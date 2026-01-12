Новини
Брюксел призова протестиращите в Иран да не спират с демонстрациите "въпреки репресиите на властта"

12 Януари, 2026 03:24, обновена 12 Януари, 2026 05:35 2 711 26

Кая Калас е готова да предложи още санкции срещу ислямската република. Лондон обмисля как да постави извън закона Иранската революционна гвардия

Брюксел призова протестиращите в Иран да не спират с демонстрациите "въпреки репресиите на властта" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола призова протестиращите в Иран да продължат с демонстрациите въпреки „строгите репресии от страна на Ислямската република“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Към тези смели момичета, студенти, мъже и жени по улиците: Това е вашият момент“, написа Мецола в „Екс“.

Споменавайки продължаващото прекъсване на достъпа до интернет в страната, тя добави: „Знайте, че всеки режим, който блокира комуникациите, е режим, който се страхува от собствения си народ“.

Мецола също така призова лидерите в Техеран да променят курса си, подчертавайки, че исканията за достойнство и свобода не са прекомерни.

„Убийствата трябва да спрат. Невинните и преследваните трябва да бъдат освободени. Репресиите трябва да приключат“, написа още тя.

Мецола освен това призова страните членки на ЕС да засилят натиска върху Техеран, без обаче да уточни как това може да бъде направено. „Европа трябва да проумее своя дълг и необходимостта да действа“, заяви тя.

Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас заяви, че е готова да предложи нови санкции срещу Иран.

"ЕС вече е наложил широкообхватни санкции срещу Иран, по-специално срещу отговорните за нарушенията на правата на човека, разширяването на ядрената му програма и подкрепата на Техеран“ за водената от САЩ военна операция в Украйна. И съм готова да предложа допълнителни санкции в отговор на бруталното потушаване на демонстрантите“, каза тя пред Die Welt. Политикът добави, че Иран преживява най-големите демонстрации през последните години.

Според информационната агенция DPA, мерки вероятно първоначално ще бъдат взети срещу отговорните за действията срещу протестиращите, евентуално министри. Ограниченията срещу тях могат да включват забрани за пътуване до страни от ЕС и замразяване на активи.

Британските министри проучват възможности как да променят закона, за да забранят Иранската революционна гвардия, заяви министър от кабинета по време на бруталните репресии в Иран, при които се твърди, че са били убити близо 500 протестиращи. По улиците на Лондон също имаше протести.

Хайди Алекзандър, която е министър на транспорта, заяви, че има "празнини в законодателството", което означава, че Иранската революционна гвардия не може да бъде забранена по същия начин, както групи като "Палестинско действие". Министрите постоянно се изправят пред призиви да забранят мощното крило на иранския режим.

Групи за граждански права заявиха, че Иранската революционна гвардия се е опитала да потуши протестите в Иран с бойни оръжия, сълзотворен газ и масови арести. Западните разузнавателни агенции пък обвиняват Иранската революционна гвардия в ръководене на тайни операции във Великобритания, включително наблюдение на дисиденти, кампании за сплашване и планирани отвличания. Корпусът играе и централна роля във финансирането на войнствени групировки, включително "Хамас" и "Хизбула".

Междувременно в неделя хиляди хора излязоха по улиците на Лондон в подкрепа на протестите в Иран. Те се събраха пред иранското посолство и продължиха към британския правителствен комплекс. Там те призоваха Лейбъристката партия да затвори посолството, като го нарекоха "фабрика за тероризъм“. Показани бяха кадри как протестиращите хвърлят предмети по сградата и горят изображения на аятолах Али Хаменей.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лост

    24 1 Отговор
    То и в САЩ има протести.

    03:41 12.01.2026

  • 3 Иван

    4 3 Отговор
    Да ви ги ударят. Там е техният континент. Нали така?

    03:44 12.01.2026

  • 4 хехе

    21 3 Отговор
    Рижия съвсем изтрещя раздава го на всяка манджа меродия. Интересно ми като започнат да пристигат ковчезите в обора какво ще обяснява на семействата какво са търсили краварите на другия край на света.

