01.2026

  • 36 Антрополог

    44 3 Отговор
    Бай ти Дончо вятър го вее на бял кон,ама и американците случиха на президенти,първо Дядо Самоходко Зеленчука ,сега Дони педдофилла с явни психични отклонения .Бод да пази Америка от президентите им и управниците им !

    Коментиран от #158, #185

    10:22 10.01.2026

  • 37 Карибски пират

    42 2 Отговор
    Демокрация, а?!
    Ценности, а?!

    Коментиран от #85

    10:22 10.01.2026

  • 38 Защо

    29 3 Отговор
    Пробвай деди

    Коментиран от #60

    10:22 10.01.2026

  • 39 Помощ от приятел

    18 30 Отговор
    Няма смисъл.По стара руска традиция путин или ще се отрови,самообеси,или гръмне в бункера.

    Коментиран от #46

    10:22 10.01.2026

  • 40 Боримечката

    34 1 Отговор

    До коментар #20 от "ха-ха 😝":

    Да питат френските командоси!

    10:23 10.01.2026

  • 41 Смях до сълзи

    32 3 Отговор
    Гроздето е кисело, няма да го ядеме. Хайде пробвайте да видим какво ще стане!

    10:23 10.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Вземи

    3 8 Отговор
    единия , удари другия !

    10:23 10.01.2026

  • 44 Буахахаха

    4 24 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    С тоя орешник освен да думнете Петеозаводск друго няма да направите от стах

    10:23 10.01.2026

  • 45 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хаха":

    Като теб ли?

    10:24 10.01.2026

  • 46 Факт

    22 1 Отговор

    До коментар #39 от "Помощ от приятел":

    И ти си мислиш,че следващия ще е като нашия Плевнелиев ли?Тогава ще се молите Путин да не беше умирал.

    10:26 10.01.2026

  • 47 НЕ СЕ НАПЪВАЙ РИЖОООО

    29 1 Отговор
    ДА НЕ ТЕ ПОРЪСИ И ТЕБ С ОРЕШКИ , ЧЕ НЕ СИ ПОДГОТВЕН ЗА .....ОТВЕТ

    Коментиран от #211

    10:26 10.01.2026

  • 48 Ааа

    15 1 Отговор
    Що бе, ти си пробвай😁

    10:26 10.01.2026

  • 49 Някой

    25 3 Отговор
    Този Тръмп има много противна и неприятна физиономия , не му пускайте снимки !!!

    10:26 10.01.2026

  • 50 Невероятни т паци

    24 2 Отговор
    Само едно допълнение.
    Защо никой от вас не прочете "статията", която е поредния фейк на "Факти".
    В случая имаме "статия" основана на въпрос на американска миcирка към Тръмп,
    а Тръмп просто отрича, че някога е имало подобни планове.

    Коментиран от #66

    10:27 10.01.2026

  • 51 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 0 Отговор
    В КУБА НЯМА РУСКИ РАКЕТИ
    ПОД ВОДАТА В КУБИНСКИТЕ ЗАЛИВИ
    ОБАЧЕ ИМА
    ....
    МАР - А - ЛАГО - КУБА 1:30 МИНУТИ

    10:27 10.01.2026

  • 52 9689

    20 1 Отговор
    Изперкало недоразумение-пробвай.

    10:28 10.01.2026

  • 53 Душко

    25 3 Отговор
    Този рижав скункс,бай Дончо се оказа истински клоун от цирка!
    Твърдо показва,че има желание да затвърди първата си проста президентска година!
    Оправдавам го единствено с това,че е болен .

    Коментиран от #103

    10:28 10.01.2026

  • 54 минувач 🚗

    23 2 Отговор
    Не е необходима , защото ще ядете дървото ! Затова само санкции налагате , но и от тях полза никакая .

    10:28 10.01.2026

  • 55 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 1 Отговор
    Тъпото парче пек се изцепи...

    10:29 10.01.2026

  • 56 Перчем,

    4 17 Отговор
    Ти удри моолите в Иран.Руснацит сами ще ликвидират жужи.

    10:29 10.01.2026

  • 57 Ами

    19 2 Отговор
    Не е добре човека, не му се подигравайте!

    10:29 10.01.2026

  • 58 ВВП

    13 1 Отговор
    Китай и РФ му сложиха на тоя клесс бананова кора .лапа като шаран.яко.Обаче да ми дава 100000 долара и да прави България щат на сащ..

    10:31 10.01.2026

  • 59 е..........

    20 2 Отговор
    Моля ти се , г- Тръмп , моля ти се от сърце - ела да отвлечеш двама души , срещу които протестира българският народ. Направи страната ни 51-ви щат , защото 50 + 1 е винаги печелившо в повечето случаи.
    И без това в момента сме независими - т.е. нищо не зависи от нас.

    Коментиран от #82

    10:31 10.01.2026

  • 60 Българин

    6 14 Отговор

    До коментар #38 от "Защо":

    Тогава от Русия няма да остане много.

    Коментиран от #94

    10:31 10.01.2026

  • 61 Ами те

    22 2 Отговор

    До коментар #20 от "ха-ха 😝":

    вече направиха опит и да го убият с дроновете!Видяхме какво се случи!

    Коментиран от #65

    10:32 10.01.2026

  • 62 Ачо

    6 14 Отговор
    Говори се че Дмитриев е предал Путин.

    Коментиран от #75

    10:33 10.01.2026

  • 63 Гост

    18 1 Отговор
    Определено скоро няма да чета вицове! Тоя ви стига ва 1 година. Евалата, Дони, голем си!

    10:33 10.01.2026

  • 64 Ний ша Ва упрайм

    14 1 Отговор
    тоя наглосамонадеяния току виж спецназа са го турили в ГУЛАГ

    10:33 10.01.2026

  • 65 Ами

    6 14 Отговор

    До коментар #61 от "Ами те":

    Киев за два дня,Украйна за неделю😂😂😂

    Коментиран от #136

    10:34 10.01.2026

  • 66 Ха ха

    15 2 Отговор

    До коментар #50 от "Невероятни т паци":

    Защото тая статия я писа Ганю за Ганю. Ганю мисирства за еврокопейки.

    10:34 10.01.2026

  • 67 бай Даньо

    4 3 Отговор
    ИИ ти прекалява... рециклирай го

    10:34 10.01.2026

  • 68 Този рижавият много се унеси,

    22 3 Отговор
    но скоро ще му угасне ентусиазма. Във Венецуела бяха само транспортна фирма, Мадуро им го подариха, това не може да се случи в Русия! На краварите не им стиска, те се перчат само на слабите, но и от ще си намерят майстора, защо не опитат при Ким!?

    Коментиран от #83

    10:35 10.01.2026

  • 69 Русия

    13 2 Отговор
    държавното и устройство и властови механизми остават пречка пред Запада за да я завладее вече стотици години. Като добавим и ядрената мощ която пази природните и богатства идваме до доктрината за самоунищожение на света от руска гледна точка - защо ни е свят без Русия. Правете си изводите!

    10:35 10.01.2026

  • 70 Фейкове от Украйна!

