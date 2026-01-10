Новини
В Китай видяха голям проблем за САЩ с петрола на Венецуела

В Китай видяха голям проблем за САЩ с петрола на Венецуела

10 Януари, 2026 10:32, обновена 10 Януари, 2026 10:35 2 313 15

Спецификата му изисквала сложни технологии и огромни инвестиции, пише Sohu

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Плановете на САЩ за контрол върху петролните ресурси на Венецуела биха могли да създадат сериозни проблеми за Съединените щати, според китайското издание Sohu.

„По-голямата част от резервите са свръхтежък суров петрол, различен от лекия близкоизточен суров петрол. Високият му вискозитет го прави подобен на асфалт при стайна температура, а значителното му съдържание на сяра и метали изисква сложни технологии за добив“, се посочва в изданието.

Според него САЩ ще трябва да похарчат поне 100 милиарда долара за разработване на венецуелски нефтени находища.

След залавянето на Мадуро Тръмп заяви, че САЩ възнамеряват да понижат цените на петрола, като използват ресурсите на Венецуела. Той добави, че това също ще помогне за възстановяване на икономиката на страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хаха

    3 12 Отговор
    Троловете тук са смахнати аутсайдери.

    Коментиран от #2

    10:39 10.01.2026

  • 2 Ами

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Това е вярно, че тежък петрол. Миранда Ойл голф, наистина е като мазут. Трябва да е над 53 по Целзий иначе не може да се разтовари. Така че не е хаха.

    Коментиран от #5

    10:42 10.01.2026

  • 3 минувач 🚗

    24 1 Отговор
    Рано или късно Щатите ще си намерят майстора ! Има време - и това ще видим .

    10:48 10.01.2026

  • 4 Мишел

    20 2 Отговор
    Тръмп, да не си прави илюзии за Венецуела, защото там ще срещне Си и Ким.
    Китай и Северна Корея внасят от там 70% от нефта,

    10:49 10.01.2026

  • 5 Хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Говоря за троловете, а не за петрола.

    10:49 10.01.2026

  • 6 Хеми значи бензин

    6 18 Отговор
    Китай които нямат Никовкави технологии да не се обаждат.

    Коментиран от #10, #11, #13

    10:49 10.01.2026

  • 7 Гориил

    8 6 Отговор
    Руски петролни инженери са решили проблема на венецуелски петрол в рафинерии, построени в Куба през годините на приятелство със Съветския съюз.Това беше сложна задача, изискваща разработването на нови научни и прогресивни решения. Днес Москва не сътрудничи с Хавана, а основният ѝ приоритет са азиатските пазари.

    10:55 10.01.2026

  • 8 Русия попиля НАТО

    15 2 Отговор
    А за ЕС където набутаха нещастната ни страна - ни дума, ни вопъл, ни стон..?
    След като „Орешник“ удари най-голямото украинско газохранилище, изведнъж европейците решиха, че е време да възобновят диалога с Русия. Думата взе Джорджа Мелони, премиер на Италия. Кой ще поеме мисията да разговаря с Путин все още не е ясно. Макрон се опитва и той да се включи в евентуалния диалог с Кремъл.

    На европейците ще им се извие свят след като им представят допълнителната сметка от Киев, която ще отрази нанесените щети след удара по газохранилището. Нали ЕС ще трябва да издържа и обслужва многовекторно Украйна в нейната битка срещу „тирана“ Путин. Или вече европейците се опитват да се измъкнат от допълнителното финансово бреме, което и без това бе непосилно за тях.

    Коментиран от #9

    11:12 10.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Антония

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хеми значи бензин":

    Свръхсилата Китай има всичко, което му трябва, включително в сферата на технологиите.

    11:16 10.01.2026

  • 11 седесарко

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хеми значи бензин":

    добре, че им го каза, на незнаещите китайци, с тебе им светна....

    11:17 10.01.2026

  • 12 павела митова

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    щом питаш , излишно е да ти обяснява ,намаш капацитета да разбереш

    11:19 10.01.2026

  • 13 Хеми знаем,

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хеми значи бензин":

    че си тъпо елфче.

    11:20 10.01.2026

  • 14 Китай

    1 3 Отговор
    са се разтревожили за САЩ... ти да видиш! Най-добре да не се тревожат ми да си гледат в своята паничка. САЩ ще се оправят с венецуелския петрол. Все пак преди да бъдат национализирани, всичките инсталации и рафинерии във Венецуела са били на американски компании. Комунистът знае само да краде, не може да създава, не може дори да стопанисва откраднатото

    11:29 10.01.2026

  • 15 Факт

    0 0 Отговор
    Тръмп даже едва сега се среща с бизнеса след акцията за петрола!

    11:40 10.01.2026

