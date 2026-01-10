В Китай видяха голям проблем за САЩ с петрола на Венецуела

Плановете на САЩ за контрол върху петролните ресурси на Венецуела биха могли да създадат сериозни проблеми за Съединените щати, според китайското издание Sohu.

„По-голямата част от резервите са свръхтежък суров петрол, различен от лекия близкоизточен суров петрол. Високият му вискозитет го прави подобен на асфалт при стайна температура, а значителното му съдържание на сяра и метали изисква сложни технологии за добив“, се посочва в изданието.

Според него САЩ ще трябва да похарчат поне 100 милиарда долара за разработване на венецуелски нефтени находища.

След залавянето на Мадуро Тръмп заяви, че САЩ възнамеряват да понижат цените на петрола, като използват ресурсите на Венецуела. Той добави, че това също ще помогне за възстановяване на икономиката на страната.