    11 2 Отговор
    Тиражират се лъжи!

    10:35 10.01.2026

  • 71 Хмм

    11 2 Отговор
    всичко това са идеи на кубинеца Марко Рубио, мрази латиноамериканския си произход и се прави по англосаксонец от Тръмп, но не може да стане нито рус, нито синеок, индианец

    10:36 10.01.2026

  • 72 Соня

    12 6 Отговор
    Бай Дончо,Тръмпи,ухото ти може да се лепи и шие,но главата ти е просто невъзможно да се ремонтира!
    Путин защитава кауза срещу фашистите в Украйна,ти си агресор и грабител!
    Поне да беше намалил консумацията на дрога в страната си,която за 2025 е върха!Там сте първи! Наглец!

    10:37 10.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Дрътия Софианец

    2 8 Отговор
    Абе , що Селският Софиянец никога не ми отговаря ?

    Коментиран от #79, #80

    10:38 10.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 А ГДЕ

    3 8 Отговор
    Танкери?

    10:38 10.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 хихи

    6 3 Отговор
    Поделиха си света......
    а България пак е от страната на Булката....

    10:39 10.01.2026

  • 79 Шопо

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Дрътия Софианец":

    Оти он е добрички гей.

    10:39 10.01.2026

  • 80 Смех в блатото

    3 5 Отговор

    До коментар #74 от "Дрътия Софианец":

    Не го мисли опрррр дянноо Сотаджийче ,ами вземи поне за новата година си изпери сивия работен панталон който вече е станал кафяв и кожен 😂😂😂 .

    Коментиран от #98

    10:40 10.01.2026

  • 81 Булава

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "До питащият":

    4 година го извличат.Бегай

    10:40 10.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #68 от "Този рижавият много се унеси,":

    и в Русия има кандидати за слава, как така проспаха нападението над резиденцията, надявалиса се тайничко да го убият, на избори не могат, какво не правиха, палиха секции, палиха урни с бюлетини, заливаха ги с боя, но повече от 10% не могат, дори Медведев навремето се провали като президент, сега се прави на родолюбец, но се държеше точно като Елцин, а трябваше на ротационен принцип с Путин, единият президент, другият премиер, после се сменят, сега се изцепва с глупости да не го забравят

    10:41 10.01.2026

  • 84 Ха ха

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    Путин като има Орешншк, хванаха ли му Делта Форс корабите? Нещо за Доналд Кук да кажеш?

    10:41 10.01.2026

  • 85 мамаша

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Карибски пират":

    бегай у просията там е демокрцията

    10:41 10.01.2026

  • 86 Ха ха

    10 2 Отговор
    Те ако можеха да го отвлекат щяха да го направят но не могат .Всяка една империя когато е най велика и мощтна рухва.Така ще стане и с америка.

    10:41 10.01.2026

  • 87 Много съм любопитен

    9 2 Отговор
    да видя някакъв подобен опит на янките... Дали изобщо ще се върне някой от там...? На този индивид съвсем му се развинтиха гайките и е време самите американци да му ги стегнат. Очевидно, взе да се мисли за господ и е време да го свалят на земята...

    Коментиран от #97, #100

    10:42 10.01.2026

  • 88 Копейкотрошач

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Невероятни т паци":

    Колко ще издържи вратленцето ти?

    Коментиран от #99

    10:42 10.01.2026

  • 89 Трътлю

    4 6 Отговор
    Кефи ме максимално. Луди калинки ги прави от Брюксел през Киев до Москва. Никой не може да му хване тънката мисъл ха ха ха!

    Коментиран от #128

    10:42 10.01.2026

  • 90 Тодор Колев

    3 11 Отговор
    С голям интерес следя разгръщането на последната опорка на капейките - отвличането на Мадуро и Мадурката било всъщност активно мероприятие на РуССия и Китай. Те подхлъзнали Оранжевия да отвлече двете Мадури и сега му гледат сеира, защото това всъщност била фатална грешка на Тръмпунгера. Нещата вървят към РИБЕНТРОП/МОЛОТОВ до СТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ. Две-три или повече Хитлерчета накрая ще станат на кълбо.

    10:43 10.01.2026

  • 91 Факти

    6 14 Отговор
    Тръмп се гаври яко с Путин 😂

    Коментиран от #95

    10:43 10.01.2026

  • 92 Търновец

    5 0 Отговор
    Тази операция започна не на трети я удари а около 5 години преди това когато в централата на ЦРУ криптирано се обажда висш служител от разузнаването на Мадуро и предлага съдействие при залавянето на Мадуро срещу обявените 50 милиона долара и Американски паспорти за себе си и близките си. ЦРУ внимателно изучава всяка стъпка на Мадуро с кого се среща къде спи и брой и локация на личните му телохранители. Има и поне два важни момента - Американските F 22 без проблеми заглушават С 400 ПВО охраняващо Каракас и двата коптери ниско летящи са напълно неочаквани над президентския дворец. Има обаче и изстреляни ракети Томахоук. Делта форсе войниците са тренирали до секунда. След като Мадуро и съпругата му са арестувани и качени на хеликоптер Венецуелски СУ 30 са вдигнати по тревога но пилотите отказват да се бият с Ф 22. А във въоръжените сили има борба за надмощие кой да е наследник

    10:43 10.01.2026

  • 93 Тръмп на говори подобни глупости!

    7 3 Отговор
    Свободни съчинения на Някойси!

    10:43 10.01.2026

  • 94 Бензъл

    9 2 Отговор

    До коментар #60 от "Българин":

    Гледаме гледаме от кого не остава много.Орешника върши страхотна работа.Затуй ония ми ти Макрони Мерцове и Страмъри ореваха света.Искат диалог със Путин.Ама че му клякат на ниво колене.Капиш

    10:44 10.01.2026

  • 95 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Факти":

    Само в сънищата ти.

    10:45 10.01.2026

  • 96 Българин

    4 7 Отговор
    Тръмп съвсем ясно каза, че няма да го отвличат ЗАСЕГА!
    Утре, ако интересите на Тръмп го налагат, Путин ще се изправи пред Ню Йоркският съд.

    10:45 10.01.2026

  • 97 Тодор Колев

    3 7 Отговор

    До коментар #87 от "Много съм любопитен":

    Според копейките, Тръмпунгера е миротвотец и спира всички войни в света.

    Коментиран от #125

    10:46 10.01.2026

  • 98 Дрътия Софианец

    1 4 Отговор

    До коментар #80 от "Смех в блатото":

    Сакаш ли ми го изпереш , у твоята автоматична рузка пералня ?!🤭 Що моето Миеле на 💯 години , почва нещо а се мъчи ..

    Коментиран от #107

    10:46 10.01.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Кога ще бесят

    3 3 Отговор

    До коментар #87 от "Много съм любопитен":

    Аятолаха?

    10:47 10.01.2026

  • 101 БКП

    12 1 Отговор
    Само идиот може да си помисли, че Путин може да бъде откраднат като Мадуро. Тръмп напада само слабаци. Нека се опита да отвлече Ким Чен Ун....ама смее ли ?

