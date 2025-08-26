Новини
Свят »
САЩ »
Инфаркт уби пожарникар, докато гасеше огъня в пламналия щат Монтана

Инфаркт уби пожарникар, докато гасеше огъня в пламналия щат Монтана

26 Август, 2025 04:36, обновена 26 Август, 2025 04:40 361 0

  • сащ-
  • пожари-
  • монтана-
  • орегон

Десет постройки, включително четири къщи, изгоряха в централната част на щата Орегон

Инфаркт уби пожарникар, докато гасеше огъня в пламналия щат Монтана - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожарникар почина, след като получи сърдечен удар, докато гасеше горски пожар в американския щат Монтана, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Парамедик се е опитал да му окаже медицинска помощ, но опитите да бъде върнат към живота са се оказали неуспешни и той е починал в неделя следобед.

Мъжът, чиято идентичност не се уточнява, е един от над 700 огнеборци, които гасят пожара, пламнал от паднала мълния в планината Тобако Рут, на около 24 км северно от град Вирджиния.

Губернаторът на щата Монтана Грег Джанфорте в изявлението си, с което поднесе съболезнования на семейството, нарече починалия пожарникар "паднал герой".

Междувременно десет постройки, включително четири къщи, изгоряха при горски пожар в централната част на щата Орегон, където днес бе издадена заповед за евакуацията на хиляди жители.

Властите съобщиха, че пожарникарите работят на тежък терен на фона на сухо време и високи температури, за да спасят стотици други сгради в близост до пожара, който вече обхваща площ от 88 кв. км и се простира в окръзите Десчътс и Джеферсън.

До момента са овладени едва около 15% от пламъците, а огънят продължава да застрашава близо 4000 къщи, каза говорителят на противопожарната служба Герт Зутенджик.

В района до сряда е в сила предупреждение за горещо време, а синоптиците предупредиха, че потенциални гръмотевични бури могат да доведат до непостоянни ветрове, които ще създадат затруднения при гасенето на огъня.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