Вдовицата на Чарли Кърк: Той ще стои до своя Спасител с красива мъченическа корона ВИДЕО

Чарли завинаги ще остане мъченик след смъртта си, заяви вдовицата на американския десен активист, Ерика Кърк.

„Чарли винаги е казвал, че когато си отиде, иска да бъде запомнен със своята смелост и вяра“, каза тя в първата си публична изява след убийството на съпруга си. „Отсега нататък и завинаги той ще стои до своя Спасител с красива мъченическа корона.“

31-годишният Кърк беше прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той почина в болница от раната си. Консервативният активист беше поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тръмп отбеляза на 11 септември, че Кърк е играл важна роля по отношение на провеждането на предизборна кампания сред младите хора. Американският лидер нарече дейността на активиста „важен фактор“ за успеха му в спечелването на подкрепата на младите хора на президентските избори.

Заподозреният в убийството, 22-годишният жител на Юта Тайлър Джеймс Робинсън, бе задържан вечерта на 11 септември. Той е предаден на властите от собствения си баща, на когото синът признал за престъплението. Тръмп заяви, че се надява престъпникът да бъде признат за виновен и осъден на смърт.

Всички налични доказателства досега сочат, че убиецът на Кърк е действал сам, заяви губернаторът на Юта Спенсър Кокс.

„Разследването продължава. Досега всички налични доказателства ясно сочат, че убиецът е действал сам“, каза той в интервю за Fox News.