    10:48 10.01.2026

  • 102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор
    Борис Джонсон въвднешната статията във вестник Daily Mail гневно изобличава Мадуро: «Той и неговия чавистски режим налагаха толковв систематическо и жестоко насилие над венесуэльците, что 8 миллионов человека на пуснахали страната — 20 процентов населения». А он считал, сколько миллионов украинцев стараниями его самого вкупе с Зеленским покинули Украину? А сколько было брошено в топку в качестве пушечного мяса? И все ради формулы самого Джонсона «до последнего украинца»!
    Имам Въпрос - а колко българи заминаха в чужбина, 20 или 30%?

    10:48 10.01.2026

  • 103 витя

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "Душко":

    СЛАВА АЛКОХОЛУ

    10:48 10.01.2026

  • 104 ккк

    5 1 Отговор
    бай Дончо изтрещя тотално , време е американците да си му свият перките и да правят нови избори за някой по млад и не толкова побъркан

    10:49 10.01.2026

  • 105 мучо

    6 3 Отговор
    трябва само да си спомним как реши тези 8 войни........смешник

    10:49 10.01.2026

  • 106 🤣Брутална гавра с джуджето в Кремъл

    15 6 Отговор
    Ох🤣🤣🤣 ,заболя ме корема от смях .

    10:49 10.01.2026

  • 107 Смех в блатото

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Дрътия Софианец":

    Влизай целия у Миелито опрррдяно Сотаджийче и пускай на дълга програма с повече обезмаслител ,иначе спасение няма ,целият си пропит с воннняяя 😂😂😂 !

    Коментиран от #142

    10:50 10.01.2026

  • 108 Дайджест

    7 5 Отговор
    Вашингтонският ол1гофрен. е.а ма1ката на кремълският ид1от.

    10:50 10.01.2026

  • 109 ВВП

    5 3 Отговор
    Само глупав или бавноразвиващ,ще си помисли че това е акция на делта Форд на сляпо ..Всичко е запланувано с Делси ,и Падриино...Също последвалите освобождения на задържани , потвърждава това .Само 5 дена по късно пускат затворници .Част от сделката .Също остава Делси на властт....

    10:50 10.01.2026

  • 110 ХиХи

    5 4 Отговор
    Щото не можете, ореха ако удари самолетносач няма да повтаря

    10:50 10.01.2026

  • 111 ХУМОРЕСКИ КРАВАРСКИ

    5 6 Отговор
    ДЕДИ ДОНИ НАЦЯЛО Е ИЗПЛЯСКАЛ ДА ВЛИЗА ДЕМЕНЦИЯТА.

    Коментиран от #156

    10:50 10.01.2026

  • 112 Една мисъл не ми дава мира

    6 4 Отговор
    Тук 2 или 3 копейки са 24/7?

    Коментиран от #131, #149

    10:51 10.01.2026

  • 113 Атлантизма е еманацията на нацизма

    5 3 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има неограничени президентски правомощия да води война навсякъде по света в интервю за „ Ню Йорк Таймс“ , публикувано в четвъртък, заявявайки: „Не ми е нужно международно право“. На въпрос за границите на властта му като главнокомандващ, Тръмп отговори: „Да, има едно нещо. Моят собствен морал. Моята собствена съвест. Това е единственото нещо, което може да ме спре.“Тръмп вече призова за военен бюджет от 1,5 трилиона долара за фискалната 2027 година, което е увеличение с 66 процента. „Америка ТРЯБВА да има най-мощната армия в света, а тя е далеч от това!“, написа Тръмп в понеделник в Truth Social. „Ще НАМАЛИМ разхищението, но ще ЗАСИЛИМ силата си. 1,5 трилиона долара!“ Според Комитета за отговорен федерален бюджет това би добавило 5,8 трилиона долара към националния дълг за 10 години. Такъв бюджет ще изисква фронтална атака срещу социалните права на работническата класа – премахване на социалното осигуряване, Medicare, Medicaid и всички останали социални програми – и фронтална атака срещу демократичните права. В интервюто си за Times Тръмп „повтори, че е готов да се задейства от Закона за въстанието и да разположи военни в Съединените щати“.....

    10:51 10.01.2026

  • 114 Е ходи де

    7 2 Отговор
    Да видим как ще го отвлечеш. Мутренските ти прояви са все към по слабите. Пробвай с равностойни.

    10:51 10.01.2026

  • 115 Путин

    3 3 Отговор
    Тромпелино каня те на преговори в Москва ще дойдеш ли?
    Путин ако го покани този ще стане за смях.Ще каже, че приема ама е болен и ще изпрати друг.🤣😂😂😂🤣🤣😂

    10:51 10.01.2026

  • 116 Бухайа

    5 2 Отговор
    Доне, те даже Веницуелците не ти се връзват на психо атаките, разхождат си се въоражени отряди и всичко е под техен контрол, не под ваш

    10:51 10.01.2026

  • 117 Копейки,

    3 1 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #123

    10:52 10.01.2026

  • 118 Факти

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    В Лвив нямат SM-3, THAAD и Arrow 3, които могат да спрат лешника. Нека Путин харчи ракети за 100 милиона, които нанасят щети за 1 милион. Лешникът има смисъл само ако го заредиш с атом, но на Путин не му стиска, защото и той ще замине.

    Коментиран от #129

    10:53 10.01.2026

  • 119 Делта Форс

    8 5 Отговор
    Да го опаковат и във Вашингтон .😂

    Коментиран от #160

    10:53 10.01.2026

  • 120 Атлантизма е еманацията на нацизма

    2 3 Отговор
    След убийството на Рене Никол Гуд от ICE, служители на администрацията на Тръмп заплашват да започнат масови репресии. Убийството на 37-годишната Рене Никол Гуд от агент на ICE (Имиграционна и митническа служба) предизвика нарастващо възмущение в Съединените щати и по света. Безсмисленото убийство посред бял ден на майката на три деца е пример за престъпността на администрацията на Тръмп и агентите, подобни на Гестапо, които тя е разположила в цялата страна. В четвъртък следобед в Портланд, Орегон, служители на имиграционния отдел застреляха двама души посред бял ден. Разследването продължава, но аудиозапис на комуникации, получен от местните медии, показва, че мъж е съобщил, че той и съпругата му са били простреляни от агенти на ICE. Както в случая с Гуд, Министерството на вътрешната сигурност (DHS) оправда нападението с обичайната реплика: шофьорът е „използвал превозното си средство като оръжие“ и се е опитал да прегази служителите...В интервю за CNN в понеделник, заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър разкри престъпния характер на агресията срещу Венецуела и на американския империализъм като цяло. На въпроса какво е имал предвид Тръмп под „управляващ“ Венецуела, Милър заяви: „Живеем в свят, управляван от сила, от мощ. Това са железните закони на света, които съществуват от началото на времето.“

    10:53 10.01.2026

  • 121 Стеф

    2 1 Отговор
    В едно единствено съм харесал премиера Симеон Втори. Когато събра пасмината, около себе си им казала: "Бъдете господари на мълчанието, а не роби на думите"!
    Да говориш така, за "руския император" е най- малката - липса на класа?!? ... Или диагноза???

