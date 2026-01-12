Тръмп очаква за разговори Мария Мачадо, не изключва среща с Делси Родригес във Венецуела ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вероятно ще се срещне с бившата венецуелска депутатка от опозицията Мария Корина Мачадо на 13 или 14 януари.

„Не знам, чух, че може да е във вторник или сряда“, каза той в отговор на въпрос по темата, докато разговаряше с репортери на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекарваше уикенда в имението си Мар-а-Лаго.

Мачадо напусна Венецуела през 2025 г., за да пътува до Осло, за да приеме лично Нобеловата си награда за мир през декември. Тя обаче пропусна церемонията, а дъщеря ѝ прие наградата. Настоящото ѝ местонахождение е неизвестно.

Тръмп намекна, че може да се срещне с изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес в даден момент.

„Ще се срещна в даден момент“, заяви той пред репортерите.

Тръмп не е изключил посещение във Венецуела „в някакъв момент“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да забрани на американската петролна компания Exxon да оперира във Венецуела.

Той е „склонен да забрани на Exxon“ да оперира във Венецуела. „Не ми хареса реакцията им“, добави обитателят на Белия дом, коментирайки изявленията на главния изпълнителен директор на Exxon Дарън Уудс.

На срещата на Тръмп с американски петролни ръководители на 9 януари, Уудс изрази съмнение относно целесъобразността на инвестирането във венецуелската петролна индустрия. „Ако погледнете правните и търговски механизми, които съществуват във Венецуела днес, тя не е подходяща за инвестиции“, каза той.

Президентът каза, че Съединените щати са във връзка с кубинските власти относно евентуална „сделка“ след военната операция на Вашингтон във Венецуела.

„Ще разберете достатъчно скоро. Разговаряме с Куба. Ще разберете достатъчно скоро“, заяви американският лидер.