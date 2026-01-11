Токио негодува срещу наложеното от Пекин ембарго върху стоки с двойна употреба

Решението на Китай да наложи ембарго върху стоки с двойна употреба на Япония е неприемливо, заяви японският премиер Санае Такаичи по японската обществена телевизия.

„Тези мерки, насочени само към нашата страна, противоречат на международните практики. Това е неприемливо“, подчерта тя.

Китай наложи ембарго върху износа на стоки с двойна употреба за Япония „за военни цели и за всякакви други цели, които допринасят за укрепване на военната мощ“, се казва в изявление на китайското Министерство на търговията от 6 януари. Първият заместник-министър на външните работи на Япония Такехиро Фунакоши привика китайския посланик в Токио У Дзянхао на 8 януари и протестира срещу ембаргото. На срещата висшият японски дипломат поиска мерките да бъдат незабавно отменени. Междувременно, на 10 януари Kyodo News съобщи, че няколко китайски държавни компании също са уведомили японските си партньори, че няма да сключват нови договори за доставки на редкоземни елементи.

Отношенията между двете страни се влошиха, след като Такаичи заяви в парламента през ноември 2025 г., че евентуална военна криза близо до Тайван би представлявала „екзистенциална заплаха“, която би могла да принуди Токио да прибегне до военна сила в съответствие с „правото си на колективна самозащита“. Това предизвика силно неодобрение в Пекин, който разглежда думите на японския премиер като открита заплаха и намеса във вътрешните си работи.

Китай настоява Такаичи да се разграничи от изявлението си. Пекин наложи определени икономически санкции срещу Япония още през 2025 г., ограничи контактите със страната на различни нива и посъветва гражданите си да се въздържат от пътувания до страната. Според официалната позиция на Китай, подкрепена от повечето страни, включително Русия, САЩ и самата Япония, Тайван е неразделна част от Китай, един от неговите региони.

Възможно е японската министър-председателка Санае Такаичи да свика предсрочни парламентарни избори, заяви днес лидерът на Партията на японското възстановяване (ПЯВ) Хирофуми Йошимура, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Ръководителят на ПЯВ, която е коалиционен партньор на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) на Такаичи, направи изявлението по повод появилите се информации за подобна вероятност в японски медии. Според тях министър-председателката обмисля да свика предсрочни избори идния месец.



Един подобен вот ще позволи на Такаичи - първата жена премиер на Япония, да се възползва от високата си популярност според социологическите проучвания, на която се радва след встъпването си в длъжност през октомври миналата година.



Нейната твърда позиция по отношение на Китай ѝ спечели одобрението на дясноориентираните избиратели, но в същото време разпали ожесточен дипломатически диспут с Пекин.



Йошимура заяви пред обществената телевизия Ен Ейч Кей (NHK), че се е срещнал с Такаичи в петък и е останал с впечатлението, че нейната представа за подходящото време за изборите е навлязла в "нова фаза".



"Няма да се изненадам, ако тя вземе решението, за което се говори в медиите", каза лидерът на ПЯВ. Японският в. "Йомури" съобщи в петък, позовавайки се на източници от правителството, че Такаичи обмисля предсрочни избори на 5 или 18 хевруари.



Йошимура каза, че двамата с министър-председателката не са обсъждали точна дата за вота.

Плановете на японското правителство за милитаризиране на страната представляват сериозни рискове за регионалната и глобалната сигурност и ще доведат до „тотално унищожение“ на Япония. Това се посочва в коментар, публикуван от Корейската централна информационна агенция (KCNA).

KCNA отбелязва, че Токио възнамерява да коригира ключови подходи към въпросите на националната сигурност в рамките на една година. Те планират да увеличат разходите за отбрана, да преразгледат „трите неядрени принципа“ (да не притежават, да не произвеждат и да не внасят ядрени оръжия) и да премахнат ограниченията върху износа на оръжия и мащабното развитие на настъпателна военна мощ.

„По този начин Япония напълно изоставя дори претенцията за „мирна държава“ и се впуска в институционализиране на еволюцията си в агресивна държава. Това е ясна проява на неомилитаристична мания, която напълно отрича кървавите престъпления от миналото и се стреми да пресъздаде старата имперска епоха чрез бързо превъоръжаване“, подчертава KCNA.

Агенцията отбелязва, че разходите за отбрана на Япония нарастват и са достигнали рекордно ниво през последните 12 години, надминавайки темповете на растеж на други световни военни сили. Средствата се използват за повишаване на бойните способности на Силите за самоотбрана, включително разработване и закупуване на различни бойни средства и изграждане на стотици складове за боеприпаси в целия архипелаг.

„Откакто дойде на власт, настоящата администрация активно преследва дългогодишните желания на крайнодесните политически сили, включително конституционна ревизия“, се казва в доклада. „Още по-неоспоримо е, че Токио сега се опитва да превърне страната в ядрена държава“, както се вижда от нарастващия брой изявления в този смисъл от японски политици, пише KCNA.

„Трудно е да се гарантира, че Япония няма да се върне към фашисткия път. Нов милитаризъм, подхранван от омраза към други етнически групи, отмъщение и жажда за завоевания, постепенно се появи по време на мандата на премиера Абе и сега бързо ескалира в криза, заплашваща глобалната стабилност и съдбата на човечеството. Но единственото нещо, което Япония ще спечели от този нов милитаризъм, е пълното му унищожение“, заключава KCNA.