    Коментиран от #178

    10:54 10.01.2026

  • 122 Видяхме как му се кланяш на Путин

    3 5 Отговор
    То не бяха червени килими, ескорт от изтребители, президентски лимузини и т.н. Като крал го посрещна.

    10:54 10.01.2026

  • 123 Дрътия Софианец

    6 3 Отговор

    До коментар #117 от "Копейки,":

    Пригожин си живее живота в Африка и си харчи милионите ,само ти не разбра бе мухххллл .

    10:54 10.01.2026

  • 124 Успокой се!

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Путлера ще излезе от бункера в дъpвeн костюм.

    10:54 10.01.2026

  • 125 Те копейките от еврозоната не знаят

    5 5 Отговор

    До коментар #97 от "Тодор Колев":

    насам хептен на кой свят са.

    10:55 10.01.2026

  • 126 Атлантизма е еманацията на нацизма

    4 4 Отговор
    Милър отхвърли международното право като просто „международни учтивости“ и заяви без заобикалки: „Съединените американски щати управляват Венецуела ... ние контролираме, защото имаме разположени американски военни извън страната. Ние определяме условията. Наложихме пълно ембарго върху целия им петрол и способността им да търгуват.“
    Милър ясно заяви, че този „железен закон“ се отнася не само за бившите колонии, но и за териториите на самите европейски сили. Когато беше попитан за Гренландия, Милър заяви, че „Гренландия трябва да бъде част от Съединените щати“ и отказа да изключи използването на военна сила. „Никой няма да се бие военно със Съединените щати за бъдещето на Гренландия“, заяви той презрително. Това е езикът на нацистите, взет от „Моята борба“ на Хитлер и неговия дискурс за „железните закони на природата“ във връзка с „расите“ и конфликтите между расовите държави. Отвъд специфичните идеологически влияния на изявленията на Милър, той въпреки това изразява това, което всъщност е същественият характер на империалистическата политика. Ленин, в своя труд от 1916 г. „ Империализмът, най-висшият стадий на капитализма“ , анализирайки конкуренцията между различните конгломерати от компании и банки, обяснява, че влиянието и властта се разпределят „пропорционално на капитала“, „пропорционално на силата“, защото не може да има друг метод на разпределение в рамките на стоковото производство и капитализма....

    Коментиран от #132

    10:55 10.01.2026

  • 127 Извънредно

    5 4 Отговор
    Путин: Разочарован дъм от Доню ама за сега няма да пращаме орехи над белото къща

    Коментиран от #161

    10:55 10.01.2026

  • 128 Тодор Колев

    6 3 Отговор

    До коментар #89 от "Трътлю":

    Колкото и да анализираме щое туй нящо Доналд Труп, без съмнение има едно пложително нещо в изввите му. То е че, каза на висок глас и то се видя, че царят е гол. Т.е. Европейският съюз е едно ялово политическо образувание обрасло в бюрокрация. Като икономически съюз е ОК, но ролята на консолидатор и визионер в политическия хаос е незадоволително противоречива.

    10:55 10.01.2026

  • 129 Какво им обясняваш на

    3 0 Отговор

    До коментар #118 от "Факти":

    туземците ?😁

    Коментиран от #148

    10:56 10.01.2026

  • 130 Оракула от Делфи

    3 4 Отговор
    Накратко , " бай Дончо" да каже за какво държи "джунджурийте" за отвличане
    в Англия , самолети хеликоптери и и една камара специални войски ,
    като няма намерение да отвлича Путин???
    Сега Захарова "сън не я хваща" а на Дмитриев му се "изприщи джуката"
    от мазни приказки!!!
    Даже и "Орешника" изгърмяха, като ловен патрон за падпъдъци!!!
    Но бай Дончо днес ипъчи гърди и каза , започваме нови тестове с атомно
    оръжие, за да "запазим преднината пред Русия", а аз си мислих ,
    че "Буревестника", "Атомния комин"-ракета са недостижими като технология???

    Коментиран от #134, #137, #140, #145

    10:56 10.01.2026

  • 131 Конечно ,

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Блиат .

    10:57 10.01.2026

  • 132 Путин гол до кръста на пони

    3 3 Отговор

    До коментар #126 от "Атлантизма е еманацията на нацизма":

    Не бъркайте АТЛАНТИЗМА с ОРАНЖЕВАТА ЧУМА.

    Коментиран от #144, #155

    10:57 10.01.2026

  • 133 Стабилен

    5 1 Отговор
    Дедо Дони, да не взе да взимаш от белото на Зеленски, много често се събирате и наркотиците не прощават.

    10:58 10.01.2026

  • 134 Ако не бе толкова глупав

    5 1 Отговор

    До коментар #130 от "Оракула от Делфи":

    щеше да се сетиш, че ядрената надпревара не е в твоя полза. И сега Русия и САЩ имат достатъчно, за да ти сложат край на мъките.

    Коментиран от #146, #147, #183

    10:59 10.01.2026

  • 135 Доналд Тръмп, Президентът

    3 3 Отговор
    Всички са разочаравани от Путин, дори руснаците !!!
    Но Путин има още много задачи и работа да свърши за Америка. Планът е след примирието в Украйна да избухне нов конфликт в прибалтийските републики.
    Европа и Русия трябва да са в непрекъснат конфликт за да бъдат държани изкъсо !!! Агент Молец ще си свърши работата 👍

    10:59 10.01.2026

  • 136 Гошо

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Ами":

    Те целите си ги постигат с възможно най-малко жертви и все пак щадят цивилните украинци. Което не може да се каже за укротериристуте ,които атакуват заведения по нова година.

    11:00 10.01.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Атлантизма е еманацията на нацизма

    3 2 Отговор
    Запомнете го ей младите! .....
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..

    11:02 10.01.2026

  • 139 Само да добавя

    1 1 Отговор
    А ти да знаеш как ние сме разочаровани от тебе...

    11:03 10.01.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    1 4 Отговор
    Тромпета го е страх дори да си помисли за нещо такова с Путин, но иначе, за да изглежда смел дрънка глупотевини.
    Нали голям го вадеше преди няколко години когато се беше заканил на Ким Чен Ун да го бие и превзема и какво стана? Изпрати 6-ти американски флот към Северна Корея и когато Ким изстреля няколко ракети, които паднаха до смешния краварски самолетоносач рязко направха кръгом и дим да ги няма. От където дошли там отишли. Повече перчема не се заканваше на Ким.
    Този рижак е по смешен и от зеления наркоман. И двамата са въздух под налягане. САЩ могат да нападат само слабите, а със силните преговарят това е разликата.

    11:03 10.01.2026

  • 142 Да , бе

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Смех в блатото":

    Нищо не каза за твоята рузка автоматична пералня , но грубо се изказваш , Гергинооо ..

