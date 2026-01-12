Брюксел призова протестиращите в Иран да не спират с демонстрациите "въпреки репресиите на властта"

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола призова протестиращите в Иран да продължат с демонстрациите въпреки „строгите репресии от страна на Ислямската република“, предаде ДПА, цитирана от БТА.



„Към тези смели момичета, студенти, мъже и жени по улиците: Това е вашият момент“, написа Мецола в „Екс“.



Споменавайки продължаващото прекъсване на достъпа до интернет в страната, тя добави: „Знайте, че всеки режим, който блокира комуникациите, е режим, който се страхува от собствения си народ“.



Мецола също така призова лидерите в Техеран да променят курса си, подчертавайки, че исканията за достойнство и свобода не са прекомерни.



„Убийствата трябва да спрат. Невинните и преследваните трябва да бъдат освободени. Репресиите трябва да приключат“, написа още тя.



Мецола освен това призова страните членки на ЕС да засилят натиска върху Техеран, без обаче да уточни как това може да бъде направено. „Европа трябва да проумее своя дълг и необходимостта да действа“, заяви тя.

Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас заяви, че е готова да предложи нови санкции срещу Иран.

"ЕС вече е наложил широкообхватни санкции срещу Иран, по-специално срещу отговорните за нарушенията на правата на човека, разширяването на ядрената му програма и подкрепата на Техеран“ за водената от САЩ военна операция в Украйна. И съм готова да предложа допълнителни санкции в отговор на бруталното потушаване на демонстрантите“, каза тя пред Die Welt. Политикът добави, че Иран преживява най-големите демонстрации през последните години.

Според информационната агенция DPA, мерки вероятно първоначално ще бъдат взети срещу отговорните за действията срещу протестиращите, евентуално министри. Ограниченията срещу тях могат да включват забрани за пътуване до страни от ЕС и замразяване на активи.

Британските министри проучват възможности как да променят закона, за да забранят Иранската революционна гвардия, заяви министър от кабинета по време на бруталните репресии в Иран, при които се твърди, че са били убити близо 500 протестиращи. По улиците на Лондон също имаше протести.



Хайди Алекзандър, която е министър на транспорта, заяви, че има "празнини в законодателството", което означава, че Иранската революционна гвардия не може да бъде забранена по същия начин, както групи като "Палестинско действие". Министрите постоянно се изправят пред призиви да забранят мощното крило на иранския режим.



Групи за граждански права заявиха, че Иранската революционна гвардия се е опитала да потуши протестите в Иран с бойни оръжия, сълзотворен газ и масови арести. Западните разузнавателни агенции пък обвиняват Иранската революционна гвардия в ръководене на тайни операции във Великобритания, включително наблюдение на дисиденти, кампании за сплашване и планирани отвличания. Корпусът играе и централна роля във финансирането на войнствени групировки, включително "Хамас" и "Хизбула".



Междувременно в неделя хиляди хора излязоха по улиците на Лондон в подкрепа на протестите в Иран. Те се събраха пред иранското посолство и продължиха към британския правителствен комплекс. Там те призоваха Лейбъристката партия да затвори посолството, като го нарекоха "фабрика за тероризъм“. Показани бяха кадри как протестиращите хвърлят предмети по сградата и горят изображения на аятолах Али Хаменей.