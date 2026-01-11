Тръмп имал няколко варианта за нови удари срещу Иран, загиналите в безредиците вече са 116

На президента на САЩ Доналд Тръмп са дадени няколко варианта за по-нататъшни удари срещу Иран, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според тях американският лидер е бил информиран за няколко варианта, включително удари по цивилни цели в Техеран. Американският лидер сериозно обмисля разрешаването на атака срещу Ислямската република, но все още не е взел окончателно решение, отбелязаха неназовани американски служители.

В събота държавният секретар на САЩ Марко Рубио е провел телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху. В допълнение към ситуацията в Сирия и ивицата Газа, те са обсъдили протестите в Иран, съобщава The New York Times.

Тръмп по-рано намекна, че САЩ биха могли да нанесат „силен удар“ срещу ръководството на Ислямската република, ако сметнат за необходимо.

Всенародните протести в Иран срещу управляващите заради влошаващото се икономическо положение в страната закръглиха днес две седмици, като броят на жертвите вече е най-малко 116, предаде Асошиетйд прес, цитирана от БТА, позовавайки се на данни на активистка агенция.



Над 2 600 са ранените, отбелязва американската информационна агенция Хюман Райтс Активистс (Human Rights Activists News Agency).



Снощи в Иран хора излязоха по улиците за нови протести срещу управляващите въпреки репресиите и националното информационно затъмнение, предаде Франс прес.



Демонстранти се събраха в северен квартал на Техеран, показа видео, чиято достоверност бе проверена от АФП.



Фойерверки бяха изстреляни над площад "Пунак" в иранската столица, докато протестиращите удряха по тенджери и тигани и скандираха лозунги в подкрепа на династията на последния ирански шах - Мохамед Реза Пахлави, свален от Ислямската революция през 1979 г., описва агенцията.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп и вчера заяви готовността си да помогне на протестиращите в Иран, предаде по-рано Ройтерс.



Иранската държавна телевизия на свой ред съобщава за ранени полицаи, избягвайки да спомене за жертви сред демонстрантите, които все по-често нарича "терориристи", обръща внимания АП.



Главният прокурор на Иран - Мохамад Мовахеди Азад, посочи, че всеки, взел участие в протестите, ще бъде приеман за "Божи враг". Подобна категоризация предполага смъртно наказание, отбелязва Асошиейтед прес.



В изявлението на главния прокурор, излъчено по държавната телевизия, се казва, че и за тези, които "помагат на бунтовниците", ще има наказание.



"Прокурорите трябва внимателно, и без да се бавят, да подготвят с обвинителни актове почвата за дела и за решително противопоставяне на онези, които, предавайки нацията и всявайки несигурност, искат държавата да бъде поставена под чуждо господство", заявява Азад.