    Коментиран от #150

    11:03 10.01.2026

  • 143 Ало д-р Гълъбова,

    2 2 Отговор
    приемете спешно пациента за освидетелстване и диспансеризиране. Тежка форма на на-р-цизъм, след това му издайте направление за 4-ти километър, или Карлуково, жълтата книжка му пасва на перуката

    11:04 10.01.2026

  • 144 АТЛАНТИЗМА и ОРАНЖЕВАТА ЧУМА

    3 2 Отговор

    До коментар #132 от "Путин гол до кръста на пони":

    Са едно и също нещо колега ! Само дето сега стана очевидно и брутално ясно на хората по света

    11:05 10.01.2026

  • 145 Гошо

    2 3 Отговор

    До коментар #130 от "Оракула от Делфи":

    Каквито и да са му плановете за подобно нещо на Тръмп, трябва да е луд и го знае. Играе театър. Руските пво са най-добрите в света,което и американците не го отричат. Путин може само с вътрешен преврат да бъде свален, друг шанс няма. Да не говорим,че във военно отношение от поне 10-15 години САЩ изостана безкрайно много от Русия, където оставят народа да гладува и всичко се влага във военнопромишлената сфера.

    11:05 10.01.2026

  • 146 Владо

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Ако не бе толкова глупав":

    Руските сбърканяци с тоя орешник уплашиха света разбираш ли.

    Коментиран от #151

    11:05 10.01.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 мдаааа

    4 1 Отговор

    До коментар #129 от "Какво им обясняваш на":

    Руzzкий туземец - безценно ...

    11:06 10.01.2026

  • 149 Ми недей мисли, бре!

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Една мисъл не ми дава мира":

    И без друго не ти се отдава или изпадаш в безизходица само като решиш да произведеш някаква мисъл, като тази например, която си постнал...

    11:07 10.01.2026

  • 150 Смех в блатото

    2 0 Отговор

    До коментар #142 от "Да , бе":

    Муци 👄,аз перална нямам ,препирам на ръка ,искаш ли и ти да се пробваш,Симпатягата пълни ръката .

    11:07 10.01.2026

  • 151 Много си плашлива

    1 2 Отговор

    До коментар #146 от "Владо":

    Иначе Русия има нужда да налива малко здрав разум на агресивните фашисти. Нали? Друг е въпроса дали глупака има с ко да го осъзнае.

    Коментиран от #205

    11:07 10.01.2026

  • 152 То па можеш?

    4 2 Отговор
    Гледай тебе да не ти отиде и другото ухо!
    Плесенясал мозък. Скоро самите саш ще те пвърлят на кладата. Ти им разваляш империята на зелената хартия за часове вече. Цял свят ви разбра, какви сте и ще останете сами, срещу всички. Гренландия и Канада ще видите през крив макарон. Ама и номерът с Венецуела може да струва прехапване на орелската шия от разярения дракон. А мечката също гледа и е готова да го сгази на месо... Така че, пътници сте...

    11:07 10.01.2026

  • 153 Друга мисъл също не ми дава мира

    2 4 Отговор
    Защо копейките каквото си пожелаят никога не се случва.

    11:08 10.01.2026

  • 154 Атлантизма е еманацията на нацизма

    5 2 Отговор
    заявявайки: „Не ми е нужно международно право"..... силата е определящата ....

    Коментиран от #186

    11:09 10.01.2026

  • 155 ха ха хааа

    2 1 Отговор

    До коментар #132 от "Путин гол до кръста на пони":

    На пони ... Ка да се качи на кон ?!🤭😁

    11:09 10.01.2026

  • 156 Дончо лъже😁

    1 3 Отговор

    До коментар #111 от "ХУМОРЕСКИ КРАВАРСКИ":

    Путлера да се дегизира като Шойгу За всеки случай .

    11:10 10.01.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Факти

    4 6 Отговор

    До коментар #36 от "Антрополог":

    При изкукалите Тръмп и Байдън американската икономика постигна реален ръст от 25%, което е удивително за развита държава при глобален ръст от 31%. Повтарям - реален ръст, без инфлацията. В същото време Русия, която е развиваща се държава, реално не е мръднала. Явно Путин е по-зле в главата от двамата перковци. Изводът е, че нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. Байдън специално управляваше много добре, въпреки, че изглеждаше супер зле. Беше много стабилен и последователен в действията си. Путин изглежда най-сериозен и стабилен, но с лошата си преценка закопа Русия.

    Коментиран от #176, #202, #204

    11:12 10.01.2026

  • 159 редакция

    2 5 Отговор
    Редко подвеждащо заглавие. Авторът твърди , че Мадуро е отвлечен и Сащ се занимават с отвличания???
    Ако е така нека го каже високо и обясни ясно.

    11:12 10.01.2026

  • 160 Това са спец частите на Украйна ☝️😂

    3 7 Отговор

    До коментар #119 от "Делта Форс":

    Дончо няма да позволи на други да пипат бункерния .

    11:12 10.01.2026

  • 161 Мадуро

    2 5 Отговор

    До коментар #127 от "Извънредно":

    Разочарован съм от Путлер - Вагнера му не работи, С400 му не работи...аз съм в Ню Йорк, а се бехме разбрали да съм в дворец в Подмосковието! Кво да ви кажа? Заложих на куц кон.

    Коментиран от #179

    11:12 10.01.2026

  • 162 Ха ха ха

    3 3 Отговор
    Яко е изтролил бункерния страхливец.
    След като го дефинира като "книжен тигър", сега го успокоява, че "няма да го отвлича в Щатите"...

    11:13 10.01.2026

  • 163 Тома

    4 3 Отговор
    Класическият виц как Пешо се похвалил на Тошо как Майли Сайръс му предложила среща за секс. На Тошо му изпаднали очите и пита "Е, как беше, я разкажи!". А Пешо снизходително казва "Никак не беше. Не отидох на срещата, щото мацката не ми харесва!".
    Е, днес Тръмп е в ролята на Пешо. Шараните са Тошо.
    А в ролята на Майли Сайръс е Путин, разбира се

    11:13 10.01.2026

  • 164 Ха ха ха ха

    4 1 Отговор
    Смешник. Орешака чака, не пип че пляс ха ха ха

    11:13 10.01.2026

  • 165 Дреме ми

    5 0 Отговор
    За тоя гнил дънер

    11:14 10.01.2026

  • 166 БОЙЧЕ

    3 0 Отговор
    ПРЪДЛЬО

    11:14 10.01.2026

  • 167 Бе не знам

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дориана":

    Вчера борсите в САЩ и в Европа затвориха на най-високи, исторически нива? SP500, Dow Jones, както и германския DAX скочиха на нови, исторически нива! Златото, и то чупи всякакви рекорди...
    Май "обикновенните", фиатни пари вече нищо не струват? И скоро ще се признава само "материалното"? Части от фирми, кюлчета метали? Вижте в магазините кво става? 50 евро вече са нищо..

    11:14 10.01.2026

  • 168 Ами

    2 1 Отговор
    За разлика от другите управляващи на самоопределящите се за демокрации,
    Тръмп и хората около него се опитват да приспособят САЩ към реалността.
    Целта е ясна, но дали е правилен пътя ... Само времето ще покаже.

