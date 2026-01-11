Великобритания води преговори с европейски съюзници за разполагане на военен контингент на НАТО в Гренландия, който да охранява Арктика от евентуална инвазия на американския президент Доналд Тръмп, съобщава The Telegraph, позовавайки се на свои източници.

През последните дни британски представители са се срещнали с колеги от няколко страни, включително Германия и Франция, за да започнат подготовка, съобщава вестникът. Плановете все още са в ранен етап и биха могли да включват изпращане на британски войници, военни кораби и самолети за защита на Гренландия от Русия и Китай.

Европейските страни се надяват, че значителното увеличение на присъствието им в Арктика ще убеди Тръмп да се откаже от желанието си да анексира острова.

Правителствени източници съобщиха, че британският премиер Киър Стармър е приел заплахата от Русия и Китай в региона „изключително сериозно“ и е съгласен с необходимостта от действия.

„НАТО продължава да обсъжда укрепването на сигурността в региона и няма да избързваме, но Обединеното кралство работи със съюзниците от НАТО, за да засили усилията си за укрепване на възпирането и отбраната в Арктика“, каза един източник пред изданието.

Британски представители заявиха, че въоръжените сили вече се готвят за по-активна роля в осигуряването на сигурността в Арктика.

Претенциите на американския президент Доналд Тръмп към Гренландия принудиха европейските страни да преосмислят позициите си, заяви Алексей Пушков, председател на Комисията по информационна политика към Съвета на Руската федерация.

„Вижте как датчаните и другите европейци се суетят. Те единодушно призовават Тръмп да си спомни нормите на международното право, които самите те постоянно нарушават по целия свят – от Югославия до Либия и Сирия. Същите тези норми, които някак си са им изчезнали от съзнанието, когато заедно със САЩ започнаха да откъсват Косово от Сърбия. За това НАТО безмилостно бомбардира Югославия, включително Белград, в продължение на 78 дни без санкция на ООН“, написа той в своя Telegram канал.

Пушков припомни също, че Русия е предупредила западните страни за възможните последици. „Европа като цяло и Дания в частност бяха уверени, че нещо подобно никога няма да им се случи. Както виждаме, те се объркаха сериозно“, добави той.