Великобритания води преговори с европейски съюзници за разполагане на военен контингент на НАТО в Гренландия, който да охранява Арктика от евентуална инвазия на американския президент Доналд Тръмп, съобщава The Telegraph, позовавайки се на свои източници.
През последните дни британски представители са се срещнали с колеги от няколко страни, включително Германия и Франция, за да започнат подготовка, съобщава вестникът. Плановете все още са в ранен етап и биха могли да включват изпращане на британски войници, военни кораби и самолети за защита на Гренландия от Русия и Китай.
Европейските страни се надяват, че значителното увеличение на присъствието им в Арктика ще убеди Тръмп да се откаже от желанието си да анексира острова.
Правителствени източници съобщиха, че британският премиер Киър Стармър е приел заплахата от Русия и Китай в региона „изключително сериозно“ и е съгласен с необходимостта от действия.
„НАТО продължава да обсъжда укрепването на сигурността в региона и няма да избързваме, но Обединеното кралство работи със съюзниците от НАТО, за да засили усилията си за укрепване на възпирането и отбраната в Арктика“, каза един източник пред изданието.
Британски представители заявиха, че въоръжените сили вече се готвят за по-активна роля в осигуряването на сигурността в Арктика.
Претенциите на американския президент Доналд Тръмп към Гренландия принудиха европейските страни да преосмислят позициите си, заяви Алексей Пушков, председател на Комисията по информационна политика към Съвета на Руската федерация.
„Вижте как датчаните и другите европейци се суетят. Те единодушно призовават Тръмп да си спомни нормите на международното право, които самите те постоянно нарушават по целия свят – от Югославия до Либия и Сирия. Същите тези норми, които някак си са им изчезнали от съзнанието, когато заедно със САЩ започнаха да откъсват Косово от Сърбия. За това НАТО безмилостно бомбардира Югославия, включително Белград, в продължение на 78 дни без санкция на ООН“, написа той в своя Telegram канал.
Пушков припомни също, че Русия е предупредила западните страни за възможните последици. „Европа като цяло и Дания в частност бяха уверени, че нещо подобно никога няма да им се случи. Както виждаме, те се объркаха сериозно“, добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Право там
ама нека се пазят от себе си...
05:39 11.01.2026
5 Какви Планове на Русия и Китай за
05:44 11.01.2026
7 Гражданин.
05:59 11.01.2026
8 Тиква
Коментиран от #20
06:00 11.01.2026
9 Доналд Тръмп, Президентът
Няма вече НАТО, отмених го !!!
Довечера каца Делта форса 👍
06:21 11.01.2026
11 Питащ
Като че ли в тази война не ги впрегнаха Англия и САЩ. Ще наказваме Путин като не му вземаме евтиния петрол и ресурси. Господи колко мъка има по тази земя , Господи…
Коментиран от #12
06:22 11.01.2026
12 хехе
До коментар #11 от "Питащ":В дъното на всяка мръсотия е гнусния остров и братовчедите им отатък голямата вода.
06:27 11.01.2026
13 Взе ми думите!
До коментар #6 от "хихи":Горките, миротворци в Украйна ли да пращат, или континент в Гренландия! Сили има само за гейпарад!😂😂😂😂😂
Коментиран от #26
06:34 11.01.2026
14 Мишел
06:37 11.01.2026
15 нннн
06:38 11.01.2026
16 Копанар
Как НАТО ще се противопостави на американския президент, като САЩ е НАТО. Значи сами на себе си ще се противопоставят. А оня холандски пе,де,рас Рюте на какво мнение е. НАТО не може да се справи с Русия, сега трябва да се справя със САЩ.
06:40 11.01.2026
17 Вещицата Урзула
06:42 11.01.2026
18 куку
06:46 11.01.2026
20 Мдаа!🤔
До коментар #8 от "Тиква":В НАТО, храбрата някога бг армия отговаря за походните тоалетни и разпъване на палатките!
Опитът на Пимпирев в арктическите дела ще е незаменим! Запрянов да му прати повиквателна и да го мобилизира!🤥
06:49 11.01.2026
22 Боруна Лом
06:52 11.01.2026
23 урааа за братята американ
06:58 11.01.2026
24 Уса
06:58 11.01.2026
25 АМАH OT ИДИOTИ
И ТО В РЪКОПАШЕН БОЙ. КАТО ГИ ДОКОПАТ С ТИЯ НОКТИ И ЯНКИТЕ СА ЧАО.
07:01 11.01.2026
26 Урсула
До коментар #13 от "Взе ми думите!":То малко като виц: Имат желание за изпращане на "миротворци" в Украйна и контингент в Гренландия, но нямат кураж и възможности, имат възможност да направят гейпаради и ги правят. А славната българска армия ще прати ли пак своите бани в Гренландия, или финландците ще правят там сауни?
Коментиран от #28
07:05 11.01.2026
27 Слава на на нашите Освободители
07:08 11.01.2026
28 хихи
До коментар #26 от "Урсула":Стига сме сядали от страната на Булката!!!!
Да изпратим бани и теляци с американския контингент в Гренландия
07:10 11.01.2026
30 Омазана ватенка
07:18 11.01.2026
31 Пак глупости от факти
Коментиран от #34
07:21 11.01.2026
32 Смърфиета
07:22 11.01.2026
33 Исп
07:22 11.01.2026
34 Обтегача
До коментар #31 от "Пак глупости от факти":Намествам чакри чрез изправяне на криви русофилски кратуни.Цени-изгодни.
07:26 11.01.2026
35 Вече
07:28 11.01.2026
36 ха ха
Да се надяваме това е просто сбъркана комуникация и от двете страни на Атлантика.
07:29 11.01.2026