    11:15 10.01.2026

  • 169 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    И аз мога да размажа Усик на ринга или на улицата, ама не ми се занимава с тоя слабак!
    Много ми е под нивото!

    11:15 10.01.2026

  • 170 Аква

    3 1 Отговор
    Я пробвай!

    11:15 10.01.2026

  • 171 Атлантизма е еманацията на нацизма

    6 2 Отговор
    Но „железният закон“ на империалистическия варваризъм ще се сблъска с „железния закон“ на класовата борба. Тръмп и Милър се държат така, сякаш могат да направят всичко, сякаш няма последствия от действията им. Това може да е вярно по отношение на техните противници в управляващата класа, които капитулират пред всяко престъпление. Но не е вярно по отношение на работническата класа. Войната срещу Венецуела, подкрепата за хунтата на Зеленски в Украйна, и ционистките престъпници в нацистки Израел са дълбоко непопулярн7. Анкетите показват огромна опозиция сред американската общественост. В петък група експерти на ООН, включително Джина Ромеро, специален докладчик на ООН за правото на свобода на мирни събрания и сдружаване, и Франческа Албанезе, специален докладчик на ООН за положението в окупираните палестински територии, се обявиха срещу отношението към протестиращите от страна на премиера на лейбъристите Кийр Стармър. В изявлението си те заявиха: „Тези доклади повдигат сериозни въпроси относно зачитането на международното право в областта на правата на човека и международните стандарти, включително задължението за защита на живота и предотвратяване на жестоко, нечовешко или унизително отношение.“ Те добавиха: „Предотвратимите смъртни случаи по време на задържане са неприемливи. Държавата носи пълна отговорност за живота и благополучието на задържаните... Необходими са спешни действия.“
    Лейбъристкото правителство води глобална кампания за държавни репресии с

    11:16 10.01.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Междувременно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    У нас, заплатите намаляха два пъти в евро банкноти спрям9 лева. А, за последните години цените са се вдигнали 3 пъти.

    11:18 10.01.2026

  • 174 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Считам че е добре да се каже нещо повече за този брифинг и дали е било точно брифинг-Вчера имаше открита за журналисти среща на Тръмп с ръководителите на водещите американски петролни компании -около 20 души.Срещата беше предавана на живо от СНН и АлДжазира но в един момент СНН спря да предава а АлДжазира остана до края.Не бих могъл да кажа за всичко което се случи защото моите възможности в английския се свеждат до четенето на субтитрите.Мога да кажа само за атмосферата в която потече срещата и някои главни въпроси.на срещата Тръмп -покани шефовете на петрола да инвестират 100 млрд.долара във венецуелска петролна индустрия като обясни че венецуелците са готови а правителството на САЩ ще осигури всичко това да се реализира безпроблемно!?И каза че Китай и Русия също могат да бъдат венецуелци!?На тази среща Тръмп се държеше като човек който решава всичко и всички го слушаха-това че се държи като клоун шоумен и самохвалко е само маска за прикриване на истинската му същност -според мен...за разлика от Зеленски на който истинската същност е шут и клоун!? И струва ми се точно такива шефове в САЩ харесват Тръмп даже нещо повече и ще го подкрепят -със сигурност петролните компании ще бъдат една от опорите на властта на Тръмп.За мен тази среща показа че Тръмп действа решително да преформатира света .и е редно наблюдателите да и обърнат по-голямо внимание!?

    11:19 10.01.2026

  • 175 Фори

    1 2 Отговор
    В русия ще направят резерват и ще съберат Путин, Асад ,Хаменей, Мъдуро, Кастро, Ким Чен
    Това е цвета на света

    11:20 10.01.2026

  • 176 Прудльооо

    2 0 Отговор

    До коментар #158 от "Факти":

    Много ти разбира цивката от икономика ,а обикаляш кофите за да се храниш ,даже и чат пат просиш !

    11:20 10.01.2026

  • 177 Атлантизма е еманацията на нацизма

    7 1 Отговор
    Запомнете го ей младите! .....
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет.

    Коментиран от #193

    11:20 10.01.2026

  • 178 От ЮАР

    3 3 Отговор

    До коментар #121 от "Стеф":

    Руският император не заслужава повече уважение от разните там Мадурковци от 3-тия свят. Тръмп съвсем правилно се е изказал и го е приравнил към най долнокачествените диктатори, където му е мястото.

    Коментиран от #184

    11:21 10.01.2026

  • 179 Съжалявам те , приятелю

    1 1 Отговор

    До коментар #161 от "Мадуро":

    Да беше заложил на рублата ..

    11:21 10.01.2026

  • 180 Не е така..

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Той не се хвали. Просто на безумен въпрос, отговаря по същия начин. Все едно, мен да ме питат дали ще си купя последен модел бмб или нерцедес. Отговора е, нито едното, нито другото. Уловката във въпроса е, че с Надуро направиха някакъв театър.

    11:22 10.01.2026

  • 181 Журналистите пак неграмотни

    1 1 Отговор
    Дивечът се ЗАЛАВЯ при лов. Мадуро и жена му са ОТВЛЕЧЕНИ.

    11:22 10.01.2026

  • 182 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    При условие, че всички обвиняват Тръмп в симпатии към Путин, тези статии и коментарите са писани от малоумници за малоумници.

    Коментиран от #199

    11:22 10.01.2026

  • 183 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Ако не бе толкова глупав":

    Къде прочети ,че аз съм споменал ,че атомната надпревара е "в моя полза" ???????
    Не знаех, че кучето "може да хапе" от разстояние??? !

    Коментиран от #190

    11:22 10.01.2026

  • 184 АсанБГ

    2 1 Отговор

    До коментар #178 от "От ЮАР":

    Що си ходил чак до Юар за едри 🍆,като у нас в маалата можеш понякога и без пари да получиш същите ?

    11:23 10.01.2026

  • 185 Запетайки

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Антрополог":

    Дони ли целува коремчета на момченца или Путин?

    Коментиран от #194, #198, #210

    11:23 10.01.2026

  • 186 Точно така

    9 0 Отговор

    До коментар #154 от "Атлантизма е еманацията на нацизма":

    Западът от мечтаната свободна, пазарна икономика, се изврати в този ужасен фашизъм...
    Урсулята ти трепат стадото, за да им купуваш тяхното гнило и прескъпо месо в Кауфланда. Турат инжекции и на хората, насила. Сега отвличат президенти на други страни и ни готвят цифров концлагер! Е, София, ама ако знаехме всичко това 1989 г да сме си стояли в системата на бай Тошо! Там поне всичко беше евтино и държавата ни плащаше всичко. Сега, уж сме "свободни", ама 100% те ни определят всичко. Няма мърдане. И това ми било свобода и неква демокрация?

    11:23 10.01.2026

  • 187 Евроатлантически погром

    2 1 Отговор
    Туземните еврогейки какво се възбуждат, сякаш са направили нещо велико с жалкия си животец, а не заработват 0.5 цента на коментар?

