В разгара на зимния сезон: Голяма част от Варна остава без сключени договори за снегопочистване

10 Януари, 2026 09:29 435 4

От Община Варна уверяват, че ситуацията е под контрол и няма да се допусне проблем с почистването на улиците при снеговалеж

В разгара на зимния сезон: Голяма част от Варна остава без сключени договори за снегопочистване - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Голяма част от Варна остава без сключени договори за снегопочистване в началото на зимния сезон, съобщават от БНТ. Подготовката на обществената поръчка е започнала още през лятото, но за два от районите кандидатите са се отказали, а за още два изобщо не са се явили. В момента има договор за зимна поддръжка единствено за район „Аспарухово“.

От Община Варна уверяват, че ситуацията е под контрол и няма да се допусне проблем с почистването на улиците при снеговалеж.

„Ние сме намерили някакъв резервен вариант да обслужваме всички останали улици – основно автобусната пътна мрежа, с обработка от страна на фирмата, с която вече имаме сключен договор“, заяви заместник-кметът на Варна Димитър Кирчев.

По думите му фирмата е осигурила допълнителен капацитет.

„Осигурила е капацитет. Вече извършвахме такова почистване – общо около 15 камиона бяха изкарани“, допълни Кирчев.

Шофьорите във Варна обаче добре знаят, че движението в града е затруднено дори при малки количества сняг. Основните проблеми при зимни условия край морето са силният вятър и заледяванията.

„Миналата година заваля пет сантиметра сняг, автобусите спряха тук, беше бедствено положение, трагедия пълна. Като има лед във Варна, по-добре е да не се кара“, споделя жител на града.

В по-отдалечените райони и вилните зони проблемите са още по-сериозни.

„Аз съм до вилната зона във Виница – при нас никой не чисти. Чистят главния път, където вървят рейсовете“, казва друг варненец.

„Спираме, не можем да рискуваме. Както видим, че е заледено и като дойде баирът, как да продължиш“, допълва шофьор.

Според общинската администрация слабият интерес към обществените поръчки за зимна поддръжка се дължи на липсата на конкуренция.

„Няма конкурентна среда. Това са 4–5 фирми. Когато сключат договор с АПИ или имат други ангажименти, просто нямат интерес. Може би и цената е ниска“, обясни заместник-кметът.

Въпреки това от общината уверяват, че са подготвени.

„Ние имаме готовност, имаме организация и смятам, че няма да има проблеми. Градът е обезпечен в момента относно почистването на снега“, каза още Кирчев.

Шофьорите в градския транспорт настояват при снеговалеж да се обърне специално внимание на най-рисковите отсечки.

"Владиславово" е най-рисковата част – там най-много навявания има. После "Възраждане", кварталите отгоре надолу“, посочват водачи.

„КАТ, където е нагоре баирът, и после преди обръщалото на "Владиславово" – там е най-зле“, допълват те.

Очаква се до края на януари да приключи новата обществена поръчка за снегопочистване на районите „Младост“ и „Приморски“.


Варна / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обмяна на опит

    1 0 Отговор
    Варненския кмет явно е обменял опит със Софийския.

    09:47 10.01.2026

  • 2 Тома

    2 0 Отговор
    Варненци да питат кмета къде са парите понеже въобще той не е корумпиран

    09:54 10.01.2026

  • 3 Кредит каса дебит маса

    0 0 Отговор
    Портних, Коцев, все тая, Договори и почистване може и да няма, но счетоводно ще има.

    10:02 10.01.2026

  • 4 много важно

    0 1 Отговор
    Докато се наканят и зимния сезон свършва! Няма смисъл да се напъват, то стават два месеца, да сключват направо за следващата зима.

    10:04 10.01.2026