    Коментиран от #6

    03:46 12.01.2026

  • 5 Уса

    8 20 Отговор
    В САЩ няма протести не гледайте фалшивите български свиневизии толкова истински,колкото е истинско еврото.В Минесота полицията застреля една откачена защитничка на нелегалните бандити и нелибералите пдрс и скочиха срещу Тръмп.Отново е време за армията да бият и по затворите...Тия либерали не са хора това са зверове,никога не са били либерали цял живот безделници на гърба на народа.Бягаш ли от полицията значи си бандит или луд лечението е куршум в главата и всичко ще се оправи.Това не ви е българската свинеполиция

    Коментиран от #7, #19

    03:49 12.01.2026

  • 6 Не спите ли

    5 22 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    копейки? И нощна смяна ли ви назначиха? Миналата гпдина само за 24 часа операция в Иран избиха полловината ръководители с прецизна точност... тва не ви е за три дни Киев вече 4-та година :Д

    Коментиран от #8

    03:51 12.01.2026

  • 7 Иван

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Уса":

    Ти лично трябва да убиеш поне триста цигани и 60 турци.

    03:52 12.01.2026

  • 8 хехе

    20 1 Отговор

    До коментар #6 от "Не спите ли":

    абе смешник това, че мисля различно от теб не ме прави копейка.

    Коментиран от #9

    03:56 12.01.2026

  • 9 И какво мислиш

    1 11 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    поне тая година в Украйна ще приключите ли, как мислиш :Д

    Коментиран от #10

    04:02 12.01.2026

  • 10 хехе

    17 3 Отговор

    До коментар #9 от "И какво мислиш":

    изобщо не ми пука за Украйна да се оправят въпроса е, че нашите дупедавци са по-големи католици от папата

    04:05 12.01.2026

  • 11 Тая

    16 0 Отговор
    Калас пък къде се слага? Видяла жабата че подковават вола та и тя вдигнала крак...

    04:54 12.01.2026

  • 12 Багерист

    15 0 Отговор
    Гледам и в щатите има сериозни протести, на тях няма ли кой да помогне с въоръжена намеса?!

    Разни изветрели старци се пробват да управляват света...

    04:55 12.01.2026

  • 13 Иран

    2 16 Отговор
    отече, ясно е като бял ден. Путин дори не смее да коментира, крие се в бункера. От нийде взорът надежда не види 😆

    04:56 12.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Владимир Путин, президент

    1 12 Отговор
    Брюксел да не дреме !!!
    Да призове руснаците са излязат на протести срещу неспиращата война и празните джобове. Крайно време е оскотелия, прегладнял руски народ до потърси сметка от управляващите за окаяното си положение, липса на бензин, интернет, ютуб и стоки първа необходимост.
    Вставай страна огромная 🎅👍

    05:22 12.01.2026

  • 16 Иранците приветстват

    17 0 Отговор
    европейците да не спират стачките и протестите срещу крадливите урсулианци закотвили се в Брюксел! Как им звучи това на урсулианците?

    05:29 12.01.2026

  • 17 Иван

    4 0 Отговор
    Американските военни центрове, бази и кораби и сега трябва да са легитимни цели.

    05:39 12.01.2026

  • 18 Хаха

    5 0 Отговор
    Че в Брюксел довчера имаше протести на селскостопански бачкатори. Обгазяваха ги и ги поливаха със студена вода. Протести има навсякъде по всяко време. Нали това уж е човешко право. Да излязат хората на улицата, малко да отпуснат парата.

    05:49 12.01.2026

  • 19 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Уса":

    Българската свинеполиция носи униформи, шити в САЩ и ЕС.

    05:53 12.01.2026

  • 20 Ами

    5 0 Отговор
    И тук опитват рижим чейндж. И кой очакват да вземе властта в Иран? Някой гей, с либерални възгледи, който да им дава безплатно нефт и газ, по "правила" определени от тях. Наивна ойро душица.

    05:53 12.01.2026

  • 21 Коста

    2 0 Отговор
    Иранците като чуха заплахите от кокошките за нови 100 пакета санкции преместиха своите торбички в другият крачол

    05:57 12.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ПодстрекателиЕС

    4 0 Отговор
    Клюкарките от ЕС защо подктрекават? Нещо свястно родила ли е главата им освен интриги? Колкото им е зор за Украйна, толкова ги е грижа и за протестиращите в Иран. Фарисеи и кариеристи...

    06:23 12.01.2026

  • 24 Клюкари

    3 0 Отговор
    И във Франция, и в Белгия има протести. Кой е ЕС до "подкрепя" или не, ставащи неща извън ЕС? Ето нова мисия за макрончо и Урсула, нова тема за клюкарските им махленски събирания..Клюкари сбръчкани.

    06:28 12.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Брюкселските идиоти и Иран ще запалят,

    1 0 Отговор
    както запалиха и Украйна!? Украйна изгоря, и се прехвърлиха на други.

    06:39 12.01.2026