    11:23 10.01.2026

  • 188 Чики-Рики

    3 1 Отговор
    Дали не са го ,, почерпили,, и него със същата пудра захар, която и ,, Зеления,, използва?!

    11:24 10.01.2026

  • 189 Бесен - Язовец

    6 3 Отговор
    Рижия педофил се мисли за сетовен фактор след предателството във Венецуела

    11:24 10.01.2026

  • 190 Ами блика ти радост

    0 2 Отговор

    До коментар #183 от "Оракула от Делфи":

    че САЩ и Русия се надпреварват. А това е присъщо само на глупав човек.

    11:24 10.01.2026

  • 191 Що бе…

    2 2 Отговор
    …Тръмпи, отвлечете го. Скоро не съм виждал природни феномени и поне веднъж искам мъртвата ръка да направи слънцето да изгрее от Запад, хайде моля те. Тва веднъж в животът се вижда…

    11:25 10.01.2026

  • 192 Написано е !

    4 1 Отговор
    "Тръмп отхвърли идеята за провеждане на операция срещу руския лидер Владимир Путин" ....а на кого е тази "идея" не е написано! А да не е на дЖилезку и ГЕЙргиев случайно? А? Кой е бил кухарката що не пише ?

    11:25 10.01.2026

  • 193 Брачет,

    1 3 Отговор

    До коментар #177 от "Атлантизма е еманацията на нацизма":

    А " Они там никогда не были" , как ти звучи ?

    11:25 10.01.2026

  • 194 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #185 от "Запетайки":

    винаги се цели в глупака. Колкото по глупава, толкова по голям глупак цели.

    11:25 10.01.2026

  • 195 Га врата със монголо-идния

    2 1 Отговор
    Завръзляк и пишман Фюрер е НЕ- човешка!
    Хехехехехехе
    Ама за ТРИДНЕВНИТЕ ху есоси от блатата е нормално

    Коментиран от #223

    11:26 10.01.2026

  • 196 Григор

    2 1 Отговор
    "Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли идеята за провеждане на операция срещу руския лидер Владимир Путин, подобна на тази, извършена срещу Николас Мадуро."
    Ха-ха-ха-ха-ха, журналист пита Тръмп дали имат намерение да отвличат Путин. Ха-ха-ха-ха, та това е по-смешно от рисувани филмчета. Въпросът показва, че авторът му не е в добро психично здраве. Значи имало и такива журналисти, които изглежда са ги изтървали от клиниката на Четвърти километър. Най-интересното е,че въпросът е зададен сериозно и Тръмп също така сериозно отговаря. Пълна тъпотия! И на всичко отгоре сте я извели като водеща новина. Сега да ви светна малко. Отвличането на Путин е и теоретически, и практически невъзможно. Държавният глава на ядрена свръх сила се охранява както подобава. И тук въпросът не е в това дали този президент е Путин или друг човек, а става дума за авторитета и влиянието на държавата. И един съвет: НЕ КОМЕНТИРАЙТЕ ПОДОБНИ ГЛУПОСТИ! ПАДА ВИ РЕЙТИНГА!

    11:27 10.01.2026

  • 197 Дъртата ционистка марионетка Тръмп

    4 1 Отговор
    съвсем е изплискал легена.

    11:28 10.01.2026

  • 198 Евроатлантически погром

    3 1 Отговор

    До коментар #185 от "Запетайки":

    Едно е да се порадваш на дете пред всички пред камерите на официална среща, друго е да си редовен пътник на ПедоЕърлайнс на Епстийн!

    11:28 10.01.2026

  • 199 ха ха хааа

    1 1 Отговор

    До коментар #182 от "Ха ха ха":

    Ама , разбира се ... А ти четеш ли , четеш ..

    11:28 10.01.2026

  • 200 Бесен - Язовец

    5 1 Отговор
    Чичо Перхидрол се е замаял от изпаренията

    11:29 10.01.2026

  • 201 ТИ САМО ОПИТАЙ?!!!?(?$$$)?

    3 1 Отговор
    Та вие държите сте си плюли у устите. На тези години трябваше да сте или на Карибите или у занданите за това което вършите. ПОДЛО НО СЪЮЗНИЦИ СТЕ. А ГОВОРЕНЕТО ВЯТЪРА ОТ УСТИТЕ ВИ Е МАНИПУЛАЦИЯ.

    11:30 10.01.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Лъже

    3 0 Отговор
    Лъже другари!
    Не му вярваме.
    Ще го....

    11:30 10.01.2026

  • 204 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #158 от "Факти":

    Добрите икономически показатели на дадена държава не винаги означават,
    че населението на държавата живее добре.
    Особенно в случаите в които няма справедливо разпределение на благата.

    11:31 10.01.2026

  • 205 Оракула от Делфи

    1 2 Отговор

    До коментар #151 от "Много си плашлива":

    Да "налива здрав разум" казваш с "Орешник" днес и Атомни бомби утре????
    И резултата от "това наливане" , може да завърши само по един и същи
    начин, "снаначале" от зелената еуглена , и водорастлите!!!
    --И кой е победителя ,... определено не този "здрав разум" с "Орешника" ???
    Дано се намери някой да спре тази ,братоубийственна война в Украйна !!!

    Коментиран от #215

    11:31 10.01.2026

  • 206 вен серемос

    3 1 Отговор
    Няма да коментирам Тромпета! Плямпа без да мисли.Сигурно в Кръмъл, в Русияь и Президента Вл. В. Путин умират от смях!!! То бива ,бива но и толкова не бива.Да говориш глупости след пиянска ,безсънна нощ ,на Русия, мисля,че нй-малко е лудост.А, и Путин не е от страхливите.То и Хитлер искаше да маршеруват гестаповците н Москва ,но,о,о, беше БИТ от Червената Армия и Първа Българска Армия,през периода 1941/45 г.Има книга : "Битката за Берлин"-разкази на маршалите Жуков, Конев, Росоковски,Чуйков, Лелюшенко.Книгата е писана по дакументи.И, най-важното Русия спечли ВСВ сама ,заедно с Първа Българска Армия!!!Нямаше лен/лийз,НЯМАШЕ/пратиха от СОЩ/съединени овчарски щати/счупени камиони и джипки, старо замразено конско месо1ниокакви плодави и зеленчуци/И, Ленинград беше блокиран 900 дни-РУСНАЦИТЕ издържаха!!! Факти пишете истината! Има документи!!!

    11:31 10.01.2026

  • 207 Коментираме думите на един терорист

    2 2 Отговор
    и международен престъпник. Осъзнавате ли го колеги? (няма да го отвличаме, както Мадуро)....(отвличаме, отвличане, убиване, извънсъдебни убийства ...) .... все хубавички атлантически ценности.. Атлантизма е еманацията на нацизма и от десетилетия толерира, спонсорора и осъществява тероризм във всичките му възможни форми...

    Коментиран от #214

    11:32 10.01.2026

  • 208 Атанас

    2 0 Отговор
    Ибалник.

    11:32 10.01.2026

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Тотално ни лъжат УПРАВЛЯВАЩИТЕ ШАЙКАДЖИИ

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "НЕ СЕ НАПЪВАЙ РИЖОООО":

    ТОТАЛНО СЕ МЪЛЧИ КАКВО СА УДАРИЛИ ЛЕШНИЦИТЕ ДО ЛВОВ. НЕ Е ГАЗОВО НАХОДИЩЕ А Е ЩАБ НА НАТО. ИЗБИТИ СА НАД 200 АМЕРИКАНСКИ ГЕНЕРАЛИ, ОФИЦЕРИ, ИНГЕЛИЗКИ ДЪБОВИ ПАГОНИ, ФРАНЦУЗИ, НЕМЦИ, РУМЪНЦИ, ПАЛЯЦИ. ВСЕ ОТБОР ОТ НАТО! ТОТАЛНА ТИШИНА ЗА ТОВА.

    11:33 10.01.2026

  • 212 Определено Тръмп се подиграва с Путин

    2 0 Отговор
    В новия световен ред на Тръмп, Путин въобще не се вписва,че може да му е “равен“ на Тръмп и Ако бг копейките или някой си мисли че Путин и Тръмп в Аляска са се разбрали да си “поделят света“ и след Венецуела, Гренландия, Иран, Колумбия и Куба, Тръмп ще се съобразява с Путин като с “равен“ за да си делят света“ и че ще остави Путин и Русия , да се ширят и разпростират на 1/6 от земното кълбо, се много заблуждава и греши ....!

    Доналд Тръмп за пореден път заявява, че е много “Разочарован от Путин“, така както и в началото дипломатично се изразяваше и за Мадуро...!!!

    11:34 10.01.2026

  • 213 Доктор

    0 1 Отговор
    Мм-даа този категорично е за психиатрията. Колкото по рано,толкова по добре за целият Свят!?

    11:35 10.01.2026

  • 214 Така е, Педикюр

    2 2 Отговор

    До коментар #207 от "Коментираме думите на един терорист":

    14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики ПОРОБЕНИ и ОГРАБВАНИ от Пен ДЕЛ дружинката на късокраките Фашаго-- монголья от кремля!

    11:36 10.01.2026

  • 215 Значи е време

    1 1 Отговор

    До коментар #205 от "Оракула от Делфи":

    да ти светне що предизвикват и провокират Русия. Или още не е узряло?

    Коментиран от #217

    11:36 10.01.2026

  • 216 Механик

    2 0 Отговор
    Тръмп започна световна декомунизация.

    Коментиран от #221

    11:36 10.01.2026

  • 217 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #215 от "Значи е време":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #222

    11:37 10.01.2026

  • 218 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Тръмп е миротворец.ще спре войните сатанистите му откраднаха изборите...другари продължете за качествата на рижавия ви любимец.до скоро подобни постове пишеше всеки от вас поне по сто на ден.

    Коментиран от #231

    11:37 10.01.2026

  • 219 Време беше

    1 0 Отговор
    Евала на бай Дончо Върна славата на Америка като най силната държава в света и всеки трябва да се съобразява с нея Повдигна и падналото самочувствие на Американския народ

    11:38 10.01.2026

  • 220 Аз съм

    0 0 Отговор
    Еми такъв въпрос му е задал някой , гениален жОрналист , какво да каже ....че по скоро би отвлякъл Йети ....

    11:38 10.01.2026

  • 221 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #216 от "Механик":

    Тръмп започна преход към многополюсен свят.
    А в многополюсният свят няма идеология.

    11:38 10.01.2026

  • 222 В коментара пишеше

    0 1 Отговор

    До коментар #217 от "Руската пропаганда":

    че е време да ти светне, защо предизвикват и провокират Русия!

    Коментиран от #233

    11:38 10.01.2026

  • 223 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #195 от "Га врата със монголо-идния":

    Суссс бре ,хъ ..ессос ,дай нещо за калибрите ,нали си експерт по огнестрелни оръжия ,какъв ти е калибъра на входа след като една година в Кеча си бил метреса на Старото Асан 😂😂😂 ?Или ако трябва да бъда по точен Фи 50 гониш ли ?

    11:38 10.01.2026

  • 224 Сус бе копейки мърляви.

    1 3 Отговор
    Суус!

    11:38 10.01.2026

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 жицу 15

    2 0 Отговор
    Остави Путин и ела тук да отвлечеш Боко, Шиши, Доган, Кирчо и Кокорчо.

    Коментиран от #229

    11:40 10.01.2026

  • 227 Куизът днес стартира от 13000 посещения

    0 0 Отговор
    ако реши няма как да го спрат

    11:40 10.01.2026

  • 228 СЛОНА

    1 1 Отговор
    КАКВОТО И ДА НАПРАВИШ НА ПУТИН ОТГОВОРЪТ ЩЕ Е УНЩОЖЕНИЕ!!!

    11:40 10.01.2026

  • 229 Е за ко са му

    0 1 Отговор

    До коментар #226 от "жицу 15":

    тези отпадъци?

    11:40 10.01.2026

  • 230 Атлантизма е еманацията на нацизма !

    1 0 Отговор
    Атлантизма е престъпна идеология ! Атлантиците са истинският враг на хората. Това трябва да се обеснява и обеснява.... Атлантизма е еманацията на нацизма
    Запомнете го ей младите! .....
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет.

    11:41 10.01.2026

  • 231 Десислава Димитрова

    1 0 Отговор

    До коментар #218 от "стоян георгиев":

    Ще милваш ли целуваш най сетне рижата ,скъпи ?И без повече оправдания за някакъв си попарен от сланата праз 🕡,че много млади съседи проявяват интерес вече !

    11:41 10.01.2026

  • 232 Хи хи

    0 0 Отговор
    Путин беше гост на Тръмпи, двете мощни държави изграждат здрави трансатлантически отношения. А въпроса е т ъ п !

    11:42 10.01.2026

  • 233 Там пишеше

    0 0 Отговор

    До коментар #222 от "В коментара пишеше":

    Че Русия е световният СВИНАРНИК.😃

    11:44 10.01.2026

  • 234 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор
    Няма никъде по света Диктатор като Путин , който единсвенно е способен да съсъпе собственната си държава из основи!!!
    МНОГО МАЛКО СА ТЕЗИ В ДНЕШНО ВРЕМЕ, КОИТО СА ИМАЛИ
    НЕГОВАТА ТОТАЛНА ВЛАСТ , БЕЗУМИЕ , КУРАЖ И ПАРИ
    ЗА ДА ГО НАПРАВЯТ!!!
    Днес , той е на път да счупи всякакви рекорди на Управление
    чрез война !!!

    11:44 10.01.2026

  • 235 Коментираме думите на един терорист,

    0 0 Отговор
    терорист и международен престъпник. Осъзнавате ли го колеги? (няма да го отвличаме, както Мадуро)....(отвличаме, отвличане, убиване, извънсъдебни убийства ...) .... все хубавички атлантически ценности.. Атлантизма е еманацията на нацизма и от десетилетия толерира, спонсорора и осъществява тероризм във всичките му възможни форми...

    11:44 10.01.2026